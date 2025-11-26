Турция инвестира 6,5 милиарда долара в изграждането на своя „Стоманен купол“

Турските отбранителни компании подписаха договори на обща стойност 6,5 милиарда долара за развитие и усъвършенстване на интегрираната многослойна система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“ на страната, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Анкара, членка на НАТО, която значително е разширила производството си в отбранителната индустрия и е намалила зависимостта от външни доставчици, обяви плановете си за изграждане на собствена система, подобна на израелската „Железен купол“, през юли 2024 г.
Проектът включва 47 компонента, сред които радари, ракети, електрооптични сензори, командни и контролни центрове и елементи за противовъздушна защита с различен обсег.
Увеличеното напрежение в региона, включително удари на Израел по съседни страни като Иран, Сирия, Ливан и Катар, принуди Турция да засили въздушната си мощ и системите за противовъздушна отбрана. Страната вече се е утвърдила като водещ производител и износител на бойни дронове, използвани в конфликти в Украйна, Сирия, Нагорни Карабах и Африка.
Председателят на Агенцията за отбранителна индустрия Халук Горгун уточни, че договорите включват бойни системи и техните усъвършенствани версии, които ще бъдат разработвани от Roketsan, и че „Стоманеният купол“ ще бъде изцяло изграден от местни технологии.
Горгун посочи, че проектът ще увеличи възпиращата сила на Турция и ще разшири обхвата и мащаба на бойните ѝ системи. Представителите на Aselsan и Roketsan заявиха, че договорите имат стратегическо значение и обхващат космически системи, противовъздушна и противотанкова отбрана, както и други ключови отбранителни технологии.
Въпреки че официални лица и експерти предупреждават, че проектът „Стоманен купол“ е на години разстояние от пълното си завършване, Турция продължава да развива отбранителната си промишленост и вече се нарежда сред водещите износители в световен мащаб.
1 Kaлпазанин
17:46 26.11.2025
2 койдазнай
17:48 26.11.2025
3 си дзън
17:49 26.11.2025
5 ВЗРИВЯАВАЙ
17:55 26.11.2025
6 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #14, #18
17:56 26.11.2025
7 Така е ..
18:06 26.11.2025
8 ,,,,,,
18:08 26.11.2025
9 Как сте туркофобчета
Коментиран от #11, #12, #17
18:13 26.11.2025
11 604
До коментар #9 от "Как сте туркофобчета":я постилай килимчето и оди да съ подмийш тъ па нар! ако не беше бг още щяхъ дъ урът с плугове в туркие, глу пак!!!
Коментиран от #15, #19, #20
18:18 26.11.2025
13 истината
18:35 26.11.2025
17 ......
До коментар #9 от "Как сте туркофобчета":Ходи прави баклава и боза, не се прави на интересно
Коментиран от #21, #22
18:53 26.11.2025
18 Българските турци
До коментар #6 от "Архимандрисандрит Бибиян":Хе хе ФЕСЪТ отдавна е готов ... окомплектован с всички компоненти и е активиран !...Още през месец август Ердоган като държавен глава и главнокомандващ на турските въоражени сили официално прие в инвентара на армията и активира първия комплект на многослойния "Стоманен купол" на най модерната в света противовъздушна и противоракетна отбрана над Турция !... Сега усилено се произвеждат в необходимо количество които ще покрият изцяло територията на Турция и Сирия до Голанските възвишения !... Тогава ще видим Нетаняху какви маневри и какви атаки върху Дамаск ще прави ?!... Сега е лесно ... летиш си необезпокояван и бой по главите на палестинци , ливанци , сирийци, йеменски хути и ирански ядренни обекти !... Сирия влиза в обсега на многослойния "Стоманен купол" на най модерната в света противовъздушна и противоракетна отбрана на Турция . Колкото и да бърза и напира Израел в най скоро време очаквайте, първо преместване на столицата на Сирия от Дамаск в Алеппо и веднага след това един всеобхватен отбранителен мораториум между Турция и Сирия ! ..
Коментиран от #23
19:03 26.11.2025
20 Мерси даул
До коментар #11 от "604":Вие в болхария с мотиките ли орете още🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #30
19:07 26.11.2025
23 Българските турци
До коментар #18 от "Българските турци":..продължение....Тук не става въпрос за наелектризиран ебонитов патриотизъм ! "Стоманеният купол" се роди в резултат от Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) !...Това е федерален закон на Съединените щати, с който се налагат санкции на най върлите врагове на USA ( Иран, Северна Корея, Русия , и... Турция. нищо, че е страна член на НАТО от повече от 70 години !... Турция е парадокса в НАТО, защото вече е неконтролируема независима сила която деюре е "съюзник" и дефакто е "върл враг" (наравно с РФ,С.Корея,Иран и Китай) на САЩ !!!...😊
Коментиран от #24, #25
19:17 26.11.2025
24 Българските турци
До коментар #23 от "Българските турци":..продължение....Турция днес е напълно наясно с геополитическото си разположение и вече е достатъчно военно независима и силна за да отстоява сама националните си интереси вече и без съюзници като британци , германци или американци !.. И "Байрактар Къзълелма" - безпилотен изтребител е вече в серийно производство . Разработваните подобни на него в други консорциуми все още не са излетели дори !... Стремежът на Турция е напълно независими национални разработки и затова държи всичко да е "made in Türkiye" в проектите и продуктите които разработва и произвежда в своята военна промишленост !...Турция в момента е почти готова с всичките си производствени конвейри за дългосрочна отбранителна война и срещу враготе си , и срещу лицемерните си съюзници !...Въпреки ,че всякакво военно стълкновение да крие и "неприятни изненади" Турция е напълно готова да нанесе и светкавичен сухопътен и военновъздушен удар на израелската армия ,и АСКЕРА чака с "пръст на спусък" заповедта за атака !..."Сигурност и доверие за приятели , страх и паника за врага !"...Горко на всеки който им се изпречи !... Турция няма нужда от хвалба и фукане ... Всичко е наяве !...Турската армия е натовска армия и носи полумесец на аполетите си ....Турският Аскер е Ислямска армия и е вторият локомотив на НАТО и няма нищо общо нито с Червената армия на РФ и Путин ...нито пък с разни арабско - американски Авраамови проекти и образувания от петролни олигархии !..
Коментиран от #26
19:29 26.11.2025
25 ПКК
До коментар #23 от "Българските турци":като резнат вноса на чаркове от чужбина и алтая и байрактара и къъната отиват под куйрука ви
Коментиран от #27
19:31 26.11.2025
26 ПКК
До коментар #24 от "Българските турци":е ади де да видим читаците или йехудите са по хаскер
Коментиран от #28, #29
19:33 26.11.2025
27 Българските турци
До коментар #25 от "ПКК":Туркофобията размътва логиката на разума !... Типично е за съвременния "чуковски" манталитет на днешния българин !... Фактът, че Турция е фактор, е нещо което боде подсъзнателно почти всички български граждани независимо от етническия им произход !...Нито британци , нито немци и ни най малко пък французи никога не са били приятели или искренни съюзници на турците през хилядолетната им история на отношенията им пожежду си ... (от кръстоносните походи до Галиполи , Кут ел Амаре през ПСВ и НАТО в наши дни) !!! Американците не са сърбали до днес турска попара но Русия и Китай имат най болезните рани от турци и монголи в своите истории !!! Турците нямат братушки , нямат покровители и мишници под които да се приютяват, нямат поробители и освободители !... Всеки който им точи нож и им се зъби, им е враг !...Турският АСКЕР без да е обявена мобилизация е милионен професионален аскер ... обучен и оборудван по най модерната военна техника , тактика и стратегия , с опит и светкавична готовност за действие !...
19:39 26.11.2025
28 Българските турци
До коментар #26 от "ПКК":Турската армия има приблизително 5:3 предимство във всички основни оръжия. Освен това Турция разполага с много по-голям мобилизационен ресурс (85 млн. население) и геостратегическото положение на Турция и размерът на нейната територия са много по-добри и по-големи от тези на Израел. Израелската армия е изключително готова за война, но е необходимо да се разбере, че турската армия не е армията на нито една арабска страна или Иран; Турската армия има и постоянен опит в провеждането на антитерористични операции в източните райони на страната. Като опит от участие в конфликти в Сирия, Ирак и Либия. Не трябва да забравяме и най-дълбоките военни традиции на турците от времето на селджуките и Османската империя; Турците имат войнствен дух, който се е развивал в продължение на векове, а военната професия е една от най-уважаваните професии в Турция. Обществото уважава и подкрепя своята армия, точно както в Израел. Но евреите по природа са невоенен народ, по-склонен към мирни дейности; За да оцелее във враждебна среда, Израел неизбежно трябваше да стане милитаризирана държава. От древни времена историята на турците и Турция е свързана с война, така че военните дела и бойният дух са в кръвта им. А със своето население от 85 милиона, силно развита икономика и бързо развиваща се военна индустрия, Турция определено е най-мощната във военно отношение държава в Близкия изток, Югоизточна Европа и Средиземноморието.
19:44 26.11.2025
29 Българските турци
До коментар #26 от "ПКК":Последните събития красноречиво показват какъв Балон е всъщност Израел !.. Израел няма нито военен капацитет нито възможност да превзема Сирия !...Израел са способни да сеят килим от бомби над неохранявани и незащитени територии ! ....Евреите са прокълнати никога да нямат своя земя и своя държава !...Израел е една обречена общност от остатъците от нацистските крематориуми и сбирщината от световните еврейски гета на 20 век ! Те самите най добре знаят това и затова са винаги в стремеж да вникнат в "дълбочините" на мощни държави и от там да направляват света по своя угода !.. Израел е циреят на планетата Земя !... Докато не се излекува и не се изтръгне от снагата на планетата ни , винаги ще имаме раздори и военни конфликти ! Никой не мрази израелския народ !.. Човечеството и естественият човешки хуманизъм е против пъкленния им ционизъм !... Щом ти имаш нещо... защо други да го нямат ?!... Кой на този свят определя кои са лошите и кои са добрите...кои са грешните ... кои праведните... ?!?...Бенжамин Нетаняху ли ?... Кой и кои , и ЗАЩО са "заплаха за съществуването на Израел" ?... Ционизмът е циреят на планетата !... Ако не бъде излекуван ще метастазира и Земята ще умре от "еврейски рак" !!!
19:59 26.11.2025
30 Ганьо
До коментар #20 от "Мерси даул":Аркадаш ние сме на Черешово топче още, и чакаме както винаги в готовност да месим питките...
20:07 26.11.2025