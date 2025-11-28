Кремъл очаква детайли за мирния план преди посещението на американската делегация

Кремъл заяви днес, че очаква да получи информация за мирния план за Украйна преди следващата седмица американска делегация да пристигне в Москва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред руския Първи канал, че Вашингтон информира Москва за съгласуването на положенията на американския мирен план, предаде ТАСС.
"Получаваме някакви моменти, които те съгласуват. Затова към момента на срещата следващата седмица на Путин с тази делегация, която ще пристигне, ще разполагаме с информация за тези въпроси, които така или иначе са били обсъдени и съгласувани", заяви Песков.
Песков каза още, че Москва работи с убеждението, че преговаря само със Съединените щати.
"На този етап става дума за преговори с американците", изтъкна Песков пред Първи канал. Той каза още, че понастоящем не трябва да бъде обръщано внимание на резолюциите на Европейския парламент за необходимостта Европа да стане част от преговорите.
1 Шопо
22:08 28.11.2025
2 Видьо Видев
22:08 28.11.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
22:11 28.11.2025
4 Пак аз
Коментиран от #9
22:11 28.11.2025
5 Ха аха ха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ще ти плати кратуната празна.
22:12 28.11.2025
6 Миролюб Войнов, аналитик
Русия се кълне във вярност към С.А.Щ, забравя всякви БРИКС-ове, Джабутита и Гваделупи, подарява на Щатите 80% Украйна и правото американците да продават руската нефт и газ на Европа. Гениален многоходов план, сътворен от шофьор на такси 😄👍
22:12 28.11.2025
7 Военен
22:16 28.11.2025
8 стоян георгиев
Коментиран от #11
22:17 28.11.2025
9 Ъъъъъъъъъ
До коментар #4 от "Пак аз":Никой не моли за нищо. Най-малкото Путин. Тези, които искат мир са "Коалицията на войната" в Европа, защото Путин ги докара до просешка тояга по отношение на финансирането на Украйна в дългосрочен план. На Европа парите и свършиха и перспективата е влизането в дългова спирала, от която няма излизане. Тези €140 милиарда няма да стигнат доникъде. Следват заеми, заеми, заеми и пак заеми.😂
Коментиран от #12
22:21 28.11.2025
11 Шопо
До коментар #8 от "стоян георгиев":НАТО може ли да съществува без САЩ ?
Като не може тогава защо не изпълняват плана на Тръмп.
22:24 28.11.2025
12 Брачет, как си?
До коментар #9 от "Ъъъъъъъъъ":Нещо като хапчета до теб имаш ли?
22:25 28.11.2025
13 Али
22:26 28.11.2025