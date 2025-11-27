Смъртоносна атака: акула убива жена и ранява мъж на австралийски плаж

Жена е загинала, а мъж е сериозно ранен след атака на акула, докато се къпели на плажа в националния парк Крауди Бей на източното крайбрежие на Австралия, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес, предава БТА.

Инцидентът е станал тази сутрин около 6:30 в популярния парк, известен със своите къмпинги, риболовни зони и пешеходни маршрути, на около 360 километра северно от Сидни. За неопределено време плажовете в района и на север са затворени за плувци, уточни полицейският инспектор Тимъти Бейли.

Жертвата и пострадалият са на около 25 години. Минувач оказал първа помощ на двойката, преди да пристигнат линейките. Жената починала на място, а мъжът е бил транспортиран с хеликоптер до болница, където фелдшерът Джош Смит определи състоянието му като сериозно, но стабилно. Личностите им не са разкрити, като медиите посочват, че вероятно са европейски туристи.

„Това е изключително рядък случай. Атаките на акули срещу един човек са редки, а срещу двама души от една и съща акула - още по-редки“, коментира Гавин Нейлър, директор на програмата за изследване на акулите в Университета на Флорида и ръководител на базата данни International Shark Attack File.

Подобни случаи са известни, но рядко се случват. През 2019 г. две британски туристи бяха нападнати от една акула, докато се гмуркаха с шнорхел в Големия бариерен риф; единият загуби крак, а другият получи сериозни наранявания по краката. През септември също бе регистрирана смъртоносна атака на акула срещу сърфист край плаж в Сидни, като бяха открити части от сърфа му.