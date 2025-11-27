Мерц: Украйна ще се нуждае от силна армия и гаранции за сигурност

Украйна ще се нуждае от силни въоръжени сили и гаранции за сигурност след сключването на каквото и да е било мирно споразумение с Русия, а Киев не трябва да бъде принуждаван да отстъпва територия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Мерц подчерта, че залогът тук са както европейските, така и украинските интереси в областта на сигурността и че въпросът с гаранциите се обсъжда със САЩ и Украйна.
"Украйна се нуждае от силни въоръжени сили и ако бъде постигнато мирно споразумение. Украйна ще продължи да има нужда от силни въоръжени сили и надеждни гаранции за сигурност от своите партньори", заяви Мерц на пресконференция.
Най-важната гаранция, според него, е добре въоръжената украинска армия. "Ето защо обсъждаме и числеността на украинската армия в бъдеще", каза Мерц, като добави, че е твърде рано да се обсъжда разполагането на чуждестранни войски на територията на Украйна.
Държавите от Европейския съюз настояват границата по отношение на числеността на украинската армия да бъде вдигната на 800 000 войници, а не 600 000 – както сега е описано в плана. Мерц подчерта, че Украйна не трябва бъде принуждавана да приема териториални отстъпки и че фронтовата линия трябва да бъде отправната точка за каквито и да е било преговори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #6, #9, #12
21:26 27.11.2025
2 Хехе
21:27 27.11.2025
3 Чики-Рики
21:27 27.11.2025
4 Хм...
А си бяха сила, Германия, Франция, британците...
21:29 27.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Абе
До коментар #1 от "Пенсионер 69 годишен":Я марш си пий аповеъе за паркинсон.
И повече да не съм те мяркал.
21:29 27.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бащата на някаква Саяна
21:30 27.11.2025
9 Тия пък нацисти
До коментар #1 от "Пенсионер 69 годишен":не си научиха урока. И пак ще ядат снаряди, както през ВСВ..... Сталинград. Разказа ми я един стар дядо германец със сълзи на очи. И каза колко силни са руснаците и как съжалява, че се е оставил да го манипулират нацистите.
21:30 27.11.2025
10 Сесесере
21:30 27.11.2025
11 Диванен стратег
Навярно силната армия в Украйна ще е руска. И гаранциите ще са руски.
Коментиран от #15
21:30 27.11.2025
12 Българин
До коментар #1 от "Пенсионер 69 годишен":Сега путин добави още един милон убити руснаци. По негово нареждане.
Коментиран от #18
21:31 27.11.2025
13 ?????
Както сте свикнали.
Само че след това идва Нюрнберг.
Готови ли сте за тва?
И ваште умнокрасиви приятели?
Четете я тая история бре.
Коментиран от #16
21:34 27.11.2025
14 Ами
21:35 27.11.2025
15 Ами
До коментар #11 от "Диванен стратег":Затова си диванен
21:35 27.11.2025
16 Ъъъъъъъъ
До коментар #13 от "?????":Ъъъъъъъъъ
21:35 27.11.2025
17 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #19
21:36 27.11.2025
18 Димитринчо
До коментар #12 от "Българин":Повечко са.
21:37 27.11.2025
19 Ъъъъъъъъ
До коментар #17 от "Пенсионер 69 годишен":Ъъъъъъъъ
21:37 27.11.2025
20 Шопо
Германия се нуждае от силна армия и гаранции за сигурност.
21:38 27.11.2025
21 Прокопи Катъра
21:38 27.11.2025