Руски дрон уби френски фоторепортер, следвал украинските войски

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че фотожурналистът Антони Лаликан е починал, докато е придружавал украинските въоръжени сили в Украйна.

„Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството му, неговите близки и всички негови колеги“, написа той във Facebook.

Според Международната федерация на журналистите (IFJ), Лаликан е загинал на 3 октомври при удар с дрон. Украински журналист също е ранен при удара на безпилотния летателен апарат.

„Антъни Лаликан е бил в командировка в Донбас за фотожурналистическата агенция Hans Lucas, базирана в Каркасон“, се казва в изявлението.