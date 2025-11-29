Новини
Свят »
Сърбия »
Унгария ще помогне на Сърбия за енергийната й стабилност

Унгария ще помогне на Сърбия за енергийната й стабилност

29 Ноември, 2025 18:43 748 8

  • унгария-
  • сърбия-
  • енергия-
  • разговор-
  • виктор орбан-
  • алескандър вучич

Това се разбраха Виктор Орбан и Александър Вучич в телефонен разговор

Унгария ще помогне на Сърбия за енергийната й стабилност - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че днес е разговарял по телефона с унгарския премиер Виктор Орбан, който отново е подчертал, че Унгария ще помогне за енергийната сигурност на Сърбия, съобщава ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Вучич написа в профила си в Инстаграм, че унгарският премиер го е информирал за срещите си по време на посещението си в Москва.

"Разговарях по телефона с унгарския премиер Виктор Орбан, продължавайки съществения диалог, проведен онзи ден в Суботица. Както обеща, той ме информира за срещата си в Москва вчера. И по този повод той подчерта, че Унгария ще помогне за енергийната стабилност на Сърбия. Добросъседските отношения между Сърбия и Унгария означават много и за двете страни и народи. Готов съм да продължа да давам максималния си принос за нашето приятелство", написа сръбският президент в Инстаграм.

Орбан и Вучич се срещнаха в сръбския град Суботица на 27 ноември, а на следващия ден унгарският премиер замина за Москва.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 демократ

    1 4 Отговор
    Загреб какво мисли?

    18:44 29.11.2025

  • 2 гражданин

    9 2 Отговор
    Тези две страни имат политици които мислят за народа , а тук има само крадци и оклуци !

    Коментиран от #5

    18:47 29.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    В Хаинбоаз еничарите на Шиши арестуваха Любо Петков.В конака в Казанлък е запрян.

    18:49 29.11.2025

  • 4 Някой

    7 2 Отговор
    Вече сръбските поръчки(долари) на руски нефт и газ ще минават през Будапеща. Орбан се е разбрал за това с Вучич и с Тръмп да няма санкциии за такава далавера.

    18:54 29.11.2025

  • 5 Някой

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "гражданин":

    Само болен мозък може да си мисли, че някой станал милиардер в долари от политиката, мисли за народа си. Тези двамата мислят денем и нощем само за едно как да ограбват народа си. Бърисов, Пеевски, Костадинов ... са същите

    18:59 29.11.2025

  • 6 Урсула

    3 0 Отговор
    Тия приказки не ми харесват!
    Почвам да точа "инструментите"!

    Тия за какви се мислят, че сами ще решават? Аз за лукова глава ли съм?

    19:03 29.11.2025

  • 7 оня с питон.я

    0 5 Отговор
    ако сръбските фашисти спрат да помпат украйна с оръжие може и да ги огрее руски нефт.

    19:07 29.11.2025

  • 8 ?????

    2 0 Отговор
    Вучич и Орбан се разбират много добре.
    Факт е че се срещат в Суботица, столицата на Войводина където живеят най-много унгарци в Сърбия.
    И маджарите нямат никакви проблеми в Сърбия.
    Орбан безспорно е един от умните хора в Европа. Той без проблеми се среща с големите геополитически играчи - Си, Тръмп, Путин.
    Да напомням ли как ги приемат лелките в Пекин и Вашингтон. За Москва е ясно.

    19:17 29.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания