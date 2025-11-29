Китайски военни самолети и военноморски кораби засечени отново около Тайван

Министерството на отбраната на Тайван засече 26 китайски военни самолета, осем военноморски кораба и два официални плавателни съда около Тайван между 6 часа сутринта в петък и 6 часа сутринта днес.

Съобщава се, че двадесет и три от самолетите са пресекли средната линия на Тайванския проток. Те са навлезли в северната, централната и югозападната зона за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ) на страната.

В отговор Тайван изпрати самолети и военноморски кораби и разположи крайбрежни ракетни системи, за да наблюдава китайската активност.

Досега този месец Тайван е проследил китайски самолети 366 пъти и кораби 178 пъти. От септември 2020 г. Китай наблюга на използването на тактиката на сивата зона, като постепенно увеличава броя на военните самолети и военноморските кораби, действащи около Тайван.