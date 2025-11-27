Новини
Свят »
Русия »
Путин: Русия ще постигне целите си в Украйна чрез сила
  Тема: Украйна

Путин: Русия ще постигне целите си в Украйна чрез сила

27 Ноември, 2025 17:01 3 164 93

  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • путин-
  • донбас

По думите му международното юридическо признаване на превзетите от Русия украински територии „има значение“

Путин: Русия ще постигне целите си в Украйна чрез сила - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин заяви днес, че сраженията в Украйна ще спрат, след като украинските войски се изтеглят от позициите си в ключови райони, но ако те не направят това, тогава руските сили ще постигнат целите си чрез сила, предадоха световните агенции, съобщи БТА.

Темпото на напредъка на Русия по всички направления „видимо се засилва“, увери той. Путин също така нарече „мошеници“ хората, които твърдят, че Русия може да нападне Европа.

Още новини от Украйна

„Там [в Европа] има хора хора, които, според мен са малко луди или мошеници, които искат да получат нещо в замяна, когато публично казват на своето население, на своите граждани, че Русия се готви да нападне Европа и че трябва незабавно да укрепят отбранителния си потенциал“, каза той, цитиран от ТАСС.

По думите му международното юридическо признаване на превзетите от Русия украински територии „има значение“. „Едно е да има решение за признаване и определени територии да са под руски суверенитет, като в случай на нарушение на споразуменията това ще бъде нападение срещу Руската федерация с всички произтичащи от това ответни мерки от страна на Русия“, обясни президентът. „Или това би било възприето като опит за връщане на територия, която законно принадлежи на Украйна. Това са различни неща“, добави той.

„Ето защо, разбира се, имаме нужда от признаване“, обобщи Путин. „Но не от Украйна днес“, посочи руският президент.

„Подписването на документи с украинското ръководство е безсмислено. Вече многократно съм говорил по тази тема. Смятам, че украинското ръководство допусна принципна, стратегическа грешка, когато се уплаши да отиде на президентски избори, след което президентът загуби легитимния си статут“, заяви Путин.

Руският президент каза още, че е бил изненадан от американските санкции срещу всички руски петролни компании.

САЩ миналия месец наложиха най-строгите санкции досега срещу руския енергиен сектор, като взеха на прицел компаниите „Лукойл“ и „Роснефт“, припомня Ройтерс. Санкциите вредят на отношенията на Русия със САЩ, заяви Путин.

Руският президент отхвърли твърденията, че пратеника на САЩ Стив Уиткоф е демонстрирал пристрастия към Москва по време на мирните преговори относно Украйна и ги нарече глупости.

Уиткоф бе подложен на остри критики в Европа и в САЩ тази седмица, след като изтече запис на телефонен разговор, в който той съветва официален представител на Кремъл как Путин трябва да води мирните преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Путин заяви пред репортери, че би било изненадващо, ако Уиткоф е засипвал Русия с обиди по време на разговора. „Това са глупости“, каза той и описа Уиткоф като американски гражданин, който защитава интересите на страната си.

Руският президент също така каза, че Русия подготвя пакет с ответни мерки в отговор на потенциалното изземане на руските активи в Европа. Той предупреди, че всеки ход за конфискуване на руските активи би представлявал „кражба на собственост“ и би имал отрицателно въздействие върху световната финансова система.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 52 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    33 55 Отговор
    Бункерното 11та година боксува в донбас!

    Коментиран от #41, #77

    17:02 27.11.2025

  • 2 Отец Дионисий

    36 26 Отговор
    Господ да ти помага!

    17:03 27.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Свети Георги

    34 11 Отговор
    Тебе молим да пронижеш тази змия дето тегне и цица хората.
    Молим те да ни освободиш.

    Коментиран от #13, #36, #60, #85

    17:03 27.11.2025

  • 5 си дзън

    28 44 Отговор
    русията постига целите си вече 4 години. Айде бе, тя ВСВ беше толкова, а вие превзехте
    10 села.

    Коментиран от #24

    17:04 27.11.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    27 39 Отговор
    Ако живее до 150г може да превземе Луганска‼️

    Коментиран от #42

    17:04 27.11.2025

  • 7 Отец Дионисий

    22 37 Отговор
    Господ да накаже пияния агресор.

    Коментиран от #47

    17:04 27.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кой

    18 26 Отговор
    беше тоя на снимката

    Коментиран от #21, #69

    17:05 27.11.2025

  • 11 Владо

    20 32 Отговор
    Пълен сбърканяк.

