Полша купува три шведски подводници за укрепване на отбраната в Балтийско море

Полша ще закупи три подводници от Швеция, в рамките на многомилиардна сделка, която е ключова за укрепването на отбраната на страната в Балтийско море, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Инвестицията цели да засили въоръжените сили на Полша и да отговори на увеличаващата се заплаха от Русия след нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г. Сделката по програмата „Орка“ се нарежда сред най-значимите досега за полската армия.

„Швеция предложи най-добрите условия по всички критерии, включително срокове за доставка и оперативни способности, особено за Балтийско море“, заяви вицепремиерът Владислав Косиняк-Камиш. Той добави, че търговската сделка може да бъде финализирана не по-късно от второто тримесечие на 2026 г.

Шведската компания Saab, производител на подводници, изтребители, системи за наблюдение и ракети, ще достави на Полша подводниците A26. Полша е получила и предложения от други държави, включително Германия, Италия, Франция, Испания и Южна Корея.