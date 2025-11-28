Новини
Проектобюджетът и подкрепата за Израел предизвикаха 24-часова национална стачка в Италия

28 Ноември, 2025 05:02, обновена 28 Ноември, 2025 04:20 330 1

Тя е организирана от водещите синдикални организации

Проектобюджетът и подкрепата за Израел предизвикаха 24-часова национална стачка в Италия - 1
Премиерът на Италия Джорджа Мелони, Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

В Италия днес ще има общонационална стачка, организирана от водещите синдикални организации, припомнят италиански издания.

Стачните действия ще продължат 24 часа и на много места се очаква да има и съпътстващи ги демонстрации.

Стачката засяга и националния железопътен транспорт, като там стачните действия започнаха още снощи в 21 ч. местно време и ще продължат до тази вечер до 21 ч. местно време. Съгласно законодателството ще има обаче гарантирани влакове в определени часови пояси и осигуряващи междурегионални връзки.

Стачката ще засегне и местния градски транспорт, като там също има гарантирани часови пояси, в които превозните средства би трябвало да се движат. Тези часови пояси са различни за различните области и населени места.

Такситата няма да стачкуват.

В стачните действия ще се включи наземният авиоперсонал и летищните служители, което може да доведе до закъснения или анулиране на полети. В авиотранспорта също има гарантирани часови пояси, в които полетите се изпълняват, като пътниците са приканени да проверят статуса на полета им.

Преподаватели също се присъединяват към стачката, което може да доведе до нарушение в образователния процес.

Ще има стачни действия и в здравеопазването, но спешни операции ще се извършват, както и други по-съществените здравни дейности. Но заради стачката пациенти с предварително записани часове за прегледи може да бъдат пренасочени за друга дата.

Мотивите за общонационалната стачка са мерките, заложени в проектобюджета за следващата година. Стачкуващите настояват за повече инвестиции в образованието, здравеопазването и транспорта и за драстично намаляване на разходите за отбрана, пише „Месаджеро“. Настоява се за достойно заплащане на труда, за индексиране на пенсиите спрямо инфлацията, за законопроект за минимална почасова заплата.

Организаторите на стачката призовават и за край на военната подкрепа за Държавата Израел и за солидарност с борбата на палестинския народ.

Стачката се организира и срещу разликите в заплащането на труда на мъжете и на жените, срещу приватизацията на енергийни дружества, на пощите, на телекомуникационни дружества, на фирми за обществен транспорт, срещу приватизацията в областта на опазването на околната среда, здравеопазването и образователната система.

От началото на есента в Италия имаше няколко подобни общонационални стачки.

Следващата е насрочена за 12 декември.


  • 1 Баш

    0 0 Отговор
    Тези с толкова големи борчове, как въобще пращат пари на всеки?!?

    04:22 28.11.2025