    17:05 27.11.2025

  • 12 56346632899243

    20 38 Отговор
    нелегитимния московски pedofil разправя как Зеленски бил нелегитем

    17:05 27.11.2025

  • 13 Хахаха

    39 16 Отговор

    До коментар #4 от "Свети Георги":

    Пехотинци от 72-ра бригада на ВСУ отказаха да влязат в битка на фронта в Харковска област
    26 Ноември 2025 I 09:10
    Пехотните батальони отказаха да заемат позиции. Военна полиция работи с поделението.

    ВСУ искат да заместят огромните загуби в стрелковите батальони край Харков с колумбийски наемници. Това се случва на фона на активното превземане от руската армия населени места на Изюмско направление.

    Коментиран от #28

    17:05 27.11.2025

  • 14 мунчо в затвора!

    15 41 Отговор
    Смерть антихристу путину!

    17:05 27.11.2025

  • 15 Плaмeн

    16 36 Отговор
    За какво му е Лугандия , Дирландия и Бомбас ?!
    Той първо си оправи скапаната РъФъ .

    17:06 27.11.2025

  • 16 Атина Палада

    14 30 Отговор
    До като не се унщожи блатната кло ака няма да има мир!

    17:06 27.11.2025

  • 17 Путин

    19 37 Отговор
    Руските опорки и лъжи, са пореден път, но и усърдно повтаряни от Тръмп и котилото му.

    Европа и Украйна заедно против агресора!

    Коментиран от #27

    17:07 27.11.2025

  • 18 Тцъ

    17 34 Отговор
    Маниакално джудже

    17:07 27.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Само бусификацията на укрите да не спира

    25 11 Отговор
    и конвейера по утилизацията им на бойното поле!

    17:08 27.11.2025

  • 21 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    15 27 Отговор

    До коментар #10 от "Кой":

    Бункерния сатрап, затрил държавата си и народа си.

    17:08 27.11.2025

  • 22 Димитър Георгиев

    17 34 Отговор
    Ще превземе,ама някой друг път! Путин фалира руската кочина! Загроби и над един милион младежи! Това постигна засега!

    Коментиран от #26

    17:08 27.11.2025

  • 23 Хипотетично

    7 10 Отговор
    💲публично казват на своето население, на своите граждани, че Русия се готви да нападне Европа💲
    Само планирано военно учение би могло да се проведе, ако позволят такава възможност.

    17:08 27.11.2025

  • 24 Те всъщност Покровск и Купянск

    32 9 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    нямаха каквото и да било и изобщо стратегическо значение.

    Коментиран от #39, #48

    17:08 27.11.2025

  • 25 Шопо

    14 20 Отговор
    До като не висне ботокса от башнята няма да има мир.

    Коментиран от #90

    17:09 27.11.2025

  • 26 Той всъщност

    13 13 Отговор

    До коментар #22 от "Димитър Георгиев":

    умрятри пъти, още когато се разпадна Русия два месеца след санкциите на Байдън, забрави ли вече?

    17:09 27.11.2025

  • 27 Град Козлодуй

    29 9 Отговор

    До коментар #17 от "Путин":

    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може защо удължават агонията на Зеленски.

    Коментиран от #57

    17:10 27.11.2025

  • 28 Изпражнението гайтанджиева

    9 17 Отговор

    До коментар #13 от "Хахаха":

    Руски фейкове.

    17:10 27.11.2025

  • 29 Путин

    8 18 Отговор
    затъна в Донбас и се налага Ъръмъ да помага за пореден път!

    За това е толкова ербап!

    17:10 27.11.2025

  • 30 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    13 17 Отговор
    Болотната кочина е във фалит и разпад.

    17:10 27.11.2025

  • 31 Макс

    11 17 Отговор
    Този е пълен психар . Светът трябва скоро да се отърве от него .

    17:11 27.11.2025

  • 32 Даа

    12 17 Отговор
    Ботоксовия старец мечтае да превземе Украйна ,ама дали ще е жив до тогава

    17:11 27.11.2025

  • 33 Бусификация и

    15 10 Отговор
    трепанье на укри нон стоп му е майката!

    17:11 27.11.2025

  • 34 Ксаниба

    11 15 Отговор
    Някой трябва да приключи кръвожадния дъртак.

    17:11 27.11.2025

  • 35 Браво за тая статия

    15 3 Отговор
    Сега ще мига да добавя и едно айранче към баничката...

    17:11 27.11.2025

  • 36 дфсфсдфсф

    8 14 Отговор

    До коментар #4 от "Свети Георги":

    Тоест искаш да бъдеш поробен отново от империята на злото СССР

    Коментиран от #49

    17:11 27.11.2025

  • 37 Град Козлодуй

    8 17 Отговор
    4та година ватата не е взела град, ве знам за какви цели бленува кабааев!

    17:12 27.11.2025

  • 38 Всички укри по бусовете и

    11 12 Отговор
    горе при Бандера, това е решението.

    17:12 27.11.2025

  • 39 Овчи, колко метра останаха до Киев? М?

    8 15 Отговор

    До коментар #24 от "Те всъщност Покровск и Купянск":

    Овчи тебе питам? Мммм?

    17:13 27.11.2025

  • 40 незнайко

    17 2 Отговор
    ( Той предупреди, че всеки ход за конфискуване на руските активи би представлявал „кражба на собственост“ )
    Защо се учудваме ? При капитализма е така , по силния да вземе всичко от по слабия ! В случая Русия не е слабата страна и това ще доведе до крах на монополистичните системи изградени в капиталистическите страни !
    Всички знаем какво стана в БЪЛГАРИЯ с операторите разпространяващи телевизия и интернет ! Малките бяха приндени да се откажат от дейноста си срещу някаква компенсация и по този начин техния бизнес бе унищожен !!!

    17:13 27.11.2025

  • 41 Пурга

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво стана с плана от 28 точки, който след това стана 22 точки, и накрая без точки? Каква беше тази американска мъгла? Сигурно искат да нападнат Венецуела, та затова вдигат пушилка.

    Коментиран от #54

    17:13 27.11.2025

  • 42 Хохо Бохо

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Йо стана с перемогата? Хо хл ите пуха ли кафе на плажа в Крим?

    17:14 27.11.2025

  • 43 Дааа

    8 17 Отговор
    Руснаците още 100 години ще се оглеждат за украинци

    17:14 27.11.2025

  • 44 Другари,

    11 17 Отговор
    с това темпо ще превземем Донбас на куково лято!

    Още много ушанки ще дадат фира по украинските поля!

    Той, другарят Доналд Иванович, помага с каквото може, ама няма да е вечен?

    Разчитам на вас да станете доброволци в моята армия!
    Давам по една Лада за все си доброволец!

    17:15 27.11.2025

  • 45 Хохо Бохо

    7 13 Отговор
    Ботокса от началото на войната се крие по калните мазета, а беше Кииф за два дня!

    17:15 27.11.2025

  • 46 Феникс

    19 6 Отговор
    Време е Русия да помисли за Херсон и Одеса! Мисля че още една година и украйнците ще са изтощени до краен предел от към бусифицирани и пушечно месо!

    Коментиран от #61, #93

    17:15 27.11.2025

  • 47 незнайко

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "Отец Дионисий":

    Вие да не сте пиян ? Ваш ли е 2 пост ? Може би имате раздвоение на личноста !

    17:15 27.11.2025

  • 48 Мурка

    12 2 Отговор

    До коментар #24 от "Те всъщност Покровск и Купянск":

    и Харков и Одеса няма да имат значение ----Виж на МИНДИЧ авоарите са друга бира

    17:16 27.11.2025

  • 49 Ганчю

    6 9 Отговор

    До коментар #36 от "дфсфсдфсф":

    Обича да бъде роб

    17:16 27.11.2025

  • 50 Тореро

    11 8 Отговор
    Слава на Русия и Путин!!

    Коментиран от #56

    17:16 27.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Данко Харсъзина

    15 3 Отговор
    Ние нямаме никакъв проблем. Имаме 6 самолета втора употреба които не летят и един пилот за тях. Старата съветска техника я харизаме на украинците за да не захваща място в складовете. Руската армия вместо да ни напада с бойна техника, спокойно може да изпрати войската с плажни кърпи и надуваеми топки.

    17:16 27.11.2025

  • 54 Последния Софиянец

    8 16 Отговор

    До коментар #41 от "Пурга":

    Важното е, че ватата пълни чувалите, а вие русробите отчаяни стенете по бунищата гладни!

    Коментиран от #59

    17:17 27.11.2025

  • 55 Плaмeн

    9 12 Отговор
    Това милиционерче се оказа адски противно човече .
    Нали си спомняте кой му беше спонсора .

    17:17 27.11.2025

  • 56 Ватенка

    10 12 Отговор

    До коментар #50 от "Тореро":

    Слава на Кобзон!

    17:17 27.11.2025

  • 57 Мурка

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй":

    ще им лъснат задните брони като тиган калаен на месечина

    17:18 27.11.2025

  • 58 Данко Харсъзина

    12 13 Отговор
    Над милион блатара заминаха при кабзон, от втарая остана само.леш и скрап, не зная с какво го друсат това от бункеро!

    17:19 27.11.2025

  • 59 Доктор Ох

    7 3 Отговор

    До коментар #54 от "Последния Софиянец":

    нещо в детството ли?

    17:19 27.11.2025

  • 60 Освободител коко

    4 9 Отговор

    До коментар #4 от "Свети Георги":

    Събуй си гащите и много няма да чакаш...

    17:19 27.11.2025

  • 61 Споко....всичко с времето си

    13 7 Отговор

    До коментар #46 от "Феникс":

    Херсон и Одеса доброволно ще се присъединят, според коментарите на одесчани.

    Коментиран от #74

    17:19 27.11.2025

  • 62 Бай той Толстой

    11 8 Отговор
    Русия печели, Европа губи

    Коментиран от #66

    17:20 27.11.2025

  • 63 Учуден

    7 11 Отговор
    Ако някой ми обясни как тридневната операция стана 4 годишна ще му пратя 1000 рубли(10евро)

    Коментиран от #68

    17:20 27.11.2025

  • 64 Бай той Толстой

    6 9 Отговор
    Но като гледав как Сирски ги загрузва в Покровск, вече и аз се съмнявам в приказките на трупин!

    17:21 27.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Та колко метра останаха до Киев? М?

    8 8 Отговор

    До коментар #62 от "Бай той Толстой":

    Овчи? Тебе питам? Мммм?

    17:23 27.11.2025

  • 67 Слава украини 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    10 11 Отговор
    ЩЕ ПОСТИГНЕ К,,У,,Р,,А МИ ..АЗОВ ЩЕ ВИ ИЗПЕПЕЛИ ВСИЧКИТЕ КОМУНЯГИ ТЕРОРИСТИ

    Коментиран от #80

    17:24 27.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Целите бяха

    5 6 Отговор
    разпад на ЕС и НАТО !

    17:26 27.11.2025

  • 71 Кая от ПП дб

    1 9 Отговор
    Путин загуби войната ,да ни върне парите дето ги наляхме в ЗГ латния кенеф на бандер отиъе ида за се разоръжи .аз казах

    17:27 27.11.2025

  • 72 НЕ ,ПОВЕЧЕ ВЯРА НА ДИВАЦИТЕ НЕ НИКОГА!!

    8 5 Отговор
    О, РАЗБИРА СЕ ! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !! ВИДЯ СЕ КОЛКО МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА НА ДЖЕНДАРСКИТЕ ФАШИСКИ ИЗЧАДИЯ !! НАТЮ НЯМАШЕ ДА СЕ РАЗШИРЯВА ДОРИ САНТИМЕР, ПА ВРЪТКИ , ПА ВЪОРЪЖАВАНЕ , БАЗИ , МАЙДАНИ , ДРЪНКАНЕ НА ОРЪЖИЕ ДО ГРАНИЦИТЕ НА РУСИЯ , ДААААА И КАК ДА ИМАШ ВЯРА НА ТАЯ СГАН! СИГУРНОСТ ,ТАКА ЧЕ ПОВЕЧЕ МАЙМУНСКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ ОТ ДИВАЦИТЕ ДА НЯМА !!!!
    СЛАВА НА РУСИЯ!

    17:27 27.11.2025

  • 73 Абсурдистан

    4 6 Отговор
    И Хитлер така си е въобразявал.

    17:27 27.11.2025

  • 74 Руснаците

    6 7 Отговор

    До коментар #61 от "Споко....всичко с времето си":

    в Одеса минираха плажовете и потопиха крайцера Москва!

    Коментиран от #81

    17:28 27.11.2025

  • 75 си дзън

    8 7 Отговор
    И кво - цяла година Путин пързаля дедо Дончо, че иска мир.
    Дедото нали е с деменция - забравя веднага.

