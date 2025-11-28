Новини
Полиция изведе Мехмет Али Агджа от турския град Изник, където очакват папа Лъв XIV ВИДЕО

28 Ноември, 2025 03:54, обновена 28 Ноември, 2025 03:59 505 0

Извършителят на атентата срещу папа Йоан Павел Втори през 1981 г. се надяваше да се срещне с новия глава на Ватикана

Полиция изведе Мехмет Али Агджа от турския град Изник, където очакват папа Лъв XIV ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Извършителят на атентата срещу папа Йоан Павел Втори през 1981 г., турчинът Мехмет Али Агджа е трябвало да напусне турския град Изник, където днес се очаква да пристигне на посещение папа Лъв Четиринадесети, предаде Франс прес, като се позова на публикации в турски издания.

Мехмет Али Агджа се надяваше да се срещне с новия папа и да поговори с него за две или три минути, както той самият сподели пред местни медии. Но Агджа е бил ескортиран от местната полиция извън града преди пристигането на папата.

През май 1981 г. турчинът стреля по папа Йоан Павел Втори на площад „Свети Петър“ във Ватикана и рани тежко понтифика. Агджа беше осъден на доживотен затвор в Италия, но в крайна сметка беше решено да излежи остатъка от присъдата си в Турция. Там след 29 години зад решетките той беше освободен през януари 2010 г.

През 1983 г. в затвора Мехмет Али Агджа беше посетен от папа Йоан Павел Втори, който му прости за покушението. Турчинът се покая за извършеното деяние, но така и не внесе яснота относно мотивите си.

Вчера пред турски медии той заяви, че е искал да посрещне с „Добре дошъл“ папа Лъв Четиринадесети в Изник.

Лъв Четиринадесети е на първото си апостолическо посещение, откакто през май беше избран да оглави Римокатолическата църква. Утре следобед той ще посети древния град Никея, на около 200 километра югоизточно от Истанбул, където ще отбележи 1700 години от Първия вселенски събор, състоял се там и смятан за основополагаща среща за християнството.


