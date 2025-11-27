Беларус до края на годината ще разположи ракетния комплекс „Орешник“

Работата по разполагането на ракетния комплекс „Орешник“ на територията на Беларус ще приключи до края на тази година. Това заяви държавният секретар на Съвета за сигурност на страната Александър Волфович по време на срещата на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) в Бишкек, предаде беларуската агенция БЕЛТА, предава БТА.
В отговор на въпрос на журналисти дали комплексът действително ще бъде разположен в Беларус, Волфович беше категоричен: „Без съмнение. Президентите не вземат решения просто така. Решението на нашите президенти - на Беларус и на Русия - не подлежи на обсъждане. Всичко се реализира по план и до края на годината задачата ще бъде изпълнена изцяло.“
Той допълни, че наскоро е докладвал по темата лично на президента Александър Лукашенко. По думите му държавният глава държи въпроса под строг личен контрол. „Нямаме право на неизпълнение, друг вариант не съществува“, подчерта Волфович, цитиран от агенция БелТА.
1 име
13:17 27.11.2025
2 Божеее
13:17 27.11.2025
3 Pyccкий Карлик
Бе няма ли кой да изпусне малко Атом връз тия руско-беларуски палячовци и да заживеем най-сетне дружно, като бели хора ?
Коментиран от #5, #15, #28
13:18 27.11.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Претоплят манджата.
Коментиран от #7
13:19 27.11.2025
5 БРАВО
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Викаш, най-обикновена стара ракета от времето на СССР, обаче даже и нея не моге да прехване супер-дупер НАТОвското ПВО!
Коментиран от #17
13:21 27.11.2025
6 Логично
13:21 27.11.2025
7 Миролюб Войнов, пилот ВВС
До коментар #4 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Да не стана накрая на път за Русия българските F-16 Block 70 да минаваме първо през Берарус ? 😁👍
Коментиран от #9, #10, #11, #13
13:22 27.11.2025
8 критик
13:24 27.11.2025
9 СПОКО
До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Няма как да стане, Полша затвори ГКППтата с Беларус, нашите пелетящи самолети няма как да минат!
13:26 27.11.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Може и да минат ама на КОЛЕСАР и за тамошните музеи.
13:27 27.11.2025
11 Гост
До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Като тръгнете с Ефките, само внимавайте, докато минавате през Карпатите, да не се преуморят магаретата, които ви теглят.
13:29 27.11.2025
12 хе хе
Коментиран от #20, #30, #31
13:33 27.11.2025
13 Механик
До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Голем оптимист си! Шапка ти свалям.
п.п.
Дано все пак е лечимо твоето състояние!
п.п.п.
Това, че колата ти "пипа масло" не е голям проблем. Доливай и няма срашно!
13:37 27.11.2025
14 Евродебил
Коментиран от #16, #23
13:40 27.11.2025
15 От редакцията
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Прекалено много коментирате в сайта.Вземете си почивка...или отидете при Гошо от Почивка
Коментиран от #19, #24
13:40 27.11.2025
16 Време разделно
До коментар #14 от "Евродебил":Време им е да ги посетят
Коментиран от #18
13:41 27.11.2025
17 Брачед
До коментар #5 от "БРАВО":Жендърите,даже и не разбраха какво стана.Една седмица даваха заето,докато Путин не ги светна.
Коментиран от #22
13:42 27.11.2025
18 ай ай ай
До коментар #16 от "Време разделно":Ай как хочется, ой ой ой! Ииийих!
13:42 27.11.2025
19 Ъъъъъъъъ
До коментар #15 от "От редакцията":Ъъъъъъъъъ
Коментиран от #21
13:44 27.11.2025
20 Тъпо парче си
До коментар #12 от "хе хе":Да не мислиш,че първо обявяват, а после произвеждат?
Коментиран от #27
13:44 27.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Путин все свети
До коментар #17 от "Брачед":И все светнат ходи.От бункер в бункер.
13:45 27.11.2025
23 Урсула от Брюксел
До коментар #14 от "Евродебил":Те руснаците пътя до Париж,през Варшава и берлин го знаят,въпроса принципно е,че още в Лондон не са марширували,но мисля не е късно да го направят.
Коментиран от #25
13:46 27.11.2025
24 От редакцията
До коментар #15 от "От редакцията":Двете копейки се оплачете на арменският поп.
13:47 27.11.2025
25 Сметнах,сметах
До коментар #23 от "Урсула от Брюксел":Вече трябваше да са на път за Вашингтон.
13:48 27.11.2025
26 Ъъъъъъъъ
13:49 27.11.2025
27 не не
До коментар #20 от "Тъпо парче си":Първо ги доставят, после Росфилм ги рисува.
13:49 27.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 604
14:32 27.11.2025
30 604
До коментар #12 от "хе хе":Туй да не ти е урсулникъ дъ тъ увъртоли в дългове а 3еля дъ акъ в златен киенеф...ти си тотал мало умник!
14:35 27.11.2025
31 Мишел
До коментар #12 от "хе хе":Вече година Русия произвежда по 2 до 3 комплекса Орешник, според Милитари уоч магазин.
14:40 27.11.2025
32 Анонимен
14:43 27.11.2025