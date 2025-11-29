Новини
Тръмп иска максимално да притисне Мадуро

29 Ноември, 2025 21:47

  • мадуро-
  • тръмп-
  • сащ-
  • венецуела-
  • натиск

Това е тактиката на американския президент: да повиши залозите максимално, да окаже натиск върху партньора си по преговорите и след това да го представи като победа

Тръмп иска максимално да притисне Мадуро - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за затваряне на въздушното пространство над Венецуела трябва да се разглежда като опит за оказване на максимален натиск върху президента Николас Мадуро и повишаване на залозите преди евентуални преговори, заяви Виктор Хейфец, директор на Центъра за иберо-американски изследвания в Санктпетербургския държавен университет и главен редактор на списание „Латинска Америка“.

Бих разглеждал изявлението на Тръмп като поредна стъпка в ескалация на напрежението и като средство за оказване на максимален натиск върху Венецуела. Бих го разглеждал във връзка с неотдавнашен доклад на New York Times, в който, наред с други неща, се посочва, че са в ход някои преговори и дори се твърди, че се планира провеждане на кръг от преговори в Съединените щати“, отбеляза експертът.

Това е тактиката на Тръмп: да повиши залозите максимално, да окаже натиск върху партньора си по преговорите и след това да го представи като победа, смята Хейфец.

Експертът посочи и неотдавнашните изявления на Куба, че САЩ предприемат активна кампания за намеса в електронната война и трафика в Карибско море.

Тоест, те на практика подкрепят изявленията си с конкретни действия. Това може да доведе до това САЩ да не могат да се върнат назад в даден момент. Дори и все още да не планират да ескалират ситуацията до военно ниво, в даден момент може да им стане твърде трудно да се оттеглят, защото са предприети твърде много стъпки и ще бъде твърде късно. Решението за война, според мен, все още не е взето, но ситуацията става все по-опасна. Тя се приближава до точка, от която няма връщане“, заключи той.

В събота президентът на САЩ Доналд Тръмп призова всички авиокомпании да считат въздушното пространство над и около Венецуела за забранено.

САЩ оправдават военното си присъствие в Карибския регион, позовавайки се на борбата с трафика на наркотици. През септември и октомври те многократно използваха въоръжените си сили, за да унищожат лодки, за които се твърди, че превозват наркотици край бреговете на Венецуела. NBC съобщи в четвъртък, че американските военни проучват възможности за атака срещу наркотрафиканти в Боливарската република. На 3 ноември Тръмп изрази мнение, че дните на Николас Мадуро като лидер на Венецуела са преброени, като същевременно увери, че САЩ нямат планове да водят война срещу републиката. Каракас разценява тези действия като провокация, насочена към дестабилизиране на региона, и нарушение на международните споразумения за демилитаризирания и безядрения статут на Карибите.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    2 0 Отговор
    Приятни сънища!

    21:49 29.11.2025

  • 2 Хохо Бохо

    3 3 Отговор
    Козяци жалкопаветни, ко става с евроатлантическите ценности за свобода, демокрация, право на избор и секи сан си преценя? Ко става бе? Мадуро няма право сам да си добива собственият нефт и да го продава ноооооо бандеристан има право сам, по команда на краварите да влиза в нато???? Това ли са ви ценностите бе козяци????? Убийци, крадци и терористи, то ва са колективните, а ние пак се хванахме за грешнбата страна

    Коментиран от #4

    21:51 29.11.2025

  • 3 ?????

    4 1 Отговор
    Иска му се, но не му стиска щото войната в джунглите не е лесна.
    И не се знае кога, кой кого.

    21:54 29.11.2025

  • 4 ВЕЛИНСКИ

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    СПОКОЙНО ВЕ НАЧАЛНИК
    ТИ ПЪК КАКВА ФАЙДА ИМАШ ОТ МЪДУРУ
    ОСВЕН НЕГОДНИТЕ ВЕЧЕ АЛА БАЛА
    МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

    21:59 29.11.2025

  • 5 Феникс

    0 0 Отговор
    Тръмп иска петролец но не му стиска за директна война! Нали е миротворец!

    22:04 29.11.2025

  • 6 Гориил

    1 1 Отговор
    По странен начин Тръмп оказва натиск върху Мадуро в Черно море.

    Коментиран от #8

    22:04 29.11.2025

  • 7 преминаващ

    1 1 Отговор
    Иска да го хване за....

    22:05 29.11.2025

  • 8 Феникс

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    С тероризъм ли бе, те и кулите си гръмнаха сами ама карай да върви!

    22:05 29.11.2025

  • 9 КИРОН ТРИВОЛТА

    2 0 Отговор
    Тръмп е справедлив и мисли за Америка,в сравнение с други държави!!!!

    22:26 29.11.2025

  • 10 Смешник

    0 0 Отговор
    Едва ли Русия и Китай ще му позволят Венецуела е богата на петрол

    22:30 29.11.2025

  • 11 Искате да кажете :

    1 0 Отговор
    Тръмп иска максимално да притисне М@дурите на Мадуро...!

    22:56 29.11.2025

