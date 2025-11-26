Полша купува три шведски подводници за укрепване на отбраната в Балтийско море

Полша ще закупи три подводници от Швеция, в рамките на многомилиардна сделка, която е ключова за укрепването на отбраната на страната в Балтийско море, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Инвестицията цели да засили въоръжените сили на Полша и да отговори на увеличаващата се заплаха от Русия след нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г. Сделката по програмата „Орка“ се нарежда сред най-значимите досега за полската армия.
„Швеция предложи най-добрите условия по всички критерии, включително срокове за доставка и оперативни способности, особено за Балтийско море“, заяви вицепремиерът Владислав Косиняк-Камиш. Той добави, че търговската сделка може да бъде финализирана не по-късно от второто тримесечие на 2026 г.
Шведската компания Saab, производител на подводници, изтребители, системи за наблюдение и ракети, ще достави на Полша подводниците A26. Полша е получила и предложения от други държави, включително Германия, Италия, Франция, Испания и Южна Корея.
1 Бялджип
Коментиран от #4, #39, #43, #45
18:01 26.11.2025
2 Kaлпазанин
18:04 26.11.2025
3 демократ
18:05 26.11.2025
4 БОЛШЕВИК
До коментар #1 от "Бялджип":3% престъпници на власт печелят, масовите хора масово обедняват и мизеруват!
Коментиран от #29
18:06 26.11.2025
5 Хахахахаха
18:08 26.11.2025
6 си дзън
Коментиран от #8, #9, #18, #41
18:08 26.11.2025
7 Подводници гола вода
18:09 26.11.2025
8 Хахахахаха
До коментар #6 от "си дзън":Тихи са като твояпърдялник.
18:10 26.11.2025
9 Сигурно...
До коментар #6 от "си дзън":Посейдон плува на дълбочини под 1 км, понеже е без екипаж. И с ядрена енергийна установка той може да се "разхожда" по океаните години. Може и на големи дълбочини да лежи и чака команда, къде и кого да наемете. Подводниците с екипаж се спускат най-много до 600 м под водата... Та тези шведските били много безшумни? Ха-ха-ха
Коментиран от #10, #11
18:14 26.11.2025
10 смех
До коментар #9 от "Сигурно...":Колкото тракалник 2.0 тди е безшумен кат пръ дня у вякуум.
18:17 26.11.2025
11 А где
До коментар #9 от "Сигурно...":ядрената поадводница Курск?
Коментиран от #13
18:18 26.11.2025
12 Големи
18:25 26.11.2025
13 АМ ЧИ БРАВОС
До коментар #11 от "А где":АБЕ НЕКОЙ УКРО....ДЕБИЛ ЗНАЕ ЛИ КОЛКО Е СРЕДНАТА ДЪЛБОЧИНА НА БАЛТЙЙСКО МОРЕ
АМИ НЯМА 20 МЕТРА
АМА НЯМА ЛОШО ША ПОЛЗВАТ ПОДВОДНИЦИТЕ ЗА ШАМАНДУРИ
Коментиран от #37
18:25 26.11.2025
14 Сакан
18:26 26.11.2025
15 Висящият от колесник
ситуацията е следната
ако Русия нападне някоя от страхуващите се много в момента страни
то тази страна ще успее единствено да разбере че е нападната след което ще изчезне от картата
или вие мислите че войната да речем с полша ще се води като войници се разхождат между блоковете в жилищни квартали както е в момента
Коментиран от #19
18:26 26.11.2025
16 Търновец
Коментиран от #26
18:26 26.11.2025
17 А где
18:26 26.11.2025
18 АМИ ТАКА Е
До коментар #6 от "си дзън":ША ЛЕЖАТ НА ДЪНОТО
ДОБРЕ ЧЕ Е ПЛИТКО
РЯДКО ПОВЕЧЕ ОТ 50 МЕТРА
ША СА КРИЯТ МЕЖДУ ПАПУРА
18:28 26.11.2025
19 Никой не напада НАТО.
До коментар #15 от "Висящият от колесник":Умира веднага.
Питай руските генерали.
