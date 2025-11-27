Путин: Русия ще постигне целите си в Украйна чрез сила

Президентът на Русия Владимир Путин заяви днес, че сраженията в Украйна ще спрат, след като украинските войски се изтеглят от позициите си в ключови райони, но ако те не направят това, тогава руските сили ще постигнат целите си чрез сила, предадоха световните агенции, съобщи БТА.

Темпото на напредъка на Русия по всички направления „видимо се засилва“, увери той. Путин също така нарече „мошеници“ хората, които твърдят, че Русия може да нападне Европа.

„Там [в Европа] има хора хора, които, според мен са малко луди или мошеници, които искат да получат нещо в замяна, когато публично казват на своето население, на своите граждани, че Русия се готви да нападне Европа и че трябва незабавно да укрепят отбранителния си потенциал“, каза той, цитиран от ТАСС.

По думите му международното юридическо признаване на превзетите от Русия украински територии „има значение“. „Едно е да има решение за признаване и определени територии да са под руски суверенитет, като в случай на нарушение на споразуменията това ще бъде нападение срещу Руската федерация с всички произтичащи от това ответни мерки от страна на Русия“, обясни президентът. „Или това би било възприето като опит за връщане на територия, която законно принадлежи на Украйна. Това са различни неща“, добави той.

„Ето защо, разбира се, имаме нужда от признаване“, обобщи Путин. „Но не от Украйна днес“, посочи руският президент.

„Подписването на документи с украинското ръководство е безсмислено. Вече многократно съм говорил по тази тема. Смятам, че украинското ръководство допусна принципна, стратегическа грешка, когато се уплаши да отиде на президентски избори, след което президентът загуби легитимния си статут“, заяви Путин.

Руският президент каза още, че е бил изненадан от американските санкции срещу всички руски петролни компании.

САЩ миналия месец наложиха най-строгите санкции досега срещу руския енергиен сектор, като взеха на прицел компаниите „Лукойл“ и „Роснефт“, припомня Ройтерс. Санкциите вредят на отношенията на Русия със САЩ, заяви Путин.

Руският президент отхвърли твърденията, че пратеника на САЩ Стив Уиткоф е демонстрирал пристрастия към Москва по време на мирните преговори относно Украйна и ги нарече глупости.

Уиткоф бе подложен на остри критики в Европа и в САЩ тази седмица, след като изтече запис на телефонен разговор, в който той съветва официален представител на Кремъл как Путин трябва да води мирните преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Путин заяви пред репортери, че би било изненадващо, ако Уиткоф е засипвал Русия с обиди по време на разговора. „Това са глупости“, каза той и описа Уиткоф като американски гражданин, който защитава интересите на страната си.

Руският президент също така каза, че Русия подготвя пакет с ответни мерки в отговор на потенциалното изземане на руските активи в Европа. Той предупреди, че всеки ход за конфискуване на руските активи би представлявал „кражба на собственост“ и би имал отрицателно въздействие върху световната финансова система.