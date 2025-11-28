Кремъл очаква детайли за мирния план преди посещението на американската делегация

Кремъл заяви днес, че очаква да получи информация за мирния план за Украйна преди следващата седмица американска делегация да пристигне в Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред руския Първи канал, че Вашингтон информира Москва за съгласуването на положенията на американския мирен план, предаде ТАСС.

"Получаваме някакви моменти, които те съгласуват. Затова към момента на срещата следващата седмица на Путин с тази делегация, която ще пристигне, ще разполагаме с информация за тези въпроси, които така или иначе са били обсъдени и съгласувани", заяви Песков.

Песков каза още, че Москва работи с убеждението, че преговаря само със Съединените щати.

"На този етап става дума за преговори с американците", изтъкна Песков пред Първи канал. Той каза още, че понастоящем не трябва да бъде обръщано внимание на резолюциите на Европейския парламент за необходимостта Европа да стане част от преговорите.