18:28 26.11.2025
20 Украйнка на яхта в Созопол
18:32 26.11.2025
21 ха-ха
18:34 26.11.2025
22 Плaмeн
18:34 26.11.2025
23 Попето
18:37 26.11.2025
24 Булпсихопатъ
Коментиран от #27
18:38 26.11.2025
26 Йес Акинг
До коментар #16 от "Търновец":аз се доближих невидимо до Николета Лозанова и три пъти виртуално я направих щастлива
18:49 26.11.2025
27 Генерал от НАТО
До коментар #24 от "Булпсихопатъ":това е оти не си видел тоя на МаКедония
18:51 26.11.2025
28 Полша да каже как ше се защити от
Коментиран от #31
18:55 26.11.2025
29 Антиболшевик
До коментар #4 от "БОЛШЕВИК":нали говориш за Рашата
Коментиран от #33
18:58 26.11.2025
31 Българин
До коментар #28 от "Полша да каже как ше се защити от":От Русия няма да по стане много.
19:00 26.11.2025
33 Моча в калта
До коментар #29 от "Антиболшевик":Не Раша СВЕТОВНИЯТ КЕНЕФ.
19:03 26.11.2025
37 Инна
До коментар #13 от "АМ ЧИ БРАВОС":51 метра е средната дълбочина на Балтийско море.
Плитки дълбочини до 12 метра се наблюдават в плитки райони, брегове и близо до острови. Максималната дълбочина на морето е 470 метра (басейн Ландсорт). В Ботническия залив максималната дълбочина е 293 метра, а в басейна Готланд - 249 метра.
19:10 26.11.2025
38 чикчирик
19:29 26.11.2025
39 стоян
До коментар #1 от "Бялджип":До 1 ком - умни ми другарю федерацията от мюслюмански републики с москвабад дето имат 5000 ядрени бойни глави кой ще ги напада че 30% от бюджета го харчат за оръжия и заплати на военните а руската минимална смешна заплата е 183 евро - полската е от 1260 евро
19:30 26.11.2025
40 Ааааааа не !
Коментиран от #42
19:31 26.11.2025
41 Инна
До коментар #6 от "си дзън":Храна за размисъл:
Шведската програма за изграждане на подводници от ново поколение започна през 2010 г. с решението на шведското правителство да замени две подводници клас Södermanland. Договорът за доставката обаче беше подписан едва през 2015 г. Стойността му по това време беше 8,4 милиарда шведски крони (11,2 милиарда шведски крони или 1 милиард евро, коригирани с инфлацията), като датите на доставка бяха определени за 2022–2024 г. Беше посочено, че тези параметри могат да бъдат изпълнени само ако чуждестранен партньор участва в програмата, като поръча и подводници клас A26 и покрие част от разходите.
Тъй като доскоро не е получена поръчка за износ, програмата все още предвижда доставката само на две подводници на шведския флот. През 2021 г. договорът беше коригиран: общата сума се увеличи до 14 милиарда шведски крони (17,1 милиарда шведски крони или 1,6 милиарда евро, коригирани с инфлацията), а доставката беше отложена за 2027 и 2028 г.
През октомври беше обявено, че Saab и Шведската администрация за отбранителни материали (FMV) са провели допълнителни преговори и общият бюджет на програмата вече е 25 милиарда шведски крони (2,3 милиарда евро), като доставките са планирани за 2031 и 2033 г.
И сега поляците се включиха в тази история със същия този експортен договор и напълно неподходящи срокове.
19:33 26.11.2025
42 Не ни трябва друг зелник във оолша
До коментар #40 от "Ааааааа не !":Която да набута още повече ес будалите фюрери да наливат милиарди във каца без дъно !!!!!!
19:34 26.11.2025
43 Че те досега
До коментар #1 от "Бялджип":в кое море бяха?
19:37 26.11.2025
44 Дръпна опашката на лъва
19:44 26.11.2025
45 Москвич 13
До коментар #1 от "Бялджип":БРАЧЕДА , явно историята ти е непозната ... Брачед
19:50 26.11.2025
46 Ами
19:56 26.11.2025