Путин: Русия ще постигне целите си в Украйна чрез сила

Президентът на Русия Владимир Путин заяви днес, че сраженията в Украйна ще спрат, след като украинските войски се изтеглят от позициите си в ключови райони, но ако те не направят това, тогава руските сили ще постигнат целите си чрез сила, предадоха световните агенции, съобщи БТА.
Темпото на напредъка на Русия по всички направления „видимо се засилва“, увери той. Путин също така нарече „мошеници“ хората, които твърдят, че Русия може да нападне Европа.
„Там [в Европа] има хора хора, които, според мен са малко луди или мошеници, които искат да получат нещо в замяна, когато публично казват на своето население, на своите граждани, че Русия се готви да нападне Европа и че трябва незабавно да укрепят отбранителния си потенциал“, каза той, цитиран от ТАСС.
По думите му международното юридическо признаване на превзетите от Русия украински територии „има значение“. „Едно е да има решение за признаване и определени територии да са под руски суверенитет, като в случай на нарушение на споразуменията това ще бъде нападение срещу Руската федерация с всички произтичащи от това ответни мерки от страна на Русия“, обясни президентът. „Или това би било възприето като опит за връщане на територия, която законно принадлежи на Украйна. Това са различни неща“, добави той.
„Ето защо, разбира се, имаме нужда от признаване“, обобщи Путин. „Но не от Украйна днес“, посочи руският президент.
„Подписването на документи с украинското ръководство е безсмислено. Вече многократно съм говорил по тази тема. Смятам, че украинското ръководство допусна принципна, стратегическа грешка, когато се уплаши да отиде на президентски избори, след което президентът загуби легитимния си статут“, заяви Путин.
Руският президент каза още, че е бил изненадан от американските санкции срещу всички руски петролни компании.
САЩ миналия месец наложиха най-строгите санкции досега срещу руския енергиен сектор, като взеха на прицел компаниите „Лукойл“ и „Роснефт“, припомня Ройтерс. Санкциите вредят на отношенията на Русия със САЩ, заяви Путин.
Руският президент отхвърли твърденията, че пратеника на САЩ Стив Уиткоф е демонстрирал пристрастия към Москва по време на мирните преговори относно Украйна и ги нарече глупости.
Уиткоф бе подложен на остри критики в Европа и в САЩ тази седмица, след като изтече запис на телефонен разговор, в който той съветва официален представител на Кремъл как Путин трябва да води мирните преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп.
Путин заяви пред репортери, че би било изненадващо, ако Уиткоф е засипвал Русия с обиди по време на разговора. „Това са глупости“, каза той и описа Уиткоф като американски гражданин, който защитава интересите на страната си.
Руският президент също така каза, че Русия подготвя пакет с ответни мерки в отговор на потенциалното изземане на руските активи в Европа. Той предупреди, че всеки ход за конфискуване на руските активи би представлявал „кражба на собственост“ и би имал отрицателно въздействие върху световната финансова система.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #41, #77
17:02 27.11.2025
2 Отец Дионисий
17:03 27.11.2025
4 Свети Георги
Молим те да ни освободиш.
Коментиран от #13, #36, #60, #85
17:03 27.11.2025
5 си дзън
10 села.
Коментиран от #24
17:04 27.11.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #42
17:04 27.11.2025
7 Отец Дионисий
Коментиран от #47
17:04 27.11.2025
10 Кой
Коментиран от #21, #69
17:05 27.11.2025
11 Владо
17:05 27.11.2025
12 56346632899243
17:05 27.11.2025
13 Хахаха
До коментар #4 от "Свети Георги":Пехотинци от 72-ра бригада на ВСУ отказаха да влязат в битка на фронта в Харковска област
26 Ноември 2025 I 09:10
Пехотните батальони отказаха да заемат позиции. Военна полиция работи с поделението.
ВСУ искат да заместят огромните загуби в стрелковите батальони край Харков с колумбийски наемници. Това се случва на фона на активното превземане от руската армия населени места на Изюмско направление.
Коментиран от #28
17:05 27.11.2025
14 мунчо в затвора!
17:05 27.11.2025
15 Плaмeн
Той първо си оправи скапаната РъФъ .
17:06 27.11.2025
16 Атина Палада
17:06 27.11.2025
17 Путин
Европа и Украйна заедно против агресора!
Коментиран от #27
17:07 27.11.2025
18 Тцъ
17:07 27.11.2025
20 Само бусификацията на укрите да не спира
17:08 27.11.2025
21 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #10 от "Кой":Бункерния сатрап, затрил държавата си и народа си.
17:08 27.11.2025
22 Димитър Георгиев
Коментиран от #26
17:08 27.11.2025
23 Хипотетично
Само планирано военно учение би могло да се проведе, ако позволят такава възможност.
17:08 27.11.2025
24 Те всъщност Покровск и Купянск
До коментар #5 от "си дзън":нямаха каквото и да било и изобщо стратегическо значение.
Коментиран от #39, #48
17:08 27.11.2025
25 Шопо
Коментиран от #90
17:09 27.11.2025
26 Той всъщност
До коментар #22 от "Димитър Георгиев":умрятри пъти, още когато се разпадна Русия два месеца след санкциите на Байдън, забрави ли вече?
17:09 27.11.2025
27 Град Козлодуй
До коментар #17 от "Путин":ЕС може ли да победи Русия ?
Като не може защо удължават агонията на Зеленски.
Коментиран от #57
17:10 27.11.2025
28 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #13 от "Хахаха":Руски фейкове.
17:10 27.11.2025
29 Путин
За това е толкова ербап!
17:10 27.11.2025
30 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:10 27.11.2025
31 Макс
17:11 27.11.2025
32 Даа
17:11 27.11.2025
33 Бусификация и
17:11 27.11.2025
34 Ксаниба
17:11 27.11.2025
35 Браво за тая статия
17:11 27.11.2025
36 дфсфсдфсф
До коментар #4 от "Свети Георги":Тоест искаш да бъдеш поробен отново от империята на злото СССР
Коментиран от #49
17:11 27.11.2025
37 Град Козлодуй
17:12 27.11.2025
38 Всички укри по бусовете и
17:12 27.11.2025
39 Овчи, колко метра останаха до Киев? М?
До коментар #24 от "Те всъщност Покровск и Купянск":Овчи тебе питам? Мммм?
17:13 27.11.2025
40 незнайко
Защо се учудваме ? При капитализма е така , по силния да вземе всичко от по слабия ! В случая Русия не е слабата страна и това ще доведе до крах на монополистичните системи изградени в капиталистическите страни !
Всички знаем какво стана в БЪЛГАРИЯ с операторите разпространяващи телевизия и интернет ! Малките бяха приндени да се откажат от дейноста си срещу някаква компенсация и по този начин техния бизнес бе унищожен !!!
17:13 27.11.2025
41 Пурга
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Какво стана с плана от 28 точки, който след това стана 22 точки, и накрая без точки? Каква беше тази американска мъгла? Сигурно искат да нападнат Венецуела, та затова вдигат пушилка.
Коментиран от #54
17:13 27.11.2025
42 Хохо Бохо
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Йо стана с перемогата? Хо хл ите пуха ли кафе на плажа в Крим?
17:14 27.11.2025
43 Дааа
17:14 27.11.2025
44 Другари,
Още много ушанки ще дадат фира по украинските поля!
Той, другарят Доналд Иванович, помага с каквото може, ама няма да е вечен?
Разчитам на вас да станете доброволци в моята армия!
Давам по една Лада за все си доброволец!
17:15 27.11.2025
45 Хохо Бохо
17:15 27.11.2025
46 Феникс
Коментиран от #61, #93
17:15 27.11.2025
47 незнайко
До коментар #7 от "Отец Дионисий":Вие да не сте пиян ? Ваш ли е 2 пост ? Може би имате раздвоение на личноста !
17:15 27.11.2025
48 Мурка
До коментар #24 от "Те всъщност Покровск и Купянск":и Харков и Одеса няма да имат значение ----Виж на МИНДИЧ авоарите са друга бира
17:16 27.11.2025
49 Ганчю
До коментар #36 от "дфсфсдфсф":Обича да бъде роб
17:16 27.11.2025
50 Тореро
Коментиран от #56
17:16 27.11.2025
53 Данко Харсъзина
17:16 27.11.2025
54 Последния Софиянец
До коментар #41 от "Пурга":Важното е, че ватата пълни чувалите, а вие русробите отчаяни стенете по бунищата гладни!
Коментиран от #59
17:17 27.11.2025
55 Плaмeн
Нали си спомняте кой му беше спонсора .
17:17 27.11.2025
56 Ватенка
До коментар #50 от "Тореро":Слава на Кобзон!
17:17 27.11.2025
57 Мурка
До коментар #27 от "Град Козлодуй":ще им лъснат задните брони като тиган калаен на месечина
17:18 27.11.2025
58 Данко Харсъзина
17:19 27.11.2025
59 Доктор Ох
До коментар #54 от "Последния Софиянец":нещо в детството ли?
17:19 27.11.2025
60 Освободител коко
До коментар #4 от "Свети Георги":Събуй си гащите и много няма да чакаш...
17:19 27.11.2025
61 Споко....всичко с времето си
До коментар #46 от "Феникс":Херсон и Одеса доброволно ще се присъединят, според коментарите на одесчани.
Коментиран от #74
17:19 27.11.2025
62 Бай той Толстой
Коментиран от #66
17:20 27.11.2025
63 Учуден
Коментиран от #68
17:20 27.11.2025
64 Бай той Толстой
17:21 27.11.2025
66 Та колко метра останаха до Киев? М?
До коментар #62 от "Бай той Толстой":Овчи? Тебе питам? Мммм?
17:23 27.11.2025
67 Слава украини 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Коментиран от #80
17:24 27.11.2025
70 Целите бяха
17:26 27.11.2025
71 Кая от ПП дб
17:27 27.11.2025
72 НЕ ,ПОВЕЧЕ ВЯРА НА ДИВАЦИТЕ НЕ НИКОГА!!
СЛАВА НА РУСИЯ!
17:27 27.11.2025
73 Абсурдистан
17:27 27.11.2025
74 Руснаците
До коментар #61 от "Споко....всичко с времето си":в Одеса минираха плажовете и потопиха крайцера Москва!
Коментиран от #81
17:28 27.11.2025
75 си дзън
Дедото нали е с деменция - забравя веднага.
17:28 27.11.2025
76 Горски
Коментиран от #88
17:30 27.11.2025
77 Видьо Видев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Киев за три дни, Украйна за триста години!
17:30 27.11.2025
78 И кой
17:30 27.11.2025
79 През това време
17:30 27.11.2025
80 Механик
До коментар #67 от "Слава украини 🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Слава Украйне!
17:30 27.11.2025
81 Одесчани друго казват
До коментар #74 от "Руснаците":и си искат Матушкста:))
17:31 27.11.2025
82 АНГЛОСАКСОНСКИТЕ БАНДИТИ
17:32 27.11.2025
83 ?????
Съгласни сме на преговори, но можем и да почакаме ако трябва щото настъпваме.
Кво не им е ясно на лелките не мога да разбера.
17:32 27.11.2025
85 Да те освободи
До коментар #4 от "Свети Георги":От м.а.й.к.а.т..и
17:34 27.11.2025
87 Аха...
17:40 27.11.2025
88 Морския
До коментар #76 от "Горски":Евгений Пригожин твърдеше че нахлуването в Украйна е основано на лъжи от страна на Кремъл.
17:48 27.11.2025
89 МИР ЩЕ ИМА КОГАТО ПУТИН ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ
СПРАВЕДЛИВ МИР ИСКАЛИ !!! А ВИЕ СПРАВЕДЛИВО ЛИ ТОРМОЗИХТЕ РУСКОИЗИЧНИТЕ , СПРАВЕДЛИВО ЛИ ЛЪГАХТЕ ЗА МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ / МЕРКЕЛ И ОЛАНД / ??
ХА, СПРАВЕДЛИВ МИР ИСКАЛИ БЕ !??
ТАКЪВ МИР НЯМА !!! ПОБЕДИЛЯ ОПРЕКЛЯ УСЛОВИЯТА НА МИРА , А ПОБЕДЕНИЯ ПЛАЩА РЕПАРАЦИИ !!!!!!
НЕ ЗАБЛУЖДАВАЙТЕ ХОРАТА С ГЛУПОСТИ !!! ИСКА ВИ СЕ НЯКАК СИ ДА УМАЛОВАЖИТЕ УСЛОВИЯТА КОИТО ПОСТАВЯ ПУТИН , НО УВИ , ТОЙ Е ПОБЕДИТЕЛ И ТОЙ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА !!
18:01 27.11.2025
90 Шопо
До коментар #25 от "Шопо":Зеленски е велик политик, ц помощ от ЕС и България Той може да победи Русия.
Слава на великия зеленски, вечна слава.
18:02 27.11.2025
91 РФ е въздух под налягане !
След 250 г. ще стигнат до Киев.
18:10 27.11.2025
92 Архимандрисандрит Бибиян
18:12 27.11.2025
93 Военен експерт Сивков в Русия
До коментар #46 от "Феникс":е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.
18:14 27.11.2025