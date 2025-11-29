Нов инцидент край Кинмен: Китайски кораби отблъснати от тайванската брегова охрана

Четири китайски кораба на бреговата охрана бяха отблъснати от водите край малкия тайвански остров Кинмен в петък.

Бреговата охрана на Тайван засече навлизащите кораби около 8 часа сутринта и изпрати патрулни лодки, за да ги предупредят да се оттеглят. Бреговата охрана също публикува видеозапис от срещата, за да противодейства на всякаква китайска дезинформация относно инцидента.

Китайската страна публикува съобщение на уебсайта си, че клонът във Фудзиен е провеждал рутинни патрули по правоохранителни дейности. Съветът по океанските въпроси на Тайван заяви, че това не съответства на фактите и че действията на Китай са в съответствие с предишни случаи на тормоз в региона.

Китайските кораби на бреговата охрана с номера 14603, 14605, 14515 и 14529 са навлезли в ограничени води около 8:50 ч. Те са били незабавно предупредени да се изтеглят от персонала на Тайванската брегова охрана, който е издавал инструкции на китайски и английски език.

След наблюдение и отправени предупреждения, корабите са напуснали ограничените води в 10:50 ч.