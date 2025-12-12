Новини
Свят »
Германия »
Германия обвини Русия в саботаж на въздушния трафик
  Тема: Украйна

Германия обвини Русия в саботаж на въздушния трафик

12 Декември, 2025 21:51 434 12

  • хибридна война-
  • германия-
  • русия-
  • въздушен трафик

Руската разузнавателна служба ГРУ е отговорна за тази атака, категорични са в Берлин

Германия обвини Русия в саботаж на въздушния трафик - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия обвини Русия в извършване на кибератака срещу германската система за контрол на въздушния трафик и в организиране на кампания за дестабилизация по време на парламентарните избори, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, като уточняват, че руският посланик в Берлин е бил извикан във Външното министерство във връзка с тези обвинения, съобщи БТА.

"Руската разузнавателна служба ГРУ е отговорна за тази атака", която е била извършена през август 2024 г. Освен това "Русия е предприела операция с кодово название "Сторм 1516", за да повлияе и да дестабилизира" последните парламентарни избори в Германия, произведени през февруари тази година, добави говорител на Външното министерство на редовна пресконференция.

Още новини от Украйна

Засега няма реакция от руското посолство.

Преди това германски представители обвиниха Русия в хибридни атаки, целящи да дестабилизират Европа, припомня АП.

Междувременно канцлерът Мерц съобщи, че вижда много нерешени проблеми по отношение на мирните преговори за Украйна

Все още има значителна необходимост от изясняване на редица въпроси в международните усилия за прекратяване на войната в Украйна и за осигуряване на гаранции за сигурността на тази страна, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, предаде ДПА, пише БТА.

„Дискусиите се водят много интензивно тези дни. Опитваме се да включим правителството на САЩ в преговорите, които водим помежду си, както и които водим с украинското правителство и с украинския президент“, каза канцлерът по време на визита в югозападния германски град Хайделберг.

Мерц подчерта, че гаранциите за сигурност за Украйна, които се обсъждат от няколко седмици, се фокусират предимно върху трайното укрепване на украинската армия, за да може страната да се защитава самостоятелно. „Ние сме готови да дадем своя принос за това. Ще е необходимо и участие от страна на САЩ“, заяви Мерц. "Въпросът е как и в какви детайли това ще бъде интегрирано в цялостната концепция и този въпрос остава все още отворен", добави той.

Към момента няма подробности за евентуална среща. „В това отношение все още има много, много отворени въпроси и всички те са предмет на текущите дискусии“, каза германският канцлер.

„Знаем, че без гаранции за сигурността не можем да защитим Украйна в дългосрочен план.“, подчерта Мерц. Той вече предложи да се организира среща в Берлин в началото на следващата седмица след преговорите през уикенда, без да предоставя повече подробности по темата. Говорителят на германското правителство Щефан Майер обясни в Берлин, че в момента процесът по уреждане на срещата е много динамичен.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    7 0 Отговор
    Удряте дъното, лелей!

    21:53 12.12.2025

  • 2 Капитан Крийч

    7 0 Отговор
    Всеки, който протака войната е агент на Путин. Защото му дава повод да завладее още територии. Факт.

    21:54 12.12.2025

  • 3 Тез пък

    6 0 Отговор
    Джермания обвини ли САЩ за избомбения СП.
    Овладяна държава, васал!

    21:55 12.12.2025

  • 4 Той

    5 0 Отговор
    Зеленски ще поиска милиарди, а в замяна ще предложи живота на украинците.

    21:57 12.12.2025

  • 5 Николай

    5 0 Отговор
    На този етап много – а може би повечето – украинци биха предпочели несправедлив мир пред вечна война.

    21:58 12.12.2025

  • 6 Мдаа!🤔

    4 1 Отговор
    Това е най малкото, което може са се случи на Германия! За предпочитане разбира се е масиран ядрен удар! Тогава да се оплакват!

    Коментиран от #11

    21:58 12.12.2025

  • 7 Теодор

    4 0 Отговор
    Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече територии Русия печели. Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече украински войски губи. Колкото по-дълго продължава войната, толкова повече се разпространява корупцията. Така че защо да се опитваме да удължаваме тази война безкрайно? Здравей, Урсула! Здравей, Макрон! Здравей, Мец фюрер да ви еее ппп ммм

    21:59 12.12.2025

  • 8 Калоян Бонапарт

    4 0 Отговор
    Капитулацията на Украйна не е просто военен акт!
    Тя е урок по илюзии.
    Америка диктува, Европа философства, Русия сваля завесата.

    22:00 12.12.2025

  • 9 Шопо

    3 0 Отговор
    Германия обвини Русия за превземането на Берлин и червеното знаме на Райхстага.

    22:01 12.12.2025

  • 10 Гомез

    2 0 Отговор
    Наистина е отвратително да се гледа, как се опитват да подържат пожара на една ЗАГУБЕНА вече война и кауза - още стотици хиляди безмислени жертви и месеци страдания за цивилните, само и само да се отложи НЕИЗБЕЖНИЯТ трибунал и ликвидиране на наркоманизираната марионетка в Киев.

    22:01 12.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    масирано а на л но вземаш ли?

    22:02 12.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания