Новини
Свят »
Франция »
Италианският министър на отбраната: Не знам какво има наум Путин
  Тема: Украйна

Италианският министър на отбраната: Не знам какво има наум Путин

27 Ноември, 2025 22:31 770 19

  • украйна-
  • гуидо крозето-
  • италия-
  • русия-
  • владимир путин

Надяваме се, че този път Русия наистина ще иска да седне на масата за преговори, каза Гуидо Крозето

Италианският министър на отбраната: Не знам какво има наум Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скоро ще стане ясно дали руският президент Владимир Путин има реални намерения да сключи мир с Украйна, заяви днес италианският министър на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Крозето, съосновател на управляващата партия на дясната министър-председателка Джорджа Мелони, каза също, че европейските страни не трябва да пренебрегват трудностите, които ще срещнат Украйна и Русия, когато преминат от военна икономика към нормална дейност.

Още новини от Украйна

Очаква се американският пратеник Стив Уиткоф да посети Москва следващата седмица, за да обсъди последния вариант на американския проект за договор. Москва определи текущите дискусии по плана като "сериозни", но европейски лидери изразиха скептицизъм, припомня АФП.

"Не знам какво има наум Путин", заяви Крозето пред медиите в италианското посолство в Париж, след като се срещна с френската си колежка Катрин Вотрен.

"Надяваме се, че този път Русия наистина ще иска да седне на масата за преговори. Не съм оптимист", добави той, като отбеляза, че Русия все още набира войници и увеличава военните си инвестиции. "През следващите седмици ще видим - няма да отнеме много време, за да разберем - дали Путин има реално намерение" да сключи мир, отбеляза министърът.

Той също така предупреди за риска, че докато Европа помага на Украйна да се възстанови, може да затвори очите си за следвоенния преход в Русия, което може да доведе до подновяване на конфликта.

"Спомнете си какво се случи в Европа, когато след Първата световна война ветераните се завърнаха у дома и създадоха условия за възхода на нацизма и фашизма", каза той, като се позова на възхода на диктаторите Адолф Хитлер и Бенито Мусолини. "Помислете за двата и половина милиона руснаци, които, след като са спечелили три пъти повече от нормалната руска заплата, ще се върнат у дома и ще трябва да си намерят работа. Каква нестабилност ще създаде това в Русия!"


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзън-дзън

    9 5 Отговор
    Този май е забравил и какво се е случило с дядо му при Сталинград...
    Няма проблем, руснаците могат и да му го припомнят😉😂

    22:38 27.11.2025

  • 3 си дзън

    7 9 Отговор
    Не знам как Путин ще има нещо наум, като няма ум таксиджията.

    Коментиран от #5, #9

    22:38 27.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    7 8 Отговор
    Всички вече разбраха, че без да се унищожат блатните тирористи и ботокса няма да има мир!

    22:38 27.11.2025

  • 5 Той

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Така е, ако имаше акъл нямаше да превърне блатните в най бедните и пропадналите на планетата, за 3000 рубли и една пералня да гинат в Украина!

    22:40 27.11.2025

  • 6 ?????

    7 4 Отговор
    Нека пита.
    Денацификация, демилитаризация на бившата УССР.
    Връщане на руския език.
    То беше толкова просто - не пипайте общата история, общия език, общата религия.
    Търгувайте и с Европа и с Русия.
    Кво му е сложното?
    Лелките май са му сложното.

    Коментиран от #10

    22:45 27.11.2025

  • 7 Владо

    4 4 Отговор
    Сбърканяка няма ум.

    22:46 27.11.2025

  • 8 така, така

    6 3 Отговор
    Путин още 2021 им каза каво иска. Не го чуха, или не чуха го, но не вярваха, че ще има топки да защити интереса на Русия. После дойде 2022 и всички видяха, че руснаците не се шегуват.
    От 2022, та до днес, руснаците повтарят едно и също, когато излагат своите условия. Мало..умниците в ЕС не вземат предвид тези изисквания и после се чудят, защо Москва ги отхвърля. Дори чичо Дончо вдяна, че трябва да осигури минималните изисквания на Москва, ако иска сделка.
    Сега излиза поредния евробюрократ и ръси поредната безсмислица. Абе чадо, ще получите поредния отказ, и не защото Русия не иска мир, а защото не са отчетени нейните интереси.
    Тоя цирк явно ще продължава, докато Русия не им изпрати сметката за репарациите, които дължат. Както казаха руснаците, те своето ще го вземат, а ако не става чрез дипломация, то ще го реализират чрез сила.
    Реалностите са красноречиви - Русия печели и победи. Колкото по-бързо се разбере това в ЕС, толкова по-малки ще са щетите за ЕС. Украйна вече утече.

