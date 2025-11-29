Унгария ще помогне на Сърбия за енергийната й стабилност

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че днес е разговарял по телефона с унгарския премиер Виктор Орбан, който отново е подчертал, че Унгария ще помогне за енергийната сигурност на Сърбия, съобщава ТАНЮГ, цитирана от БТА.
Вучич написа в профила си в Инстаграм, че унгарският премиер го е информирал за срещите си по време на посещението си в Москва.
"Разговарях по телефона с унгарския премиер Виктор Орбан, продължавайки съществения диалог, проведен онзи ден в Суботица. Както обеща, той ме информира за срещата си в Москва вчера. И по този повод той подчерта, че Унгария ще помогне за енергийната стабилност на Сърбия. Добросъседските отношения между Сърбия и Унгария означават много и за двете страни и народи. Готов съм да продължа да давам максималния си принос за нашето приятелство", написа сръбският президент в Инстаграм.
Орбан и Вучич се срещнаха в сръбския град Суботица на 27 ноември, а на следващия ден унгарският премиер замина за Москва.
1 демократ
18:44 29.11.2025
2 гражданин
Коментиран от #5
18:47 29.11.2025
3 Последния Софиянец
18:49 29.11.2025
4 Някой
18:54 29.11.2025
5 Някой
До коментар #2 от "гражданин":Само болен мозък може да си мисли, че някой станал милиардер в долари от политиката, мисли за народа си. Тези двамата мислят денем и нощем само за едно как да ограбват народа си. Бърисов, Пеевски, Костадинов ... са същите
18:59 29.11.2025
6 Урсула
Почвам да точа "инструментите"!
Тия за какви се мислят, че сами ще решават? Аз за лукова глава ли съм?
19:03 29.11.2025
7 оня с питон.я
19:07 29.11.2025
8 ?????
Факт е че се срещат в Суботица, столицата на Войводина където живеят най-много унгарци в Сърбия.
И маджарите нямат никакви проблеми в Сърбия.
Орбан безспорно е един от умните хора в Европа. Той без проблеми се среща с големите геополитически играчи - Си, Тръмп, Путин.
Да напомням ли как ги приемат лелките в Пекин и Вашингтон. За Москва е ясно.
19:17 29.11.2025