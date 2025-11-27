Новини
Свят »
Австралия »
Смъртоносна атака: акула убива жена и ранява мъж на австралийски плаж

Смъртоносна атака: акула убива жена и ранява мъж на австралийски плаж

27 Ноември, 2025 09:57 1 061 6

  • австралия-
  • акула-
  • ранява

Плажовете в района са затворени след рядък инцидент на източното крайбрежие

Смъртоносна атака: акула убива жена и ранява мъж на австралийски плаж - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Жена е загинала, а мъж е сериозно ранен след атака на акула, докато се къпели на плажа в националния парк Крауди Бей на източното крайбрежие на Австралия, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес, предава БТА.

Инцидентът е станал тази сутрин около 6:30 в популярния парк, известен със своите къмпинги, риболовни зони и пешеходни маршрути, на около 360 километра северно от Сидни. За неопределено време плажовете в района и на север са затворени за плувци, уточни полицейският инспектор Тимъти Бейли.

Жертвата и пострадалият са на около 25 години. Минувач оказал първа помощ на двойката, преди да пристигнат линейките. Жената починала на място, а мъжът е бил транспортиран с хеликоптер до болница, където фелдшерът Джош Смит определи състоянието му като сериозно, но стабилно. Личностите им не са разкрити, като медиите посочват, че вероятно са европейски туристи.

„Това е изключително рядък случай. Атаките на акули срещу един човек са редки, а срещу двама души от една и съща акула - още по-редки“, коментира Гавин Нейлър, директор на програмата за изследване на акулите в Университета на Флорида и ръководител на базата данни International Shark Attack File.

Подобни случаи са известни, но рядко се случват. През 2019 г. две британски туристи бяха нападнати от една акула, докато се гмуркаха с шнорхел в Големия бариерен риф; единият загуби крак, а другият получи сериозни наранявания по краката. През септември също бе регистрирана смъртоносна атака на акула срещу сърфист край плаж в Сидни, като бяха открити части от сърфа му.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо да е

    13 0 Отговор
    рядък инцидент, това се случва много често в Австралия.

    09:59 27.11.2025

  • 2 Тази е

    6 6 Отговор
    отгледана в руска лаборатория

    09:59 27.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    4 12 Отговор
    Руснак....
    Поредния руснак скатал се от служба в Покровск и изяден от акула. Да беше си стоял в Покровск 😁👍

    Коментиран от #5

    10:00 27.11.2025

  • 4 Вода с акулата

    14 2 Отговор
    и мед с мечката не може да делиш!!

    10:08 27.11.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Баширов и Петров са били !!

    Дегизирани като акул !

    10:27 27.11.2025

  • 6 българина

    5 1 Отговор
    черно море е единственот място където знаеш, че веротността да те нападне акула със знак минус. На който и океан да си на плаж просто не трябва да се влиза, не знам тия хора с какъв акъл си въобатзявт да влизат в окена ей така....

    10:32 27.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания