Кои държави получиха изключение от санкциите на САЩ срещу Русия
  Тема: Украйна

Кои държави получиха изключение от санкциите на САЩ срещу Русия

15 Ноември, 2025 12:51 2 107 27

Премиерът Виктор Орбан пътува до Вашингтон, за да лобира за изключение за своята страна

Кои държави получиха изключение от санкциите на САЩ срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Изключението за България от санкциите, които Съединените щати наложиха на обекти на "Лукойл" е факт. Тази информация дойде късно в петък, часове след като и Великобритания изключи българските дружества на компанията от своите санкции. Изключението от санкциите за съюзнически страни не е само за България. Преди това имаше два случая. Припомняме кои са те и какви са разликите със ситуацията у нас, пише NOVA.

Още в края на октомври Съединените щати известиха Германия, че правят изключение за тях. "Роснефт" има големи дялове в три рафинерии в Германия, включително едно от най-важната в град Швед. Германският случай е по-различен с това, че Берлин постави компаниите на "Роснефт" под държавен контрол. Това беше направено чрез специални управители още през 2022 г. Не беше обявено изключението за Германия да е с определен срок. А преди седмица отсрочка от санкциите получи и Унгария.

Премиерът Виктор Орбан пътува до Вашингтон, за да лобира за изключение за своята страна. А Съединените щати се съгласиха на едногодишно отлагане, с което рафинериите на държавната компания в Унгария и съседна Словакия ще продължат да работят. За разлика от германците, в Унгария не бяха готови за обявените от Вашингтон ограничения.

Откакто Русия нападна Украйна, в Будапеща не само не намалиха зависимостта си от руския петрол, а процента от целия внос се качи значително. За да получи отстъпката, Унгария се ангажира да купува американски втечнен газ и да доставя американско ядрено гориво за своя АЕЦ.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    11 16 Отговор
    Получиха отсрочка най-зависимите от русията държави.

    Коментиран от #25

    12:53 15.11.2025

  • 2 Как кои?

    14 7 Отговор
    Тези,в които руският интерес, не може да се накърни

    12:54 15.11.2025

  • 3 Московията

    10 21 Отговор
    ...е пътник. Въпросът е кога!

    Коментиран от #10

    13:05 15.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Кажете нещо за синът на Рада Дълбоката?

    Коментиран от #9, #11

    13:07 15.11.2025

  • 5 Наивник на средна възраст

    19 5 Отговор
    Срамно и неприемливо е суверенна държава да слуша друг за своето настояще и бъдеще.....Освен да ходят със свалени гащи пред чуждите управници,друго и не могат нашите в името да бъдат оставени безкритично да ограбват народа си...За какво ни е конституция когато слушкаме другите,когато тези,които трябва да пазят и налагат закона го тъкуват според джоба си и нечии частни интереси....Тази война не е наша и според свършенето от отрепки спрямо невинни хора през периода от 2012 до 2022 е напълно справедлива за Русия...Значи трябва да се ограничаваме,да обедняваме,да си разбием икономика и селско стопанство,та гордо да кажем ето сега вече сме членове на ЕС???? Що за лудост,безочие,предаване на идеите и мечтите на най-заслужилите ни през вековете герои???Правилата на наша територия ги определяме ние и редно това вече да става за значими въпроси чрез референдум... Оня казал, тоя решил - да си решават за своите страни,не за нас,сделкаджии някакви си......

    Коментиран от #7, #19

    13:08 15.11.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 15 Отговор
    кои държави са в БРИКС???? КЪДЕ Е им централата? никой копей не може отговори

    Коментиран от #8, #16

    13:10 15.11.2025

  • 7 Будилник

    14 5 Отговор

    До коментар #5 от "Наивник на средна възраст":

    Докато българинът спи, освен,че го грабят, го и е..т.Предполагам,знаеш, Ботев колко души са го посрещнали? ....само един мисля,че Петър Миланов се казваше.Раята сама иска да е роб,за да си оправдава бездействието.

    13:14 15.11.2025

  • 8 Ааа,не така

    12 6 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Това им е идеята, да нямат централа, а всеки да е равнопоставен и се събират на ротационен принцип

    Коментиран от #14

    13:16 15.11.2025

  • 9 От редакцията

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Какво искаш да знаеш,скъпа?

    13:17 15.11.2025

  • 10 Хахахахаха

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Московията":

    Когато си вииш ушите без огледало.

    13:24 15.11.2025

  • 11 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Па да кажат нещо и за синковеца на Катинчарова..барем да караме наред.

    13:25 15.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    9 8 Отговор
    Очень показательно кой е ШЕФА !!!
    С.А.Щ. налагат санкции, колят, бесят, бомбандират който си искат, включая и куците руски съюзници,
    Русия срамежливо мълчи като ощипана девица.
    Бах и несчастниците, дори собствените им роботи се срамуват от нея ))

    13:25 15.11.2025

  • 13 Дон Отворко

    5 3 Отговор
    Нашата Тиква се фука и дуе, че сме постигнали дерогацията за 6м., като не разбира че това е срокът на продажба на всички активи на Лукойл в България - Нефтохим, акцизни и други складове, бензиностанции и складове самолетно гориво!! Всъщност активите на. Лукойл в Европа са 60% в България. Интересът за покупка е голям, но OFAC (респ. МС на РБ) ще разреши сделката на този, който няма връзка с Русия - т.е.консорциума между турската фирма и Сокар-гори!!!
    Шансът Прасчо и Тиквата да откраднат Нефтихим (както КТБ) е НУЛЕВ, защото е под контрола на САЩ и GB!!!

    13:26 15.11.2025

  • 14 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ааа,не така":

    Емии..нема как да са развнопоставени. с тези огромни разлики в икономиките. Тато навремето го казА много ясно..като немаш пари, кво ше командваш ти бе.. Кой разбрал-разбрал..

    13:26 15.11.2025

  • 15 Няма по-гнуснен от бг политик

    4 7 Отговор
    Цинично е да разрешаваш някой да те заплашва със санкции и да се примиряваш като не отвръщаш симетрично.

    Коментиран от #17

    13:31 15.11.2025

  • 16 Дедо Пене

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В БРИКС са основателите Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка(Saut Af.) плюс присъединените - Сауд. Арабия, Иран и т. н. все аутсайдери... БИКС няма ОБЩО управление, КОДЕКС, ОБЩА ВАЛУТА, ОБЩА ЦЕНТРАЛНА БАНКА или е единствено възможно ДС се търгува двустранно на разменени начала или в местни валути... Т. Е. - НИЩО БЕЗ МАЛКО... ЗАХАРЕН ПАМУК!!!

    Коментиран от #18

    13:34 15.11.2025

  • 17 Дон Отворко

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Няма по-гнуснен от бг политик":

    На кого ще отвърнеш ве Ц.ървул, на санкциите на САЩ към агресора Русия ли? Та Европа е зависима от САЩ, а малка РБ с 2% от БВП на Европа ли искаш да се дърви. Докато Ротшилд и компания поддържат ДОЛАРА като световна валута, всички останали ще се съобразяват със САЩ!

    13:39 15.11.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "Дедо Пене":

     "....да се търгува двустранно на разменени начала или в местни валути..."

    Точно сказано, чист бартер !!!
    Русия изнася два тона роботи, получава два тона банани от Бразилия. Това е БРИКС и определена Русия като водеща в роботиката сила има тежката дума 😁

    Коментиран от #21

    13:42 15.11.2025

  • 19 Робокоп

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Наивник на средна възраст":

    Що не се прегърнете с Будилник и като явни русоро.бчета да заминете заедно за Сибир с еднопосочни билети? Вероятно ви е страх да не ви "уважи" любимото джудже и да ви изпрати на фронта в Украйна... плюнчовци, които са забравили мизерията преди 1989г и тоталния терор върху човешката личност от "любимите" комунета и ДС!!!

    Коментиран от #26

    13:48 15.11.2025

  • 20 Анонумен

    0 0 Отговор
    Как така от едни зависи търговията по света

    Коментиран от #24

    13:53 15.11.2025

  • 21 Истината е нужна

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Микропроцесорите ги доставя като ги демонтира от западните и китайските перални
    Роботиката съществува на Запад от 1980г...електронни заводи, автомобилни конвейри, лекарства, чипове, химия и т. н.
    В момента се работи по универсален ИИ(AI), което е светлинни години пред руската индустрия.. водещи са САЩ, Китай, Япония.

    Коментиран от #23

    13:54 15.11.2025

  • 22 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Да,сигурен съм че Европа е независима и се каква е тази Европа и този свят ,най големия длъжник да забранява и разрешава кой откъде да купува ,и на кого да продава от сеигоя край на света

    13:56 15.11.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Истината е нужна":

    Русия изпревари Света и Китай в роботиката !!!
    Докато китайските роботи могат само ходят и танцуват, руските вече лежат и си почиват 😁

    13:58 15.11.2025

  • 24 Дон Отворко

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Анонумен":

    Това е добре, защото може да бъдат ограничени войните и конфликтите. Тръмп предпочита финансово да спира военните конфликти вместо да умират войници вкл. от САЩ.
    НАД 89 % от световната търговия минава през USD и разплащане през SUIFT!!!
    Изключително важно за еврейската доминация в световните финанси! Всички ЦЕНТРАЛНИ банки са Зависими от клана Ротшилд(вкл. Федералния резерв, ЕЦБ, Руската и Китайската, Английската и т. н.).
    СЕГА ЯСНО ЛИ ТИ Е?

    14:02 15.11.2025

  • 25 Дедо Пене

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ние не сме зависими(100% от петрола в РБ не е руски), а трябва да бъде сменен собственика на Лукойл-активите в България и колкото по-рано ги продадат, толкова по-добре но OFAC контролира сделката да не продадат Лукойл активите си на себе си(или на руски подлоги), което е в интерес и на България.

    Коментиран от #27

    14:09 15.11.2025

  • 26 Чичо Ганчо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Робокоп":

    Ти пък, какво знаеш за преди 1989г,като се уригваш още на "Хумана"???

    14:35 15.11.2025

  • 27 си дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дедо Пене":

    Как да не сме зависими от русията бе:
    -руски партии в парламента - Възраждане, Величие, МЕЧ, ИТН, БСП, АПС, Ново начало
    -президент руска слуга - договор с Боташ
    -шефът на най-голямата партия - строи паток на Путин с държавни пари
    -200 000 руснака в БГ с 500 000 имота
    -шефът на контраразузнаването - руски шпионин
    -шеф на топ съда - руснак
    -примери бол

    14:36 15.11.2025