Кои държави получиха изключение от санкциите на САЩ срещу Русия

Изключението за България от санкциите, които Съединените щати наложиха на обекти на "Лукойл" е факт. Тази информация дойде късно в петък, часове след като и Великобритания изключи българските дружества на компанията от своите санкции. Изключението от санкциите за съюзнически страни не е само за България. Преди това имаше два случая. Припомняме кои са те и какви са разликите със ситуацията у нас, пише NOVA.

Още в края на октомври Съединените щати известиха Германия, че правят изключение за тях. "Роснефт" има големи дялове в три рафинерии в Германия, включително едно от най-важната в град Швед. Германският случай е по-различен с това, че Берлин постави компаниите на "Роснефт" под държавен контрол. Това беше направено чрез специални управители още през 2022 г. Не беше обявено изключението за Германия да е с определен срок. А преди седмица отсрочка от санкциите получи и Унгария.

Още новини от Украйна

Премиерът Виктор Орбан пътува до Вашингтон, за да лобира за изключение за своята страна. А Съединените щати се съгласиха на едногодишно отлагане, с което рафинериите на държавната компания в Унгария и съседна Словакия ще продължат да работят. За разлика от германците, в Унгария не бяха готови за обявените от Вашингтон ограничения.

Откакто Русия нападна Украйна, в Будапеща не само не намалиха зависимостта си от руския петрол, а процента от целия внос се качи значително. За да получи отстъпката, Унгария се ангажира да купува американски втечнен газ и да доставя американско ядрено гориво за своя АЕЦ.