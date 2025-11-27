Новини
Свят »
Беларус »
Беларус до края на годината ще разположи ракетния комплекс „Орешник“

Беларус до края на годината ще разположи ракетния комплекс „Орешник“

27 Ноември, 2025 13:14 1 083 32

  • беларус-
  • орешник-
  • ракетен комплекс

Волфович: Решението на президентите на Беларус и Русия не подлежи на обсъждане

Беларус до края на годината ще разположи ракетния комплекс „Орешник“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Работата по разполагането на ракетния комплекс „Орешник“ на територията на Беларус ще приключи до края на тази година. Това заяви държавният секретар на Съвета за сигурност на страната Александър Волфович по време на срещата на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) в Бишкек, предаде беларуската агенция БЕЛТА, предава БТА.

В отговор на въпрос на журналисти дали комплексът действително ще бъде разположен в Беларус, Волфович беше категоричен: „Без съмнение. Президентите не вземат решения просто така. Решението на нашите президенти - на Беларус и на Русия - не подлежи на обсъждане. Всичко се реализира по план и до края на годината задачата ще бъде изпълнена изцяло.“

Той допълни, че наскоро е докладвал по темата лично на президента Александър Лукашенко. По думите му държавният глава държи въпроса под строг личен контрол. „Нямаме право на неизпълнение, друг вариант не съществува“, подчерта Волфович, цитиран от агенция БелТА.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    30 4 Отговор
    Паляците ще спират Орешника с противотанкови ровове и мини. А наш боко и киро умното ще дърпат на буксир двата ни нелетящи Кен Ефа 16 по границата на Беларус в изпълнение на съюзническа мисия по охрана на НАТОвската граница и за да респектират батьо Лукашенко!

    13:17 27.11.2025

  • 2 Божеее

    7 27 Отговор
    Те ТКЗС то не са успели да оправят, ракетен комплекс щели да разполагат

    13:17 27.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    7 27 Отговор
    Беларуския орешник е най-обикновен Картошник.
    Бе няма ли кой да изпусне малко Атом връз тия руско-беларуски палячовци и да заживеем най-сетне дружно, като бели хора ?

    Коментиран от #5, #15, #28

    13:18 27.11.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    20 3 Отговор
    Орехите отдавна са разположени в Р.Белорус.

    Претоплят манджата.

    Коментиран от #7

    13:19 27.11.2025

  • 5 БРАВО

    30 3 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Викаш, най-обикновена стара ракета от времето на СССР, обаче даже и нея не моге да прехване супер-дупер НАТОвското ПВО!

    Коментиран от #17

    13:21 27.11.2025

  • 6 Логично

    19 3 Отговор
    Макрон иска война .Полша е събрала още по-голяма и въоръжена армия от френската . Русия и Беларус какво да чакат ?

    13:21 27.11.2025

  • 7 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    5 14 Отговор

    До коментар #4 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Да не стана накрая на път за Русия българските F-16 Block 70 да минаваме първо през Берарус ? 😁👍

    Коментиран от #9, #10, #11, #13

    13:22 27.11.2025

  • 8 критик

    4 16 Отговор
    Те рашистите нямат 2 орешника 🤣, в Беларус ще разполагат.

    13:24 27.11.2025

  • 9 СПОКО

    18 2 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Няма как да стане, Полша затвори ГКППтата с Беларус, нашите пелетящи самолети няма как да минат!

    13:26 27.11.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 1 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Може и да минат ама на КОЛЕСАР и за тамошните музеи.

    13:27 27.11.2025

  • 11 Гост

    21 1 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Като тръгнете с Ефките, само внимавайте, докато минавате през Карпатите, да не се преуморят магаретата, които ви теглят.

    13:29 27.11.2025

  • 12 хе хе

    2 14 Отговор
    РФ има силици да произведе до три ракети Орешник годишно и то ако няма чуждестранни санкции. Вече толкова много ракети е произвела, че е започнала да ги раздава. Другия месец и на Виетнам ще даде една батарея. Куба ще чака на опашката, заедно с Южна Африка.

    Коментиран от #20, #30, #31

    13:33 27.11.2025

  • 13 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Голем оптимист си! Шапка ти свалям.
    п.п.
    Дано все пак е лечимо твоето състояние!
    п.п.п.
    Това, че колата ти "пипа масло" не е голям проблем. Доливай и няма срашно!

    13:37 27.11.2025

  • 14 Евродебил

    14 3 Отговор
    На мен ли само ми прави впечатление,че с чиповете за перални и лопатите,някък сигладните голи,боси и жадни руснаци скъсяват дистанцията до изконната територия на Русия-Варшава.А с това скъсяване идва и скъсяването на дистанцията до Берлин,а от там Париж....

    Коментиран от #16, #23

    13:40 27.11.2025

  • 15 От редакцията

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Прекалено много коментирате в сайта.Вземете си почивка...или отидете при Гошо от Почивка

    Коментиран от #19, #24

    13:40 27.11.2025

  • 16 Време разделно

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Евродебил":

    Време им е да ги посетят

    Коментиран от #18

    13:41 27.11.2025

  • 17 Брачед

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "БРАВО":

    Жендърите,даже и не разбраха какво стана.Една седмица даваха заето,докато Путин не ги светна.

    Коментиран от #22

    13:42 27.11.2025

  • 18 ай ай ай

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Време разделно":

    Ай как хочется, ой ой ой! Ииийих!

    13:42 27.11.2025

  • 19 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "От редакцията":

    Ъъъъъъъъъ

    Коментиран от #21

    13:44 27.11.2025

  • 20 Тъпо парче си

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "хе хе":

    Да не мислиш,че първо обявяват, а после произвеждат?

    Коментиран от #27

    13:44 27.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Путин все свети

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Брачед":

    И все светнат ходи.От бункер в бункер.

    13:45 27.11.2025

  • 23 Урсула от Брюксел

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Евродебил":

    Те руснаците пътя до Париж,през Варшава и берлин го знаят,въпроса принципно е,че още в Лондон не са марширували,но мисля не е късно да го направят.

    Коментиран от #25

    13:46 27.11.2025

  • 24 От редакцията

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "От редакцията":

    Двете копейки се оплачете на арменският поп.

    13:47 27.11.2025

  • 25 Сметнах,сметах

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Урсула от Брюксел":

    Вече трябваше да са на път за Вашингтон.

    13:48 27.11.2025

  • 26 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Ъъъъъъъъъ

    13:49 27.11.2025

  • 27 не не

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Тъпо парче си":

    Първо ги доставят, после Росфилм ги рисува.

    13:49 27.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 604

    4 2 Отговор
    Поляците да сменят памперсите и дъ коповът стару железо от УСА, пхахахахахя.....ся вдевате ли що че биете раша с голо дуппе по ташките!

    14:32 27.11.2025

  • 30 604

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "хе хе":

    Туй да не ти е урсулникъ дъ тъ увъртоли в дългове а 3еля дъ акъ в златен киенеф...ти си тотал мало умник!

    14:35 27.11.2025

  • 31 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "хе хе":

    Вече година Русия произвежда по 2 до 3 комплекса Орешник, според Милитари уоч магазин.

    14:40 27.11.2025

  • 32 Анонимен

    2 2 Отговор
    Генерал Скобелев първо е бил в Полша,после идва в Задунайская губерния.Преди много години е громил в същият район ,сега ги разбива ракетата Орешник,предназначена да се взривява само в твърди като орехи глави(Орешник).

    14:43 27.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания