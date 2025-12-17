Новини
Свят »
Австралия »
Нападателят от Сидни излезе от комата, повдигат му обвинения ВИДЕО

Нападателят от Сидни излезе от комата, повдигат му обвинения ВИДЕО

17 Декември, 2025 05:57, обновена 17 Декември, 2025 06:09 621 4

  • австралия-
  • сидни-
  • стрелба-
  • обвинения-
  • съд

22-ма от пострадалите остават в болница

Нападателят от Сидни излезе от комата, повдигат му обвинения ВИДЕО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

22-ма ранени при нападението на плажа Бонди остават в болниците в Сидни, предаде Министерството на здравеопазването на Нов Южен Уелс. Трима пациенти са в критично състояние.

„Двадесет и двама пациенти в момента са под медицинско наблюдение, но някои от вече изписаните жертви получават амбулаторно лечение и се наблюдават от лекари“, заяви ведомството, добавяйки, че трима пациенти се считат за критични, докато останалите са стабилни.

По-рано беше съобщено, че 27 ранени при нападението на плажа Бонди са в болници в Сидни, девет от които са в критично състояние.

Полицията на Нов Южен Уелс ще повдигне обвинения срещу оцелелия извършител на нападението в Сидни на 17 декември, заяви началникът на щатските правоохранителни органи Мал Ланьон.

В ефира на ABC Radio Sydney той посочи, че „полицията възнамерява да повдигне обвинения срещу Навид Акрам, стрелеца от плажа Бонди, днес. Той излезе от комата си вчера следобед, но разследващите трябваше да изчакат лекарствата да му подействат и да си намери адвокат“, каза комисар Ланьон, подчертавайки, че възнамерява да „разговаря с нападателя преди края на деня“.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон Паси, бивш министър

    4 0 Отговор
    Кои са пострадалите ?

    06:12 17.12.2025

  • 2 Гошо

    2 1 Отговор
    Дано се оправи човека

    06:16 17.12.2025

  • 3 за съжаление

    1 3 Отговор
    Подобни нападатели, които са склонни да жертват себе си и дори децата си за да убят други хора са безнадеждни случаи.
    Човек не може нищо да направи срещу подобна индоктринирана омраза, освен да се зашити със сила.

    06:19 17.12.2025

  • 4 Сила

    1 1 Отговор
    Говорят на руски ....

    06:49 17.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания