Новини
Свят »
Турция »
Папа Лъв се събу, но не се помоли в "Синята джамия" в Истанбул

Папа Лъв се събу, но не се помоли в "Синята джамия" в Истанбул

29 Ноември, 2025 16:53 1 425 16

  • папа лъв-
  • турция-
  • истамбул-
  • джамия
Папа Лъв се събу, но не се помоли в "Синята джамия" в Истанбул - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV, който посети днес джамията "Султан Ахмет", известна и като "Синята джамия" в Истанбул, събу обувките си в знак на уважение, но не се помоли при първото си посещение като глава на Римокатолическата църква в мюсюлмански храм, отбелязват Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Първият американски папа се поклони леко преди да влезе в джамията и след това направи обиколка на обширния комплекс от 17-ти век, който може да побере 10 000 богомолци, воден и имама на джамията и мюфтията на Истанбул.

Папа Лъв, който ходеше по бели чорапи, се усмихваше по време на 20-минутното посещение и се пошегува с един от водачите си - мюезина на джамията, който отправя ежедневните призиви за молитва, посочва Ройтерс.

Ватиканът заяви по-рано, че Светият отец ще запази "кратък момент на мълчалива молитва" в джамията, това обаче не се случи, отбелязва АП.

Имамът Асгин Тунджа заяви пред журналисти, че е попитал папата дали иска да се помоли, тъй като джамията е "домът на Аллах", но Лъв XIV отказал. По-късно говорителят на Ватикана Матео Бруни заяви: "Папата прекара своето посещение в джамията в тишина, в духа на съзерцанието и слушането, с дълбок респект към мястото и вярата на тези, които са се събрали за молитва".

Ройтерс отбелязва, че Ватиканът изглежда е бил изненадан от това, че папа Лъв не е спрял, за да се помоли по време на посещението в джамията и че не е бил посрещнат от ръководителя на турската държавна служба по религиозните въпроси "Диянет", както е било планирано.

Първоначално в прессъобщението, публикувано от Ватикана, беше посочено, че това се е случило, а по-късно пресслужбата заяви, че то е било изпратено погрешка и публикува коригирана версия, в която беше премахната частта за планирания "кратък момент на мълчалива молитва" без други обяснения, посочват двете агенции.

Същевременно папа Лъв се пошегува с имама Асгин Тунджа, като по време на излизането на групата от сградата забеляза, че се насочват към врата, която обикновено се използва за вход и над нея има надпис "Не е изход", пише още Ройтерс. "Това не е изход", каза папа Лъв, усмихвайки се, на което Тунджа отговори: "Не трябва да излизате, може да останете тук", разказва агенцията.

Лео, първият американски папа в историята, последва стъпките на своите предшественици, които също направиха знакови посещения в джамията "Султан Ахмет" в знак на уважение към мюсюлманското мнозинство в Турция. Но посещенията винаги са повдигали въпроси дали папата ще се помоли в мюсюлманския храм или поне ще спре, за да събере мислите си в медитативно мълчание, отбелязва АП.

Ройтерс коментира също, че "Синята джамия" се намира точно срещу бившата византийска катедрала "Света София", която обаче папа Лъв не посети в разрез с предишните папски посещения в Турция.

"Света София" е един от най-важните християнски храмове в продължение на близо хилядолетие, който след завладяването на Константинопол от Османската империя служи като джамия 500 години. Тя е превърната в музей преди повече от 70 години от светската Турска република, а през 2020 г. стана отново джамия с решение на президента Реджеп Тайип Ердоган, напомня агенцията.

Папа Лъв XIV пристигна в четвъртък на четиридневно посещение в Турция в рамките на първото си задгранично пътуване след избирането му за глава на Римокатолическата църква, след което ще замине за Ливан.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тракиец 🇺🇦

    8 19 Отговор
    Това е сатанист който като демоничната вещица Меркел иска Европа да бъде унищожена расово генетично от не,,гри от Африка...жалко че турците не са му размазали черепа на тоя ЛЪВ ДЕМОН ..БО,,К,,ЛУК

    16:59 29.11.2025

  • 2 Сила

    13 9 Отговор
    Вчера им го обясни кратко и ясно ..."Тази земя е християнска , била е и ще бъде !!!" Ердо мигаше на парцали и кимаше роболепно !!! 🦁✝️

    Коментиран от #5

    17:00 29.11.2025

  • 3 Един

    8 4 Отговор
    Рибар се събул, наджапал във водата и започнал да лови риба. Само след няколко минути изскочила златната рибка без да е хваната, и казала - Момче, ако си извадиш краката от водата ще ти изпълня три желания!
    Дали и папата така е шокирал турците?

    17:01 29.11.2025

  • 4 Тракиец 🇺🇦

    8 6 Отговор
    4 ри демона сатанисти терористи от терористичната антифа до сега са ми дали минус....само толкова ли можете бе ....? Смятайте драги сънародници кви бо.к..луци виреят сред нас

    Коментиран от #6, #9

    17:10 29.11.2025

  • 5 Възмутен

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Да бе за това ли ги ухажва мюсюлманите и то "главата" на римокатолическата църква. Представям си какъв соросоиден рев щеше да настане ако вселенския патриарх си позволи да посещава мюсюлмански джамии - пък не дай си боже руския патриарх да го направи.

    Толкова са наведени на господарите си нашите козячета че ако им кажат и исляма ще приемат освен ако вече не са го сторили.

    17:17 29.11.2025

  • 6 Възмутен

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тракиец 🇺🇦":

    "Смятайте драги сънародници кви бо.к..луци виреят сред нас"

    Какво да правят козячетата когато за пари са си продали и душите а ти им казваш истината - единственото което могат да направят е да ти нашляпат минуси че в "кол-центъра" където работят са им предоставили няколко компютъра с различни IP-та.

    17:21 29.11.2025

  • 7 Сатана Z

    6 7 Отговор
    Ватиканският Поп трябваше да посети първо църквите в Батак и Перущица па после да се събува по бели чорапи в джамията

    Коментиран от #12

    17:21 29.11.2025

  • 8 Нека гледа

    4 2 Отговор
    Ако не бяха помогнали на османците, сега още щяха да са край Сирия. Да отиде в Света София да види къде са си вкарвали конете кръстоносците.

    17:21 29.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Макс

    9 0 Отговор
    Много ясно . Папа Лъв е католик и няма как да се моли в джамия . Изповядващите исляма нима се молят в катедрали ?

    17:35 29.11.2025

  • 11 Запознат

    6 2 Отговор
    "Синята джамия" се намира точно срещу бившата византийска катедрала "Света София", която обаче папа Лъв не посети в разрез с предишните папски посещения в Турция"

    Ами "Света София" е православен храм а римо-католиците повече мразят православието отколкото мюсюлманите. Нали джихадистите от ИДИЛ им станаха първи приятели в Сирия - сега вече са "бойци" не че и преди ужким се бореха срещу тях а реално ги подпомагаха.

    17:39 29.11.2025

  • 12 механик

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Да бе , защото другите не знаят какво е турско/ислямско / нашествие . Само българите се правим на нещастници , защото не сме имали доблестта да се противопоставим . Предателството е най-големият бич на българския народ .

    17:40 29.11.2025

  • 13 Браво

    4 0 Отговор
    Ние християните се молим на най-силния и човеколюбив Господ ! Мюсюлманството е за ония, които не са го приели !

    Коментиран от #14

    17:40 29.11.2025

  • 14 атеист

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Браво":

    Всички религии са вяра в едно, божественото! Няма значение дали е Шива, Буда, Яхве, Исус или Аллах. Религията учи на добродетели, но и много злини са направени в нейно име!

    17:52 29.11.2025

  • 15 БПФ

    3 0 Отговор
    "Християнският" папа посещава джамията, но заобикаля православният храм... какво да се коментира повече? А и в джамията не е спрял дори за миг да се помоли - държал се е като турист... поне си е събул обевките да не го бият.

    18:02 29.11.2025

  • 16 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    21 век сонда на човечеството лети на милиони километри от земята а си говорим за феата на зъбките, шамани, божества .......

    18:21 29.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания