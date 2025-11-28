Новини
Путин изхвърли Украйна от масата за преговори: Русия ще се разбира само със САЩ
Путин изхвърли Украйна от масата за преговори: Русия ще се разбира само със САЩ

28 Ноември, 2025 17:47

Киев може да преговаря с когото си поиска, но това няма да се отрази на крайния резултат, коментират в Русия

Путин изхвърли Украйна от масата за преговори: Русия ще се разбира само със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Само Русия и САЩ ще изготвят мирно споразумение за Украйна. Това пише руското издание MK.ru, анализирайки последните изказвания на президента Владимир Путин.

Всичко се движи с главоломна скорост към това, което беше предопределено от самото начало: съдбата на Украйна ще бъде решена между Русия и Съединените щати. Първоначално безсмислената формула „нищо за Украйна без Украйна“ е хвърлена в кошчето.

Така че Киев може да преговаря с когото си поиска, но това няма да се отрази на крайния резултат, коментира изданието.

Путин на практика сложи край на дебата за това кой с кого преговаря. Той заяви, че Русия може и да иска да преговаря с Украйна, но от правна гледна точка това в момента е невъзможно. Москва не вижда Зеленски като легитимен лидер на страната.

Въпреки това, очертанията на мирния план, подготвен от САЩ, са доста подходящи – те трябва да бъдат обсъдени и преведени на дипломатически език. За тази цел американска делегация ще пристигне в Москва следващата седмица.

Като цяло, нещата се оказват така, както заяви специалният пратеник на Тръмп Дрискол преди седмица: европейските чиновници са станали твърде близки с украинските си колеги, за да оценят ситуацията обективно, и затова европейските страни не участват в преговорите.

Русия и САЩ ще преговарят – без посредници.

Президентът на Русия Владимир Путин заяви вчера, че сраженията в Украйна ще спрат, след като украинските войски се изтеглят от позициите си в ключови райони, но ако те не направят това, тогава руските сили ще постигнат целите си чрез сила.

Юридическото признаване на Крим и Донбас за територии на Русия трябва да стане предмет на преговорите между Москва и Вашингтон, заяви още Путин, коментирайки пред журналисти точката в мирния план на САЩ, която предвижда само фактическото признаване на тези територии за част от Русия.


  наркомана надуупен и наведен и омазан

    Както е на снимката, така ще го поеемеНаркомана .А Путин ще му казва: Още можеш! Пъшкай по-силно, не се чува??

    17:49 28.11.2025

    Коментиран от #78

    17:49 28.11.2025

  • 3 Зелника

    65 20 Отговор
    е на масата като меню.

  • 4 оня с коня

    59 31 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    Коментиран от #75, #149, #167, #230

    17:50 28.11.2025

  • 5 Zевзек

    36 6 Отговор
    Чистачка поискала от работодателката си повишение на заплатата. Работодателката я помолила да посочи три причини, поради които се нуждае от повишение.
    ЧИСТАЧКА: Мога да готвя по-добре от теб.
    ГОСПОЖА: Кой ти каза това?
    ГОСПОЖА: Добре, втора причина...!
    ЧИСТАЧКА: Мога да гладя по-добре от теб.
    ГОСПОЖА: Кой ти каза това?
    ЧИСТАЧКА: Съпругът ти ми каза.
    ГОСПОЖА: Добре, последна причина.
    ГОСПОЖА: Съпругът ми ли каза това?
    ЧИСТАЧКА: НЕ, охранителят ми каза, че съм по-добра от теб в леглото.
    ГОСПОЖА: Шшт! Моля те, по- тихо с гласа! Ще ти повиша заплатата .

    Коментиран от #65

    17:50 28.11.2025

  • 6 Атина Палада

    58 18 Отговор
    Украйна не е страна в този конфликт у няма място на масата за преговори! Тръмп ви го каза :-"Това е войната на Байдън"! Т е на САЩ,защото Байдън представляваше САЩ!

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    37 21 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    17:50 28.11.2025

    35 20 Отговор
    Русия е велика сила и трябва сама да си решава.

    17:50 28.11.2025

    48 7 Отговор
    Аз и жена ми на няколко пъти се съвещавахме и решихме да продадем къщата на комшията и с парите да си платим борчовете!

    17:51 28.11.2025

  • 10 Владимир Путин

    54 13 Отговор
    Украйна се управлява от банда престъпници.
    Кой сключва договор с бандити,
    Никой

    Коментиран от #31

    17:51 28.11.2025

  • 11 Промяна

    8 32 Отговор
    Путин иска Агресор убиец насилие Путин иска САЩ не са Украйна

    17:51 28.11.2025

  • 12 Възpожденец 🇧🇬

    24 51 Отговор
    Има една култивирана по московски порода българи, който не иска ЕС, не иска Шенген, не иска €, не иска да е ЕВРОПЕЕЦ.
    Той се хвали, че е бил под турско робство 5 века.
    Нищо, че турци има от 1921г.
    Той не признава, че сме били най-развитата провинция в Османската империя.
    Иначе се гордее с възрожденска Копривщица, Жеравна, Мелник, Стария Пловдив и дори не схваща, че те са постигнати от българи в "робско" време.
    България уж е била под "турско", а са се раждали над 5 деца в семейство и са имали по 120 глави добитък.
    След това като дошъл "руския мир" са имали по 1-2 деца, никаква частна собственост, забрана за пътуване в чужбина,
    забрана на църквата и границите опасани с бодлива тел -да не вземе някой да избяга от тоя рай.
    За 5 века в училищата не се е изучавал турски език, но съветските другари веднага наложиха задължителен руски.
    А всъщност става въпрос за едно и също.
    Само московските българи МНОГО СЕ ГОРДЕЯТ, че са били роби и обожават своите "освободители".
    Които, впрочем... кой знае защо цели 5 века не са си мръднали пръста и спокойно са наблюдавали как султанския башибозук тъпче и kо li "братята" християни и изведнъж - хоп решили да прехвърлят РАЯТА от единия господар на другия.
    Разбира се, в съветските учебници пише друго!
    Един мъдър човек е казал:
    "Робът губи само оковите си."
    🇧🇬🇧🇬🇧🇬
    Вие наследници на роби ли сте!?
    Щото АЗ НЕ СЪМ.

    Коментиран от #25, #112, #188, #231

    17:51 28.11.2025

  • 13 ИМПЕРИАЛИСТ

    19 44 Отговор
    Русия иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    17:52 28.11.2025

  • 14 капитан ПЕТКО ВОЙВОДА !

    50 13 Отговор
    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!

    17:52 28.11.2025

  • 15 Никой не се интересува

    38 12 Отговор
    от съдбата на 404.
    Абе западняците ги бутат да мрат, за да печелят от корупцията в Киев. Всички пари пратени там се връщат на урсули и тагаренковци.

    17:52 28.11.2025

    35 13 Отговор
    ,,Русия и САЩ ще преговарят – без посредници.,, ..........Ще преговарят двете воюващи страни , какво не ви е ясно ?! И накрая ще стане както всеки ден го пиша - както реши Путин - с кого ,кога , къде и докога ! Който разбрал - разбрал , който не е - да е !

    17:53 28.11.2025

  • 17 Промяна

    9 35 Отговор
    Путин иска капитулация на Украйна от САЩ ХАХАХАХА ЧЕ САЩ КОИ СА ДА СИ ДАВАТ СВОИ ТЕРИТОРИИ НА УБИЕЦЪТ ПУТИН

    17:53 28.11.2025

  • 18 име

    34 11 Отговор
    Бандерите и коалицията на жеЛАЕЩИТЕ да си преговарят сами колкото искат, имат време докато мирния план се редуцира до само една точка, безусловна капитулация на Бандеристан!

    Коментиран от #28

    17:53 28.11.2025

  • 19 си дзън

    14 26 Отговор
    Явно руснаците не искат мир.

    Коментиран от #132

    17:53 28.11.2025

  • 20 Геро

    11 20 Отговор
    Какво пишат в руските пари,цали като МК.ru няма никакво значение.

    17:53 28.11.2025

  • 21 Феникс

    38 8 Отговор
    Вчера гледах едно импровизирано интервю със младеж от Лвов, милият каза че би трепал бабички и старци които са ветерани от втораата световна война, ако разбира се това му се размине безнаказано! Дори и собствената си баба би пречукал! Нема нацисти там!

    17:53 28.11.2025

  • 22 Интересни факти

    15 34 Отговор
    Защо Русия е толкова зла страна?

    В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
    В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
    След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
    През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
    През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
    При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
    Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
    Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.

    През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
    Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.

    17:53 28.11.2025

    11 17 Отговор
    Вот Ето правильна!

    17:53 28.11.2025

  • 24 МирО

    23 9 Отговор
    Нормално - двамата ГОЛЕМИ ще решават, останалите само добавят ентропия.

    17:54 28.11.2025

  • 25 Ха ХаХа

    24 6 Отговор

    До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Чист турски роб си

    Коментиран от #47, #208

    17:54 28.11.2025

  • 26 Тръмп

    4 13 Отговор
    Давам ти Покровск!

    17:54 28.11.2025

  • 27 Бял гълъб, бял байрак

    29 11 Отговор
    ФАКТИ, защо не публикувахте статия за "бялото от носа на Зеленски", както излезе на много места? Навсякъде го имаше из интернет пространството. Всички обичаме хумора, а вие се оказахте малко скучни...

    Коментиран от #36, #37, #42

    17:54 28.11.2025

  • 28 Да де

    6 9 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.

    Коментиран от #59

    17:54 28.11.2025

  • 29 какво всу ма

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "Стига бе":

    мила то вече го няма само в твойте мечти да си в някоя палатка или окоп да играеш на пилон да вдигаш бойния дух на малкото останали нацисти хахахаххах украйна свърши курса батал

    Коментиран от #35

    17:55 28.11.2025

    Дай ми поне и Донбас,че ще ме отровят мойте хора.

    Коментиран от #204

    17:55 28.11.2025

  • 31 Промяна

    26 20 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин":

    А Русия от кого се управлява от един диктатор убиец кой ще иска да преговаря с диктатор НИКОЙ

    17:56 28.11.2025

  • 32 Българин

    8 18 Отговор

    До коментар #1 от "Стига бе":

    ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.

    17:56 28.11.2025

  • 33 Митко културиста

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Стига бе":

    Те не могат и това да свършат без Американска помощ . Пълни нефелници,не спряхме да ги тъпчем с оръжие и $$$ ,а те видно е не стават за тази работа!

    17:56 28.11.2025

  • 34 В российская neдepaцийка ...

    9 28 Отговор
    Потресаваща наглост от страна на престъпника терорист Путлер!
    Мирът в Украйна ще дойде тогава, когато с помощта на свободния свят Украйна се пребори за свободата си.
    Мирът в Украйна и Европа ще се състои и ще бъде траен, когато рашисткият Мордор бъде победен и пълчищата му от гнусни орки бъдат изринати от украинската земя - или останат там завинаги, да я наторяват.

    17:57 28.11.2025

  • 35 ВСУ го няма

    2 12 Отговор

    До коментар #29 от "какво всу ма":

    а Путин иска да го ограничи на 800 хиляди???

    Коментиран от #54, #62

    17:57 28.11.2025

  • 36 Изпражнението гайтанджиева

    4 15 Отговор

    До коментар #27 от "Бял гълъб, бял байрак":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #48

    17:57 28.11.2025

  • 37 няма как

    16 6 Отговор

    До коментар #27 от "Бял гълъб, бял байрак":

    ако се случи всички соросоидни джендъри ще полудеят от злоба -виж те са злобни като жени а се млатят като мъже педераскамуработа

    17:57 28.11.2025

  • 38 ти да видиш

    13 6 Отговор
    зелениятпор, кога ще се самоарестува?

    17:57 28.11.2025

  • 39 Руската грешка

    5 11 Отговор
    Ако Император Александър 2 бе прочел Законите на Хан Крум, за да му е ясно колко лъжливо,крадливо,предателско и алкохолизирано е българското племе, той мърсолът си нямаше да хвърли тук

    Коментиран от #68

    17:57 28.11.2025

  • 40 Руски колхозник

    17 6 Отговор
    Не знам,дали има някой,който се е съмнявал, че освен Русия и САЩ, някой друг ще взема решение?

    17:57 28.11.2025

  • 42 Атина Палада

    3 8 Отговор

    До коментар #27 от "Бял гълъб, бял байрак":

    А ти сигурен ли си,че това в интернет пространството не е Al?

    17:58 28.11.2025

  • 43 Гори

    7 21 Отговор
    Тогава Европа трябва да спре всякакви визи за руснаци , да спре всякаква търговия , да ограничи до минимум руската собственост и да издигне желязна завеса от балтика до черно море. Щом Европа не им трябва това да е за дълго!

    Коментиран от #64

    17:58 28.11.2025

  • 44 краварски чада,.

    16 5 Отговор
    Оглеждайте се Путин е навсякъде... на летищата, в щаб квартирата на нато, в гардероба, под леглото!

    Коментиран от #57

    17:58 28.11.2025

  • 45 Мим

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "Стига бе":

    Ще трепе,ама май утрепани ще си заминат.Путин и Тръмп ще кажат кой кого трепе,като не слуша,а това е зеления.Чаоооо,той е до тук..

    17:58 28.11.2025

  • 46 Да,бе

    20 6 Отговор
    От цялата работа унижението е за ЕС начело фон дер фюрерлайнен и останалите борци за войната...Отрязаха ги отвсякъде и им показаха къде им е мястото - в кухнята при прислугата да чакат,докато други решават съдбата им.

    17:58 28.11.2025

  • 47 Тихо бе!

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ХаХа":

    Мрьшляк.

    Коментиран от #55

    17:58 28.11.2025

  • 49 оня с коня

    8 3 Отговор
    Информационният тероризъм в България е толкова силен,че който се интересува за дадено политическо събитие е добре да чете първоизточника ,а не логореята на някакъв купен клоун

    17:59 28.11.2025

  • 50 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 7 Отговор
    масква е освободила б-я два пъти,първио път от тюркь присъствие и ни запази вярата,християнатвото и кирилицата..а втория път от гитлериьма и фашагите-и добре че беше кремля та не даде на уинстън повече да оре софполето-що сакаше да сади там компир

    17:59 28.11.2025

  • 51 Не,че нещо, ама...

    14 1 Отговор
    Защо САЩ преговарят с Русия? Нали не са страна в конфликта?🤔😉🤣💰

    17:59 28.11.2025

  • 52 Путин

    9 6 Отговор
    в стил Рамбо,лично освободи Курск!Да нарави така и с Покровск!

    Коментиран от #63

    17:59 28.11.2025

  • 53 Много ясно че

    14 6 Отговор
    Само Русия и САЩ ще изготвят мирно споразумение за Украйна. Нещо друго ли сте очаквали?

    17:59 28.11.2025

  • 54 не бе куха

    11 2 Отговор

    До коментар #35 от "ВСУ го няма":

    лейка това е след войната която Русия ще спечели - и когато се интересуваш чети малко по одбре не прависвиркипрез това време Русия иска лсед войната армията да не е повече от 600 000 а джедърския ес казва 800 000 доказантъпак

    18:00 28.11.2025

  • 56 град КОЗЛОДУЙ

    9 7 Отговор
    още пазя в долапа плакат "Добре Дошли Освободители"

    скоро ще го развявам , кеф

    Коментиран от #83

    18:00 28.11.2025

  • 57 Не копей.

    3 16 Отговор

    До коментар #44 от "краварски чада,.":

    Пусин 4 години е в бункерите .3 на брой.

    Коментиран от #67

    18:00 28.11.2025

  • 58 Или капитулация

    15 5 Отговор
    Или руските сили ще постигнат целите си чрез сила

    18:00 28.11.2025

  • 59 кен-зо

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Да де":

    Ти кой си от тия тримата - първия или четвъртия ?!

    18:01 28.11.2025

  • 60 ха ха ха ...

    14 3 Отговор
    Бе казах ли ви аз още преди три години , че накрая всички на червения килим в Кремъл ??!!

    18:01 28.11.2025

  • 61 Пак ще има врясъци

    14 3 Отговор
    От ЕК и урсулайците

    18:02 28.11.2025

  • 62 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #35 от "ВСУ го няма":

    Не Путин а медиите ..Има разлика!Ама нали м.исирките са н.еграмотни ,и пишат,че ВСУ от 350 000,колкото беше преди СВО, Путин щял да я намалява от 350 хилядна на 800 хилядна ха ха ха

    18:02 28.11.2025

  • 64 гори колко нежен ник

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Гори":

    ах мила акотигонабияцелия до картофите искам да голапашигледам как ти излизат сълзи ох гори мазенгейтак

    18:02 28.11.2025

  • 65 Кажи честно ... 🤣

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "Zевзек":

    👍
    Вица на Путлер за Украйна е по смешен . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #74

    18:03 28.11.2025

  • 66 Готвача бай Добри

    12 4 Отговор
    Веганска вечер...менюто ще бъде "ЗеленСКа салата" от украински Зеленчуци

    18:03 28.11.2025

  • 67 доктор Байдо

    13 5 Отговор

    До коментар #57 от "Не копей.":

    Зомби, тука е психиатрията за жендърите - да си излеят болката и да си избършат сопола. Нормалните хора си гледат кефа, не ревът по форумите. Айде, оплачете я тая украйна, че иде ред на хЕЙропата и натуту.

    Коментиран от #76

    18:03 28.11.2025

  • 68 Генерал Патън

    5 8 Отговор

    До коментар #39 от "Руската грешка":

    Заклахме грешното прасе.

    18:03 28.11.2025

  • 71 Шаман Магуай

    4 9 Отговор
    Обещах на Путин ,да изкара до 150 години....

    Коментиран от #80

    18:04 28.11.2025

  • 72 Европейските джуджета

    10 7 Отговор
    Да си налягат парцалите. Щото да не стане и репарации да плащат на края

    18:04 28.11.2025

  • 73 Мунчо

    18 7 Отговор
    ръчкаха, ръчкаха, изкараха Мечока от бърлогата, сега вият че не могат да го вкарат обратно

    18:05 28.11.2025

  • 74 Хот Чоколит

    6 2 Отговор

    До коментар #65 от "Кажи честно ... 🤣":

    Брачед, избърши сапола , загащи се и отивай на работа да извадиш някой честен лев, че малко ти остана.
    От разни манти файда нема .

    18:05 28.11.2025

  • 76 А пък

    9 17 Отговор

    До коментар #67 от "доктор Байдо":

    Нормалните хора си живеем царски в Европа,а рускитеСвине си мрат в окопите.

    Коментиран от #129

    18:05 28.11.2025

  • 77 Хаха

    10 3 Отговор

    До коментар #70 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Не прекалявай със субстанциите. А иначе се радвай, блажени са низшите духом.

    18:06 28.11.2025

  • 78 Факт

    20 17 Отговор

    До коментар #2 от "наркомана надуупен и наведен и омазан":

    Нищо не зависи от Путлера. Не е легитимен и има заповед за арест като военнопрестъпник и терорист .

    18:06 28.11.2025

  • 80 бай Нострадам

    12 15 Отговор

    До коментар #71 от "Шаман Магуай":

    Всички виждаме паническото отстъпление в западна посока на Руската армия.

    18:06 28.11.2025

  • 81 чи как тъй ва

    6 4 Отговор
    тоа вовата прекалява ва.... лош чувек ва.... прай си кот иска...

    18:07 28.11.2025

  • 82 Много се извинявам, ама...

    10 1 Отговор
    ...една обява да пусна..."Склад за боеприпаси отново набира персонал".

    18:07 28.11.2025

  • 83 Копейкотрошач

    5 10 Отговор

    До коментар #56 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Вратленцето пази.

    Коментиран от #88

    18:07 28.11.2025

  • 85 ха ха ха ...

    9 4 Отговор

    До коментар #79 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Много правилна снимка и име си си сложил - "Клоуна пусин 🤡💩"....бе козяшка ти работа ...

    18:08 28.11.2025

  • 86 Курд Околянов

    13 4 Отговор
    И Урсула накрая ще каже: Украйна вече не съществува, но Украйна победи Русия.

    18:09 28.11.2025

  • 87 РФ е въздух под налягане !

    7 11 Отговор
    Успехите на военнопрестъпника Путин за две години, за по лесно възприемане.
    Вземете си лупа, за да откриете разликите, има ги.

    Коментиран от #100

    18:09 28.11.2025

  • 89 Путин иска Украйна да се денацифицира

    4 4 Отговор
    И иска русНаците да са интерНационалисти

    Коментиран от #102

    18:10 28.11.2025

  • 90 Така е правилно

    10 6 Отговор
    съдбата на Украйна да бъде решена между Русия и Съединените щати ! Щом няма референдум, така

    18:10 28.11.2025

  • 91 Да обобщим

    7 11 Отговор

    До коментар #79 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    "Втората" армия в света на колене моли първата армия в света да склони 22 -армия за мирни преговори.

    Коментиран от #96

    18:10 28.11.2025

  • 92 Руски колхозник

    12 6 Отговор
    Украинците ще са щастливци, ако изобщо в договора се споменава държава Украйна

    18:11 28.11.2025

  • 93 бульо Маро

    4 1 Отговор
    Шляпаш ли плюсовете ,а ? Шляпай ,шляпай , че после ша шляпаш къл ки .

    18:11 28.11.2025

  • 94 Караджата

    8 4 Отговор
    Това е ясно за всички освен за розовите панделки

    Коментиран от #103

    18:11 28.11.2025

  • 95 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    12 2 Отговор
    Не харесаха тази новина

    18:12 28.11.2025

  • 96 Папата

    4 6 Отговор

    До коментар #91 от "Да обобщим":

    Блажени са верующите козляци

    18:12 28.11.2025

  • 97 МинджаКов

    4 3 Отговор
    Ся всички западни гейтчуфТци, барабар с УСА, ще си изтрият натдсраните гащя със Зеля! Амджък тия дет почнъъъ всичко ся ми правят мирни преговори.......сакън!!!!! Всички с флагчетата помогнахте за туй състояние!! че се биели с раша , че се въоражавали, ами ОК, ама от къде ще намерите 3-4 хиляди яо, а тия меки китки накъде от къде, кой?

    18:13 28.11.2025

  • 98 ?????

    8 2 Отговор
    Което е нормално.
    Нещата се решават от обекти, а не от субекти на геополитиката.

    18:13 28.11.2025

  • 99 На времето и

    10 3 Отговор
    съдбата на Германия беше решена между Русия и Съединените щати !

    18:13 28.11.2025

  • 100 Жокера

    3 5 Отговор

    До коментар #87 от "РФ е въздух под налягане !":

    Таз карта от 1918 година ли е ?

    18:13 28.11.2025

  • 101 А на 6ас,че...

    11 5 Отговор
    След СВО, всички ще се отметнат от Зеленски и ще затоплят отношенията с Русия?👍

    18:14 28.11.2025

  • 102 604

    6 1 Отговор

    До коментар #89 от "Путин иска Украйна да се денацифицира":

    същевременно и капиталисти, хихи

    18:15 28.11.2025

  • 103 Синчето на Соловьов

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Караджата":

    Не говори така за нас, другарю...

    18:15 28.11.2025

  • 104 Руски колхозник

    6 4 Отговор
    ЕС-жендърята, да си о6ръснат хубаво 3@дниците и да се молят,Путин да не мушка топките

    18:16 28.11.2025

  • 105 Ааааааа не !

    8 5 Отговор
    Европейските пинчери много врякат и крякат , те искат своя дял от тортата наречена покрайна и която жертваха за свои интереси и пожертваха страната която е братска на Русия!!! Клоуна открадна колкото можа със съгласието на запада ......това му е наградата за унищожаването на покрайна !!!!!

    Коментиран от #109

    18:16 28.11.2025

  • 106 Докато щатско оръжие

    9 4 Отговор
    Громи Путин, мир в Украйна нема да има

    18:16 28.11.2025

  • 107 Бамзе

    7 5 Отговор
    Унижаваща загуба за НАТО и Запада. Една Раша така да ги лупа. Всички западни политици реват и мрънкат че руските победи уронват престижа на цялата Западна военна мощ.

    Коментиран от #111

    18:17 28.11.2025

  • 108 Леле майко ....

    7 5 Отговор
    И никой няма да пита за нищо даже премиерчето дЖилезку? Това е абсолютно неприемливо. Апсурд. Ами ГЕЙргиев?

    18:17 28.11.2025

  • 109 Я пъ тоа

    5 7 Отговор

    До коментар #105 от "Ааааааа не !":

    Нема да има жал за руския агресор, натам вървят нещата

    18:17 28.11.2025

  • 110 аz CВО Победа 80

    7 8 Отговор
    Накратко!Бе направен пореден опит за изстрелване на "Сармат". Завърши както се очакваше- в шахтата за изстрелване.🤣🤣🤣

    Коментиран от #124

    18:18 28.11.2025

  • 111 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА

    4 6 Отговор

    До коментар #107 от "Бамзе":

    Кой кого ли лупа

    Коментиран от #137, #140

    18:18 28.11.2025

  • 112 Факти

    19 8 Отговор

    До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Преди България да падне под турско робство е минала чумата и българите сме останали около 700-800 хиляди. Преди "освобождението" българското землище в Османската империя е било над 200 000 кв.км. (има го на официална карта на Българската Екзархия от 1870 г.) и българите сме били около 5 милиона! Значи за 5 века турско робство българите сме се увеличи 7 ПЪТИ! От Съединението до 9-ти семтември сме се увеличили от 3 на 7 милиона - 2,3 ПЪТИ за 60 години! За 45 години руско робство със затворени граници и ергенски данък по инерция сме се увеличили от 7 до 9 милиона, тоест само с 28%. ВСЯКА година по комунизма раждаемостта спада, като последните няколко години и населението се свива. Моето село влиза в комунизма с 1800 души младо население и излиза от него с 300 баби и дядовци. Руското робство унищожи България. Русия пося у нас проблемите, които жънем днес. На Русия се кланят само изключително глупави хора, които не са положили елементарни усилия да се информират, независимо, че цялата информация на света днес е в ръката им.

    Коментиран от #211

    18:19 28.11.2025

  • 113 Аууу,какъв срам

    10 5 Отговор
    6оклуците от ЕС, за пореден път унижени от Русия и САЩ .

    Коментиран от #119

    18:19 28.11.2025

  • 115 Не е важно

    7 1 Отговор
    Кой с кого преговаря, а кой с кого се бие.....

    18:19 28.11.2025

  • 116 Свърши Украйна бре

    8 7 Отговор
    Просто го приемете. Това са реалностите

    Коментиран от #131, #134

    18:19 28.11.2025

  • 117 Владимир Путин офишъл:

    4 5 Отговор
    И 6ал съм въ

    18:20 28.11.2025

  • 118 Хитър Дончо

    3 2 Отговор
    и Настрадин Вова!

    18:20 28.11.2025

  • 119 Я пъ тоа

    3 6 Отговор

    До коментар #113 от "Аууу,какъв срам":

    Оръжие на САЩ и ЕС избиват руснаци....кой кого ли унижава

    Коментиран от #143

    18:20 28.11.2025

  • 120 Pyccкий Карлик

    7 7 Отговор
    "...Русия ще постигне целите си чрез сила..."

    Xoчy да отбележа, че силиците на Джобния Гитлер се простират до пясъците пред Покровск, където несъстоялия се завоевател вече Четири Года се ришка с лопатката и танкчето, като малко дете 😄

    18:20 28.11.2025

  • 121 И ся" Ко "

    5 6 Отговор
    И ся" ко" стана .....надрусаняка няма да ходи на свиждане със Тръмп .....изтече информация за разговорите за мир и виж ти кои издаде сделката надрусаняка .....тъй е като ползва белото на хънтър !!!!!!!!!!

    Коментиран от #125

    18:21 28.11.2025

  • 122 койдазнай

    6 2 Отговор
    Абе нали войната не беше за територии?!?

    18:21 28.11.2025

  • 123 Иван

    2 3 Отговор
    Кой е този дърт изклецък на снимката?

    18:21 28.11.2025

  • 124 Де го види

    3 2 Отговор

    До коментар #110 от "аz CВО Победа 80":

    Тва ва,бричет?

    18:22 28.11.2025

  • 125 Важно е

    4 4 Отговор

    До коментар #121 от "И ся" Ко "":

    Зеленски да избива путинисти....с Тръмп кво да си говорят.

    18:22 28.11.2025

  • 126 А пък

    4 8 Отговор
    съдбата на Европа ще бъде решена между Китай и Съединените щати ! И не е розово положението

    Коментиран от #133

    18:22 28.11.2025

  • 127 Мишел

    4 9 Отговор
    Много пъти съм коментирал тук, че изходът от преговорите за Украйна е напълно ясен: Путин осигурява на Тръмп получаване на Нобелова за мир, когато Тръмп осигури на Путин да вземе от Украйна това, което е необходимо на Русия.

    Коментиран от #142, #148, #153, #193

    18:22 28.11.2025

  • 128 Ако беше така

    6 4 Отговор
    на 9 май в Киев щеше да има парад.....

    Коментиран от #144

    18:22 28.11.2025

  • 129 ру БЛАТА

    5 3 Отговор

    До коментар #76 от "А пък":

    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ

    18:22 28.11.2025

  • 130 СЛАВА РУСИЯ !

    6 8 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    Коментиран от #136

    18:23 28.11.2025

  • 131 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    6 7 Отговор

    До коментар #116 от "Свърши Украйна бре":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #154

    18:23 28.11.2025

  • 132 дзън си

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "си дзън":

    Е нали и Ти искаш същото!
    До вчера скандираше, в хор с Урсула :
    ,,До последният Украинец!"...?!

    18:23 28.11.2025

  • 133 Китай

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "А пък":

    да си гаси небостъргачите!

    18:23 28.11.2025

  • 134 Я пъ тоа

    4 4 Отговор

    До коментар #116 от "Свърши Украйна бре":

    Че кой тогава избива пълчищата путинови.

    Коментиран от #141

    18:23 28.11.2025

  • 135 Запада умре !

    6 7 Отговор
    Да живее изтока !

    Коментиран от #139

    18:24 28.11.2025

  • 136 RIP Сесесере 1920 1991💀

    6 5 Отговор

    До коментар #130 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама сменихме рубли за долар ама дойде и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    Слаба пРосия

    18:24 28.11.2025

  • 137 ха ха ха ...

    4 4 Отговор

    До коментар #111 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА":

    Гледам край Кремъл се мотат някакви украинци ...
    ...днес , утре ще превземат Москава ....ха ха ха ...

    18:24 28.11.2025

  • 138 Чипове от перални ама

    7 5 Отговор
    Сега ще им набиват на тея в ЕК в кратуните ....

    18:24 28.11.2025

  • 139 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    6 5 Отговор

    До коментар #135 от "Запада умре !":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада

    18:24 28.11.2025

  • 140 Гук

    3 3 Отговор

    До коментар #111 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ ЗАПАДНА":

    Щастлив съм.

    18:24 28.11.2025

  • 141 де това бе брат

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Я пъ тоа":

    В из чан чената ви фантазия ?

    Коментиран от #147

    18:24 28.11.2025

  • 142 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #127 от "Мишел":

    И как това ша стане, че не са разбра.....

    18:25 28.11.2025

  • 144 Орк на тротинетка 🧌🛴

    3 4 Отговор

    До коментар #128 от "Ако беше така":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #169

    18:25 28.11.2025

  • 145 Дедо Йоцо

    3 0 Отговор
    Божее!Колко мъка за две махали !

    18:25 28.11.2025

  • 146 Путин няма да ги трае безкрай !!!!

    5 6 Отговор
    Ше хапнат печена гъба и ще вирнат краката !!!

    Коментиран от #152

    18:25 28.11.2025

  • 147 Реалност брат

    3 4 Отговор

    До коментар #141 от "де това бе брат":

    Над милион руски трупове в Украйна си е самата истина

    Коментиран от #159

    18:26 28.11.2025

  • 148 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Мишел":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    18:26 28.11.2025

  • 149 Тиква

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Преди това ще ви окачим по клоните.

    18:26 28.11.2025

  • 150 И кво искате мишки

    4 4 Отговор
    Русия да постигне целите си чрез сила ? Много ясно че е по добре със САЩ да се разберат

    18:27 28.11.2025

  • 151 Ами доста

    4 3 Отговор
    Съболезнования четем за разни "велики воини" дето дали фира в Украйна. Отделно погребаните под ударите на Искандерите в Кривой Рог и Харков

    18:27 28.11.2025

  • 152 И Путин

    4 3 Отговор

    До коментар #146 от "Путин няма да ги трае безкрай !!!!":

    Нема да го траят....войната бавно но сигурно се пренася в Русия.

    18:27 28.11.2025

  • 153 Факти

    4 2 Отговор

    До коментар #127 от "Мишел":

    Трябва да си луд да мислиш, че Тръмп ще получи нобелова награда за мир. Кой ще му я даде? Специално за наградата за мир решението взима норвежки комитет. Мислиш ли, че норвежците ще се изложат така? Просто си го избий от главата. Да не забравяме, че Тръмп бомби Иран.

    18:27 28.11.2025

  • 154 Ами надявай се...!

    3 1 Отговор

    До коментар #131 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Всъщност,що пък не...?!
    Няма лошо...!

    18:27 28.11.2025

  • 155 Герасимов

    2 5 Отговор
    Кавалерията ,съвсем близо беше до превземане на Покровск!

    Коментиран от #164

    18:28 28.11.2025

  • 156 Без помощта

    4 4 Отговор
    От САЩ....Путин е безсилен в Украйна...

    18:28 28.11.2025

  • 157 Одеса трябва да е

    1 2 Отговор
    Корейска. Поне половината

    18:28 28.11.2025

  • 158 Цялата новорусия във РУСИЯ

    4 4 Отговор
    Зелника на попивка във Сибир , на пчивка !

    Коментиран от #163

    18:28 28.11.2025

  • 159 да бе брат

    4 3 Отговор

    До коментар #147 от "Реалност брат":

    Като гледам размяната на черните чували - сигурно ще е така .
    1 000 чувала за Украйна - 37 към Москава.
    1 000 чувала към Украйна - 34 към Москва .
    1 000 чувала към Украйна - 39 към Москва.
    ... и все така ...

    Коментиран от #168

    18:29 28.11.2025

  • 160 Путинистче идиотче

    3 4 Отговор
    За четири години Путин стигна от Донецк до...Покровск..
    За четири години Хитлер стигна от Берлин до Москва.

    Коментиран от #166

    18:29 28.11.2025

  • 161 Путин

    3 6 Отговор
    със сила нищо не може да вземе!Надява се на Краснов и поручик Витков!

    Коментиран от #229

    18:30 28.11.2025

  • 162 Опааа

    7 1 Отговор
    😆 Вова и чичко Тръмп им го наБ иха на урсулианците и осраинците! 😆

    18:30 28.11.2025

  • 163 Евроатлантик

    5 4 Отговор

    До коментар #158 от "Цялата новорусия във РУСИЯ":

    А всички които помагаха на укронацистите от БЪЛГАРИЯ във затвора !!!!!

    18:30 28.11.2025

  • 164 Фродо

    3 3 Отговор

    До коментар #155 от "Герасимов":

    Покровск загащен от всякъде . Всичко живо е в кюпа .

    Коментиран от #177

    18:30 28.11.2025

  • 165 койдазнай

    2 1 Отговор
    Както каза категорично Пуитн:"Ние не искаме да си връщаме Крим, това е абсолютна глупост!! Ако ние тръгнем да вземаме нещо от някого, то и от нас ще започнат да вземат. Това ще доведе до такова преразпределение. от което ние никога няма да можем да се оправим"

    Ама когато Господ иска да накаже някой, му взема акъла.

    18:31 28.11.2025

  • 166 тъй , тъй ..

    3 3 Отговор

    До коментар #160 от "Путинистче идиотче":

    Ама взеха от украйна територия колкото две Българии.

    Коментиран от #170

    18:31 28.11.2025

  • 167 Уууу

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Правописа си оправи и тогава бягай в кочината

    18:31 28.11.2025

  • 168 Реалност брат

    3 5 Отговор

    До коментар #159 от "да бе брат":

    Путинистите ги копат в масови гробове в украйна....срещу зараза

    18:31 28.11.2025

  • 169 ЗеленЧук,яхнал на златно гърне...!

    5 1 Отговор

    До коментар #144 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Виждам Крим в далечината...до три КонтраНаступа и си пия там кафето ...

    Коментиран от #172

    18:32 28.11.2025

  • 170 Путинистче идиотче

    4 4 Отговор

    До коментар #166 от "тъй , тъй ..":

    Затова ли Путин яко са окопава там.....територия са връща, убити над милион руснаци нема кой да върне.

    Коментиран от #174

    18:32 28.11.2025

  • 171 шеф Манчев

    3 3 Отговор
    Е остава Миргород , там са блокирани две бригади.
    Следващата седмица са готови сготвени .

    Коментиран от #176

    18:33 28.11.2025

  • 172 Путинистче идиотче

    3 4 Отговор

    До коментар #169 от "ЗеленЧук,яхнал на златно гърне...!":

    Уж Киев за три дни....пък четвърта година вече са мъчим

    18:33 28.11.2025

  • 173 Роналдо

    1 1 Отговор
    Путин феномен,явява се на три места едновременно!

    18:33 28.11.2025

  • 174 тъй , тъй

    3 2 Отговор

    До коментар #170 от "Путинистче идиотче":

    То че си идиотче е верно . Да е у ,,ей да ти го на бие човек , ама акъл няма как .

    Коментиран от #180

    18:34 28.11.2025

  • 175 Петър

    2 5 Отговор
    Гледам Митрогнусарова се плюнчи нещо на едно интервю и говори за християнски ценности, а Путя е най-големия убиец на християни в 21 век. Като морал са някъде до Негерия, Сомалия и т.н където избиват хора, дори и ученици по училищата само защото са християни.

    18:34 28.11.2025

  • 176 Путинистче идиотче

    3 4 Отговор

    До коментар #171 от "шеф Манчев":

    Избиват ни при Покровск като плъхове, тоя за мирно град мисли....

    Коментиран от #178

    18:34 28.11.2025

  • 177 Онзи Покровск

    3 3 Отговор

    До коментар #164 от "Фродо":

    дето го асвабадиха лятото?

    Коментиран от #181

    18:35 28.11.2025

  • 178 Венета

    3 1 Отговор

    До коментар #176 от "Путинистче идиотче":

    Като те чета ,ти май страдаш повече ,но защо ли ?! Не отговаряй ,въпросът е риторичен!

    Коментиран от #186

    18:35 28.11.2025

  • 179 Точка !,

    2 4 Отговор
    изхвърлиха Украйна от масата за преговори...

    Коментиран от #182

    18:36 28.11.2025

  • 180 Мен не ме мисли

    0 2 Отговор

    До коментар #174 от "тъй , тъй":

    Явно набиването го знаеш от опит.

    Коментиран от #184

    18:36 28.11.2025

  • 181 ха ха ха ....

    3 2 Отговор

    До коментар #177 от "Онзи Покровск":

    не са тревожи боте...валяка не бърза а мачка...
    кат изпомачка всички и нема кой да се пречка - ще се засили..че и до ламанша дори

    18:36 28.11.2025

  • 182 Две точки

    2 4 Отговор

    До коментар #179 от "Точка !,":

    Важно е Украйна да избива пълчищата путинови....преговорите са за наивници...

    Коментиран от #185

    18:37 28.11.2025

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 ми че знам

    2 0 Отговор

    До коментар #180 от "Мен не ме мисли":

    Нали всяка вечер ти го на би вам.

    18:37 28.11.2025

  • 185 астронавт от МКС

    3 2 Отговор

    До коментар #182 от "Две точки":

    Избива , ама украинските гробища са пълни , не руските .

    Коментиран от #189

    18:38 28.11.2025

  • 186 Мен не ме мисли

    1 3 Отговор

    До коментар #178 от "Венета":

    Тук никой не ни избива...виж в Покровск е касапница за путинистите

    Коментиран от #187

    18:38 28.11.2025

  • 187 Венета

    3 2 Отговор

    До коментар #186 от "Мен не ме мисли":

    Винаги ,когато положението стане на изуй гащи в Бандерландия - пускат тука бота с торбата флашки...

    18:39 28.11.2025

  • 188 стоян

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":

    До 12 ком - браво за коментара ти - по често го пиши за да могат путинофилите да го разберат

    18:40 28.11.2025

  • 189 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #185 от "астронавт от МКС":

    Руснаците ги ровят в огромни ями.....то над милион избити путинисти, кви гробове...кви пет лева

    Коментиран от #192

    18:40 28.11.2025

  • 190 Правилно , как Украйна ще преговаря

    1 1 Отговор
    Като Украйна е пионка и оръжие в ръцете на други

    Коментиран от #194

    18:41 28.11.2025

  • 191 Докато натовско оръжие

    3 2 Отговор
    Громи Путин....да преговаря кой с когото си ще....

    Коментиран от #195

    18:41 28.11.2025

  • 192 астронавт от МКС

    2 2 Отговор

    До коментар #189 от "Я пъ тоа":

    Виждам , виждам - ровят руснаците ама труповете на наемниците дето никой на ги иска . А тия дето не могат в чували да пратят в Киев щот са станали на атоми , ги пълнят в буркани и пращат атомите на потника .

    Коментиран от #196

    18:41 28.11.2025

  • 193 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #127 от "Мишел":

    Русия е била Империя.Руснажите са с имперско самосъзнание и като такова,те не чакат някой да им дава или "оправя"! Каквото им е нужно,те си го взимат сами!

    18:42 28.11.2025

  • 194 Май е обратното

    2 2 Отговор

    До коментар #190 от "Правилно , как Украйна ще преговаря":

    Другите дават оръжия в ръцете на Украйна, путинисти да трепе.

    18:42 28.11.2025

  • 195 абе готин

    2 1 Отговор

    До коментар #191 от "Докато натовско оръжие":

    Ти още на тая мантра ли стоиш ? Нещо яко си запецнал .

    Коментиран от #199

    18:42 28.11.2025

  • 196 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #192 от "астронавт от МКС":

    То и за наемниците в Русия е същото бре....вервай ми.

    18:43 28.11.2025

  • 197 Путин

    1 3 Отговор
    порасна 4см.,от 2022 !

    Коментиран от #201

    18:44 28.11.2025

  • 198 будна Ера

    3 2 Отговор
    И Купянск замина тоже ..Руснаците влязоха и в Константиновка, Лиман, Северск и Гуляйполе
    Тока е 8 нема 4 има...белгииците не дават стоте милиарда...очертава се готина бандеролозима...
    дано Путин не се върже на Тръмповите мирни планове...види му се края

    Коментиран от #205

    18:44 28.11.2025

  • 199 Истината боли

    3 1 Отговор

    До коментар #195 от "абе готин":

    И реалността е такава....натовското оръжие избива руснаците. Вече и е самата...Русия.

    Коментиран от #203

    18:44 28.11.2025

  • 201 а наркоса

    1 0 Отговор

    До коментар #197 от "Путин":

    стана 1,48 .....

    18:45 28.11.2025

  • 202 Цитирам

    0 0 Отговор
    "Това пише руското издание MK.ру" .

    Толкова за достоверността !

    18:45 28.11.2025

  • 203 жик так

    2 0 Отговор

    До коментар #199 от "Истината боли":

    Къде бе готин , на престейшъна ли ?

    Коментиран от #209

    18:46 28.11.2025

  • 204 койдазнай

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Путин":

    Ако мнаправим една историческа справка за 20 век, за съдбата на руските управляващи, се вижда следното:

    Николай Втори и семейството му са избити.
    Ленин е поставен в изолация и отровен от Сталин.
    Сталин е отровен от своите "съратници" и оставен да умре без лекарска помощ.
    Хрушчов е свален с преврат, умира в изолация.
    Брежнев развива склероза, втората половина от управлението му минава без да идва в съзнание.
    Андропов взема властта, но след 6 месеца влиза в болница в която умира след по-малко от година.
    Черненко бива избран, докато е в на смъртния си одър в болница, където умира след 10 месеца.
    Горбачов бива свален с преврат.
    Елцин управлява 9 години и се отказва от властта и и я предава на Путин. Умира 7 години по-късно и е единствения в историята руски управник, разделил се с властта си по мирен начин.

    Гледайки реалните събития, пред Путин няма много благоприятни варианти.
    Историческите традиции са преопределили съдбата му...

    Коментиран от #214, #216

    18:46 28.11.2025

  • 205 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #198 от "будна Ера":

    Купянск не го ли превзеха лятос бре.....руснаците влизат, ама не излизат живи....

    18:46 28.11.2025

  • 206 "Цитирам

    4 1 Отговор
    "Това пише руското издание MKру" .

    Толкова за дocтоверността !

    18:46 28.11.2025

  • 207 Тръмп да дава оръжия

    2 0 Отговор
    И да трупа дебели пачки......пък нека си преговаря, лошо нема.

    18:47 28.11.2025

  • 208 стоян

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ХаХа":

    До 25 ком - явно не знаеш че рузнаците са били без имотни крепостни селяни работещи само за храна при помешчиците които са имали право да ги продават като роби - чак 1896 година с царски указ отхвърлят крепостното право и сега при путин пак са такива само че олигарсите ги продават

    Коментиран от #218

    18:47 28.11.2025

  • 209 Путинистче идиотче

    5 2 Отговор

    До коментар #203 от "жик так":

    Изгоряха ни складовете и рафинериите в Русия...пък и ракетите ни се взривяват в силозите...

    18:49 28.11.2025

  • 210 Много чудно

    3 5 Отговор
    В историята на света губещия, никога не е участвал в подялбата и поставял условия.

    Коментиран от #215

    18:51 28.11.2025

  • 211 стоян

    4 1 Отговор

    До коментар #112 от "Факти":

    До 112 ком - пиши го по често та путинофилите може и да го разберат

    18:52 28.11.2025

  • 212 Путине, Путине...

    4 1 Отговор
    Един комик та направи за смях...не ставай за смях и на преговорите....мир нема да има, докато натовското оръжие избива мужиците руски.

    Коментиран от #223

    18:52 28.11.2025

  • 213 Сус бе

    4 2 Отговор
    Копейки мърляви.Сус!

    Коментиран от #217

    18:53 28.11.2025

  • 214 ха ха ха ....

    1 2 Отговор

    До коментар #204 от "койдазнай":

    Уилям Хенри Харисън - Само месец след встъпването си в длъжност той умира.

    Ейбрахам Линкълн - е убит през 1865 година.

    Джеймс Гарфийлд - Прострелян е на 2 юли и умира на 19 септември 1881 година.

    Уилям Маккинли - Избран е за втори мандат за президент през 1900 година и е убит през 1901 година.

    Уорън Хардинг - Избран е за президент през 1920 година. Умира внезапно на 2 август 1923 година в хотелската си стая ....

    Франклин Рузвелт – Избран е през 1940 година за трети мандат. Умира на 12 април 1945 година от инфаркт в стола си....

    Джон Кенеди – Избран е за президент през 1960 година и е убит през 1963 година.

    Роналд Рейгън, който по щастлива случайност останал жив, въпреки че преживял опит за покушение и е бил ранен с 3 куршума.

    Джордж Буш – младши също остава жив след покушение.

    Бай Дън - болен от рак и деменция .

    чичо Дони - опит за покушение ....

    Коментиран от #233

    18:53 28.11.2025

  • 215 Кой казва че

    1 0 Отговор

    До коментар #210 от "Много чудно":

    Някой е губещ.....че нещо не са разбра

    18:54 28.11.2025

  • 216 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #204 от "койдазнай":

    А я кажи нещо за нас Българите ?

    От 52 Царе - 26 убити от близките си !!!!

    18:54 28.11.2025

  • 217 Жеко

    1 3 Отговор

    До коментар #213 от "Сус бе":

    Гол да го вараш бе центар и сополив .

    18:55 28.11.2025

  • 218 Робовладелци

    5 7 Отговор

    До коментар #208 от "стоян":

    А демократична Европа до 20-те години на 20-ти век са продавали хора, както се продава тютюн. Европейските ценности.

    18:55 28.11.2025

  • 219 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

    2 5 Отговор
    Европа и натото загубиха войната и ще плащат репарации на Русия! Ако не се съгласят с условията на победителя Русия, то Русия ще постигне мир чрез сила/ точно както искаха урсулите))/ т.е. руската армия ще стигне до полската граница!

    18:59 28.11.2025

  • 223 Мир няма да има

    0 5 Отговор

    До коментар #212 от "Путине, Путине...":

    Докато Украйна не стане Русия и не остане жив бандера фашист

    19:01 28.11.2025

  • 224 Хахаха

    2 0 Отговор
    Нещо много са се объркали руските съветските нацисти. Русия няма място в преговорите. Русия е победена страна. Няма да се позволи на Америка и Русия да се гаврят с Украйна.

    19:03 28.11.2025

  • 225 Путин

    1 0 Отговор
    Покровск да се превземе до 31 ноември!

    19:03 28.11.2025

  • 226 ШАХМАТИСТА

    1 2 Отговор
    Показва кои са значителните играчи. А еврофашагите са назначени за публика.

    19:05 28.11.2025

  • 227 Орбан

    0 1 Отговор
    каза на Путин,че икономиката му много страда от войната в Украйна!Путин го успокои,че ще получава газ и петрол !

    19:06 28.11.2025

  • 228 Добри новини

    1 0 Отговор
    Централната банка официално потвърди, че продава физическо злато от резервите си, за да подкрепи държавния бюджет.
    През последните години, заради санкциите и международната изолация, Русия почти не може да използва долари и евро — повечето „твърди“ активи са прехвърлени в злато и китайски юан.
    Количеството злато във Фонда за национално благосъстояние (FНБ) е намаляло значително: преди войната фондът е имал 405,7 тона злато, а вече е продал около 57% (≈ 232,6 тона).
    Текущите ликвидни активи на фонда (злато + юани) са спаднали — което означава, че Русия „изразходва“ резервите си, за да финансира бюджета.
    Това показва: войната и свързаните с нея санкции вероятно създават значителен финансов натиск върху Русия, който вече изисква да се „топят резерви“, не просто да се управляват. Продажбата на злато — традиционно смятано за „последна линия на защита“ — е признак, че финансовият буфер се използва.

    Коментиран от #234

    19:06 28.11.2025

  • 229 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #161 от "Путин":

    Путин взе 30% територия която даваше 80% от бюджета на Украйна.
    Ясно ли ти е тъпунгер?

    19:07 28.11.2025

  • 230 корумпиран в герберски машаби

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Русия е извършила геноцид над българите не един път. Похода на руския княз Светослав през 969-971 година при гордо избиват 20 000 хиляди във Филипополис/Пловдив. Геноцида срещу волжките българи от Иван Грозни. Геноцидът срещу Гаврийски и бесарабски българи по времето на гладомкра. Геноцида срещу българите по времето на Сталин, превръщайки ги в македонци. Още? Геноцидът срещу българското самосъзнание по време на съветско руската окупация.

    19:08 28.11.2025

  • 231 Ссс

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":

    "Щото АЗ НЕ СЪМ"
    Не, не си роб. Не си и възрожденец. Ти си украинец! Това обяснява цялото ти излияние, и обезмисля каквото и да е оборване.
    Вчера четох хубав виц.
    Каква е разликата между бесарабски българин и македонец. Единия на руски те убеждава, че е българин. Другия на на български - че не е.

    19:08 28.11.2025

  • 232 Тази вечер на петък, 28 ноември 2025

    0 0 Отговор
    е била обявена въздушна тревога в цяла Украйна заради излитането на руски изтребител МиГ-31К. За това е съобщено от Военновъздушните сили на Украйна. «Ракетна опасност в цяла Украйна! Излитането на МиГ-31К", са написали ВВС. Мониторингови канали са съобщили за излитането на четири руски изтребителя. Впоследствие е предупредено за високоскоростни цели в северната част на Киевска област, в посока Житомирска област, както и в посока на Хмелницки район. По-късно наблюдатели са писали за серия от огромни експлозии в района на Хмелницки.

    19:08 28.11.2025

  • 233 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #214 от "ха ха ха ....":

    В САЩ досега е имало 47 президента, от тях са убити 4. Това е за 250 години.
    В Русия, преди 20 век , всички са умирали на поста си, защото са били царе. През 20 век има един, който доброволно е предал властта и не е наказан след това.
    С една дума, в цялата руска история има един Елцин, измъкнал се от властта жив и ненаказан.

    19:08 28.11.2025

  • 234 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #228 от "Добри новини":

    Колко злато има Русия?
    Тя не купува долари и евро а злато.
    Всичките ти писания са тъпи

    19:09 28.11.2025

  • 235 Патриот

    2 0 Отговор
    Кипейки колко ви плащат да разпространявате руската отрова? За колко пари се продадохте, или сте съветски мелези? Ново определение Съветски мелез.

    19:10 28.11.2025

