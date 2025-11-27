Италианският министър на отбраната: Не знам какво има наум Путин

Скоро ще стане ясно дали руският президент Владимир Путин има реални намерения да сключи мир с Украйна, заяви днес италианският министър на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Крозето, съосновател на управляващата партия на дясната министър-председателка Джорджа Мелони, каза също, че европейските страни не трябва да пренебрегват трудностите, които ще срещнат Украйна и Русия, когато преминат от военна икономика към нормална дейност.
Очаква се американският пратеник Стив Уиткоф да посети Москва следващата седмица, за да обсъди последния вариант на американския проект за договор. Москва определи текущите дискусии по плана като "сериозни", но европейски лидери изразиха скептицизъм, припомня АФП.
"Не знам какво има наум Путин", заяви Крозето пред медиите в италианското посолство в Париж, след като се срещна с френската си колежка Катрин Вотрен.
"Надяваме се, че този път Русия наистина ще иска да седне на масата за преговори. Не съм оптимист", добави той, като отбеляза, че Русия все още набира войници и увеличава военните си инвестиции. "През следващите седмици ще видим - няма да отнеме много време, за да разберем - дали Путин има реално намерение" да сключи мир, отбеляза министърът.
Той също така предупреди за риска, че докато Европа помага на Украйна да се възстанови, може да затвори очите си за следвоенния преход в Русия, което може да доведе до подновяване на конфликта.
"Спомнете си какво се случи в Европа, когато след Първата световна война ветераните се завърнаха у дома и създадоха условия за възхода на нацизма и фашизма", каза той, като се позова на възхода на диктаторите Адолф Хитлер и Бенито Мусолини. "Помислете за двата и половина милиона руснаци, които, след като са спечелили три пъти повече от нормалната руска заплата, ще се върнат у дома и ще трябва да си намерят работа. Каква нестабилност ще създаде това в Русия!"