    Коментиран от #11, #13

    22:46 27.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ъъъъъъъъ

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "така, така":

    Ъъъъъъъъ

    22:51 27.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Zaхарова

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "така, така":

    Брау бе гуведо!Как се сети да го напишеш?

    Коментиран от #14

    22:53 27.11.2025

  • 14 Сладко гей порно 🏳️‍🌈🇧🇬💦🍑🍌

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Zaхарова":

    Продавaм видeo:

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен
    3. Сядам на бутилката 15 минути
    4. Сядам на дилдо


    Бонус.

    Ще дам на желаещите в стар, дърт г🍑ъъъз от Соца.

    Коментиран от #17

    22:54 27.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    3 2 Отговор
    До март месец ще има преврат в Русия, от военните. И ще започне зачеването на СССР2.0 с признания и документи за лъжите осъществили горбачовско-буржоазните реформи и разпад на социалистическият модел. Ще се признае лунната афера и катинската лъжа. Така ще се разпаднат и капиталистическите режими в Източна Европа и страните били в СССР, съставени от бивши комунисти на база антикомунизъм, русофобия и анти -СССР, влезли в мафията на ционистите и атлантическата олигархия. ... Бойко организира протестът. Урсула нареди 20 милиарда за Украйна, а Бойко и БКП - статуквото им се свиди, България е на бригада Чавдар - капиталистическата върхушка - предала се на Вашингтон. Колония с диктатор като Филипините, но БКП е на власт защитавани както фарисеите мислещи се за римски елит, но сега е Вашингтон и ЕС. БКП елитът казва: НИЕ СМЕ НАТО! На всеки около 75 години се сменя на 100% олигархията и посоката на държавната политика. Живковата, и олигархиите след ВСВ които още са на власт - преди 37 години пък станаха неолиберали и бизнес олигархия - всичко на егото и буржоазията, държавни поръчки към частни фирми. Та, всички с връзки преди 1990та и сега, ще отидат в мръсният канал. И медии и политици и капиталисти и професори... (бойко и вуйчо му кирил войнов организират всички антикомунистически митинги по заповед на луканов цру)по българското радио посланикът на САЩ Сол Полански заяви, че „единствената реална опозиция на комунистите в България е господин Андрей Луканов”;

    22:57 27.11.2025

  • 17 сладка, забранена мъжка свирка 🍌💦

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сладко гей порно 🏳️‍🌈🇧🇬💦🍑🍌":

    Искам да направя свирка на някой тарикат бизнесмен, искам да живее скъпо.! 🍌💋💦💦💦

    22:59 27.11.2025

  • 18 ЦИРК

    2 0 Отговор
    Министър на отбраната ? На Италия ? Много голяма страна по сила в ЕС и НАТО ? И няма идея ? Разузнаването на Италия и НАТО каква работа вършат ? Защо хабят ценен ресурс на данъкоплатците ?

    Това че не е обнадежден за мир е ясно, след променения план на САЩ шановете са минимални, реално премахнаха исканията на руснаците. Няма никаква логика Путин да се съгласява. А и както заяви днес самият президент на Рф:

    "Нашите условия сме ги съобщили на американците. Ние предпочитаме да ги постигнем с преговори, но ако не стане ще го направим по военен път. Говореха за война до последния украинец, е ние сме готови и за този вариант"

    23:03 27.11.2025

  • 19 Голяма Тиква

    1 0 Отговор
    А защо Путин да иска мир без да си е изпълнил целите. Путин ще иска мир при неговите условия. Тия ЕвроПидали са много смешни, справедливия мир го пише победителя.

    23:05 27.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания