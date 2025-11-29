Папа Лъв се събу, но не се помоли в "Синята джамия" в Истанбул

Папа Лъв XIV, който посети днес джамията "Султан Ахмет", известна и като "Синята джамия" в Истанбул, събу обувките си в знак на уважение, но не се помоли при първото си посещение като глава на Римокатолическата църква в мюсюлмански храм, отбелязват Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Първият американски папа се поклони леко преди да влезе в джамията и след това направи обиколка на обширния комплекс от 17-ти век, който може да побере 10 000 богомолци, воден и имама на джамията и мюфтията на Истанбул.

Папа Лъв, който ходеше по бели чорапи, се усмихваше по време на 20-минутното посещение и се пошегува с един от водачите си - мюезина на джамията, който отправя ежедневните призиви за молитва, посочва Ройтерс.

Ватиканът заяви по-рано, че Светият отец ще запази "кратък момент на мълчалива молитва" в джамията, това обаче не се случи, отбелязва АП.

Имамът Асгин Тунджа заяви пред журналисти, че е попитал папата дали иска да се помоли, тъй като джамията е "домът на Аллах", но Лъв XIV отказал. По-късно говорителят на Ватикана Матео Бруни заяви: "Папата прекара своето посещение в джамията в тишина, в духа на съзерцанието и слушането, с дълбок респект към мястото и вярата на тези, които са се събрали за молитва".

Ройтерс отбелязва, че Ватиканът изглежда е бил изненадан от това, че папа Лъв не е спрял, за да се помоли по време на посещението в джамията и че не е бил посрещнат от ръководителя на турската държавна служба по религиозните въпроси "Диянет", както е било планирано.

Първоначално в прессъобщението, публикувано от Ватикана, беше посочено, че това се е случило, а по-късно пресслужбата заяви, че то е било изпратено погрешка и публикува коригирана версия, в която беше премахната частта за планирания "кратък момент на мълчалива молитва" без други обяснения, посочват двете агенции.

Същевременно папа Лъв се пошегува с имама Асгин Тунджа, като по време на излизането на групата от сградата забеляза, че се насочват към врата, която обикновено се използва за вход и над нея има надпис "Не е изход", пише още Ройтерс. "Това не е изход", каза папа Лъв, усмихвайки се, на което Тунджа отговори: "Не трябва да излизате, може да останете тук", разказва агенцията.

Лео, първият американски папа в историята, последва стъпките на своите предшественици, които също направиха знакови посещения в джамията "Султан Ахмет" в знак на уважение към мюсюлманското мнозинство в Турция. Но посещенията винаги са повдигали въпроси дали папата ще се помоли в мюсюлманския храм или поне ще спре, за да събере мислите си в медитативно мълчание, отбелязва АП.

Ройтерс коментира също, че "Синята джамия" се намира точно срещу бившата византийска катедрала "Света София", която обаче папа Лъв не посети в разрез с предишните папски посещения в Турция.

"Света София" е един от най-важните християнски храмове в продължение на близо хилядолетие, който след завладяването на Константинопол от Османската империя служи като джамия 500 години. Тя е превърната в музей преди повече от 70 години от светската Турска република, а през 2020 г. стана отново джамия с решение на президента Реджеп Тайип Ердоган, напомня агенцията.

Папа Лъв XIV пристигна в четвъртък на четиридневно посещение в Турция в рамките на първото си задгранично пътуване след избирането му за глава на Римокатолическата църква, след което ще замине за Ливан.