Германският парламент одобри план за привличане на повече войници

Германските депутати одобриха днес план на правителството за привличане на повече наборни войници, за да може страната да укрепи армията си предвид безпокойството около заплахата от Русия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Планът предвижда задължителен медицински преглед за млади мъже. В него не се обявява въвеждането на задължителна казарма, но остава възможността ограничен брой мъже да бъдат призовани да служат, в случай че се наложи.

Бундестагът, долната камара на парламента, одобри плана с 323 гласа при 272 "против" и един "въздържал се". Това е преработена версия на плана, който кабинетът на канцлера Фридрих Мерц одобри през август.

Германия отделя милиарди евро за подобряване на военното си оборудване след години пренебрежение на въпроса, отбелязва АП. В момента правителството е насочило вниманието си към идеята за привличане на повече хора в армията.

Това не е единствената страна, поставила си за цел да укрепи въоръжените си сили. Миналата седмица Франция обяви програма за обучение на хиляди доброволци на възраст 18-19 години, което ще започне следващата година. Белгия и Полша също имат планове за привличане на повече хора, които да се обучават или да служат.

Министърът на отбраната Борис Писториус каза пред депутатите, че "съюзниците (на Берлин) са обърнали поглед към Германия" и заяви, че тя е станала държавата, "която задава темпото по въпроса на отбраната в Европа". Той каза, че с новия закон "се предприема решителна крачка за подобряване на отбранителния капацитет".

Германия отмени задължителната казарма за мъжете през 2011 г. и след това стана все по-трудно да привлича голям брой доброволци за краткосрочна служба. През последните години броят на военнослужещите е стигнал 180 000 души, в сравнение с 300 000 през 2001 г.

Планът, който бе одобрен днес, предвижда по-атрактивно заплащане и условия за хората, които се запишат, както и по-добро обучение и повече гъвкавост по отношение на продължителността на службата, като минимумът е 6 месеца.

Целта е да бъдат привлечени достатъчно войници, без да се налага връщането на задължителната военна служба – идея, която не среща пълно одобрение от страна на Германската социалдемократическа партия – по-малкия коалиционен партньор в правителството на Мерц.

Съгласно плана обаче остава възможен вариантът парламентът да въведе задължителна служба за ограничен брой хора, които вероятно ще бъдат избрани на произволен принцип, "особено в случай че ситуацията в отбраната или броя на военнослужещите наложат нещо подобно".

Много членове на консерваторския блок на Мерц смятат, че казармата по всяка вероятност ще стане наложителна.

От януари 2027 г. министерството на отбраната ще трябва на всеки 6 месеца да дава отчет на парламента за броя на новобранците. Законодателството определя годишни целеви диапазони за следващите 10 години относно числеността на армията и резервите, но не предвижда автоматичен механизъм за преминаване към задължителна военна служба.