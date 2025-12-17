Нападателят от Сидни излезе от комата, повдигат му обвинения ВИДЕО

22-ма ранени при нападението на плажа Бонди остават в болниците в Сидни, предаде Министерството на здравеопазването на Нов Южен Уелс. Трима пациенти са в критично състояние.

„Двадесет и двама пациенти в момента са под медицинско наблюдение, но някои от вече изписаните жертви получават амбулаторно лечение и се наблюдават от лекари“, заяви ведомството, добавяйки, че трима пациенти се считат за критични, докато останалите са стабилни.

По-рано беше съобщено, че 27 ранени при нападението на плажа Бонди са в болници в Сидни, девет от които са в критично състояние.

Полицията на Нов Южен Уелс ще повдигне обвинения срещу оцелелия извършител на нападението в Сидни на 17 декември, заяви началникът на щатските правоохранителни органи Мал Ланьон.

В ефира на ABC Radio Sydney той посочи, че „полицията възнамерява да повдигне обвинения срещу Навид Акрам, стрелеца от плажа Бонди, днес. Той излезе от комата си вчера следобед, но разследващите трябваше да изчакат лекарствата да му подействат и да си намери адвокат“, каза комисар Ланьон, подчертавайки, че възнамерява да „разговаря с нападателя преди края на деня“.