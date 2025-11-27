Беларус до края на годината ще разположи ракетния комплекс „Орешник“

Работата по разполагането на ракетния комплекс „Орешник“ на територията на Беларус ще приключи до края на тази година. Това заяви държавният секретар на Съвета за сигурност на страната Александър Волфович по време на срещата на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) в Бишкек, предаде беларуската агенция БЕЛТА, предава БТА.

В отговор на въпрос на журналисти дали комплексът действително ще бъде разположен в Беларус, Волфович беше категоричен: „Без съмнение. Президентите не вземат решения просто така. Решението на нашите президенти - на Беларус и на Русия - не подлежи на обсъждане. Всичко се реализира по план и до края на годината задачата ще бъде изпълнена изцяло.“

Той допълни, че наскоро е докладвал по темата лично на президента Александър Лукашенко. По думите му държавният глава държи въпроса под строг личен контрол. „Нямаме право на неизпълнение, друг вариант не съществува“, подчерта Волфович, цитиран от агенция БелТА.