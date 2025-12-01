Кая Калас заяви, че руската армия трябва да бъде намалена

Според нас не може да се каже на суверенна държава колко голяма да бъде нейната войска, но ако това се прави, трябва да има натиск и за руската армия, защото тя е истинската заплаха за всички - не само за Европа, а и за съседите на Русия. Това каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел по повод обсъжданото споразумение за прекратяване на войната в Украйна, предаде БТА.
По нейните думи тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна. Още не знаем резултатите от разговорите в САЩ, украинците са там (за преговори) сами, ако бяха с европейците, със сигурност щяха да бъдат много по-силни, но вярвам, че могат да се справят, добави Калас.
Ясно е, че Русия не иска мир, затова трябва да подготвим Украйна да издържи в това много трудно време, подчерта тя.
Калас посочи, че на днешното заседание отново ще бъдат обсъдени възможностите за продължаване на подкрепата за Киев и за развитие на европейските отбранителни способности. По нейните думи Белгия има основания за сдържаност по отношение на опасностите от предоставянето на запорираното руско имущество в полза на украинската страна. Според нея предстоящото през декември заседание на Европейския съвет няма да приключи без решение за по-нататъшното финансиране на Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #37
10:48 01.12.2025
2 Хехе
Коментиран от #45, #48, #78
10:48 01.12.2025
3 Коиловци брадърс
Коментиран от #41
10:49 01.12.2025
4 ДрайвингПлежър
Ми хайде иди я намали!!! Фатай самолета и иди го кажи на Путин?!
Да не забравяме, че тази е замесена пряко в корупционния скандал, който разтърсва Украйна! Името и беше извадено от американците! Какво да очакваме от една престъпна нацистка?!
10:49 01.12.2025
5 ффбн
10:50 01.12.2025
6 Чорбара
Тая е хохава ама много.
10:50 01.12.2025
7 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Но не и Литва, не и Кая, не и Калас 😁
Коментиран от #75, #87
10:50 01.12.2025
8 Космос
Посмешище и пародия на армия.
Коментиран от #33, #36, #102
10:50 01.12.2025
9 да я намалят
Коментиран от #32
10:50 01.12.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА РУСИЯ ВЪОБЩЕ НЕ И ТРЯБВА АРМИЯ
.....
ПРАВИШ ЗАПАДНА ЕВРОПА РАДИОАКТИВНА ЗА 6000 ГОДИНИ
И СЪКРАЩАВАШ АРМИЯТА:)
10:51 01.12.2025
12 А стига бе
10:51 01.12.2025
13 Българин
Коментиран от #83, #103
10:51 01.12.2025
14 Атина Палада
Коментиран от #85
10:51 01.12.2025
15 604
10:52 01.12.2025
16 Старец
10:52 01.12.2025
17 Атина Палада
Коментиран от #107
10:52 01.12.2025
18 шега да става
10:53 01.12.2025
19 атлантически делириум
10:53 01.12.2025
20 Британия
10:53 01.12.2025
21 Последния Софиянец
10:53 01.12.2025
23 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Адресът води до ЗЕ, Кая, Естония, ❗
10:54 01.12.2025
24 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #35, #40, #44, #52
10:54 01.12.2025
25 Да,бе
10:55 01.12.2025
26 Гледащ
10:55 01.12.2025
27 Путята
10:55 01.12.2025
28 Мдаа, Путин я чу,
10:57 01.12.2025
29 ДрайвингПлежър
СЛЕД КАТО ПРЕСТЪПНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НАТО БЪДЕ РАЗФОРМИРОВАНА!
Припомням че НАТО беше създадена първо - Варшавския договор е отговор на тази заплаха!
Припомням че НАТО пое ангажимант за неразширение - Руската армия е отговор на системното нарушаване на тази договорка
Съществуването на НАТО налага силна и многобройна Руска армия, а не обратното!
ЗАКРИВАМЕ НАТО тъй като то е една терористична организация и след това разговаряме с Русия да си намали армията!
Е така става, фройлан Калас!
10:57 01.12.2025
30 Хи хи хи
само я вижте на кво прилича
10:57 01.12.2025
31 Дедо Джо
10:57 01.12.2025
32 Танковите
До коментар #9 от "да я намалят":бригади са сведени до 0 вече. Армата няма, никога не влезе в серийно производсто, а старите танкове вече и в музеите свършиха. Затова нападат на мотоциклети. Поне Русия има достатъчен брой жертвеници да хвърля като пушечно месо, така че могат още дълго да нападат. Ама и тези жертвеници ще свършват в един момент, колкото и да са многобройни.
Коментиран от #82
10:57 01.12.2025
33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #8 от "Космос":Сега и от КОСМОСА видяха, че ЕсеС, НАТьО, СрАЩ
НЕ МОГАТ ДА Я СПРАТ🤔❗
НЕМОЖАЧИ‼️
10:58 01.12.2025
34 Боруна Лом
10:58 01.12.2025
35 Папуц
До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦":Да Ви попитам , с какви аргументи и с какви правомощия, тази жена дава такива изявления?
Има един закон ,който гласи - победителят взема всичко.
Така е и на Олимпиада, така е и на война.
Та да Ви попитам , от позицията на каква, тази жена има претенции?
Коментиран от #55, #99
10:59 01.12.2025
36 Хайо
До коментар #8 от "Космос":Прав си ,стана първата и го признават и американците .А ги вземи се пообразовай .
Коментиран от #54
11:00 01.12.2025
38 Бежко
Жал ми е за съпругът й - хем проклета , хем и не може да му посвири на кларинета.
11:01 01.12.2025
39 Дон Дони
Коментиран от #90
11:01 01.12.2025
40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦":Нещо за над ОСЕМСТОТИНТЕ САШтински бази по света🤔❗
Не си ли чувал за тях🤔❓
Или те пазят мира в Югославия, Ирак, Либия, Сирия, Иран......
11:02 01.12.2025
41 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Коиловци брадърс":Наркотика и тъпотията не прощава ,няма да прости и на нас че се продадохме за банани и ги търпим ,всяко стадо си заслужава овчаря
11:02 01.12.2025
42 А бее
11:02 01.12.2025
43 Дзън-дзън
Сериозно?
Това важи ли за Германия? За Япония?
Защо немската армия днес е под 200 000 / само за сведение, три ПЪТИ по-малката като население Украйна предлага да договори 800 000 размер на армията си/? Защо немците нямат ядрено оръжие? Нямат балистични ракети / та нали те са ги измислили и въвели първи, фон Браун не е индианец от Оклахома, не е и гениален български ром, немец е/?
Кая Калас за пореден път демонстрира неспособност да различи фикция от реалност.
Не е проблем, когато иде реч за домакиня, имаща проблем с тегло и размери, но когато говорим за водещия диплома на ЕС...
11:02 01.12.2025
44 Тагарев Тошко
До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦":Тя ли ще поставя условие на по силния? Когато Украйна побеждава може да има претенции, сега или подписва или капитулира и губи всичко!
11:03 01.12.2025
45 Ха ХаХа
До коментар #2 от "Хехе":Затова няма ВСУ а само остатъци от нея
11:03 01.12.2025
46 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
11:03 01.12.2025
47 Дали
Войната е бизнес...Човешкият живот не струва нищо.
11:04 01.12.2025
48 Аз.......
До коментар #2 от "Хехе":👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
11:04 01.12.2025
49 дядото
11:06 01.12.2025
50 Еести
11:07 01.12.2025
51 Ха ХаХа
11:07 01.12.2025
52 Бай Ставри
До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦":Ела пиленце при батко, ще те излекувам сладко, сладко.
11:07 01.12.2025
53 Тихата луда
11:08 01.12.2025
54 Миролюб Войнов, майор
До коментар #36 от "Хайо":"....Прав си ,стана първата...."
Аха...с рибарските мрежи, лапатките и мотопедите.
Бах и резила ЧетириГодишен 👎
11:09 01.12.2025
55 Боруна Лом
До коментар #35 от "Папуц":ОТ ПОЗИЦИЯТА,ЧЕ Е ХАХАВА!
11:09 01.12.2025
57 Хи хи хи
считам аналена за "интелектуална"
11:10 01.12.2025
58 Хе!
11:11 01.12.2025
59 Ццц
11:12 01.12.2025
60 гост
11:13 01.12.2025
61 Да бе да
11:13 01.12.2025
62 Това говори колко пprосtа
11:13 01.12.2025
63 Али Турчинът
Говори ама глупости..))
11:13 01.12.2025
64 АМАH OT ИДИOTИ
🥺
ЗАЩОТО ИМАТ ИЗКРИВЕНА ПРЕДСТАВА ЗА ОБЕКТИВНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ. 😖
МИСЛЯТ СИ, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ХЕМ ДА СИ EБAH, XEM ДА НАЛАГAШ MHEHИЕ.
11:14 01.12.2025
65 гошето
11:15 01.12.2025
66 Гетлост
11:15 01.12.2025
67 Кая е неадекватна
За м. ноември 2025г. е освободила 760 кв.км на фронта и е загубила 33кв.км.
Положителният баланс за Русия е 727кв.км за м. ноември, докато за м. октомври е 610 кв.км, а за м. септември е 635 кв.км.
11:15 01.12.2025
68 Бг гражданин
11:15 01.12.2025
69 Ах милата тя, много ми е
11:15 01.12.2025
70 Поздрав за цензора
11:15 01.12.2025
71 долу ес
11:16 01.12.2025
72 Механик
Кая, коя си ти ме, булка? Що не опиташ да кажеш на Путин да намали армията!
Малееее, няма такива безмозъчници като тия!
11:18 01.12.2025
73 Дон Дони
11:19 01.12.2025
74 Пенчо
11:19 01.12.2025
75 Аоо
До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Ама тез самолети доставиха ли ги и въобще гърчат ли или ще ги бутаме?
Коментиран от #86
11:20 01.12.2025
76 Умирам от смях
11:21 01.12.2025
77 Айнщайн
11:22 01.12.2025
79 Мдаа
11:23 01.12.2025
80 не може да бъде
11:23 01.12.2025
81 az СВО Победа 80
11:24 01.12.2025
82 Аоо
До коментар #32 от "Танковите":Личи си, че не си ходил войник, нямаш логично мислене и не играеш на новите електронни игри за война. Трудно се приспособяваш към новото.
11:24 01.12.2025
83 Аоо
До коментар #13 от "Българин":Май и ти като кая си на бело. Я опитай с българска ракия
11:25 01.12.2025
84 Проф. Вучков
11:25 01.12.2025
85 Жожи
До коментар #14 от "Атина Палада":А такива като теб-с една глава по-къси.
11:26 01.12.2025
86 Механик
До коментар #75 от "Аоо":На тоя не му обръщай внимание. Той живее не в паралелна, а направо във перпендикулярна реалност.
В тая реалност целия свят се тълпи пред украинските посолства и иска да бъде мобилизиран за война в защита на любимата му незалежная.
Във фантазиите си този няй напраед се виждаше като картечар, който громи руснаците, но явно болестта напрпедва и вече се вижда като пилот на нелетящ самолет, който удря дълбоко в руския тил- някъде към Владивосток (след като е съборил Кремъл, разбира се).
Всяка нощ изпълнява бойни мисии и "лети по прибори".
11:27 01.12.2025
87 Истината
До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Първо трябва да накарате самолетите да летят ХАХАХА
11:29 01.12.2025
88 Пудинг
11:30 01.12.2025
89 Ха ха ха ха
Коментиран от #94
11:30 01.12.2025
90 Аоо
До коментар #39 от "Дон Дони":А също и на Тръмп. И той ги остави да пасат бело свободно. Отиде да се бори срещу белото във Венецуела, щото бело надали имат, ама петрол бол.
11:33 01.12.2025
91 Е да де кайо...
11:33 01.12.2025
92 стоян георгиев
11:35 01.12.2025
93 Анонимен
11:36 01.12.2025
94 хихи
До коментар #89 от "Ха ха ха ха":Обсебена е от Путин.
И кекс да прави в кухнята с мъжа си, мисли за бъркалката на Путин
11:37 01.12.2025
95 Мозъчен тръст
11:42 01.12.2025
96 Анонимен
11:48 01.12.2025
97 Ролан
11:49 01.12.2025
98 Крава
11:52 01.12.2025
99 55555
До коментар #35 от "Папуц":Къде ви е победата,или викаш след три дни?Няма победа ,вече четвърта година тъпчете като пате в калчища на едно място.
Коментиран от #104
11:58 01.12.2025
100 Пет държави желаят да се обединят
12:00 01.12.2025
101 Чичак
12:01 01.12.2025
102 Ами всички вече я
До коментар #8 от "Космос":признават,че е най силната армия в света и най-подготвена,дори и краварите,а за западналите подлоги и дума да не става,те са пълна скръб и сбирщайн от 80 00 глъм пера,които при конфликт отиват за няма и седмица.
12:06 01.12.2025
104 Дядо Ламби
До коментар #99 от "55555":То ние нищо не викаме викат го янките твоите господари тупат койрук и се чудят как да се измазулят от позора на поредната загубена война!
12:12 01.12.2025
105 ще и се Русия да бе в ЕС и да я бяха
12:12 01.12.2025
106 психодиспансер
🤣😂🤣
12:18 01.12.2025
