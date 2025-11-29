Тръмп иска максимално да притисне Мадуро

Съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за затваряне на въздушното пространство над Венецуела трябва да се разглежда като опит за оказване на максимален натиск върху президента Николас Мадуро и повишаване на залозите преди евентуални преговори, заяви Виктор Хейфец, директор на Центъра за иберо-американски изследвания в Санктпетербургския държавен университет и главен редактор на списание „Латинска Америка“.

„Бих разглеждал изявлението на Тръмп като поредна стъпка в ескалация на напрежението и като средство за оказване на максимален натиск върху Венецуела. Бих го разглеждал във връзка с неотдавнашен доклад на New York Times, в който, наред с други неща, се посочва, че са в ход някои преговори и дори се твърди, че се планира провеждане на кръг от преговори в Съединените щати“, отбеляза експертът.

Това е тактиката на Тръмп: да повиши залозите максимално, да окаже натиск върху партньора си по преговорите и след това да го представи като победа, смята Хейфец.

Експертът посочи и неотдавнашните изявления на Куба, че САЩ предприемат активна кампания за намеса в електронната война и трафика в Карибско море.

„Тоест, те на практика подкрепят изявленията си с конкретни действия. Това може да доведе до това САЩ да не могат да се върнат назад в даден момент. Дори и все още да не планират да ескалират ситуацията до военно ниво, в даден момент може да им стане твърде трудно да се оттеглят, защото са предприети твърде много стъпки и ще бъде твърде късно. Решението за война, според мен, все още не е взето, но ситуацията става все по-опасна. Тя се приближава до точка, от която няма връщане“, заключи той.

В събота президентът на САЩ Доналд Тръмп призова всички авиокомпании да считат въздушното пространство над и около Венецуела за забранено.

САЩ оправдават военното си присъствие в Карибския регион, позовавайки се на борбата с трафика на наркотици. През септември и октомври те многократно използваха въоръжените си сили, за да унищожат лодки, за които се твърди, че превозват наркотици край бреговете на Венецуела. NBC съобщи в четвъртък, че американските военни проучват възможности за атака срещу наркотрафиканти в Боливарската република. На 3 ноември Тръмп изрази мнение, че дните на Николас Мадуро като лидер на Венецуела са преброени, като същевременно увери, че САЩ нямат планове да водят война срещу републиката. Каракас разценява тези действия като провокация, насочена към дестабилизиране на региона, и нарушение на международните споразумения за демилитаризирания и безядрения статут на Карибите.