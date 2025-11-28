Новини
Японски съд обяви забраната на еднополовите бракове за конституционна

Японски съд обяви забраната на еднополовите бракове за конституционна

28 Ноември, 2025 13:07, обновена 28 Ноември, 2025 13:08 681 11

Решението противоречи на предишни присъди на други японски съдилища

Японски съд обяви забраната на еднополовите бракове за конституционна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Токийският висш съд постанови днес, че забраната на еднополовите бракове в Япония е в съответствие с Конституцията, предаде Киодо. Агенцията отбелязва, че това е първото подобно решение, след като пет от осемте висши съдилища в страната по-рано се произнесоха в обратния смисъл, предава БТА.

Съдът в Токио аргументира решението си с това, че действащите разпоредби на гражданското право, които не допускат еднополови бракове, остават приложими при сегашните обществени условия.

По-рано висшите съдилища в Сапоро, Нагоя, Осака, Фукуока и Токио бяха приели, че липсата на правно признаване на еднополовите бракове противоречи на Конституцията, но в същото време отхвърлиха исканията за изплащане на обезщетения.

Очаква се Върховният съд на Япония да излезе с окончателно и единно решение по темата най-рано през следващата година.

По последното дело осем ищци на възраст между 40 и 60 години поискаха по 1 милион йени (около 5500 евро) обезщетение за неимуществени вреди, като се позоваха на нарушаване на принципа на равенството и свободата на брака, гарантирани от Конституцията.

Правителството отхвърли тези твърдения, аргументирайки се, че Конституцията определя брака като съюз между мъж и жена. Член 24 постановява, че „бракът се основава единствено на взаимното съгласие на двата пола“.

Япония остава единствената държава от Г-7, която все още не е легализирала нито еднополовите бракове, нито гражданските съюзи, въпреки нарастващия натиск от страна на ЛГБТ общността и нейните поддръжници.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатанизъм в

    8 0 Отговор
    действие.

    13:17 28.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 0 Отговор
    Борбата на ПЕ ДА ЛИ ТЕ е заради НАШИТЕ ДЕЦА❗
    Не могат да имат свои, затова искат нашите❗

    13:17 28.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 0 Отговор
    Не е трудно да се досети човек на какво ще научат двама ПЕ ДА ЛИ едно осиновено момченце или момиченце🤔❗

    13:19 28.11.2025

  • 5 Много правилно

    10 0 Отговор
    Няма филм с нинджи-амбриажи.

    13:20 28.11.2025

  • 6 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    6 0 Отговор
    Амбреажите бити и е..ни. Радостно

    13:26 28.11.2025

  • 7 Кирчо

    1 5 Отговор
    При демокрация всеки има право на избор.
    Днес забраняват еднополовиете, утре ще забранят междурасовите и т.н.
    Комунизъм в действие.

    13:43 28.11.2025

  • 8 Атина Палада

    4 0 Отговор
    В Православна Гърция приеха еднополовите бракове! Срам и позор!

    13:51 28.11.2025

  • 9 Чочо

    4 0 Отговор
    На нашата Тротинетка,това няма да и хареса!

    13:51 28.11.2025

  • 10 Никой

    0 0 Отговор
    Сега пък Япония.

    13:57 28.11.2025

  • 11 Механик

    0 0 Отговор
    Айдаааа, и японските джендъри лапнаха вода.

    13:57 28.11.2025

Новини по държави:
