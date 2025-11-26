Новини
Сделката по програмата „Орка“ е част от усилията на Варшава да засили военния си потенциал срещу нарастващата заплаха от Русия

Полша купува три шведски подводници за укрепване на отбраната в Балтийско море - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Полша ще закупи три подводници от Швеция, в рамките на многомилиардна сделка, която е ключова за укрепването на отбраната на страната в Балтийско море, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Инвестицията цели да засили въоръжените сили на Полша и да отговори на увеличаващата се заплаха от Русия след нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г. Сделката по програмата „Орка“ се нарежда сред най-значимите досега за полската армия.

„Швеция предложи най-добрите условия по всички критерии, включително срокове за доставка и оперативни способности, особено за Балтийско море“, заяви вицепремиерът Владислав Косиняк-Камиш. Той добави, че търговската сделка може да бъде финализирана не по-късно от второто тримесечие на 2026 г.

Шведската компания Saab, производител на подводници, изтребители, системи за наблюдение и ракети, ще достави на Полша подводниците A26. Полша е получила и предложения от други държави, включително Германия, Италия, Франция, Испания и Южна Корея.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    21 8 Отговор
    Известен е израза на бай Ганьо- Имал си бол пари, дал си. Русия едва ли ще ги нападне, но те се плашат и харчат парите си.

    Коментиран от #4, #39, #43, #45

    18:01 26.11.2025

  • 2 Kaлпазанин

    11 5 Отговор
    Тцтцтцтц ,колко много производители имало ти да видиш

    18:04 26.11.2025

  • 3 демократ

    8 5 Отговор
    Кажи му дизел и не го обиждай повече.

    18:05 26.11.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    3% престъпници на власт печелят, масовите хора масово обедняват и мизеруват!

    Коментиран от #29

    18:06 26.11.2025

  • 5 Хахахахаха

    15 7 Отговор
    Полша щяла да получи шведска тройка,само да не ги хване някоя внерическа болест тия поляци.

    18:08 26.11.2025

  • 6 си дзън

    9 18 Отговор
    Подводниците са ултра-тихи с двигател на Стърлинг и могат да лежат на дъното, руските ще се виждат на длан

    Коментиран от #8, #9, #18, #41

    18:08 26.11.2025

  • 7 Подводници гола вода

    15 7 Отговор
    В сравнение с Борей, Ясен или с морските дронове Посейдон тези шведските корита са от предишното столетие. Па нека си имат. Нема лошо.

    18:09 26.11.2025

  • 8 Хахахахаха

    17 8 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Тихи са като твояпърдялник.

    18:10 26.11.2025

  • 9 Сигурно...

    13 8 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Посейдон плува на дълбочини под 1 км, понеже е без екипаж. И с ядрена енергийна установка той може да се "разхожда" по океаните години. Може и на големи дълбочини да лежи и чака команда, къде и кого да наемете. Подводниците с екипаж се спускат най-много до 600 м под водата... Та тези шведските били много безшумни? Ха-ха-ха

    Коментиран от #10, #11

    18:14 26.11.2025

  • 10 смех

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "Сигурно...":

    Колкото тракалник 2.0 тди е безшумен кат пръ дня у вякуум.

    18:17 26.11.2025

  • 11 А где

    9 14 Отговор

    До коментар #9 от "Сигурно...":

    ядрената поадводница Курск?

    Коментиран от #13

    18:18 26.11.2025

  • 12 Големи

    5 4 Отговор
    смешни ци. Колкото не толкова голям праз.

    18:25 26.11.2025

  • 13 АМ ЧИ БРАВОС

    14 7 Отговор

    До коментар #11 от "А где":

    АБЕ НЕКОЙ УКРО....ДЕБИЛ ЗНАЕ ЛИ КОЛКО Е СРЕДНАТА ДЪЛБОЧИНА НА БАЛТЙЙСКО МОРЕ
    АМИ НЯМА 20 МЕТРА
    АМА НЯМА ЛОШО ША ПОЛЗВАТ ПОДВОДНИЦИТЕ ЗА ШАМАНДУРИ

    Коментиран от #37

    18:25 26.11.2025

  • 14 Сакан

    13 4 Отговор
    Балтийско море си е един гьол със средна дълбочина около 70 м. Там всичко под вода и над вода свети отдалече.

    18:26 26.11.2025

  • 15 Висящият от колесник

    12 10 Отговор
    ако говорим сериозно
    ситуацията е следната
    ако Русия нападне някоя от страхуващите се много в момента страни
    то тази страна ще успее единствено да разбере че е нападната след което ще изчезне от картата
    или вие мислите че войната да речем с полша ще се води като войници се разхождат между блоковете в жилищни квартали както е в момента

    Коментиран от #19

    18:26 26.11.2025

  • 16 Търновец

    7 7 Отговор
    А 26 е модернизирана подводница клас Гирлянд - напълно невидима за сонати и с цена около 100 милиона долара която преди години се приближи на торпедна дистанция от самолетоносача Роналд Рейган и виртуално изстреля няколко торпеда и го отопи. Шведските подводни инженери използуват Британски двигател напълно безшумен. Много добра сделка за Полша нека и ние да вземем А 26

    Коментиран от #26

    18:26 26.11.2025

  • 17 А где

    8 9 Отговор
    Крайцера Москва?

    18:26 26.11.2025

  • 18 АМИ ТАКА Е

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    ША ЛЕЖАТ НА ДЪНОТО
    ДОБРЕ ЧЕ Е ПЛИТКО
    РЯДКО ПОВЕЧЕ ОТ 50 МЕТРА
    ША СА КРИЯТ МЕЖДУ ПАПУРА

    18:28 26.11.2025

  • 19 Никой не напада НАТО.

