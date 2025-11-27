Новини
Свят »
Индонезия »
Земетресение с магнитуд 6,6 разтърси крайбрежието на Индонезия

Земетресение с магнитуд 6,6 разтърси крайбрежието на Индонезия

27 Ноември, 2025 08:51 434 0

  • земетресение-
  • индонезия

Трусът е регистриран край остров Симелуе, засега няма данни за жертви и разрушения

Земетресение с магнитуд 6,6 разтърси крайбрежието на Индонезия - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 6,6 по Рихтер беше регистрирано край остров Симелуе в Индонезия, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от ТАСС, предава БТА.

Епицентърът на труса се е намирал на около 46 километра южно от град Синабанг с население около 15 000 души. Хипоцентърът е бил на дълбочина 25 километра.

Към момента няма информация за разрушения или пострадали хора. Не е обявена и опасност от цунами.


Индонезия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