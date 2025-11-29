Новини
Ермак пред New York Post: Отивам на фронта, не искам да създавам проблеми на Зеленски
Ермак пред New York Post: Отивам на фронта, не искам да създавам проблеми на Зеленски

29 Ноември, 2025 04:20, обновена 29 Ноември, 2025 04:24 439 1

Готов съм за всякакви репресии, заяви бившия ръководител на президентската администрация

Ермак пред New York Post: Отивам на фронта, не искам да създавам проблеми на Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият ръководител на украинската президентска администрация Андрей Ермак се готви да отиде на фронта, обяви той в интервю за New York Post.

„Отивам на фронта и съм готов за всякакви репресии. Аз съм честен и достоен човек“, каза Йермак, добавяйки, че е „служил на Украйна“ и не иска да „създава проблеми“ на украинския президент Володимир Зеленски.

Ермак беше освободен от поста си на 28 ноември на фона на разследване за борба с корупцията в енергийния сектор. Домът му беше претърсен същата сутрин.

Зеленски нарече случилото се „рестартиране на украинската президентска администрация“ и благодари на Ермак, че винаги е представял позицията на Украйна в преговорите точно както трябва да бъде.


Украйна
  • 1 Гориил

    2 2 Отговор
    Не забравяй да вземеш златната тоалетна.

    04:26 29.11.2025