    17:28 27.11.2025

  • 76 Горски

    9 5 Отговор
    Оланд и Меркел открито си признаха, че никога не са имали намерение да спазват Минск. Всичко е било само топкане на топката, докато укрорайхът направи милионна армия. А през това време биеха собствените си граждани от Днобас с танкове и авиация. А зелената гнъс се кълнеше в наляво и надясно, че ако го изберат за президент, ще се договори и с Дявола, само и само да няма война с Русия. Мир ще има когато Зеленски бъде изправен пред Хага да отговаря за убитите жени и деца във Украйна и осъден в затвора. Тръмп дели Украйна с Русия, Европа само плаща сметката.

    Коментиран от #88

    17:30 27.11.2025

  • 77 Видьо Видев

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Киев за три дни, Украйна за триста години!

    17:30 27.11.2025

  • 78 И кой

    6 5 Отговор
    Го интерисува какво се случва в блатото

    17:30 27.11.2025

  • 79 През това време

    7 7 Отговор
    Китай взима Менделеевата таблица в Сибир!

    17:30 27.11.2025

  • 80 Механик

    4 7 Отговор

    До коментар #67 от "Слава украини 🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Слава Украйне!

    17:30 27.11.2025

  • 81 Одесчани друго казват

    6 5 Отговор

    До коментар #74 от "Руснаците":

    и си искат Матушкста:))

    17:31 27.11.2025

  • 82 АНГЛОСАКСОНСКИТЕ БАНДИТИ

    6 8 Отговор
    Ще отговарят за разпалването на тази война.

    17:32 27.11.2025

  • 83 ?????

    7 5 Отговор
    Пак същото.
    Съгласни сме на преговори, но можем и да почакаме ако трябва щото настъпваме.
    Кво не им е ясно на лелките не мога да разбера.

    17:32 27.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Да те освободи

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Свети Георги":

    От м.а.й.к.а.т..и

    17:34 27.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Аха...

    5 2 Отговор
    Ще вземе Луганск и Донецк и ще остави 800 хилядна украинска армия,въоръжена до зъби!

    17:40 27.11.2025

  • 88 Морския

    4 3 Отговор

    До коментар #76 от "Горски":

    Евгений Пригожин твърдеше че нахлуването в Украйна е основано на лъжи от страна на Кремъл.

    17:48 27.11.2025

  • 89 МИР ЩЕ ИМА КОГАТО ПУТИН ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ

    3 0 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ИМ СЕ МОЛИШ ,А ТЕ ДА ПРАВЯТ ВРЪТКИ , МА ТОВА , МА ОНОВА ??? ТЪРСИХА СИ ГО , НАМЕРИХА СИ ГО !!!
    СПРАВЕДЛИВ МИР ИСКАЛИ !!! А ВИЕ СПРАВЕДЛИВО ЛИ ТОРМОЗИХТЕ РУСКОИЗИЧНИТЕ , СПРАВЕДЛИВО ЛИ ЛЪГАХТЕ ЗА МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ / МЕРКЕЛ И ОЛАНД / ??
    ХА, СПРАВЕДЛИВ МИР ИСКАЛИ БЕ !??
    ТАКЪВ МИР НЯМА !!! ПОБЕДИЛЯ ОПРЕКЛЯ УСЛОВИЯТА НА МИРА , А ПОБЕДЕНИЯ ПЛАЩА РЕПАРАЦИИ !!!!!!
    НЕ ЗАБЛУЖДАВАЙТЕ ХОРАТА С ГЛУПОСТИ !!! ИСКА ВИ СЕ НЯКАК СИ ДА УМАЛОВАЖИТЕ УСЛОВИЯТА КОИТО ПОСТАВЯ ПУТИН , НО УВИ , ТОЙ Е ПОБЕДИТЕЛ И ТОЙ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА !!

    18:01 27.11.2025

  • 90 Шопо

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Шопо":

    Зеленски е велик политик, ц помощ от ЕС и България Той може да победи Русия.
    Слава на великия зеленски, вечна слава.

    18:02 27.11.2025

  • 91 РФ е въздух под налягане !

    1 2 Отговор
    За 2 години превзе 3 точки, на фона на цяла Украйна.
    След 250 г. ще стигнат до Киев.

    18:10 27.11.2025

  • 92 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Русия може да постигне нещо ма Ромсiа нивгаш,каза батю Путйо путилифонът си и надкара наред пиените си калтаци!

    18:12 27.11.2025

  • 93 Военен експерт Сивков в Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Феникс":

    е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.

    18:14 27.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания