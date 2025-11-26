Новини
Саркози окончателно осъден за незаконно финансиране на кампанията си през 2012 г.

Саркози окончателно осъден за незаконно финансиране на кампанията си през 2012 г.

26 Ноември, 2025 16:37 776 7

Върховният касационен съд във Франция потвърди една година затвор за бившия президент

Саркози окончателно осъден за незаконно финансиране на кампанията си през 2012 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният касационен съд на Франция потвърди окончателно днес присъдата срещу бившия президент Никола Саркози за незаконно финансиране на предизборната му кампания за преизбиране през 2012 година, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Решението представлява сериозен удар по политическото му наследство и публичния му образ.

Съдът остави в сила наложеното наказание от една година лишаване от свобода, от които половината условно, заради превишаване на максимално допустимите разходи по време на неуспешната му кампания.

Според френското законодателство Саркози може да изтърпи наказанието си под домашен арест, с електронна гривна или при други условия, определени от съда.

Решението идва само две седмици след като Саркози беше освободен от затвора по друго дело, докато очакваше обжалване. 70-годишният бивш държавен глава прекара 20 дни в парижкия затвор „Санте“, след като беше признат за виновен по обвинения за получаване на незаконно финансиране от Либия по време на успешната му предизборна кампания през 2007 г. Той продължава да отрича всички обвинения срещу себе си.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор
    Кадафи пак се оказа прав❗

    16:39 26.11.2025

  • 2 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    А парите от Муамар Кадафи ,съсипана Либия и избитите либийци ,колко милиарда струват

    16:44 26.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 0 Отговор
    На събиране в Дамаск либийският лидер Муамар Кадафи посочи смъртта на иракския президент Саддам Хюсеин.
    Тогава той заяви:
    "Редът ще стигне до всеки от вас, ще дойдат за вас. Това, което се случи със Саддам, очаква и вас."
    Камерата в този момент показа лицата на египетския президент Хосни Мубарак, следван от сирийския президент Башар ал-Асад. И двамата се засмяха шумно и заразително.
    И ...дойде редът и на Кадафи, и на Мубарак и на Асад❗

    Коментиран от #7

    16:47 26.11.2025

  • 4 Историк

    2 1 Отговор
    Французите май наистина трябва да си вземат обратно Статуята на свободата от САЩ, защото вместо в затвора за много дълго време си избраха за президент осъден за криминални престъпления тип и подстрекател на антидържавен бунт.

    16:48 26.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 0 Отговор
    Муамар Кадафи "пророкува", че има опасност Старият континент да стане "че-рен".

    "Европа ще се превърне във втора Африка, ако се отключи бежански поток", заявява Кадафи и допълва, че той може да спаси континента..."
    Вместо това Европа остави САШт да го ликвидират и днес всички виждат.......колко е бил прав❗

    16:51 26.11.2025

  • 6 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Не успя да отърве кожата ! Гн у сн и политици ! Навсякъде сте ЕДНАКВИ - Аро гант ни , наг л и лъж цииии! Затворът е най-малкото, което заслужавате - всички по света ! Еднакви сте, тъ п и пр им а тиии!

    17:02 26.11.2025

  • 7 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Има го в нета ,всеки осмелил се са се опълчи на долара свършва по този начин ,но се радвам че всичко почва да се връща и запада затъва

    17:13 26.11.2025

Новини по държави:
