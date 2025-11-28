Путин изхвърли Украйна от масата за преговори: Русия ще се разбира само със САЩ

Само Русия и САЩ ще изготвят мирно споразумение за Украйна. Това пише руското издание MK.ru, анализирайки последните изказвания на президента Владимир Путин.
Всичко се движи с главоломна скорост към това, което беше предопределено от самото начало: съдбата на Украйна ще бъде решена между Русия и Съединените щати. Първоначално безсмислената формула „нищо за Украйна без Украйна“ е хвърлена в кошчето.
Така че Киев може да преговаря с когото си поиска, но това няма да се отрази на крайния резултат, коментира изданието.
Путин на практика сложи край на дебата за това кой с кого преговаря. Той заяви, че Русия може и да иска да преговаря с Украйна, но от правна гледна точка това в момента е невъзможно. Москва не вижда Зеленски като легитимен лидер на страната.
Въпреки това, очертанията на мирния план, подготвен от САЩ, са доста подходящи – те трябва да бъдат обсъдени и преведени на дипломатически език. За тази цел американска делегация ще пристигне в Москва следващата седмица.
Като цяло, нещата се оказват така, както заяви специалният пратеник на Тръмп Дрискол преди седмица: европейските чиновници са станали твърде близки с украинските си колеги, за да оценят ситуацията обективно, и затова европейските страни не участват в преговорите.
Русия и САЩ ще преговарят – без посредници.
Президентът на Русия Владимир Путин заяви вчера, че сраженията в Украйна ще спрат, след като украинските войски се изтеглят от позициите си в ключови райони, но ако те не направят това, тогава руските сили ще постигнат целите си чрез сила.
Юридическото признаване на Крим и Донбас за територии на Русия трябва да стане предмет на преговорите между Москва и Вашингтон, заяви още Путин, коментирайки пред журналисти точката в мирния план на САЩ, която предвижда само фактическото признаване на тези територии за част от Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 наркомана надуупен и наведен и омазан
Коментиран от #78
17:49 28.11.2025
3 Зелника
17:50 28.11.2025
4 оня с коня
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Коментиран от #75, #149, #167, #230
17:50 28.11.2025
5 Zевзек
ЧИСТАЧКА: Мога да готвя по-добре от теб.
ГОСПОЖА: Кой ти каза това?
ЧИСТАЧКА: Съпругът ти ми каза.
ГОСПОЖА: Добре, втора причина...!
ЧИСТАЧКА: Мога да гладя по-добре от теб.
ГОСПОЖА: Кой ти каза това?
ЧИСТАЧКА: Съпругът ти ми каза.
ГОСПОЖА: Добре, последна причина.
ЧИСТАЧКА: Освен това, аз съм по-добра от теб в леглото.
(ГОСПОЖАТА е бясна)
ГОСПОЖА: Съпругът ми ли каза това?
ЧИСТАЧКА: НЕ, охранителят ми каза, че съм по-добра от теб в леглото.
ГОСПОЖА: Шшт! Моля те, по- тихо с гласа! Ще ти повиша заплатата .
Коментиран от #65
17:50 28.11.2025
6 Атина Палада
17:50 28.11.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:50 28.11.2025
8 БОЛШЕВИК
17:50 28.11.2025
9 Европейска Логика!
17:51 28.11.2025
10 Владимир Путин
Кой сключва договор с бандити,
Никой
Коментиран от #31
17:51 28.11.2025
11 Промяна
17:51 28.11.2025
12 Възpожденец 🇧🇬
Той се хвали, че е бил под турско робство 5 века.
Нищо, че турци има от 1921г.
Той не признава, че сме били най-развитата провинция в Османската империя.
Иначе се гордее с възрожденска Копривщица, Жеравна, Мелник, Стария Пловдив и дори не схваща, че те са постигнати от българи в "робско" време.
България уж е била под "турско", а са се раждали над 5 деца в семейство и са имали по 120 глави добитък.
След това като дошъл "руския мир" са имали по 1-2 деца, никаква частна собственост, забрана за пътуване в чужбина,
забрана на църквата и границите опасани с бодлива тел -да не вземе някой да избяга от тоя рай.
За 5 века в училищата не се е изучавал турски език, но съветските другари веднага наложиха задължителен руски.
Повечето българи не правят разлика между турско робство и английска колония.
А всъщност става въпрос за едно и също.
Само московските българи МНОГО СЕ ГОРДЕЯТ, че са били роби и обожават своите "освободители".
Които, впрочем... кой знае защо цели 5 века не са си мръднали пръста и спокойно са наблюдавали как султанския башибозук тъпче и kо li "братята" християни и изведнъж - хоп решили да прехвърлят РАЯТА от единия господар на другия.
Разбира се, в съветските учебници пише друго!
Един мъдър човек е казал:
"Робът губи само оковите си."
🇧🇬🇧🇬🇧🇬
Вие наследници на роби ли сте!?
Щото АЗ НЕ СЪМ.
Коментиран от #25, #112, #188, #231
17:51 28.11.2025
13 ИМПЕРИАЛИСТ
Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
17:52 28.11.2025
14 капитан ПЕТКО ВОЙВОДА !
От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!
17:52 28.11.2025
15 Никой не се интересува
Абе западняците ги бутат да мрат, за да печелят от корупцията в Киев. Всички пари пратени там се връщат на урсули и тагаренковци.
17:52 28.11.2025
16 ха-ха
17:53 28.11.2025
17 Промяна
17:53 28.11.2025
18 име
Коментиран от #28
17:53 28.11.2025
19 си дзън
Коментиран от #132
17:53 28.11.2025
20 Геро
17:53 28.11.2025
21 Феникс
17:53 28.11.2025
22 Интересни факти
В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.
През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.
17:53 28.11.2025
23 Путин
17:53 28.11.2025
24 МирО
17:54 28.11.2025
25 Ха ХаХа
До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":Чист турски роб си
Коментиран от #47, #208
17:54 28.11.2025
26 Тръмп
Коментиран от #30
17:54 28.11.2025
27 Бял гълъб, бял байрак
Коментиран от #36, #37, #42
17:54 28.11.2025
28 Да де
До коментар #18 от "име":Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.
Коментиран от #59
17:54 28.11.2025
29 какво всу ма
До коментар #1 от "Стига бе":мила то вече го няма само в твойте мечти да си в някоя палатка или окоп да играеш на пилон да вдигаш бойния дух на малкото останали нацисти хахахаххах украйна свърши курса батал
Коментиран от #35
17:55 28.11.2025
30 Путин
До коментар #26 от "Тръмп":Дай ми поне и Донбас,че ще ме отровят мойте хора.
Коментиран от #204
17:55 28.11.2025
31 Промяна
До коментар #10 от "Владимир Путин":А Русия от кого се управлява от един диктатор убиец кой ще иска да преговаря с диктатор НИКОЙ
17:56 28.11.2025
32 Българин
До коментар #1 от "Стига бе":ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.
17:56 28.11.2025
33 Митко културиста
До коментар #1 от "Стига бе":Те не могат и това да свършат без Американска помощ . Пълни нефелници,не спряхме да ги тъпчем с оръжие и $$$ ,а те видно е не стават за тази работа!
17:56 28.11.2025
34 В российская neдepaцийка ...
Мирът в Украйна ще дойде тогава, когато с помощта на свободния свят Украйна се пребори за свободата си.
Мирът в Украйна и Европа ще се състои и ще бъде траен, когато рашисткият Мордор бъде победен и пълчищата му от гнусни орки бъдат изринати от украинската земя - или останат там завинаги, да я наторяват.
17:57 28.11.2025
35 ВСУ го няма
До коментар #29 от "какво всу ма":а Путин иска да го ограничи на 800 хиляди???
Коментиран от #54, #62
17:57 28.11.2025
36 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #27 от "Бял гълъб, бял байрак":Това са руски фейкове.
Коментиран от #48
17:57 28.11.2025
37 няма как
До коментар #27 от "Бял гълъб, бял байрак":ако се случи всички соросоидни джендъри ще полудеят от злоба -виж те са злобни като жени а се млатят като мъже педераскамуработа
17:57 28.11.2025
38 ти да видиш
17:57 28.11.2025
39 Руската грешка
Коментиран от #68
17:57 28.11.2025
40 Руски колхозник
17:57 28.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Атина Палада
До коментар #27 от "Бял гълъб, бял байрак":А ти сигурен ли си,че това в интернет пространството не е Al?
17:58 28.11.2025
43 Гори
Коментиран от #64
17:58 28.11.2025
44 краварски чада,.
Коментиран от #57
17:58 28.11.2025
45 Мим
До коментар #1 от "Стига бе":Ще трепе,ама май утрепани ще си заминат.Путин и Тръмп ще кажат кой кого трепе,като не слуша,а това е зеления.Чаоооо,той е до тук..
17:58 28.11.2025
46 Да,бе
17:58 28.11.2025
47 Тихо бе!
До коментар #25 от "Ха ХаХа":Мрьшляк.
Коментиран от #55
17:58 28.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 оня с коня
17:59 28.11.2025
50 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:59 28.11.2025
51 Не,че нещо, ама...
17:59 28.11.2025
52 Путин
Коментиран от #63
17:59 28.11.2025
53 Много ясно че
17:59 28.11.2025
54 не бе куха
До коментар #35 от "ВСУ го няма":лейка това е след войната която Русия ще спечели - и когато се интересуваш чети малко по одбре не прависвиркипрез това време Русия иска лсед войната армията да не е повече от 600 000 а джедърския ес казва 800 000 доказантъпак
18:00 28.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 град КОЗЛОДУЙ
скоро ще го развявам , кеф
Коментиран от #83
18:00 28.11.2025
57 Не копей.
До коментар #44 от "краварски чада,.":Пусин 4 години е в бункерите .3 на брой.
Коментиран от #67
18:00 28.11.2025
58 Или капитулация
18:00 28.11.2025
59 кен-зо
До коментар #28 от "Да де":Ти кой си от тия тримата - първия или четвъртия ?!
18:01 28.11.2025
60 ха ха ха ...
18:01 28.11.2025
61 Пак ще има врясъци
18:02 28.11.2025
62 Атина Палада
До коментар #35 от "ВСУ го няма":Не Путин а медиите ..Има разлика!Ама нали м.исирките са н.еграмотни ,и пишат,че ВСУ от 350 000,колкото беше преди СВО, Путин щял да я намалява от 350 хилядна на 800 хилядна ха ха ха
18:02 28.11.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 гори колко нежен ник
До коментар #43 от "Гори":ах мила акотигонабияцелия до картофите искам да голапашигледам как ти излизат сълзи ох гори мазенгейтак
18:02 28.11.2025
65 Кажи честно ... 🤣
До коментар #5 от "Zевзек":👍
Вица на Путлер за Украйна е по смешен . 🤣🤣🤣
Коментиран от #74
18:03 28.11.2025
66 Готвача бай Добри
18:03 28.11.2025
67 доктор Байдо
До коментар #57 от "Не копей.":Зомби, тука е психиатрията за жендърите - да си излеят болката и да си избършат сопола. Нормалните хора си гледат кефа, не ревът по форумите. Айде, оплачете я тая украйна, че иде ред на хЕЙропата и натуту.
Коментиран от #76
18:03 28.11.2025
68 Генерал Патън
До коментар #39 от "Руската грешка":Заклахме грешното прасе.
18:03 28.11.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Шаман Магуай
Коментиран от #80
18:04 28.11.2025
72 Европейските джуджета
18:04 28.11.2025
73 Мунчо
18:05 28.11.2025
74 Хот Чоколит
До коментар #65 от "Кажи честно ... 🤣":Брачед, избърши сапола , загащи се и отивай на работа да извадиш някой честен лев, че малко ти остана.
От разни манти файда нема .
18:05 28.11.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 А пък
До коментар #67 от "доктор Байдо":Нормалните хора си живеем царски в Европа,а рускитеСвине си мрат в окопите.
Коментиран от #129
18:05 28.11.2025
77 Хаха
До коментар #70 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Не прекалявай със субстанциите. А иначе се радвай, блажени са низшите духом.
18:06 28.11.2025
78 Факт
До коментар #2 от "наркомана надуупен и наведен и омазан":Нищо не зависи от Путлера. Не е легитимен и има заповед за арест като военнопрестъпник и терорист .
18:06 28.11.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 бай Нострадам
До коментар #71 от "Шаман Магуай":Всички виждаме паническото отстъпление в западна посока на Руската армия.
18:06 28.11.2025
81 чи как тъй ва
18:07 28.11.2025
82 Много се извинявам, ама...
18:07 28.11.2025
83 Копейкотрошач
До коментар #56 от "град КОЗЛОДУЙ":Вратленцето пази.
Коментиран от #88
18:07 28.11.2025
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ха ха ха ...
До коментар #79 от "Клоуна пусин 🤡💩":Много правилна снимка и име си си сложил - "Клоуна пусин 🤡💩"....бе козяшка ти работа ...
18:08 28.11.2025
86 Курд Околянов
18:09 28.11.2025
87 РФ е въздух под налягане !
Вземете си лупа, за да откриете разликите, има ги.
Коментиран от #100
18:09 28.11.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Путин иска Украйна да се денацифицира
Коментиран от #102
18:10 28.11.2025
90 Така е правилно
18:10 28.11.2025
91 Да обобщим
До коментар #79 от "Клоуна пусин 🤡💩":"Втората" армия в света на колене моли първата армия в света да склони 22 -армия за мирни преговори.
Коментиран от #96
18:10 28.11.2025
92 Руски колхозник
18:11 28.11.2025
93 бульо Маро
18:11 28.11.2025
94 Караджата
Коментиран от #103
18:11 28.11.2025
95 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
18:12 28.11.2025
96 Папата
До коментар #91 от "Да обобщим":Блажени са верующите козляци
18:12 28.11.2025
97 МинджаКов
18:13 28.11.2025
98 ?????
Нещата се решават от обекти, а не от субекти на геополитиката.
18:13 28.11.2025
99 На времето и
18:13 28.11.2025
100 Жокера
До коментар #87 от "РФ е въздух под налягане !":Таз карта от 1918 година ли е ?
18:13 28.11.2025
101 А на 6ас,че...
18:14 28.11.2025
102 604
До коментар #89 от "Путин иска Украйна да се денацифицира":същевременно и капиталисти, хихи
18:15 28.11.2025
103 Синчето на Соловьов
До коментар #94 от "Караджата":Не говори така за нас, другарю...
18:15 28.11.2025
104 Руски колхозник
18:16 28.11.2025
105 Ааааааа не !
Коментиран от #109
18:16 28.11.2025
106 Докато щатско оръжие
18:16 28.11.2025
107 Бамзе
Коментиран от #111
18:17 28.11.2025
108 Леле майко ....
18:17 28.11.2025
109 Я пъ тоа
До коментар #105 от "Ааааааа не !":Нема да има жал за руския агресор, натам вървят нещата
18:17 28.11.2025
110 аz CВО Победа 80
Коментиран от #124
18:18 28.11.2025
111 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА
До коментар #107 от "Бамзе":Кой кого ли лупа
Коментиран от #137, #140
18:18 28.11.2025
112 Факти
До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":Преди България да падне под турско робство е минала чумата и българите сме останали около 700-800 хиляди. Преди "освобождението" българското землище в Османската империя е било над 200 000 кв.км. (има го на официална карта на Българската Екзархия от 1870 г.) и българите сме били около 5 милиона! Значи за 5 века турско робство българите сме се увеличи 7 ПЪТИ! От Съединението до 9-ти семтември сме се увеличили от 3 на 7 милиона - 2,3 ПЪТИ за 60 години! За 45 години руско робство със затворени граници и ергенски данък по инерция сме се увеличили от 7 до 9 милиона, тоест само с 28%. ВСЯКА година по комунизма раждаемостта спада, като последните няколко години и населението се свива. Моето село влиза в комунизма с 1800 души младо население и излиза от него с 300 баби и дядовци. Руското робство унищожи България. Русия пося у нас проблемите, които жънем днес. На Русия се кланят само изключително глупави хора, които не са положили елементарни усилия да се информират, независимо, че цялата информация на света днес е в ръката им.
Коментиран от #211
18:19 28.11.2025
113 Аууу,какъв срам
Коментиран от #119
18:19 28.11.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Не е важно
18:19 28.11.2025
116 Свърши Украйна бре
Коментиран от #131, #134
18:19 28.11.2025
117 Владимир Путин офишъл:
18:20 28.11.2025
118 Хитър Дончо
18:20 28.11.2025
119 Я пъ тоа
До коментар #113 от "Аууу,какъв срам":Оръжие на САЩ и ЕС избиват руснаци....кой кого ли унижава
Коментиран от #143
18:20 28.11.2025
120 Pyccкий Карлик
Xoчy да отбележа, че силиците на Джобния Гитлер се простират до пясъците пред Покровск, където несъстоялия се завоевател вече Четири Года се ришка с лопатката и танкчето, като малко дете 😄
18:20 28.11.2025
121 И ся" Ко "
Коментиран от #125
18:21 28.11.2025
122 койдазнай
18:21 28.11.2025
123 Иван
18:21 28.11.2025
124 Де го види
До коментар #110 от "аz CВО Победа 80":Тва ва,бричет?
18:22 28.11.2025
125 Важно е
До коментар #121 от "И ся" Ко "":Зеленски да избива путинисти....с Тръмп кво да си говорят.
18:22 28.11.2025
126 А пък
Коментиран от #133
18:22 28.11.2025
127 Мишел
Коментиран от #142, #148, #153, #193
18:22 28.11.2025
128 Ако беше така
Коментиран от #144
18:22 28.11.2025
129 ру БЛАТА
До коментар #76 от "А пък":Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ
18:22 28.11.2025
130 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!
Коментиран от #136
18:23 28.11.2025
131 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #116 от "Свърши Украйна бре":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
Коментиран от #154
18:23 28.11.2025
132 дзън си
До коментар #19 от "си дзън":Е нали и Ти искаш същото!
До вчера скандираше, в хор с Урсула :
,,До последният Украинец!"...?!
18:23 28.11.2025
133 Китай
До коментар #126 от "А пък":да си гаси небостъргачите!
18:23 28.11.2025
134 Я пъ тоа
До коментар #116 от "Свърши Украйна бре":Че кой тогава избива пълчищата путинови.
Коментиран от #141
18:23 28.11.2025
135 Запада умре !
Коментиран от #139
18:24 28.11.2025
136 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #130 от "СЛАВА РУСИЯ !":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама сменихме рубли за долар ама дойде и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад
Слаба пРосия
18:24 28.11.2025
137 ха ха ха ...
До коментар #111 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА":Гледам край Кремъл се мотат някакви украинци ...
...днес , утре ще превземат Москава ....ха ха ха ...
18:24 28.11.2025
138 Чипове от перални ама
18:24 28.11.2025
139 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #135 от "Запада умре !":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада
18:24 28.11.2025
140 Гук
До коментар #111 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА":Щастлив съм.
18:24 28.11.2025
141 де това бе брат
До коментар #134 от "Я пъ тоа":В из чан чената ви фантазия ?
Коментиран от #147
18:24 28.11.2025
142 Я пъ тоа
До коментар #127 от "Мишел":И как това ша стане, че не са разбра.....
18:25 28.11.2025
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #128 от "Ако беше така":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
Коментиран от #169
18:25 28.11.2025
145 Дедо Йоцо
18:25 28.11.2025
146 Путин няма да ги трае безкрай !!!!
Коментиран от #152
18:25 28.11.2025
147 Реалност брат
До коментар #141 от "де това бе брат":Над милион руски трупове в Украйна си е самата истина
Коментиран от #159
18:26 28.11.2025
148 Атина Палада
До коментар #127 от "Мишел":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
18:26 28.11.2025
149 Тиква
До коментар #4 от "оня с коня":Преди това ще ви окачим по клоните.
18:26 28.11.2025
150 И кво искате мишки
18:27 28.11.2025
151 Ами доста
18:27 28.11.2025
152 И Путин
До коментар #146 от "Путин няма да ги трае безкрай !!!!":Нема да го траят....войната бавно но сигурно се пренася в Русия.
18:27 28.11.2025
153 Факти
До коментар #127 от "Мишел":Трябва да си луд да мислиш, че Тръмп ще получи нобелова награда за мир. Кой ще му я даде? Специално за наградата за мир решението взима норвежки комитет. Мислиш ли, че норвежците ще се изложат така? Просто си го избий от главата. Да не забравяме, че Тръмп бомби Иран.
18:27 28.11.2025
154 Ами надявай се...!
До коментар #131 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Всъщност,що пък не...?!
Няма лошо...!
18:27 28.11.2025
155 Герасимов
Коментиран от #164
18:28 28.11.2025
156 Без помощта
18:28 28.11.2025
157 Одеса трябва да е
18:28 28.11.2025
158 Цялата новорусия във РУСИЯ
Коментиран от #163
18:28 28.11.2025
159 да бе брат
До коментар #147 от "Реалност брат":Като гледам размяната на черните чували - сигурно ще е така .
1 000 чувала за Украйна - 37 към Москава.
1 000 чувала към Украйна - 34 към Москва .
1 000 чувала към Украйна - 39 към Москва.
... и все така ...
Коментиран от #168
18:29 28.11.2025
160 Путинистче идиотче
За четири години Хитлер стигна от Берлин до Москва.
Коментиран от #166
18:29 28.11.2025
161 Путин
Коментиран от #229
18:30 28.11.2025
162 Опааа
18:30 28.11.2025
163 Евроатлантик
До коментар #158 от "Цялата новорусия във РУСИЯ":А всички които помагаха на укронацистите от БЪЛГАРИЯ във затвора !!!!!
18:30 28.11.2025
164 Фродо
До коментар #155 от "Герасимов":Покровск загащен от всякъде . Всичко живо е в кюпа .
Коментиран от #177
18:30 28.11.2025
165 койдазнай
Ама когато Господ иска да накаже някой, му взема акъла.
18:31 28.11.2025
166 тъй , тъй ..
До коментар #160 от "Путинистче идиотче":Ама взеха от украйна територия колкото две Българии.
Коментиран от #170
18:31 28.11.2025
167 Уууу
До коментар #4 от "оня с коня":Правописа си оправи и тогава бягай в кочината
18:31 28.11.2025
168 Реалност брат
До коментар #159 от "да бе брат":Путинистите ги копат в масови гробове в украйна....срещу зараза
18:31 28.11.2025
169 ЗеленЧук,яхнал на златно гърне...!
До коментар #144 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Виждам Крим в далечината...до три КонтраНаступа и си пия там кафето ...
Коментиран от #172
18:32 28.11.2025
170 Путинистче идиотче
До коментар #166 от "тъй , тъй ..":Затова ли Путин яко са окопава там.....територия са връща, убити над милион руснаци нема кой да върне.
Коментиран от #174
18:32 28.11.2025
171 шеф Манчев
Следващата седмица са готови сготвени .
Коментиран от #176
18:33 28.11.2025
172 Путинистче идиотче
До коментар #169 от "ЗеленЧук,яхнал на златно гърне...!":Уж Киев за три дни....пък четвърта година вече са мъчим
18:33 28.11.2025
173 Роналдо
18:33 28.11.2025
174 тъй , тъй
До коментар #170 от "Путинистче идиотче":То че си идиотче е верно . Да е у ,,ей да ти го на бие човек , ама акъл няма как .
Коментиран от #180
18:34 28.11.2025
175 Петър
18:34 28.11.2025
176 Путинистче идиотче
До коментар #171 от "шеф Манчев":Избиват ни при Покровск като плъхове, тоя за мирно град мисли....
Коментиран от #178
18:34 28.11.2025
177 Онзи Покровск
До коментар #164 от "Фродо":дето го асвабадиха лятото?
Коментиран от #181
18:35 28.11.2025
178 Венета
До коментар #176 от "Путинистче идиотче":Като те чета ,ти май страдаш повече ,но защо ли ?! Не отговаряй ,въпросът е риторичен!
Коментиран от #186
18:35 28.11.2025
179 Точка !,
Коментиран от #182
18:36 28.11.2025
180 Мен не ме мисли
До коментар #174 от "тъй , тъй":Явно набиването го знаеш от опит.
Коментиран от #184
18:36 28.11.2025
181 ха ха ха ....
До коментар #177 от "Онзи Покровск":не са тревожи боте...валяка не бърза а мачка...
кат изпомачка всички и нема кой да се пречка - ще се засили..че и до ламанша дори
18:36 28.11.2025
182 Две точки
До коментар #179 от "Точка !,":Важно е Украйна да избива пълчищата путинови....преговорите са за наивници...
Коментиран от #185
18:37 28.11.2025
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 ми че знам
До коментар #180 от "Мен не ме мисли":Нали всяка вечер ти го на би вам.
18:37 28.11.2025
185 астронавт от МКС
До коментар #182 от "Две точки":Избива , ама украинските гробища са пълни , не руските .
Коментиран от #189
18:38 28.11.2025
186 Мен не ме мисли
До коментар #178 от "Венета":Тук никой не ни избива...виж в Покровск е касапница за путинистите
Коментиран от #187
18:38 28.11.2025
187 Венета
До коментар #186 от "Мен не ме мисли":Винаги ,когато положението стане на изуй гащи в Бандерландия - пускат тука бота с торбата флашки...
18:39 28.11.2025
188 стоян
До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":До 12 ком - браво за коментара ти - по често го пиши за да могат путинофилите да го разберат
18:40 28.11.2025
189 Я пъ тоа
До коментар #185 от "астронавт от МКС":Руснаците ги ровят в огромни ями.....то над милион избити путинисти, кви гробове...кви пет лева
Коментиран от #192
18:40 28.11.2025
190 Правилно , как Украйна ще преговаря
Коментиран от #194
18:41 28.11.2025
191 Докато натовско оръжие
Коментиран от #195
18:41 28.11.2025
192 астронавт от МКС
До коментар #189 от "Я пъ тоа":Виждам , виждам - ровят руснаците ама труповете на наемниците дето никой на ги иска . А тия дето не могат в чували да пратят в Киев щот са станали на атоми , ги пълнят в буркани и пращат атомите на потника .
Коментиран от #196
18:41 28.11.2025
193 Атина Палада
До коментар #127 от "Мишел":Русия е била Империя.Руснажите са с имперско самосъзнание и като такова,те не чакат някой да им дава или "оправя"! Каквото им е нужно,те си го взимат сами!
18:42 28.11.2025
194 Май е обратното
До коментар #190 от "Правилно , как Украйна ще преговаря":Другите дават оръжия в ръцете на Украйна, путинисти да трепе.
18:42 28.11.2025
195 абе готин
До коментар #191 от "Докато натовско оръжие":Ти още на тая мантра ли стоиш ? Нещо яко си запецнал .
Коментиран от #199
18:42 28.11.2025
196 Я пъ тоа
До коментар #192 от "астронавт от МКС":То и за наемниците в Русия е същото бре....вервай ми.
18:43 28.11.2025
197 Путин
Коментиран от #201
18:44 28.11.2025
198 будна Ера
Тока е 8 нема 4 има...белгииците не дават стоте милиарда...очертава се готина бандеролозима...
дано Путин не се върже на Тръмповите мирни планове...види му се края
Коментиран от #205
18:44 28.11.2025
199 Истината боли
До коментар #195 от "абе готин":И реалността е такава....натовското оръжие избива руснаците. Вече и е самата...Русия.
Коментиран от #203
18:44 28.11.2025
200 Този коментар е премахнат от модератор.
201 а наркоса
До коментар #197 от "Путин":стана 1,48 .....
18:45 28.11.2025
202 Цитирам
Толкова за достоверността !
18:45 28.11.2025
203 жик так
До коментар #199 от "Истината боли":Къде бе готин , на престейшъна ли ?
Коментиран от #209
18:46 28.11.2025
204 койдазнай
До коментар #30 от "Путин":Ако мнаправим една историческа справка за 20 век, за съдбата на руските управляващи, се вижда следното:
Николай Втори и семейството му са избити.
Ленин е поставен в изолация и отровен от Сталин.
Сталин е отровен от своите "съратници" и оставен да умре без лекарска помощ.
Хрушчов е свален с преврат, умира в изолация.
Брежнев развива склероза, втората половина от управлението му минава без да идва в съзнание.
Андропов взема властта, но след 6 месеца влиза в болница в която умира след по-малко от година.
Черненко бива избран, докато е в на смъртния си одър в болница, където умира след 10 месеца.
Горбачов бива свален с преврат.
Елцин управлява 9 години и се отказва от властта и и я предава на Путин. Умира 7 години по-късно и е единствения в историята руски управник, разделил се с властта си по мирен начин.
Гледайки реалните събития, пред Путин няма много благоприятни варианти.
Историческите традиции са преопределили съдбата му...
Коментиран от #214, #216
18:46 28.11.2025
205 Я пъ тоа
До коментар #198 от "будна Ера":Купянск не го ли превзеха лятос бре.....руснаците влизат, ама не излизат живи....
18:46 28.11.2025
206 "Цитирам
Толкова за дocтоверността !
18:46 28.11.2025
207 Тръмп да дава оръжия
18:47 28.11.2025
208 стоян
До коментар #25 от "Ха ХаХа":До 25 ком - явно не знаеш че рузнаците са били без имотни крепостни селяни работещи само за храна при помешчиците които са имали право да ги продават като роби - чак 1896 година с царски указ отхвърлят крепостното право и сега при путин пак са такива само че олигарсите ги продават
Коментиран от #218
18:47 28.11.2025
209 Путинистче идиотче
До коментар #203 от "жик так":Изгоряха ни складовете и рафинериите в Русия...пък и ракетите ни се взривяват в силозите...
18:49 28.11.2025
210 Много чудно
Коментиран от #215
18:51 28.11.2025
211 стоян
До коментар #112 от "Факти":До 112 ком - пиши го по често та путинофилите може и да го разберат
18:52 28.11.2025
212 Путине, Путине...
Коментиран от #223
18:52 28.11.2025
213 Сус бе
Коментиран от #217
18:53 28.11.2025
214 ха ха ха ....
До коментар #204 от "койдазнай":Уилям Хенри Харисън - Само месец след встъпването си в длъжност той умира.
Ейбрахам Линкълн - е убит през 1865 година.
Джеймс Гарфийлд - Прострелян е на 2 юли и умира на 19 септември 1881 година.
Уилям Маккинли - Избран е за втори мандат за президент през 1900 година и е убит през 1901 година.
Уорън Хардинг - Избран е за президент през 1920 година. Умира внезапно на 2 август 1923 година в хотелската си стая ....
Франклин Рузвелт – Избран е през 1940 година за трети мандат. Умира на 12 април 1945 година от инфаркт в стола си....
Джон Кенеди – Избран е за президент през 1960 година и е убит през 1963 година.
Роналд Рейгън, който по щастлива случайност останал жив, въпреки че преживял опит за покушение и е бил ранен с 3 куршума.
Джордж Буш – младши също остава жив след покушение.
Бай Дън - болен от рак и деменция .
чичо Дони - опит за покушение ....
Коментиран от #233
18:53 28.11.2025
215 Кой казва че
До коментар #210 от "Много чудно":Някой е губещ.....че нещо не са разбра
18:54 28.11.2025
216 Българин
До коментар #204 от "койдазнай":А я кажи нещо за нас Българите ?
От 52 Царе - 26 убити от близките си !!!!
18:54 28.11.2025
217 Жеко
До коментар #213 от "Сус бе":Гол да го вараш бе центар и сополив .
18:55 28.11.2025
218 Робовладелци
До коментар #208 от "стоян":А демократична Европа до 20-те години на 20-ти век са продавали хора, както се продава тютюн. Европейските ценности.
18:55 28.11.2025
219 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
222 Логичното се случи!
18:59 28.11.2025
223 Мир няма да има
До коментар #212 от "Путине, Путине...":Докато Украйна не стане Русия и не остане жив бандера фашист
19:01 28.11.2025
224 Хахаха
19:03 28.11.2025
225 Путин
19:03 28.11.2025
226 ШАХМАТИСТА
19:05 28.11.2025
227 Орбан
19:06 28.11.2025
228 Добри новини
През последните години, заради санкциите и международната изолация, Русия почти не може да използва долари и евро — повечето „твърди“ активи са прехвърлени в злато и китайски юан.
Количеството злато във Фонда за национално благосъстояние (FНБ) е намаляло значително: преди войната фондът е имал 405,7 тона злато, а вече е продал около 57% (≈ 232,6 тона).
Текущите ликвидни активи на фонда (злато + юани) са спаднали — което означава, че Русия „изразходва“ резервите си, за да финансира бюджета.
Това показва: войната и свързаните с нея санкции вероятно създават значителен финансов натиск върху Русия, който вече изисква да се „топят резерви“, не просто да се управляват. Продажбата на злато — традиционно смятано за „последна линия на защита“ — е признак, че финансовият буфер се използва.
Коментиран от #234
19:06 28.11.2025
229 Ха ХаХа
До коментар #161 от "Путин":Путин взе 30% територия която даваше 80% от бюджета на Украйна.
Ясно ли ти е тъпунгер?
19:07 28.11.2025
230 корумпиран в герберски машаби
До коментар #4 от "оня с коня":Русия е извършила геноцид над българите не един път. Похода на руския княз Светослав през 969-971 година при гордо избиват 20 000 хиляди във Филипополис/Пловдив. Геноцида срещу волжките българи от Иван Грозни. Геноцидът срещу Гаврийски и бесарабски българи по времето на гладомкра. Геноцида срещу българите по времето на Сталин, превръщайки ги в македонци. Още? Геноцидът срещу българското самосъзнание по време на съветско руската окупация.
19:08 28.11.2025
231 Ссс
До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":"Щото АЗ НЕ СЪМ"
Не, не си роб. Не си и възрожденец. Ти си украинец! Това обяснява цялото ти излияние, и обезмисля каквото и да е оборване.
Вчера четох хубав виц.
Каква е разликата между бесарабски българин и македонец. Единия на руски те убеждава, че е българин. Другия на на български - че не е.
19:08 28.11.2025
232 Тази вечер на петък, 28 ноември 2025
19:08 28.11.2025
233 койдазнай
До коментар #214 от "ха ха ха ....":В САЩ досега е имало 47 президента, от тях са убити 4. Това е за 250 години.
В Русия, преди 20 век , всички са умирали на поста си, защото са били царе. През 20 век има един, който доброволно е предал властта и не е наказан след това.
С една дума, в цялата руска история има един Елцин, измъкнал се от властта жив и ненаказан.
19:08 28.11.2025
234 Ха ХаХа
До коментар #228 от "Добри новини":Колко злато има Русия?
Тя не купува долари и евро а злато.
Всичките ти писания са тъпи
19:09 28.11.2025
235 Патриот
19:10 28.11.2025