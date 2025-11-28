Японски съд обяви забраната на еднополовите бракове за конституционна

Токийският висш съд постанови днес, че забраната на еднополовите бракове в Япония е в съответствие с Конституцията, предаде Киодо. Агенцията отбелязва, че това е първото подобно решение, след като пет от осемте висши съдилища в страната по-рано се произнесоха в обратния смисъл, предава БТА.

Съдът в Токио аргументира решението си с това, че действащите разпоредби на гражданското право, които не допускат еднополови бракове, остават приложими при сегашните обществени условия.

По-рано висшите съдилища в Сапоро, Нагоя, Осака, Фукуока и Токио бяха приели, че липсата на правно признаване на еднополовите бракове противоречи на Конституцията, но в същото време отхвърлиха исканията за изплащане на обезщетения.

Очаква се Върховният съд на Япония да излезе с окончателно и единно решение по темата най-рано през следващата година.

По последното дело осем ищци на възраст между 40 и 60 години поискаха по 1 милион йени (около 5500 евро) обезщетение за неимуществени вреди, като се позоваха на нарушаване на принципа на равенството и свободата на брака, гарантирани от Конституцията.

Правителството отхвърли тези твърдения, аргументирайки се, че Конституцията определя брака като съюз между мъж и жена. Член 24 постановява, че „бракът се основава единствено на взаимното съгласие на двата пола“.

Япония остава единствената държава от Г-7, която все още не е легализирала нито еднополовите бракове, нито гражданските съюзи, въпреки нарастващия натиск от страна на ЛГБТ общността и нейните поддръжници.