Новини
Свят »
Русия »
Кремъл очаква детайли за мирния план преди посещението на американската делегация
  Тема: Украйна

Кремъл очаква детайли за мирния план преди посещението на американската делегация

28 Ноември, 2025 22:06 448 13

  • украйна-
  • русия-
  • дмитрий песков-
  • сащ-
  • кремъл

Песков заяви, че понастоящем не трябва да бъде обръщано внимание на резолюциите на Европейския парламент

Кремъл очаква детайли за мирния план преди посещението на американската делегация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че очаква да получи информация за мирния план за Украйна преди следващата седмица американска делегация да пристигне в Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред руския Първи канал, че Вашингтон информира Москва за съгласуването на положенията на американския мирен план, предаде ТАСС.

Още новини от Украйна

"Получаваме някакви моменти, които те съгласуват. Затова към момента на срещата следващата седмица на Путин с тази делегация, която ще пристигне, ще разполагаме с информация за тези въпроси, които така или иначе са били обсъдени и съгласувани", заяви Песков.

Песков каза още, че Москва работи с убеждението, че преговаря само със Съединените щати.

"На този етап става дума за преговори с американците", изтъкна Песков пред Първи канал. Той каза още, че понастоящем не трябва да бъде обръщано внимание на резолюциите на Европейския парламент за необходимостта Европа да стане част от преговорите.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    3 2 Отговор
    Плана е ясен, капитулация на Украйна.

    22:08 28.11.2025

  • 2 Видьо Видев

    2 2 Отговор
    Асен Василев ще го има в политиката и след Тръмп и Путлер, и след Борисов,Пеевски,Копейкин,Слави и Радев, защото неговата СИЛА е в ИСТИНАТА и КОМПЕТЕНТНОСТТА!

    22:08 28.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    Коментиран от #5

    22:11 28.11.2025

  • 4 Пак аз

    1 1 Отговор
    Уж Втарая армия в света моли първата армия в света да склони 22 -армия за мирни преговори.

    Коментиран от #9

    22:11 28.11.2025

  • 5 Ха аха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ще ти плати кратуната празна.

    22:12 28.11.2025

  • 6 Миролюб Войнов, аналитик

    3 3 Отговор
    Детайлите са ясни....
    Русия се кълне във вярност към С.А.Щ, забравя всякви БРИКС-ове, Джабутита и Гваделупи, подарява на Щатите 80% Украйна и правото американците да продават руската нефт и газ на Европа. Гениален многоходов план, сътворен от шофьор на такси 😄👍

    22:12 28.11.2025

  • 7 Военен

    3 1 Отговор
    Рашистите разчитат на Тръмп да им даде и останалата част от Донбас, че вече нямат месо за фронта. Със сигурност няма да ги огрее.

    22:16 28.11.2025

  • 8 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    За какво е целия този цирк?няма никакъв план за нищо! Русия има едни намерения които никой няма да приеме освен тръмп.само се занимават с глупости

    Коментиран от #11

    22:17 28.11.2025

  • 9 Ъъъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пак аз":

    Никой не моли за нищо. Най-малкото Путин. Тези, които искат мир са "Коалицията на войната" в Европа, защото Путин ги докара до просешка тояга по отношение на финансирането на Украйна в дългосрочен план. На Европа парите и свършиха и перспективата е влизането в дългова спирала, от която няма излизане. Тези €140 милиарда няма да стигнат доникъде. Следват заеми, заеми, заеми и пак заеми.😂

    Коментиран от #12

    22:21 28.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шопо

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    Като не може тогава защо не изпълняват плана на Тръмп.

    22:24 28.11.2025

  • 12 Брачет, как си?

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъъъъъъъ":

    Нещо като хапчета до теб имаш ли?

    22:25 28.11.2025

  • 13 Али

    1 0 Отговор
    Как сте путяги? Гответегъзяги, че идвам и ще ви даря с обич.

    22:26 28.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания