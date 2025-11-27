Французин поема ръководството на Интерпол

Френският полицейски офицер Лукас Филип бе избран за нов президент на Интерпол по време на Общото събрание на организацията, провело се в Маракеш, съобщава Ройтерс. Той ще ръководи най-голямата международна полицейска структура в рамките на четиригодишен мандат, предава News.bg.

По данни на организаторите във форума са участвали 886 представители от 179 държави членки, както и делегати от 34 международни организации. В рамките на заседанията са били обсъдени ключови теми като киберпрестъпността, транснационалните престъпни мрежи, онлайн измамните центрове и защитата на личните данни.

Изборът на Филип идва в момент на повишени очаквания към Интерпол за модернизиране на координационните механизми между националните полицейски служби и за по-строг контрол върху използването на международните уведомления за издирване, известни като „червени бюлетини“.

Интерпол не разполага с правомощия да извършва арести или самостоятелни разследвания, а действа като глобална комуникационна и информационна мрежа между полицейските служби на държавите членки.

Организацията е създадена през 1923 г. във Виена под името Международна комисия за криминална полиция. След Втората световна война седалището ѝ е преместено първо в Париж, а от 1989 г. се намира в Лион. Днес Интерпол обединява 195 държави и е сред най-големите международни организации в света.

През последните години Интерпол е обект на критики заради твърдения, че някои авторитарни режими злоупотребяват с неговите механизми за международно издирване с цел преследване на политически опоненти и журналисти.

Непрозрачните процедури и трудностите при обжалване на „червените бюлетини“ също поставят под съмнение ефективността на системата. Въпреки това организацията остава ключов елемент от глобалната полицейска координация, а от новия ѝ президент се очаква да възстанови доверието и да адаптира Интерпол към предизвикателствата на дигиталната ера.