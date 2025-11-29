Новини
Свят »
Китайски военни самолети и военноморски кораби засечени отново около Тайван
  Тема: Тайван

Китайски военни самолети и военноморски кораби засечени отново около Тайван

29 Ноември, 2025 16:49 550 5

  • тайван-
  • китай-
  • тактика на сивата зона-
  • заплаха-
  • военни самолети-
  • военноморски кораби-
  • пво-
  • идентификационна зона

Пекин продължава с тактиката на сивата зона, оказвайки натиск върху Тайван

Китайски военни самолети и военноморски кораби засечени отново около Тайван - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Тайван засече 26 китайски военни самолета, осем военноморски кораба и два официални плавателни съда около Тайван между 6 часа сутринта в петък и 6 часа сутринта днес.

Съобщава се, че двадесет и три от самолетите са пресекли средната линия на Тайванския проток. Те са навлезли в северната, централната и югозападната зона за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ) на страната.

В отговор Тайван изпрати самолети и военноморски кораби и разположи крайбрежни ракетни системи, за да наблюдава китайската активност.

Досега този месец Тайван е проследил китайски самолети 366 пъти и кораби 178 пъти. От септември 2020 г. Китай наблюга на използването на тактиката на сивата зона, като постепенно увеличава броя на военните самолети и военноморските кораби, действащи около Тайван.


  • 1 Пич

    2 5 Отговор
    Реалностите - на този етап никой не може да спре Китай , около Китай ! На следващ етап никой няма да може да спре Китай никъде по света , ако изоставането от Китай продължи ! Русия и САЩ са длъжни да се развиват , за да има баланс. Баланса държи мира най добре !

    16:54 29.11.2025

  • 2 Елементарно е

    3 6 Отговор
    Китай иска да направи същото което стори империалистическа Русия, но няма смелост.

    Коментиран от #3, #4

    16:56 29.11.2025

  • 3 Обективно погледнато

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно е":

    Русия и Китай са най-големите противници-съседи в този свят. РФ иска да си върне териториите от СССР и да се разшири още повече, да стане суперсила. Китай желае същото, но претендира, че Сибир е негов чак до Урал. Няма интерес от силна РФ защото помни как силен СССР ги нарита за един малък остров Дамански. Мечтата на Китай е да превземе Сибир и да търгува със Запада което е в силно противоречие с това което иска путинска РФ. Др. Си каза, че шахтите на руските стратегически ракети са в Сибир и американците ще ги атакуват с ЯО което прави така ценния за тях Сибир неизползваем (особено дървесината) за хиляди години. Освен това радиацията ще засегне почти половината човечество - Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, така че Китай няма да разреши използването на ЯО от РФ. Ако трябва ще се съюзим със Запада за да го предотвратим (използването на ЯО от РФ) каза др. Си.

    16:59 29.11.2025

  • 4 Тайван отдавна очаква

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно е":

    китайската инвазия и се готви за отпор дълги години. Между Китай и Тайван има 120км. море което силно ще затрудни един десант. Тайван и сега се въоръжава с "Хаймарс", противокорабни ракети "Харпун", ПВО "Пейтриът". Това, че китайците са 1,4млрд. няма да им помогне особено, зад Тайван ще застанат Япония, САЩ, Австралия, Ю. Корея, Филипините, Индонезия. Най-старият и силен враг (Индия) ще ги нападне от запад да си вземе спорния Кашмир.

    17:08 29.11.2025

  • 5 Тайван е Част от Китай!!

    1 0 Отговор
    В ПК на САЩ ще приберст 5%от БВП на Тайван! Всичко е Пари!

    18:28 29.11.2025