Само Русия и САЩ ще изготвят мирно споразумение за Украйна. Това пише руското издание MK.ru, анализирайки последните изказвания на президента Владимир Путин.

Всичко се движи с главоломна скорост към това, което беше предопределено от самото начало: съдбата на Украйна ще бъде решена между Русия и Съединените щати. Първоначално безсмислената формула „нищо за Украйна без Украйна“ е хвърлена в кошчето.

Така че Киев може да преговаря с когото си поиска, но това няма да се отрази на крайния резултат, коментира изданието.

Путин на практика сложи край на дебата за това кой с кого преговаря. Той заяви, че Русия може и да иска да преговаря с Украйна, но от правна гледна точка това в момента е невъзможно. Москва не вижда Зеленски като легитимен лидер на страната.

Въпреки това, очертанията на мирния план, подготвен от САЩ, са доста подходящи – те трябва да бъдат обсъдени и преведени на дипломатически език. За тази цел американска делегация ще пристигне в Москва следващата седмица.

Като цяло, нещата се оказват така, както заяви специалният пратеник на Тръмп Дрискол преди седмица: европейските чиновници са станали твърде близки с украинските си колеги, за да оценят ситуацията обективно, и затова европейските страни не участват в преговорите.

Русия и САЩ ще преговарят – без посредници.

Президентът на Русия Владимир Путин заяви вчера, че сраженията в Украйна ще спрат, след като украинските войски се изтеглят от позициите си в ключови райони, но ако те не направят това, тогава руските сили ще постигнат целите си чрез сила.

Юридическото признаване на Крим и Донбас за територии на Русия трябва да стане предмет на преговорите между Москва и Вашингтон, заяви още Путин, коментирайки пред журналисти точката в мирния план на САЩ, която предвижда само фактическото признаване на тези територии за част от Русия.