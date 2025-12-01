Новини
Свят »
Белгия »
Кая Калас заяви, че руската армия трябва да бъде намалена
  Тема: Украйна

Кая Калас заяви, че руската армия трябва да бъде намалена

1 Декември, 2025 10:47 1 915 107

  • украйна-
  • кая калас-
  • ес-
  • русия

Ако се мисли за ограничаване на украинските въоръжени сили, трябва да се помисли и за руските, каза тя

Кая Калас заяви, че руската армия трябва да бъде намалена - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според нас не може да се каже на суверенна държава колко голяма да бъде нейната войска, но ако това се прави, трябва да има натиск и за руската армия, защото тя е истинската заплаха за всички - не само за Европа, а и за съседите на Русия. Това каза върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред журналисти преди началото на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел по повод обсъжданото споразумение за прекратяване на войната в Украйна, предаде БТА.

По нейните думи тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна. Още не знаем резултатите от разговорите в САЩ, украинците са там (за преговори) сами, ако бяха с европейците, със сигурност щяха да бъдат много по-силни, но вярвам, че могат да се справят, добави Калас.

Още новини от Украйна

Ясно е, че Русия не иска мир, затова трябва да подготвим Украйна да издържи в това много трудно време, подчерта тя.

Калас посочи, че на днешното заседание отново ще бъдат обсъдени възможностите за продължаване на подкрепата за Киев и за развитие на европейските отбранителни способности. По нейните думи Белгия има основания за сдържаност по отношение на опасностите от предоставянето на запорираното руско имущество в полза на украинската страна. Според нея предстоящото през декември заседание на Европейския съвет няма да приключи без решение за по-нататъшното финансиране на Украйна.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 100 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    183 12 Отговор
    Ами да отива и да я намалява. Тъкмо ще ни се разкара от главите, че толкова глупост на едно място не се търпи.

    Коментиран от #37

    10:48 01.12.2025

  • 2 Хехе

    16 125 Отговор
    Че нали това прави Украинската армия -- съкращава руската :)

    Коментиран от #45, #48, #78

    10:48 01.12.2025

  • 3 Коиловци брадърс

    158 9 Отговор
    Тези новите европейски политици не стават и за сервитьори в баничарница.

    Коментиран от #41

    10:49 01.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    154 11 Отговор
    Тази е ненормална! Европа наистина се води от пълни откачалници!
    Ми хайде иди я намали!!! Фатай самолета и иди го кажи на Путин?!

    Да не забравяме, че тази е замесена пряко в корупционния скандал, който разтърсва Украйна! Името и беше извадено от американците! Какво да очакваме от една престъпна нацистка?!

    10:49 01.12.2025

  • 5 ффбн

    66 13 Отговор
    Тя таз като я гледам май самата е с руски ген

    10:50 01.12.2025

  • 6 Чорбара

    78 10 Отговор
    Само лампите и идиоти ни управляват.
    Тая е хохава ама много.

    10:50 01.12.2025

  • 7 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    13 58 Отговор
    Само ние пилотите на F-16 Block 70 можем драстично да намалалим руската армия !!!
    Но не и Литва, не и Кая, не и Калас 😁

    Коментиран от #75, #87

    10:50 01.12.2025

  • 8 Космос

    12 103 Отговор
    Ако путин не беше направил тази тридневна операрция то светът още щеше да смята, че руската армия е втората армия в света.
    Посмешище и пародия на армия.

    Коментиран от #33, #36, #102

    10:50 01.12.2025

  • 9 да я намалят

    33 8 Отговор
    то сега е 2 милиона армията и 400 000 още 3-4 частни армии , и гвардия спецназ и удърни танкови бригади 6 000 . от 2 милиона да я смъкнат до 1 и половина милиона . какво ще промени . ще видим .

    Коментиран от #32

    10:50 01.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    65 9 Отговор
    МЕНЕ АКО МЕ ПИТАТЕ
    НА РУСИЯ ВЪОБЩЕ НЕ И ТРЯБВА АРМИЯ
    .....
    ПРАВИШ ЗАПАДНА ЕВРОПА РАДИОАКТИВНА ЗА 6000 ГОДИНИ
    И СЪКРАЩАВАШ АРМИЯТА:)

    10:51 01.12.2025

  • 12 А стига бе

    86 8 Отговор
    Е тия вече тотално доказаха,че живеят в друг свят....Яко ги апе гъсока там в Брюксел...

    10:51 01.12.2025

  • 13 Българин

    7 66 Отговор
    ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.

    Коментиран от #83, #103

    10:51 01.12.2025

  • 14 Атина Палада

    6 63 Отговор
    то и Русия трябва да бъде намалена -до Московска област

    Коментиран от #85

    10:51 01.12.2025

  • 15 604

    64 6 Отговор
    Кая ли ще я намаля или урсулякъ или оня с 2 те меки китки рюти...?

    10:52 01.12.2025

  • 16 Старец

    61 7 Отговор
    Жабата поставя условия на мечката.

    10:52 01.12.2025

  • 17 Атина Палада

    8 57 Отговор
    братята украинци доста я намалиха-толкова ,че Хаяско докара севернокорейци .....

    Коментиран от #107

    10:52 01.12.2025

  • 18 шега да става

    35 4 Отговор
    Вече е и стара иначе можеше да увеличи армията

    10:53 01.12.2025

  • 19 атлантически делириум

    55 5 Отговор
    Хахаха🤣🤣🤣 Е то, кво да й коментираш на тази патka😂

    10:53 01.12.2025

  • 20 Британия

    17 23 Отговор
    Пълни измислици и глупости,Украйна изгуби всичко зеленият идиот е безполезен, американците са слаби и глупави идиот,а руснаците още живеят в нереалноста Путя е слаб само една трета от Украйна превзе за близо четири години и предимно села

    10:53 01.12.2025

  • 21 Последния Софиянец

    39 6 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и вече може да бъде намалена

    10:53 01.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    43 5 Отговор
    САЩ търси едни48 ООО ООО ООО $$$❗
    Адресът води до ЗЕ, Кая, Естония, ❗

    10:54 01.12.2025

  • 24 Тракиец 🇺🇦

    5 63 Отговор
    Тука Калас е АБСОЛЮТНО ПРАВА ... Няма как да искаш украинската армия да се намалява а в същото време Русия да не е намаля и тя ..Хайде баста с тези имперски и комунистически разсъждения и неративи....

    Коментиран от #35, #40, #44, #52

    10:54 01.12.2025

  • 25 Да,бе

    57 4 Отговор
    Докато не се въведе тест за интелигентност за евробюрократите резултатът ще е все по-срамен...

    10:55 01.12.2025

  • 26 Гледащ

    20 4 Отговор
    Хахахаха

    10:55 01.12.2025

  • 27 Путята

    29 4 Отговор
    Душичка сладка златна. Кажи с колко да си намалиме армията.

    10:55 01.12.2025

  • 28 Мдаа, Путин я чу,

    36 2 Отговор
    разтрепери се и хукна да си намаля армията, щото страшната Кая Калас рече, че трябва да я съкрати! Господи, кат си прибрал грешните защо не прибереш и смешните?

    10:57 01.12.2025

  • 29 ДрайвингПлежър

    48 1 Отговор
    Аз съм съгласен с другарката Калас! Нека Руската армия бъде намалена!
    СЛЕД КАТО ПРЕСТЪПНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НАТО БЪДЕ РАЗФОРМИРОВАНА!

    Припомням че НАТО беше създадена първо - Варшавския договор е отговор на тази заплаха!
    Припомням че НАТО пое ангажимант за неразширение - Руската армия е отговор на системното нарушаване на тази договорка

    Съществуването на НАТО налага силна и многобройна Руска армия, а не обратното!
    ЗАКРИВАМЕ НАТО тъй като то е една терористична организация и след това разговаряме с Русия да си намали армията!

    Е така става, фройлан Калас!

    10:57 01.12.2025

  • 30 Хи хи хи

    22 3 Отговор
    Абеее не го слушайте туй кви ги плещи......

    само я вижте на кво прилича

    10:57 01.12.2025

  • 31 Дедо Джо

    21 3 Отговор
    Килограм свински бут 8.80 евро, колкото в Швейцария. Бързо ще стопите мазнинката от управлението на султан Боко.

    10:57 01.12.2025

  • 32 Танковите

    4 28 Отговор

    До коментар #9 от "да я намалят":

    бригади са сведени до 0 вече. Армата няма, никога не влезе в серийно производсто, а старите танкове вече и в музеите свършиха. Затова нападат на мотоциклети. Поне Русия има достатъчен брой жертвеници да хвърля като пушечно месо, така че могат още дълго да нападат. Ама и тези жертвеници ще свършват в един момент, колкото и да са многобройни.

    Коментиран от #82

    10:57 01.12.2025

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    21 2 Отговор

    До коментар #8 от "Космос":

    Сега и от КОСМОСА видяха, че ЕсеС, НАТьО, СрАЩ
    НЕ МОГАТ ДА Я СПРАТ🤔❗
    НЕМОЖАЧИ‼️

    10:58 01.12.2025

  • 34 Боруна Лом

    25 2 Отговор
    ТАА СИ МИСЛИ , ЧЕ ГОВОРИ ЗА БГ АРМИЯ, КЪДЕТО Я ЗАНУЛИХА! ТОКУ ЩО КАЦА ОТ МАРС!

    10:58 01.12.2025

  • 35 Папуц

    38 3 Отговор

    До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦":

    Да Ви попитам , с какви аргументи и с какви правомощия, тази жена дава такива изявления?
    Има един закон ,който гласи - победителят взема всичко.
    Така е и на Олимпиада, така е и на война.
    Та да Ви попитам , от позицията на каква, тази жена има претенции?

    Коментиран от #55, #99

    10:59 01.12.2025

  • 36 Хайо

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Космос":

    Прав си ,стана първата и го признават и американците .А ги вземи се пообразовай .

    Коментиран от #54

    11:00 01.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бежко

    22 1 Отговор
    Жена с тънки устни - мнооого зла женица!
    Жал ми е за съпругът й - хем проклета , хем и не може да му посвири на кларинета.

    11:01 01.12.2025

  • 39 Дон Дони

    21 1 Отговор
    Тази е ненормална, да поставя условие на побеждаващия! Спокойно Русия няма да ви нападне, нямате нито нефт нито газ, джендъри и мигранти не и трябват!

    Коментиран от #90

    11:01 01.12.2025

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    22 2 Отговор

    До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦":

    Нещо за над ОСЕМСТОТИНТЕ САШтински бази по света🤔❗
    Не си ли чувал за тях🤔❓
    Или те пазят мира в Югославия, Ирак, Либия, Сирия, Иран......

    11:02 01.12.2025

  • 41 Kaлпазанин

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Коиловци брадърс":

    Наркотика и тъпотията не прощава ,няма да прости и на нас че се продадохме за банани и ги търпим ,всяко стадо си заслужава овчаря

    11:02 01.12.2025

  • 42 А бее

    15 4 Отговор
    И туй ли падало от батут на главЪтЪ си ???!

    11:02 01.12.2025

  • 43 Дзън-дзън

    23 2 Отговор
    Не можело да се кажа колко голяма трябва да е армията на суверенна държава? Държава, която е загубила война?
    Сериозно?
    Това важи ли за Германия? За Япония?
    Защо немската армия днес е под 200 000 / само за сведение, три ПЪТИ по-малката като население Украйна предлага да договори 800 000 размер на армията си/? Защо немците нямат ядрено оръжие? Нямат балистични ракети / та нали те са ги измислили и въвели първи, фон Браун не е индианец от Оклахома, не е и гениален български ром, немец е/?
    Кая Калас за пореден път демонстрира неспособност да различи фикция от реалност.
    Не е проблем, когато иде реч за домакиня, имаща проблем с тегло и размери, но когато говорим за водещия диплома на ЕС...

    11:02 01.12.2025

  • 44 Тагарев Тошко

    19 3 Отговор

    До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦":

    Тя ли ще поставя условие на по силния? Когато Украйна побеждава може да има претенции, сега или подписва или капитулира и губи всичко!

    11:03 01.12.2025

  • 45 Ха ХаХа

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хехе":

    Затова няма ВСУ а само остатъци от нея

    11:03 01.12.2025

  • 46 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    12 2 Отговор
    ТАА ПА КОЙ И ИСКА МНЕНИЕТО

    11:03 01.12.2025

  • 47 Дали

    17 2 Отговор
    Земята ще стане по-добро място за живеене, ако натото се разпусне.
    Войната е бизнес...Човешкият живот не струва нищо.

    11:04 01.12.2025

  • 48 Аз.......

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хехе":

    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

    11:04 01.12.2025

  • 49 дядото

    16 2 Отговор
    шашов човек най-му личи като му дадеш власт или ...микрофон.

    11:06 01.12.2025

  • 50 Еести

    16 3 Отговор
    Кая Калас на естонски означава куха лейка.

    11:07 01.12.2025

  • 51 Ха ХаХа

    10 2 Отговор
    Само че Украйна СЕ намалява до изчезването и

    11:07 01.12.2025

  • 52 Бай Ставри

    11 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦":

    Ела пиленце при батко, ще те излекувам сладко, сладко.

    11:07 01.12.2025

  • 53 Тихата луда

    11 2 Отговор
    Наистина е луда!

    11:08 01.12.2025

  • 54 Миролюб Войнов, майор

    5 9 Отговор

    До коментар #36 от "Хайо":

    "....Прав си ,стана първата...."

    Аха...с рибарските мрежи, лапатките и мотопедите.
    Бах и резила ЧетириГодишен 👎

    11:09 01.12.2025

  • 55 Боруна Лом

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "Папуц":

    ОТ ПОЗИЦИЯТА,ЧЕ Е ХАХАВА!

    11:09 01.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хи хи хи

    19 2 Отговор
    След като се появи туй недоразумение "дипломат", кая де,
    считам аналена за "интелектуална"

    11:10 01.12.2025

  • 58 Хе!

    15 1 Отговор
    Варшавският договор отдавна се разпусна! НАТО - не! Русия изтегли войските си от Централна Европа! НАТО - не! Кой е военолюбеца!? Кисинджър ви каза, че Крим е руски, но вие не забелязахте, а нападнахте Радев президента за почти същите реплики! Светилото Борисов още преди Радев каза, че Европа е прежалила Крим, но не ви прави впечатление и всички го обявявате за атлантик! Само преди седмица подкрепи мирния план на Тръмп! Розен премиера също! Хем вдигат украинското знаме, хем одобряват точките на Тръмп!? Врътливи господа, господи! Бе, те много луксозни евроатлантици, влюбени в Кремъл!

    11:11 01.12.2025

  • 59 Ццц

    14 2 Отговор
    На седмия ден Господ създаде човека. И му даде глава и сложи разум вътре, за да направи това същество богоподобно. В обедната почивка Господ създаде и евроатлантика и даде и на него глава....защото не знаеше по-добър начин да му държи зъбите подредени..🤣 Кая Калас трябва да е правена вечерта, когато Господ вече е бил много уморен...

    11:12 01.12.2025

  • 60 гост

    12 1 Отговор
    Това "нещо" произвежда смешки непрекъснато.Да благодарим на урсуз фон фекален!

    11:13 01.12.2025

  • 61 Да бе да

    14 1 Отговор
    Абе тия там с какъв конкурс ги избират. То и нашите няма да могат да се класират там.

    11:13 01.12.2025

  • 62 Това говори колко пprосtа

    10 1 Отговор
    и tъpа е не само тя,а и тези които я лансират.Тя е най-добре да мисли за проблемите в страната си не за чужди проблеми,че току виж Русия реши да си върне и Естония и тази мисирка тъ ра се окаже в чужд кокошарник и ша мига като плъх в трици. При дядо отявлен поддръжник и съратник на нацистите,баща нагаждач,дъщеря търа и рrоsтъ кво да очакваш.

    11:13 01.12.2025

  • 63 Али Турчинът

    8 2 Отговор
    Дрън-дрън че пляс.Всеки който има уста говори.
    Говори ама глупости..))

    11:13 01.12.2025

  • 64 АМАH OT ИДИOTИ

    15 2 Отговор
    ЗНАЕТЕ ЛИ ЗАЩО В НОРМАЛНИТЕ ВРЕМЕНА В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ НЕ СА ДОПУСКАЛИ ЖEHИЧKИ ДА ЗАЕМАТ РЪКОВОДНИ ПОСТОВЕ ????
    🥺
    ЗАЩОТО ИМАТ ИЗКРИВЕНА ПРЕДСТАВА ЗА ОБЕКТИВНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ. 😖
    МИСЛЯТ СИ, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ХЕМ ДА СИ EБAH, XEM ДА НАЛАГAШ MHEHИЕ.

    11:14 01.12.2025

  • 65 гошето

    11 3 Отговор
    тая верно я пере съчмата... смятай какви кухи глави са начело на ЕС

    11:15 01.12.2025

  • 66 Гетлост

    9 2 Отговор
    Каква си ти да казваш каква да бъде руската армия?

    11:15 01.12.2025

  • 67 Кая е неадекватна

    9 1 Отговор
    Русия побеждава и освобождава своята конституционно закрепена руска територия в съседната окраина.

