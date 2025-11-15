Кои държави получиха изключение от санкциите на САЩ срещу Русия

Изключението за България от санкциите, които Съединените щати наложиха на обекти на "Лукойл" е факт. Тази информация дойде късно в петък, часове след като и Великобритания изключи българските дружества на компанията от своите санкции. Изключението от санкциите за съюзнически страни не е само за България. Преди това имаше два случая. Припомняме кои са те и какви са разликите със ситуацията у нас, пише NOVA.
Още в края на октомври Съединените щати известиха Германия, че правят изключение за тях. "Роснефт" има големи дялове в три рафинерии в Германия, включително едно от най-важната в град Швед. Германският случай е по-различен с това, че Берлин постави компаниите на "Роснефт" под държавен контрол. Това беше направено чрез специални управители още през 2022 г. Не беше обявено изключението за Германия да е с определен срок. А преди седмица отсрочка от санкциите получи и Унгария.
Премиерът Виктор Орбан пътува до Вашингтон, за да лобира за изключение за своята страна. А Съединените щати се съгласиха на едногодишно отлагане, с което рафинериите на държавната компания в Унгария и съседна Словакия ще продължат да работят. За разлика от германците, в Унгария не бяха готови за обявените от Вашингтон ограничения.
Откакто Русия нападна Украйна, в Будапеща не само не намалиха зависимостта си от руския петрол, а процента от целия внос се качи значително. За да получи отстъпката, Унгария се ангажира да купува американски втечнен газ и да доставя американско ядрено гориво за своя АЕЦ.
1 си дзън
Коментиран от #25
12:53 15.11.2025
2 Как кои?
12:54 15.11.2025
3 Московията
Коментиран от #10
13:05 15.11.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #11
13:07 15.11.2025
5 Наивник на средна възраст
Коментиран от #7, #19
13:08 15.11.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #16
13:10 15.11.2025
7 Будилник
До коментар #5 от "Наивник на средна възраст":Докато българинът спи, освен,че го грабят, го и е..т.Предполагам,знаеш, Ботев колко души са го посрещнали? ....само един мисля,че Петър Миланов се казваше.Раята сама иска да е роб,за да си оправдава бездействието.
13:14 15.11.2025
8 Ааа,не така
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Това им е идеята, да нямат централа, а всеки да е равнопоставен и се събират на ротационен принцип
Коментиран от #14
13:16 15.11.2025
9 От редакцията
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Какво искаш да знаеш,скъпа?
13:17 15.11.2025
10 Хахахахаха
До коментар #3 от "Московията":Когато си вииш ушите без огледало.
13:24 15.11.2025
11 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Па да кажат нещо и за синковеца на Катинчарова..барем да караме наред.
13:25 15.11.2025
12 Pyccкий Карлик
С.А.Щ. налагат санкции, колят, бесят, бомбандират който си искат, включая и куците руски съюзници,
Русия срамежливо мълчи като ощипана девица.
Бах и несчастниците, дори собствените им роботи се срамуват от нея ))
13:25 15.11.2025
13 Дон Отворко
Шансът Прасчо и Тиквата да откраднат Нефтихим (както КТБ) е НУЛЕВ, защото е под контрола на САЩ и GB!!!
13:26 15.11.2025
14 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #8 от "Ааа,не така":Емии..нема как да са развнопоставени. с тези огромни разлики в икономиките. Тато навремето го казА много ясно..като немаш пари, кво ше командваш ти бе.. Кой разбрал-разбрал..
13:26 15.11.2025
15 Няма по-гнуснен от бг политик
Коментиран от #17
13:31 15.11.2025
16 Дедо Пене
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В БРИКС са основателите Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка(Saut Af.) плюс присъединените - Сауд. Арабия, Иран и т. н. все аутсайдери... БИКС няма ОБЩО управление, КОДЕКС, ОБЩА ВАЛУТА, ОБЩА ЦЕНТРАЛНА БАНКА или е единствено възможно ДС се търгува двустранно на разменени начала или в местни валути... Т. Е. - НИЩО БЕЗ МАЛКО... ЗАХАРЕН ПАМУК!!!
Коментиран от #18
13:34 15.11.2025
17 Дон Отворко
До коментар #15 от "Няма по-гнуснен от бг политик":На кого ще отвърнеш ве Ц.ървул, на санкциите на САЩ към агресора Русия ли? Та Европа е зависима от САЩ, а малка РБ с 2% от БВП на Европа ли искаш да се дърви. Докато Ротшилд и компания поддържат ДОЛАРА като световна валута, всички останали ще се съобразяват със САЩ!
13:39 15.11.2025
18 Pyccкий Карлик
До коментар #16 от "Дедо Пене":"....да се търгува двустранно на разменени начала или в местни валути..."
Точно сказано, чист бартер !!!
Русия изнася два тона роботи, получава два тона банани от Бразилия. Това е БРИКС и определена Русия като водеща в роботиката сила има тежката дума 😁
Коментиран от #21
13:42 15.11.2025
19 Робокоп
До коментар #5 от "Наивник на средна възраст":Що не се прегърнете с Будилник и като явни русоро.бчета да заминете заедно за Сибир с еднопосочни билети? Вероятно ви е страх да не ви "уважи" любимото джудже и да ви изпрати на фронта в Украйна... плюнчовци, които са забравили мизерията преди 1989г и тоталния терор върху човешката личност от "любимите" комунета и ДС!!!
Коментиран от #26
13:48 15.11.2025
20 Анонумен
Коментиран от #24
13:53 15.11.2025
21 Истината е нужна
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":Микропроцесорите ги доставя като ги демонтира от западните и китайските перални
Роботиката съществува на Запад от 1980г...електронни заводи, автомобилни конвейри, лекарства, чипове, химия и т. н.
В момента се работи по универсален ИИ(AI), което е светлинни години пред руската индустрия.. водещи са САЩ, Китай, Япония.
Коментиран от #23
13:54 15.11.2025
22 Kaлпазанин
13:56 15.11.2025
23 Pyccкий Карлик
До коментар #21 от "Истината е нужна":Русия изпревари Света и Китай в роботиката !!!
Докато китайските роботи могат само ходят и танцуват, руските вече лежат и си почиват 😁
13:58 15.11.2025
24 Дон Отворко
До коментар #20 от "Анонумен":Това е добре, защото може да бъдат ограничени войните и конфликтите. Тръмп предпочита финансово да спира военните конфликти вместо да умират войници вкл. от САЩ.
НАД 89 % от световната търговия минава през USD и разплащане през SUIFT!!!
Изключително важно за еврейската доминация в световните финанси! Всички ЦЕНТРАЛНИ банки са Зависими от клана Ротшилд(вкл. Федералния резерв, ЕЦБ, Руската и Китайската, Английската и т. н.).
СЕГА ЯСНО ЛИ ТИ Е?
14:02 15.11.2025
25 Дедо Пене
До коментар #1 от "си дзън":Ние не сме зависими(100% от петрола в РБ не е руски), а трябва да бъде сменен собственика на Лукойл-активите в България и колкото по-рано ги продадат, толкова по-добре но OFAC контролира сделката да не продадат Лукойл активите си на себе си(или на руски подлоги), което е в интерес и на България.
Коментиран от #27
14:09 15.11.2025
26 Чичо Ганчо
До коментар #19 от "Робокоп":Ти пък, какво знаеш за преди 1989г,като се уригваш още на "Хумана"???
14:35 15.11.2025
27 си дзън
До коментар #25 от "Дедо Пене":Как да не сме зависими от русията бе:
-руски партии в парламента - Възраждане, Величие, МЕЧ, ИТН, БСП, АПС, Ново начало
-президент руска слуга - договор с Боташ
-шефът на най-голямата партия - строи паток на Путин с държавни пари
-200 000 руснака в БГ с 500 000 имота
-шефът на контраразузнаването - руски шпионин
-шеф на топ съда - руснак
-примери бол
14:36 15.11.2025