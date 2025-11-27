Новини
27 Ноември, 2025 21:23

Най-важната гаранция за бъдещето на страната, според него, е добре въоръжената украинска армия

Мерц: Украйна ще се нуждае от силна армия и гаранции за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Украйна ще се нуждае от силни въоръжени сили и гаранции за сигурност след сключването на каквото и да е било мирно споразумение с Русия, а Киев не трябва да бъде принуждаван да отстъпва територия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Мерц подчерта, че залогът тук са както европейските, така и украинските интереси в областта на сигурността и че въпросът с гаранциите се обсъжда със САЩ и Украйна.

"Украйна се нуждае от силни въоръжени сили и ако бъде постигнато мирно споразумение. Украйна ще продължи да има нужда от силни въоръжени сили и надеждни гаранции за сигурност от своите партньори", заяви Мерц на пресконференция.

Най-важната гаранция, според него, е добре въоръжената украинска армия. "Ето защо обсъждаме и числеността на украинската армия в бъдеще", каза Мерц, като добави, че е твърде рано да се обсъжда разполагането на чуждестранни войски на територията на Украйна.

Държавите от Европейския съюз настояват границата по отношение на числеността на украинската армия да бъде вдигната на 800 000 войници, а не 600 000 – както сега е описано в плана. Мерц подчерта, че Украйна не трябва бъде принуждавана да приема териториални отстъпки и че фронтовата линия трябва да бъде отправната точка за каквито и да е било преговори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенсионер 69 годишен

    15 1 Отговор
    Факти постоянно публикуват статии и налагат мнението на ВАРВАРИТЕ от Германия. Да! Това са ВАРВАРИТЕ, разпалили две световни войни с над 200 милиона жертви. Избили 30 милиона съветски мъже, жени, деца и старци. Унищожили заедно с населението 70 000 съветски села и градове. Мнението на нация от ВАРВАРИ И УБИЙЦИ не ме интересува!

    Коментиран от #6, #9, #12

    21:26 27.11.2025

  • 2 Хехе

    14 1 Отговор
    Ако ще има силна армия, защо са й чужди гаранции?! Айде марш бе нацист сургучев, американскко пардесю!

    21:27 27.11.2025

  • 3 Чики-Рики

    10 0 Отговор
    .....И твойте дни са преброени,драги ми Фридрих!

    21:27 27.11.2025

  • 4 Хм...

    8 1 Отговор
    Тия дори не са смешни вече. Жалки са.
    А си бяха сила, Германия, Франция, британците...

    21:29 27.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пенсионер 69 годишен":

    Я марш си пий аповеъе за паркинсон.
    И повече да не съм те мяркал.

    21:29 27.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бащата на някаква Саяна

    2 6 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    21:30 27.11.2025

  • 9 Тия пък нацисти

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пенсионер 69 годишен":

    не си научиха урока. И пак ще ядат снаряди, както през ВСВ..... Сталинград. Разказа ми я един стар дядо германец със сълзи на очи. И каза колко силни са руснаците и как съжалява, че се е оставил да го манипулират нацистите.

    21:30 27.11.2025

  • 10 Сесесере

    2 7 Отговор
    Всеки знае, най-добрата гаранция са 1000 атомни ракети насочени към блатото !

    21:30 27.11.2025

  • 11 Диванен стратег

    10 2 Отговор
    Внимавай, какво пожелаваш!
    Навярно силната армия в Украйна ще е руска. И гаранциите ще са руски.

    Коментиран от #15

    21:30 27.11.2025

  • 12 Българин

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пенсионер 69 годишен":

    Сега путин добави още един милон убити руснаци. По негово нареждане.

    Коментиран от #18

    21:31 27.11.2025

  • 13 ?????

    7 1 Отговор
    Ще ви трябва план "Барбароса".
    Както сте свикнали.
    Само че след това идва Нюрнберг.
    Готови ли сте за тва?
    И ваште умнокрасиви приятели?
    Четете я тая история бре.

    Коментиран от #16

    21:34 27.11.2025

  • 14 Ами

    3 1 Отговор
    Тя е Германия се нуждае от нов канцлер. Но това си е работа на германците :)

    21:35 27.11.2025

  • 15 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Диванен стратег":

    Затова си диванен

    21:35 27.11.2025

  • 16 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    Ъъъъъъъъъ

    21:35 27.11.2025

  • 17 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор
    Горбачов се отлюспи от ангажимента за възпитание на фашизма и изведе съветските окупационни воиски от Германия. За щастие окупационния корпус на САЩ в все още е Германия, преименуван в НАТО. Щатите никога няма да позволят възраждането на фашизма в Германия.

    Коментиран от #19

    21:36 27.11.2025

  • 18 Димитринчо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Повечко са.

    21:37 27.11.2025

  • 19 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пенсионер 69 годишен":

    Ъъъъъъъъ

    21:37 27.11.2025

  • 20 Шопо

    0 0 Отговор
    Украйна ще бъде част от РФ.
    Германия се нуждае от силна армия и гаранции за сигурност.

    21:38 27.11.2025

  • 21 Прокопи Катъра

    0 0 Отговор
    Много хубаво ама има един малък проблем. Тебе никой не те пита.

    21:38 27.11.2025

