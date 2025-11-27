„Това е един от ключовите моменти в преговорите“: Путин разкри какво иска от САЩ

Юридическото признаване на Крим и Донбас за територии на Русия трябва да стане предмет на преговорите между Москва и Вашингтон, заяви днес руският президент Владимир Путин, коментирайки пред журналисти точката в мирния план на САЩ, която предвижда само фактическото признаване на тези територии за част от Русия, предаде ТАСС, съобщи БТА.
„Това трябва да бъде предмет на преговорите с американската страна”, посочи Путин. „Това е един от ключовите моменти“, добави той.
Съгласно плана, чието съдържание беше публикувано в медиите, САЩ и други страни се ангажират да признаят суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии, от които Украйна трябва да се откаже. В замяна за това украинската страна ще получи американски и европейски гаранции за сигурност. В районите, от които ще бъдат изтеглени украинските войски, се предвижда да бъде създадена демилитаризирана зона.
Американският портал „Аксиос“, позовавайки се на представител на администрацията на президента Доналд Тръмп, твърди, че линията на съприкосновение на страните в конфликта в Херсонска и в Запорожка област ще бъде замразена, а Русия ще трябва да върне на Украйна някои райони.
1 Последния Софиянец
19:52 27.11.2025
3 Плана умря МА Маро
19:54 27.11.2025
5 Майна
19:55 27.11.2025
Коментиран от #8
19:55 27.11.2025
19:56 27.11.2025
9 Майна
Той е руски човек
Да, корените му идват и от Чипровци
България е трън в очите на ционите
Путин- няма друга такава фамилия в Русия
Путин е великчовек
19:58 27.11.2025
11 ?????
Прочетете кво е казал февруари 2022 г. за тва.
И по нататък четете кви бяха условията в Истанбул напролет 2022 г. и кви са сега.
И продължавайте да се радвате и да развявате украинските прапори.
19:59 27.11.2025
13 Мизиец
20:00 27.11.2025