Земетресение с магнитуд 6,6 разтърси крайбрежието на Индонезия

Земетресение с магнитуд 6,6 по Рихтер беше регистрирано край остров Симелуе в Индонезия, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС, предава БТА.

Епицентърът на труса се е намирал на около 46 километра южно от град Синабанг с население около 15 000 души. Хипоцентърът е бил на дълбочина 25 километра.

Към момента няма информация за разрушения или пострадали хора. Не е обявена и опасност от цунами.