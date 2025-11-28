Президентът на Сирия: Протестиращите имат легитимно основание за това

Президентът на Сирия Ахмед аш Шараа призна, че протестиращите в неговата страна имат легитимно основание за това. Това признание дойде след големи демонстрации в Сирия по-рано през седмицата. Аш Шараа призова за единство, като този призив беше отправен почти година след като групировката му свали от власт режима на тогавашния сирийски президент Башар Асад, предаде Франс прес.

Хиляди хора протестираха във вторник в няколко крайбрежни градове в Сирия, за да изразят възмущението си от неотдавнашното насилие срещу алауитското малцинство. Това бяха най-големите протести от свалянето през декември миналата година на Асад от власт. Самият Асад също е алауит.

Тези протести последваха вълна от насилие в град Хомс, в Централна Сирия. В Хомс живеят представители на различни вероизповедания и клонове на исляма. До вълната от насилие там се стигна след убийството в неделя на двойка сунитски бедуиди. Това престъпление беше приписано на алауити заради графити с религиозно съдържание, открити на местопрестъплението. Вълната от насилие пък породи протестите.

"През двата последни дни ние констатирахме много легитимни основания на народа, въпреки че някои от тях са политически мотивирани“, заяви Аш Шараа по време на телефонен разговор с областния управител на алауитския град Латакия.

"Националното единство е фундаментален и необходим стълб. Време е сега да се сложи край на разделенията, пораждани в съзнанието на сирийците от над 60 години“, заяви президентът, визирайки периода на управление на династията Асад.

През март насилие по сирийското крайбрежие, което бастион на алауитите, причини смъртта на над 1700 души, основно алауити. Тогава до тези прояви на насилие се стигна след сблъсъци между новите сили за сигурност и привърженици на Асад.

„Сирийското крайбрежие е част от приоритетите на правителството, но то не може да бъде управлявано от независима власт, изолирана от останалите региони, защото Сирия без достъп до море ще изгуби една фундаментална част от стратегическата си и икономическата си сила“, каза днес Аш Шараа.

Сирийската гражданска война, започнала през 2011 г. и продължила до 2024 г., нанесе големи щети на сирийската инфраструктура. Сега новите власти търсят средства за възстановяване на страната. Цената на това възстановяване ще превиши 216 милиарда долара, според Световната банка.

Същевременно в телевизионно обръщение към сирийците Аш Шараа ги призова да излязат по улиците на сирийските градове днес, за да изразят радостта си от това, че преди една година е бил свален режимът на Башар Асад, предаде ДПА.

Аш Шараа поздрави сирийците за първата годишнина от началото на битката за освобождаване на цяла Сирия и припомни, че тази битка е разгромила "един престъпен във всички му форми режим" и сирийците трябва да изразят радостта си от това.