    8 10 Отговор

    До коментар #15 от "Висящият от колесник":

    Умира веднага.
    Питай руските генерали.

    18:28 26.11.2025

  • 20 Украйнка на яхта в Созопол

    10 7 Отговор
    тия лодници освен да гонят сафрида друго няма да правят

    18:32 26.11.2025

  • 21 ха-ха

    8 6 Отговор
    Нека пановете да се въоръжават , да има какво да трошат руснаците .

    18:34 26.11.2025

  • 22 Плaмeн

    11 2 Отговор
    Самолетоносача ,,Кузнецов" ще ги потопи , а ,,Буран" ще ги изпепели !

    18:34 26.11.2025

  • 23 Попето

    7 7 Отговор
    Тез олиго..... френи не разбраха ли, че никой няма да ги напада! Но чрез разходите в отбраната, елитите в ЕС станаха милиардери и им се услади!

    18:37 26.11.2025

  • 24 Булпсихопатъ

    7 11 Отговор
    Най добрите подводници са белгийските а номер едно са швейцарските. Както и изтребителите на Албания , Андора и Лихтенщайн.

    Коментиран от #27

    18:38 26.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Йес Акинг

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Търновец":

    аз се доближих невидимо до Николета Лозанова и три пъти виртуално я направих щастлива

    18:49 26.11.2025

  • 27 Генерал от НАТО

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Булпсихопатъ":

    това е оти не си видел тоя на МаКедония

    18:51 26.11.2025

  • 28 Полша да каже как ше се защити от

    9 5 Отговор
    100 мегатона пуснати връз територията й

    Коментиран от #31

    18:55 26.11.2025

  • 29 Антиболшевик

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":

    нали говориш за Рашата

    Коментиран от #33

    18:58 26.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Полша да каже как ше се защити от":

    От Русия няма да по стане много.

    19:00 26.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Моча в калта

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Антиболшевик":

    Не Раша СВЕТОВНИЯТ КЕНЕФ.

    19:03 26.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Инна

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "АМ ЧИ БРАВОС":

    51 метра е средната дълбочина на Балтийско море.
    Плитки дълбочини до 12 метра се наблюдават в плитки райони, брегове и близо до острови. Максималната дълбочина на морето е 470 метра (басейн Ландсорт). В Ботническия залив максималната дълбочина е 293 метра, а в басейна Готланд - 249 метра.

    19:10 26.11.2025

  • 38 чикчирик

    1 2 Отговор
    вероятно без акумулатори, само за парадна пропаганда, по нац. трация.

    19:29 26.11.2025

  • 39 стоян

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    До 1 ком - умни ми другарю федерацията от мюслюмански републики с москвабад дето имат 5000 ядрени бойни глави кой ще ги напада че 30% от бюджета го харчат за оръжия и заплати на военните а руската минимална смешна заплата е 183 евро - полската е от 1260 евро

    19:30 26.11.2025

  • 40 Ааааааа не !

    2 1 Отговор
    Бройката на подводниците е малка ......трябват най малко триста и те няма да са достатъчни .... Тия си просят боя и натю няма да ги защити клауза 5 няма да проработи и ще са като укрите само ше ревът за помощ !!!!

    Коментиран от #42

    19:31 26.11.2025

  • 41 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Храна за размисъл:

    Шведската програма за изграждане на подводници от ново поколение започна през 2010 г. с решението на шведското правителство да замени две подводници клас Södermanland. Договорът за доставката обаче беше подписан едва през 2015 г. Стойността му по това време беше 8,4 милиарда шведски крони (11,2 милиарда шведски крони или 1 милиард евро, коригирани с инфлацията), като датите на доставка бяха определени за 2022–2024 г. Беше посочено, че тези параметри могат да бъдат изпълнени само ако чуждестранен партньор участва в програмата, като поръча и подводници клас A26 и покрие част от разходите.
    Тъй като доскоро не е получена поръчка за износ, програмата все още предвижда доставката само на две подводници на шведския флот. През 2021 г. договорът беше коригиран: общата сума се увеличи до 14 милиарда шведски крони (17,1 милиарда шведски крони или 1,6 милиарда евро, коригирани с инфлацията), а доставката беше отложена за 2027 и 2028 г.
    През октомври беше обявено, че Saab и Шведската администрация за отбранителни материали (FMV) са провели допълнителни преговори и общият бюджет на програмата вече е 25 милиарда шведски крони (2,3 милиарда евро), като доставките са планирани за 2031 и 2033 г.

    И сега поляците се включиха в тази история със същия този експортен договор и напълно неподходящи срокове.

    19:33 26.11.2025

  • 42 Не ни трябва друг зелник във оолша

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ааааааа не !":

    Която да набута още повече ес будалите фюрери да наливат милиарди във каца без дъно !!!!!!

    19:34 26.11.2025

  • 43 Че те досега

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    в кое море бяха?

    19:37 26.11.2025

  • 44 Дръпна опашката на лъва

    2 1 Отговор
    Путин е човекът събудил дълбоко спящата Европа и цялото НАТО да се модернизират и обединят срещу злото

    19:44 26.11.2025

  • 45 Москвич 13

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    БРАЧЕДА , явно историята ти е непозната ... Брачед

    19:50 26.11.2025

  • 46 Ами

    0 1 Отговор
    Окраинците са на свършване ... Да се готвят поляците :)

    19:56 26.11.2025

