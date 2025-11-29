Папа Лъв се събу, но не се помоли в "Синята джамия" в Истанбул

Папа Лъв XIV, който посети днес джамията "Султан Ахмет", известна и като "Синята джамия" в Истанбул, събу обувките си в знак на уважение, но не се помоли при първото си посещение като глава на Римокатолическата църква в мюсюлмански храм, отбелязват Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.
Първият американски папа се поклони леко преди да влезе в джамията и след това направи обиколка на обширния комплекс от 17-ти век, който може да побере 10 000 богомолци, воден и имама на джамията и мюфтията на Истанбул.
Папа Лъв, който ходеше по бели чорапи, се усмихваше по време на 20-минутното посещение и се пошегува с един от водачите си - мюезина на джамията, който отправя ежедневните призиви за молитва, посочва Ройтерс.
Ватиканът заяви по-рано, че Светият отец ще запази "кратък момент на мълчалива молитва" в джамията, това обаче не се случи, отбелязва АП.
Имамът Асгин Тунджа заяви пред журналисти, че е попитал папата дали иска да се помоли, тъй като джамията е "домът на Аллах", но Лъв XIV отказал. По-късно говорителят на Ватикана Матео Бруни заяви: "Папата прекара своето посещение в джамията в тишина, в духа на съзерцанието и слушането, с дълбок респект към мястото и вярата на тези, които са се събрали за молитва".
Ройтерс отбелязва, че Ватиканът изглежда е бил изненадан от това, че папа Лъв не е спрял, за да се помоли по време на посещението в джамията и че не е бил посрещнат от ръководителя на турската държавна служба по религиозните въпроси "Диянет", както е било планирано.
Първоначално в прессъобщението, публикувано от Ватикана, беше посочено, че това се е случило, а по-късно пресслужбата заяви, че то е било изпратено погрешка и публикува коригирана версия, в която беше премахната частта за планирания "кратък момент на мълчалива молитва" без други обяснения, посочват двете агенции.
Същевременно папа Лъв се пошегува с имама Асгин Тунджа, като по време на излизането на групата от сградата забеляза, че се насочват към врата, която обикновено се използва за вход и над нея има надпис "Не е изход", пише още Ройтерс. "Това не е изход", каза папа Лъв, усмихвайки се, на което Тунджа отговори: "Не трябва да излизате, може да останете тук", разказва агенцията.
Лео, първият американски папа в историята, последва стъпките на своите предшественици, които също направиха знакови посещения в джамията "Султан Ахмет" в знак на уважение към мюсюлманското мнозинство в Турция. Но посещенията винаги са повдигали въпроси дали папата ще се помоли в мюсюлманския храм или поне ще спре, за да събере мислите си в медитативно мълчание, отбелязва АП.
Ройтерс коментира също, че "Синята джамия" се намира точно срещу бившата византийска катедрала "Света София", която обаче папа Лъв не посети в разрез с предишните папски посещения в Турция.
"Света София" е един от най-важните християнски храмове в продължение на близо хилядолетие, който след завладяването на Константинопол от Османската империя служи като джамия 500 години. Тя е превърната в музей преди повече от 70 години от светската Турска република, а през 2020 г. стана отново джамия с решение на президента Реджеп Тайип Ердоган, напомня агенцията.
Папа Лъв XIV пристигна в четвъртък на четиридневно посещение в Турция в рамките на първото си задгранично пътуване след избирането му за глава на Римокатолическата църква, след което ще замине за Ливан.
1 Тракиец 🇺🇦
16:59 29.11.2025
2 Сила
Коментиран от #5
17:00 29.11.2025
3 Един
Дали и папата така е шокирал турците?
17:01 29.11.2025
4 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #6, #9
17:10 29.11.2025
5 Възмутен
До коментар #2 от "Сила":Да бе за това ли ги ухажва мюсюлманите и то "главата" на римокатолическата църква. Представям си какъв соросоиден рев щеше да настане ако вселенския патриарх си позволи да посещава мюсюлмански джамии - пък не дай си боже руския патриарх да го направи.
Толкова са наведени на господарите си нашите козячета че ако им кажат и исляма ще приемат освен ако вече не са го сторили.
17:17 29.11.2025
6 Възмутен
До коментар #4 от "Тракиец 🇺🇦":"Смятайте драги сънародници кви бо.к..луци виреят сред нас"
Какво да правят козячетата когато за пари са си продали и душите а ти им казваш истината - единственото което могат да направят е да ти нашляпат минуси че в "кол-центъра" където работят са им предоставили няколко компютъра с различни IP-та.
17:21 29.11.2025
7 Сатана Z
Коментиран от #12
17:21 29.11.2025
8 Нека гледа
17:21 29.11.2025
10 Макс
17:35 29.11.2025
11 Запознат
Ами "Света София" е православен храм а римо-католиците повече мразят православието отколкото мюсюлманите. Нали джихадистите от ИДИЛ им станаха първи приятели в Сирия - сега вече са "бойци" не че и преди ужким се бореха срещу тях а реално ги подпомагаха.
17:39 29.11.2025
12 механик
До коментар #7 от "Сатана Z":Да бе , защото другите не знаят какво е турско/ислямско / нашествие . Само българите се правим на нещастници , защото не сме имали доблестта да се противопоставим . Предателството е най-големият бич на българския народ .
17:40 29.11.2025
13 Браво
Коментиран от #14
17:40 29.11.2025
14 атеист
До коментар #13 от "Браво":Всички религии са вяра в едно, божественото! Няма значение дали е Шива, Буда, Яхве, Исус или Аллах. Религията учи на добродетели, но и много злини са направени в нейно име!
17:52 29.11.2025
15 БПФ
18:02 29.11.2025
16 Ний ша Ва упрайм
18:21 29.11.2025