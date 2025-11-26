Турция инвестира 6,5 милиарда долара в изграждането на своя „Стоманен купол“

Турските отбранителни компании подписаха договори на обща стойност 6,5 милиарда долара за развитие и усъвършенстване на интегрираната многослойна система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“ на страната, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Анкара, членка на НАТО, която значително е разширила производството си в отбранителната индустрия и е намалила зависимостта от външни доставчици, обяви плановете си за изграждане на собствена система, подобна на израелската „Железен купол“, през юли 2024 г.

Проектът включва 47 компонента, сред които радари, ракети, електрооптични сензори, командни и контролни центрове и елементи за противовъздушна защита с различен обсег.

Увеличеното напрежение в региона, включително удари на Израел по съседни страни като Иран, Сирия, Ливан и Катар, принуди Турция да засили въздушната си мощ и системите за противовъздушна отбрана. Страната вече се е утвърдила като водещ производител и износител на бойни дронове, използвани в конфликти в Украйна, Сирия, Нагорни Карабах и Африка.

Председателят на Агенцията за отбранителна индустрия Халук Горгун уточни, че договорите включват бойни системи и техните усъвършенствани версии, които ще бъдат разработвани от Roketsan, и че „Стоманеният купол“ ще бъде изцяло изграден от местни технологии.

Горгун посочи, че проектът ще увеличи възпиращата сила на Турция и ще разшири обхвата и мащаба на бойните ѝ системи. Представителите на Aselsan и Roketsan заявиха, че договорите имат стратегическо значение и обхващат космически системи, противовъздушна и противотанкова отбрана, както и други ключови отбранителни технологии.

Въпреки че официални лица и експерти предупреждават, че проектът „Стоманен купол“ е на години разстояние от пълното си завършване, Турция продължава да развива отбранителната си промишленост и вече се нарежда сред водещите износители в световен мащаб.