„Това е един от ключовите моменти в преговорите“: Путин разкри какво иска от САЩ
  Тема: Украйна

27 Ноември, 2025 19:51 663 13

Признаването на Крим и Донбас за територии на Русия ще бъде тема на преговорите със САЩ, заяви Путин

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Юридическото признаване на Крим и Донбас за територии на Русия трябва да стане предмет на преговорите между Москва и Вашингтон, заяви днес руският президент Владимир Путин, коментирайки пред журналисти точката в мирния план на САЩ, която предвижда само фактическото признаване на тези територии за част от Русия, предаде ТАСС, съобщи БТА.

„Това трябва да бъде предмет на преговорите с американската страна”, посочи Путин. „Това е един от ключовите моменти“, добави той.

Съгласно плана, чието съдържание беше публикувано в медиите, САЩ и други страни се ангажират да признаят суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии, от които Украйна трябва да се откаже. В замяна за това украинската страна ще получи американски и европейски гаранции за сигурност. В районите, от които ще бъдат изтеглени украинските войски, се предвижда да бъде създадена демилитаризирана зона.

Американският портал „Аксиос“, позовавайки се на представител на администрацията на президента Доналд Тръмп, твърди, че линията на съприкосновение на страните в конфликта в Херсонска и в Запорожка област ще бъде замразена, а Русия ще трябва да върне на Украйна някои райони.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    САЩ и Русия ще унищожат Фашистка Европа.

    19:52 27.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Плана умря МА Маро

    7 3 Отговор
    Плана на Путин е ясен отдавна. Какво не ти е ясно?

    19:54 27.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Майна

    11 3 Отговор
    Само малоумните не са разбрали, че Путин и Тръмп са се разбрали.

    19:55 27.11.2025

  • 6 Мизиец

    1 4 Отговор
    БЕРЛ ЛАЗАР - ЕВРЕЙ
    В США ТОРГОВАЛ С НАРКОТИКАМИ,
    СБЕЖАЛ ОТ ПОЛИЦИЙ.
    В РОССИИ ТАКЖЕ ЗАНИМАЕТЦЯ
    НАРКОТОРГОВЛЕЙ, ЗАМЕШАН В
    РИТУАЛЪНЪХ УБИЙСТА РУССКИХ ДЕТЕЙ.

    МЕНАХЕМ (ДАВИД) ААРОМОВИЧ МЕНДЕЛ -
    ЕВРЕЙ, ПО ПАСПОРТУ - РУУССКИЙ,
    ЖЕНА - ЕВРЕЙКА, ЛИННИК.
    РОДИТЕЛИ:
    ОТЕЗ, МЕНДЕЛЪ ААРОН АБРАМОВИЧ - ЕВРЕЙ.
    ПО ПАСПОРТУ - РУСКИЙ.

    АНАТОЛИЙ АФАНАСЪЕВИЧ МЕДВЕДЕВ,
    МАТЪ, ЦИЛЯ ВЕНИАМИНОВНА, ЕВРЕЙКА.
    МЕНДЕЛЪ УЧАСТВУЕТ В ТАЙНОЙ ВОЙНЕ
    ПРОТИВ РОССИИ.

    "ПУТИН" - ЕПШТЕЙН - ШАЛОМОВ - ЕВРЕЙ,
    СКРЪЙВАЕТ ЕВРЕЙСТВО.
    ЖЕНАТ НА ЕВРЕЙКЕ, ЛЮДМИЛЕ АБРАМОВНЕ
    (АЛЕКСАНДРОВНЕ) ШКРЕБНЕВОЙ,
    "ПУТИН" УЧАСТВУЕТ В ТАЙНОЙ ВОЙНЕ
    ПРОТИВ РОССИИ.

    Коментиран от #8

    19:55 27.11.2025

  • 7 Мизиец

    0 4 Отговор
    БЕРЛ ЛАЗАР - ЕВРЕЙ
    В США ТОРГОВАЛ С НАРКОТИКАМИ,
    СБЕЖАЛ ОТ ПОЛИЦИЙ.
    В РОССИИ ТАКЖЕ ЗАНИМАЕТЦЯ
    НАРКОТОРГОВЛЕЙ, ЗАМЕШАН В
    РИТУАЛЪНЪХ УБИЙСТА РУССКИХ ДЕТЕЙ.

    МЕНАХЕМ (ДАВИД) ААРОМОВИЧ МЕНДЕЛ -
    ЕВРЕЙ, ПО ПАСПОРТУ - РУУССКИЙ,
    ЖЕНА - ЕВРЕЙКА, ЛИННИК.
    РОДИТЕЛИ:
    ОТЕЗ, МЕНДЕЛЪ ААРОН АБРАМОВИЧ - ЕВРЕЙ.
    ПО ПАСПОРТУ - РУСКИЙ.

    АНАТОЛИЙ АФАНАСЪЕВИЧ МЕДВЕДЕВ,
    МАТЪ, ЦИЛЯ ВЕНИАМИНОВНА, ЕВРЕЙКА.
    МЕНДЕЛЪ УЧАСТВУЕТ В ТАЙНОЙ ВОЙНЕ
    ПРОТИВ РОССИИ.

    "ПУТИН" - ЕПШТЕЙН - ШАЛОМОВ - ЕВРЕЙ,
    СКРЪЙВАЕТ ЕВРЕЙСТВО.
    ЖЕНАТ НА ЕВРЕЙКЕ, ЛЮДМИЛЕ АБРАМОВНЕ
    (АЛЕКСАНДРОВНЕ) ШКРЕБНЕВОЙ,
    "ПУТИН" УЧАСТВУЕТ В ТАЙНОЙ ВОЙНЕ
    ПРОТИВ РОССИИ.

    Коментиран от #10

    19:56 27.11.2025

  • 8 Евреите

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мизиец":

    владеят света.

    19:58 27.11.2025

  • 9 Майна

    4 0 Отговор
    Гледам , че ЦРУ знаят , че Путин не е " руснак"
    Той е руски човек
    Да, корените му идват и от Чипровци
    България е трън в очите на ционите
    Путин- няма друга такава фамилия в Русия
    Путин е великчовек

    19:58 27.11.2025

  • 10 Ха,ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мизиец":

    Евреите са богоизбрани

    19:59 27.11.2025

  • 11 ?????

    3 0 Отговор
    Голяма новина.
    Прочетете кво е казал февруари 2022 г. за тва.
    И по нататък четете кви бяха условията в Истанбул напролет 2022 г. и кви са сега.
    И продължавайте да се радвате и да развявате украинските прапори.

    19:59 27.11.2025

  • 12 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор
    Престанете да отклоняване нещата все към някакви си територии. Тези територии не бяха първоначалната цел на руснаците. Вижте какъв е бил първоначалния договор който Борис Джонсън накара Зеленски да скъса. Там не се говори за вземане на територии. Главните цели винаги са били неутрална Украйна, никакво нато под никаква форма в Украйна, денацификация и зачитане на правата на рускоговорящите в Украйна. Присъединяване на територии е само следствие от военните действия.

    20:00 27.11.2025

  • 13 Мизиец

    0 1 Отговор
    Основна заслуга за да бъде България със статут на победена страна след войната имат СССР и Сталин!Основна заслуга за налагането на престъпния и кървав комунистически режим в България имат СССР и Сталин.Благодарение на руските ни "приятели" България изплаща репарации на Гърция и тн.до 70-те години!След навлизането на руските войски в България от страната са изнесени страшно много неща включително и безценни исторически архиви!Въпросните архиви Москва не ни е върнала и до днес въпреки че още Желев постави въпроса!Да не говорим за изнесеното злато,руските претенции към Булгартабак и тн!Максуел също беше комунистическа подлога и си гукаше много добре с Луканов!Да си русофил и комунист е еднозначно на национален предател!Руската сган е донесла много беди на Родината!

    20:00 27.11.2025

