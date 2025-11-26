Саркози окончателно осъден за незаконно финансиране на кампанията си през 2012 г.

Върховният касационен съд на Франция потвърди окончателно днес присъдата срещу бившия президент Никола Саркози за незаконно финансиране на предизборната му кампания за преизбиране през 2012 година, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Решението представлява сериозен удар по политическото му наследство и публичния му образ.

Съдът остави в сила наложеното наказание от една година лишаване от свобода, от които половината условно, заради превишаване на максимално допустимите разходи по време на неуспешната му кампания.

Според френското законодателство Саркози може да изтърпи наказанието си под домашен арест, с електронна гривна или при други условия, определени от съда.

Решението идва само две седмици след като Саркози беше освободен от затвора по друго дело, докато очакваше обжалване. 70-годишният бивш държавен глава прекара 20 дни в парижкия затвор „Санте“, след като беше признат за виновен по обвинения за получаване на незаконно финансиране от Либия по време на успешната му предизборна кампания през 2007 г. Той продължава да отрича всички обвинения срещу себе си.