    За м. ноември 2025г. е освободила 760 кв.км на фронта и е загубила 33кв.км.

    Положителният баланс за Русия е 727кв.км за м. ноември, докато за м. октомври е 610 кв.км, а за м. септември е 635 кв.км.

    11:15 01.12.2025

  • 68 Бг гражданин

    11 2 Отговор
    Болна е жената,болна и недоволна! Ужасява с появата си , отблъскваща физиономия и поведение

    11:15 01.12.2025

  • 69 Ах милата тя, много ми е

    9 1 Отговор
    симпатична, душичка златна. Тя ще казва кой ще кара влака, хубавица мамина!

    11:15 01.12.2025

  • 70 Поздрав за цензора

    3 1 Отговор
    Проверка цензура

    11:15 01.12.2025

  • 71 долу ес

    8 2 Отговор
    струва ми се, че естония тябва да се намали съобразно намалението на руската армия..... какво да му каже на природно неинтелигенти маймумни....

    11:16 01.12.2025

  • 72 Механик

    13 1 Отговор
    Иде ми да се гътна на пода и да си умра от смях.
    Кая, коя си ти ме, булка? Що не опиташ да кажеш на Путин да намали армията!
    Малееее, няма такива безмозъчници като тия!

    11:18 01.12.2025

  • 73 Дон Дони

    11 1 Отговор
    Готвят забрана на руския в Естония, и Каето я страх да не са следващи! Е чак толкова не може да сте тъпи!

    11:19 01.12.2025

  • 74 Пенчо

    7 2 Отговор
    Патка.

    11:19 01.12.2025

  • 75 Аоо

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Ама тез самолети доставиха ли ги и въобще гърчат ли или ще ги бутаме?

    Коментиран от #86

    11:20 01.12.2025

  • 76 Умирам от смях

    13 2 Отговор
    После някой ако ми каже, че в Евро-г@йския съюз има нормални ще му покажа тази статия.

    11:21 01.12.2025

  • 77 Айнщайн

    11 1 Отговор
    Преди да започнеш да казваш нещо, не е лошо да провериш дали езикът ти е включен към мозъка...

    11:22 01.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Мдаа

    13 1 Отговор
    Личи си, че тази жена има само една гънка и тя е под кръста. Какво чакат, да се вдига Европата и да ходи да намали руската армия като са толкова ербап. Те и сега изпращат военни съветници и инструктори, пък после четем кой френски генерал къде се пребил на ски в Алпите, щото как да кажат,че се е върнал от Украйна в хоризонтално положение, като официално въобще не е ходил там.

    11:23 01.12.2025

  • 80 не може да бъде

    13 2 Отговор
    Женският характер е една загадка въпреки големите изменения във общества през последните години ...самият Фройд казва че за целия си живот единственото нещо което не е успял да разбере това е женският характер!?И ето ви сега г-жа Кая която прави такова изявление че просто избива рибата жива рибка не остава!?Ама и г-жа Урсула също е много напред с такива изказвания!?Затова -за да има мир -Кая и Урсула -в манастир!? ...но по-сериозно погледнато на проблема двете госпожи направиха една ужасна "услуга" на жените -компрометираха издигането на жените на високи постове -и други разбира се допринасят но тези двете особено много !?

    11:23 01.12.2025

  • 81 az СВО Победа 80

    11 2 Отговор
    Тая определено има огромни менталени дефицити! 🤣🤣🤣

    11:24 01.12.2025

  • 82 Аоо

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Танковите":

    Личи си, че не си ходил войник, нямаш логично мислене и не играеш на новите електронни игри за война. Трудно се приспособяваш към новото.

    11:24 01.12.2025

  • 83 Аоо

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Май и ти като кая си на бело. Я опитай с българска ракия

    11:25 01.12.2025

  • 84 Проф. Вучков

    15 2 Отговор
    Понякога като гледам някой човек и си задавам въпроса, той идиот ли е роден....или е ходил на допълнителни курсове?

    11:25 01.12.2025

  • 85 Жожи

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    А такива като теб-с една глава по-къси.

    11:26 01.12.2025

  • 86 Механик

    9 2 Отговор

    До коментар #75 от "Аоо":

    На тоя не му обръщай внимание. Той живее не в паралелна, а направо във перпендикулярна реалност.
    В тая реалност целия свят се тълпи пред украинските посолства и иска да бъде мобилизиран за война в защита на любимата му незалежная.
    Във фантазиите си този няй напраед се виждаше като картечар, който громи руснаците, но явно болестта напрпедва и вече се вижда като пилот на нелетящ самолет, който удря дълбоко в руския тил- някъде към Владивосток (след като е съборил Кремъл, разбира се).
    Всяка нощ изпълнява бойни мисии и "лети по прибори".

    11:27 01.12.2025

  • 87 Истината

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Първо трябва да накарате самолетите да летят ХАХАХА

    11:29 01.12.2025

  • 88 Пудинг

    3 1 Отговор
    Пхахахахахя

    11:30 01.12.2025

  • 89 Ха ха ха ха

    11 2 Отговор
    Аз пък обявявам Кайчето за намали белото защото хептен изтрещя ха ха

    Коментиран от #94

    11:30 01.12.2025

  • 90 Аоо

    8 1 Отговор

    До коментар #39 от "Дон Дони":

    А също и на Тръмп. И той ги остави да пасат бело свободно. Отиде да се бори срещу белото във Венецуела, щото бело надали имат, ама петрол бол.

    11:33 01.12.2025

  • 91 Е да де кайо...

    6 2 Отговор
    Значи за равновесие, според твойта логика, войските на НАТЮ трябва да са на подчинение на Путин !!!

    11:33 01.12.2025

  • 92 стоян георгиев

    9 3 Отговор
    .уха лейка/лелка

    11:35 01.12.2025

  • 93 Анонимен

    6 2 Отговор
    Лошото е че е раждала и си е предала гените

    11:36 01.12.2025

  • 94 хихи

    8 2 Отговор

    До коментар #89 от "Ха ха ха ха":

    Обсебена е от Путин.
    И кекс да прави в кухнята с мъжа си, мисли за бъркалката на Путин

    11:37 01.12.2025

  • 95 Мозъчен тръст

    8 1 Отговор
    Отново счупи глуппомера

    11:42 01.12.2025

  • 96 Анонимен

    7 0 Отговор
    Полицията в Москва е три пъти повече от армията на Естония

    11:48 01.12.2025

  • 97 Ролан

    7 0 Отговор
    Околните на тази , да се ваксинират против бяс )))

    11:49 01.12.2025

  • 98 Крава

    7 0 Отговор
    Коя е тая дето мучи всеки ден? Отивай на фронта , да се докажеш, или не ти стиска?

    11:52 01.12.2025

  • 99 55555

    3 4 Отговор

    До коментар #35 от "Папуц":

    Къде ви е победата,или викаш след три дни?Няма победа ,вече четвърта година тъпчете като пате в калчища на едно място.

    Коментиран от #104

    11:58 01.12.2025

  • 100 Пет държави желаят да се обединят

    5 2 Отговор
    с Русия доброволно. През декември 2025 г., се случва нещо, за което не сме си и помисляли с години. Беларус, Армения, Южна Осетия, Абхазия и Приднестровието едновременно са предприели официални стъпки за присъединяване към съюза на Русия-Беларус като нови съюзни държави. Това няма да е стария СССР или просто съюз - те искат да е нов Съюз, по-мощен и по-модерен, демократичен и съвременен от стария СССР.

    12:00 01.12.2025

  • 101 Чичак

    5 1 Отговор
    Тая патица още ли не е осъзнала че почти никой вече не вярва на антируска пропаганда. Сигурно ще се намери още някой друг нацистки лумпен.

    12:01 01.12.2025

  • 102 Ами всички вече я

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Космос":

    признават,че е най силната армия в света и най-подготвена,дори и краварите,а за западналите подлоги и дума да не става,те са пълна скръб и сбирщайн от 80 00 глъм пера,които при конфликт отиват за няма и седмица.

    12:06 01.12.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Дядо Ламби

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "55555":

    То ние нищо не викаме викат го янките твоите господари тупат койрук и се чудят как да се измазулят от позора на поредната загубена война!

    12:12 01.12.2025

  • 105 ще и се Русия да бе в ЕС и да я бяха

    2 0 Отговор
    окрали досега ,за армия да не говорим , политиците на ЕС са слаби и безпомощни , но в същото време най коварните и опасни хищници , всяка държава и народ трябва да внимават много с тях

    12:12 01.12.2025

  • 106 психодиспансер

    2 0 Отговор
    Трябва да пуснеш молба до Путин ако искаш да бъде намалена
    🤣😂🤣

    12:18 01.12.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания