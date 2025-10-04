Новини
Руски дрон уби френски фоторепортер, следвал украинските войски
  Тема: Украйна

Руски дрон уби френски фоторепортер, следвал украинските войски

4 Октомври, 2025 07:22, обновена 4 Октомври, 2025 07:27 1 471 54

Макрон изказа съболезнования на близките на Антони Лаликан

Руски дрон уби френски фоторепортер, следвал украинските войски - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че фотожурналистът Антони Лаликан е починал, докато е придружавал украинските въоръжени сили в Украйна.

„Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството му, неговите близки и всички негови колеги“, написа той във Facebook.

Според Международната федерация на журналистите (IFJ), Лаликан е загинал на 3 октомври при удар с дрон. Украински журналист също е ранен при удара на безпилотния летателен апарат.

„Антъни Лаликан е бил в командировка в Донбас за фотожурналистическата агенция Hans Lucas, базирана в Каркасон“, се казва в изявлението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    81 4 Отговор
    Поредният наемник маскиран като фоторепортер...

    07:33 04.10.2025

  • 2 Дидо

    61 4 Отговор
    Като си чъха гагата в чужди дела,получава заслуженото си!

    07:37 04.10.2025

  • 3 Пешо

    63 6 Отговор
    Каквото е търсил, това е намерил.

    07:41 04.10.2025

  • 4 Колатерални Загуби

    54 4 Отговор
    Слиучва се. Ционите избиха сумати цивилни палестинци така, но хайде да поплачем за един френски журналист

    07:43 04.10.2025

  • 5 50/50

    27 6 Отговор
    Поредният на концерт на Кобзон гратис!

    07:43 04.10.2025

  • 6 Аква

    56 2 Отговор
    Когато си на фронта, обикновено те убиват. Затова си отишъл там - да убиваш и да те убият. Дали си фотограф или френски наемник - все тая. Отишъл, видял, умрял.

    07:43 04.10.2025

  • 7 ООрана държава

    50 4 Отговор
    Така става като застанеш от грешната страна

    07:46 04.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Каунь

    52 4 Отговор
    Да бе да... и фоторепортера вместо фотошапачик с голям обектив носел снайпер да снима по-добре

    07:51 04.10.2025

  • 10 Савабиен

    43 2 Отговор
    Дронът трябвало да попита французина,за чий х..
    Е тръгнал с украинците да се бие с руснаците.И да му каже да се върне.

    07:54 04.10.2025

  • 11 А стига , бе !

    35 1 Отговор
    " фотожурналистическата агенция Hans Lucas, базирана в Каркасон“ ? ? ? Като се има предвид , че от десетилетия бг медиите нямат пари за кореспонденти в Русия ... Повероятно е бил от натовските служби .

    07:55 04.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    30 1 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Вчера имаше статия за убит журналист в Донбас, но не я четох, а по заглавие. Преди в Украйна проруски журналисти уж се самоубиваха през 3 седмици. Например с пистолет във врата, понеже не е успял да си уцели главата. Но официално самоубийство според украинската прокуратура.

    07:59 04.10.2025

  • 16 дрън дрън

    18 1 Отговор
    Макя му ли го прати там ?

    08:00 04.10.2025

  • 17 Ъъъъъъъ

    27 1 Отговор
    "Руски дрон уби френски фоторепортер..."

    Знаете ли.....Можете да разберете много от начина, по който медиите избират да отразят дадена новина само от фактите, които решават да подчертаят в заглавието. И можете да разберете още повече от факта, че по определени теми, медиите
    предпочитат умишлено да нарушават основните правила за представяне на новините, които правила се вмняват на всеки автор, особено на тези, които тепърва прохождат в занаята. Обикновено авторите се опитват да извлекат колкото се може повече новинарска "стойност“ от дадена история. Това означава, че често зад отразяването се крие формула....Когато новината се появи за първи път, тя се третира като това, което се нарича "актуална история“. Това е първата чернова на събитието, съдържаща основна информация, такава каквато може да бъде разбрана най-добре към момента на публикуване. Заглавието на тази новина(горе) е типичен пример за за опит за манипулиране на читателите, чрез подреждане на думите в определена последователност. Подчертава се, че руски дрон е убил френски репортер, през поставяне на акцента върху дрона, а не толкова върху смъртта на репортера...Той остава на заден план, което е жалко....Можеше да започне и така:

    Френски репортер беше убит от руски дрон....

    Ама хайде да не си изнасяме лекции на тема "медийни манипулация"....Не е тук мястото.

    Колкото до смъртта на репортера...Това са рисковете на професията. Не се съмнявам, че е подписал декларация, приемайки всичк

    08:03 04.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Русия

    17 1 Отговор
    Много хубава новина,оправи ми се настроението ,обаче искам още хиляди такива новини .

    Коментиран от #22

    08:05 04.10.2025

  • 20 Хе!

    20 3 Отговор
    Като е искал да разкрие истината, да бе отишъл от другата страна на фронта! Тогава щеше да го унищожи натовски дрон и всичко щеше да е трагично!

    Коментиран от #24

    08:07 04.10.2025

  • 21 Каунь

    18 1 Отговор
    Знаем ги тия френски жюрналя, те даже и въф Франция като си стоят ги убиват....

    Коментиран от #38

    08:08 04.10.2025

  • 22 Достоевски

    5 11 Отговор

    До коментар #19 от "Русия":

    Народ, който блуждае по Европа и търси какво още може да разруши и унищожи, само заради развлечението

    Коментиран от #42

    08:09 04.10.2025

  • 23 Планинския

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Морския":

    Търсят баба си..

    08:12 04.10.2025

  • 24 Сандо

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хе!":

    А ти чел ли си историите на френски журналисти,а и не само френски,отишли на другата страна на фронта?Поинтересувай се,много са поучителни за демокрацията,човешките права и свободата на словото на Запад.

    08:13 04.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 МЪКЪ МЪКЪ

    16 1 Отговор
    Пак ли е имало затрупани натюфци.

    08:15 04.10.2025

  • 27 Горския

    19 1 Отговор
    Не ходете в гората ако ви е страх от мечки !

    08:17 04.10.2025

  • 28 Знае

    16 1 Отговор
    Ами бандеровските войски са отивали на гости при Бандера. Франсето просто ги е придружил. В Ада има място и за франсета.

    08:22 04.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 В руска медия пише-

    13 0 Отговор
    ,,Убит е Френски Фотограф-Пропагандатор...!"

    08:26 04.10.2025

  • 32 ТИР

    12 1 Отговор
    Какъв фоторепортер,,, тази СВО или война както и казвате си върви без никакъв видео матерял все едно е 18 век....

    08:26 04.10.2025

  • 33 Знае

    15 1 Отговор

    До коментар #18 от "Морския":

    Окраина си е руска територия . Така , че руските войски си отвоюват своята територия от НАТО и техните наемници.

    08:27 04.10.2025

  • 34 Рисковете

    14 0 Отговор
    на професията - не може да си мислиш че си безсмъртен. А дрона е руски само в заглавието?

    08:28 04.10.2025

  • 35 Хахаха

    13 2 Отговор
    Репортер ли се оказа френския инструктор?! Всички ПП-ДБпедали и КозякМръшякаГанев трябва да бъдат обезглавени!!!

    08:30 04.10.2025

  • 36 Гошо

    9 2 Отговор
    Еми, като толкова му е бил акъла да си вре носа там

    08:31 04.10.2025

  • 37 Каунь

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ксаниба":

    Ксаниба, ти гледа ли израелците как взриха онези трима журналисти на терасата наведнъж, та си тръгнал да говориш за военни представления??? А, как товарите мужиките в бусове гледа ли?

    08:35 04.10.2025

  • 38 Искаш

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Каунь":

    да кажеш като си стоят кротко и мирно в редакцията?

    08:36 04.10.2025

  • 39 Или азовците са го свитнали

    4 1 Отговор
    защото е решил да напише нещо?

    08:38 04.10.2025

  • 40 Тиква

    5 1 Отговор
    Уау, кореспондентът,хубав ден и на другите нацюги.

    08:40 04.10.2025

  • 41 От самото начало Франция си вре носа

    7 0 Отговор
    В украинския конфликт иска открито да вкарва войски там и очевидно има претенции. Украинския народ не се ли досеща че приятелството им не е безкористно. Този "репортер" защо е следвал войските там. Каква работа има. Обаче репортажи и интервюта от фронта няма.

    08:41 04.10.2025

  • 42 Точен

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Достоевски":

    Това не са думи на Достоевски, а на негов литературен герой, либерал със "западни" идеи. Самият Достоевски е презирал Европа и е бил руски националист. Но къде да знае един клиширан ЛГБТ паветник тези ФАКТИ?...

    Коментиран от #52

    08:43 04.10.2025

  • 43 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    Блатните терористи трябва да са в чувал, копейките тоже.

    08:44 04.10.2025

  • 44 Украйна е бъкана

    3 1 Отговор
    От чужди войски!
    Всички ще бъдат върнати в чували!
    Русия не прощава на враговете си!

    08:44 04.10.2025

  • 45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 5 Отговор
    До като не се унищожи бункера и ботокса не висне от башнята няма да има мир по света‼️

    08:46 04.10.2025

  • 46 Горския

    1 2 Отговор
    От втарая остана само леш и скрап.

    08:47 04.10.2025

  • 47 Ъъъъъъъъ

    4 0 Отговор
    Аз като копейка, няма да задавам въпроса, който мнозина вече зададоха в коментарите преди моя. Само ще добавя, че тези репортери, които са на фронтовата линия, са запознати и са напълно наясно с рисковете, които поемат. От тях се изисква да подпишат декларация за това, че са запознати с тези рискове, както и че освобождават от отговорност медията, за която работят. Това е стандартна процедура. Идеята на тази "новина" обаче е, да се наблегне на това, че "руски дрон" е убил някой - в случая френски фоторепортер. Жалка картинка!

    08:48 04.10.2025

  • 48 Бомбоубеден

    2 0 Отговор
    За пропагандната машина на евролибералите, която и без това си работи добре и направо от бюрото на топличко, защото е захранена със зелено, защо изобщо е било необходимо за пращат клетия объркан от собсвените си виждания човечец на заколение?

    08:48 04.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 2 Отговор
    геостратега от калното мазе го чака Хага!

    08:49 04.10.2025

  • 51 Пешо

    1 4 Отговор
    За всеки блатник чувал, а копейките по двама в чувал!

    Коментиран от #53

    08:50 04.10.2025

  • 52 Адмирации че си прочел Достоевски

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "Точен":

    Тук повечето не са прочели и една книга като техния лидер , камоли да са чели Достоевски. Те не знаят кой е нито кога е живял дори. Пишат по сорросоидни опорки.

    08:51 04.10.2025

  • 53 Вас по няколко по пет шест в чувала

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Пешо":

    Има едни бая големички чували.

    Коментиран от #54

    08:54 04.10.2025

  • 54 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Вас по няколко по пет шест в чувала":

    Няма по подло, продажно и пошло от копейката и пияния му господар!

    08:58 04.10.2025

