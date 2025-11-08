Тайван призовава за реално участие в Интерпол: политиката не бива да пречи на глобалната сигурност

Въпреки че Тайван е сред най-развитите и сигурни демокрации в Азия, островът продължава да бъде изключен от редица международни организации – включително и от Интерпол. Причината е дългогодишният дипломатически натиск, който Китай упражнява върху международните институции, настоявайки Тайван да бъде третиран като част от китайската територия. Това политическо влияние обаче има реални последици за глобалната сигурност – в свят, в който престъпността не признава граници, изключването на Тайван от международни механизми за обмен на информация пречи на ефективната борба с трафика на хора, киберпрестъпността и организираната престъпност.

Борбата с престъпността е общо предизвикателство, което изисква пълноценно сътрудничество между всички държави, без политически бариери. Включването на Тайван в Интерпол не е въпрос на политика, а на сигурност – и би било от полза за целия свят. В тази връзка комисар Чоу Йеу-уей, ръководител на Бюрото за криминални разследвания на Тайван, излезе със следното изявление:

"Призив за реално участие на Тайван в Интерпол — за засилване на съвместните усилия в борбата с транснационалната престъпност чрез обмен на разузнавателна информация в реално време

Основана през 1923 г., Интерпол днес обединява 196 държави членки, което я прави втората по големина международна организация след ООН. Интерпол е ключова платформа за глобално полицейско сътрудничество, която наблюдава транснационалната престъпна дейност, включително тероризъм, киберпрестъпления и организирана престъпност, като същевременно и осъществява обмен на информация между полицейските служби по света чрез мрежата от национални централни бюра.

Мисията на Интерпол е да осигурява и насърчава възможно най-широко взаимно съдействие между всички криминални полицейски органи. Въпреки това, вече повече от четири десетилетия Тайван е несправедливо изключен от организацията по политически причини.

Правоприлагащите органи на Тайван разполагат с богат опит и експертиза в превенцията на престъпността, обществената безопасност и международното сътрудничество. Те постигат значителни успехи в борбата с трафика на наркотици и киберизмамите, което изгражда силна международна репутация на страната.

Въпреки това, Тайван няма достъп до базите данни на Интерпол, не може да участва в събитията на организацията и да обменя информация с други държави в реално време. Това ограничава възможностите му да противодейства на транснационалната престъпност, създава благоприятни условия за разширяване на престъпната дейност отвъд границите и подкопава сигурността не само на Тайван, но и на Индо-Тихоокеанския регион и целия свят.

Глобализацията на престъпността изисква глобален отговор

В епохата на глобализацията престъпленията и незаконните активи се движат свободно през граници. Трафикът на наркотици, търговията с хора, киберпрестъпността и други незаконни дейности вече не са ограничени до отделни държави, а представляват общо предизвикателство за международната общност.

Днес, когато престъпността става все по-глобализирана и технологично развита, е наложително полицейските служби по света да работят заедно, изграждайки безпрепятствена и всеобхватна мрежа за глобална сигурност. Засиленото международно сътрудничество е от решаващо значение за ефективното противодействие на трансграничната престъпност и за защитата на световната стабилност. Участието на Тайван в Интерпол ще позволи на държавите да координират усилията си без ограничения, да се справят с общите заплахи и да гарантират обществената безопасност и ред.

Силните страни на Тайван в борбата с престъпността

Според глобалната база данни Numbeo, Тайван заема четвърто място по безопасност сред 147 държави. Този резултат се дължи на ниските нива на престъпност, силното чувство за общност, ефективните правоприлагащи органи и активното съдействие между гражданите и полицията.

Нивото на престъпност в Тайван е малко над 1 200 инцидента на 100 000 души, а убийствата са едва 2,3 на 100 000 – значително под световната средна стойност. Този международно признат рекорд в областта на обществената безопасност служи като важен пример за полицейските органи по света и превръща Тайван в привлекателна и сигурна дестинация за международни пътувания.

Като отговорен член на международната общност, Тайван е готов да участва пълноценно в борбата с транснационалната престъпност, да съдейства при криминални разследвания и да си партнира с други държави за защита на живота и собствеността на хората по целия свят.

Необходимост от подкрепа за Тайван в затварянето на пропуска в глобалната система за сигурност

Тайван има сериозен принос в борбата с телефонните измами, трафика на наркотици и други трансгранични престъпления. В сектора на рибарството страната има дългогодишен опит в идентифицирането на кораби, замесени в трафик на хора, принудителен труд и незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов.

Но поради липсата на достъп до глобалната комуникационна система на Интерпол I-24/7, Тайван не може да споделя спешна информация и да участва в координирани действия в реално време. Закъсненията при докладване водят до загуба на доказателства, неуспешни арести и допълнителни страдания за жертвите. Отсъствието на Тайван отслабва международната правоприлагаща мрежа и създава сериозен пропуск в глобалната сигурност – проблем, който трябва да бъде разглеждан с най-голяма загриженост.

Тайван – надежден партньор в международното правоприлагане

През последните години измамите и финансовите престъпления стават все по-транснационални. Престъпни групи преместват дейността си в страни като Камбоджа, Тайланд, Мианмар и Лаос. Жертви от цял свят са примамвани с фалшиви обещания за работа и пътуване, след което са държани в центрове за измами и принуждавани да извършват финансови престъпления. Някои от тях стават обекти на сексуална експлоатация, продавани са на други престъпни групи или са подлагани на трафик за органи.

В актуален доклад от 30 юни Интерпол предупреди за глобализацията на измамните центрове, захранвани от трафик на хора. В документа се посочва, че до март жертви от 66 държави на пет континента са били въвлечени в подобни операции, като общият им брой се оценява на стотици хиляди.

През 2024 г. полицията на Тайван разкри голям онлайн форум за разпространение на материали със сексуална експлоатация на деца – платформата Creative Private Room, с над 5 000 членове. Чрез криптовалутни плащания тя позволяваше анонимна търговия със съдържание. Основателят ѝ, известен като Лао Ма, се намираше в Китай. Разследването включваше криптирани комуникации, анонимни мрежи и международно сътрудничество – всички ключови предизвикателства пред борбата с онлайн престъпленията срещу деца. Делото демонстрира решимостта и способността на Тайван да се справя с киберпрестъпността и подчерта готовността му да работи с международната общност за защита на децата и противодействие на транснационалната сексуална експлоатация.

Глобален призив за реално участие на Тайван в Интерпол

В статия от 5 септември, озаглавена „Изключването на Тайван от Интерпол подкопава глобалните полицейски усилия“, д-р Джон Койн от Австралийския институт за стратегическа политика посочва, че Тайван е важен и способен партньор в Индо-Тихоокеанския регион. Той подчертава, че пристанищата, авиокомпаниите и банковата система на Тайван са основни цели на транснационални престъпници, а изключването на страната води до забавяне в обмена на информация и ограничаване на ефективността на международните съвместни действия.

Пред лицето на нарастващата трансгранична престъпност международната общност трябва да засили обмена на разузнавателна информация и да задълбочи партньорствата за подобряване на сътрудничеството между правоприлагащите органи. Призоваваме всички държави да подкрепят усилията на Тайван да участва като наблюдател в Генералната асамблея на Интерпол и да се включи реално в срещите, механизмите и дейностите на организацията. Това ще позволи безпрепятствено взаимодействие между Тайван и държавите членки на Интерпол.

Тайван остава ангажиран с укрепването на комуникацията и сътрудничеството с партньори по света и е готов да работи рамо до рамо с международната общност за ефективна борба с транснационалната престъпност."