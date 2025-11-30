Захарова: В Централна Европа се е сформирала терористична клетка

Атаката срещу инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) в Новоросийск доказва, че в Европа се е сформирала терористична клетка и целият свят разбира това. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред репортери.
„Въпросът е, че в Централна Европа се е сформирала истинска международна терористична клетка, използваща колосални суми пари, масивни доставки на оръжие и политическа подкрепа от западните страни. Говорим за това от много години.“ „Именно затова беше стартирана тази специална военна операция, която има конкретни цели и задачи – възпиране на заплахите за сигурността“, каза тя.
„Да, говорим за нашата страна, но сега всички разбират, че тази международна терористична, неонацистка клетка заплашва глобалната сигурност“, добави Захарова. „Оръжията, които Западът доставя там, се разпространяват по целия свят. Само преди няколко дни видяхте как камиони, превозващи оръжие, бяха разбити в Молдова. Сега има поредна терористична атака срещу гражданската енергийна мрежа.“
Дипломатът подчерта, че руската страна ще информира всички международни форуми за тази терористична атака. „Но международната общност трябва да разбере, че точно както поредният абсцес, свързан с международните корупционни машинации на киевския режим, току-що беше разкъсан, тази терористична верига е обхванала и гражданска енергийна инфраструктура и дори граждански съоръжения, насочени към киевския режим“, добави тя. „Колко още примери са необходими, за да може международната общност да види какво чудовище е отгледал, така да се каже, Западът.“
На 29 ноември едно от местата за акостиране на морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум близо до Новоросийск беше атакувано от безпилотни лодки и претърпя значителни щети. Според пресслужбата на КЗК, по-нататъшната му експлоатация е невъзможна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #4, #6, #14, #17, #18, #37, #70
16:18 30.11.2025
2 Диагноза
Коментиран от #24
16:19 30.11.2025
3 Теория на конспирацията
16:19 30.11.2025
4 Червеният Октомври
До коментар #1 от "Сатана Z":...и един Посейдон към Острова
Коментиран от #26
16:21 30.11.2025
5 Боби
Коментиран от #11
16:21 30.11.2025
6 Да удря, ама завчера орешника
До коментар #1 от "Сатана Z":злополучно се срина на няколко метра от мястото на изстрелване.
Коментиран от #21, #39
16:21 30.11.2025
7 Това е видно за всички ни
16:22 30.11.2025
8 Артилерист
16:22 30.11.2025
9 Цвете
Коментиран от #16, #19, #44
16:23 30.11.2025
10 Бай Гъди
16:23 30.11.2025
11 Кая, Санду, Мерц, Шолц,Мурсула
До коментар #5 от "Боби":и сие са наследници на SS нацисти
16:23 30.11.2025
12 Цвете
16:24 30.11.2025
13 Права е жената
16:24 30.11.2025
14 Човек
До коментар #1 от "Сатана Z":Разликата между промитият мозък и изкуственият интелект ече едните се контролират с опорни точки а другият с клавиши.
Коментиран от #23
16:24 30.11.2025
15 Руски терористични клетки
16:24 30.11.2025
16 Мисъл в повече
До коментар #9 от "Цвете":Добре ще е, и ти да си отговориш на твоите въпроси.
16:25 30.11.2025
17 Де да можеше да излети
До коментар #1 от "Сатана Z":Взрив на полигона Ясни (28 ноември 2025): Има съобщения за неуспешен тест на междуконтинентална балистична ракета (вероятно "Сармат", Орешник" или UR-100N) в базата близо до Оренбург. Местни източници и видеа показват експлозия и облак от лилав дим (характерен за високотоксично ракетно гориво), което предполага, че ракетата се е взривила или във въздуха веднага след старта, или при падане обратно.
Коментиран от #22, #25, #27, #28
16:25 30.11.2025
18 Волгин
До коментар #1 от "Сатана Z":Маша е зачервила бузките.
+ за пак е пияна.
- за пак е яла бой.
16:25 30.11.2025
19 По-тихо,6ре!
До коментар #9 от "Цвете":Какво си се развикал?
16:26 30.11.2025
20 ЕК е категорично
16:26 30.11.2025
21 Ихуууу й
До коментар #6 от "Да удря, ама завчера орешника":Американски военен учен: Край на НАТО, м@.л0..мниците се напънаха да играят шах с Путин
Западните страни и до днес не разбират с какво се сблъскаха след удара на «Орешник», предпочитайки да игнорират липсата на адекватен отговор, пише американският военен учен Майк Адамс в социалната мрежа Х.
„На Запад все още никой не разбира напълно какво представлява комплекса «Орешник». … Моят извод? Край на НАТО. Западът няма представа какво го е ударило. Руският комплекс «Орешник» е шах и мат за САЩ и НАТО. Всички американски самолетоносачи могат да бъдат унищожени в рамките на една минута“, изрази мнението си експертът.
Според него единственият отговор на Запада на руския комплекс «Орешник» може да бъде или отстъпление, или използване на ядрено оръжие, което те могат да използват поради своята гл.п0.ст, арогантност и неразбиране на ситуацията.
„Това е като да играеш шах с Путин и да си мислиш, че можеш да се конкурираш с него, а след това внезапно царицата на Путин изважда огнехвъргачка … и изпържва всичките ти фигури. …
Мислехте, че играете шах, но Путин играеше друга игра, наречена „огнехвъргачка“, отбеляза той.
16:27 30.11.2025
22 Абе
До коментар #17 от "Де да можеше да излети":щом са ви изкарвали да ревете глупаците, всичко е наред. И лети и мачка фашизма раша. 😄
16:27 30.11.2025
23 Хомо Сапиенс
До коментар #14 от "Човек":Ти от първите или от вторите си?
16:28 30.11.2025
24 Ха ХаХа
До коментар #2 от "Диагноза":В твоята кратуна нама никой
16:29 30.11.2025
25 Хахахаха
До коментар #17 от "Де да можеше да излети":Западните страни все още не разбират мащаба на катастрофата, която ги връхлетя след удара с «Орешник». Те все още са на онзи психологически етап от приемане на неизбежното, който включва поведение от пълно игнориране на събитието до отказ да дадеш адекватен отговор. Това пише в профила си в социалната режа „Х“ американският ядрен физик проф. Майк Адамс.
«Орешник» размаза всичко дори без боен заряд, а на Западът му остана само да се чуди и мига на парцали. Неизвестните до сега бойни глави разрушиха подземията на завода само с огромната си кинетична енергия равна на 13 тона тротил. Всички подземия в огромния завод на дълбочина до около 30 м. под земята са пулверизирани. А самият завод беше разрушен от руски ракети още през 22 г.
Коментиран от #33
16:29 30.11.2025
26 Моряка
До коментар #4 от "Червеният Октомври":Може би 2 Посейдона,за по сигурно.От Великобритания ще останат само бели радиоактивни зайчена по морските простори.Светът ще си отдъхне.Цялото зло е концентрирано в Лондон.
16:29 30.11.2025
27 Това е
До коментар #17 от "Де да можеше да излети":Тестови пуск.
16:30 30.11.2025
28 .......
До коментар #17 от "Де да можеше да излети":Дж. Сакс: Западът/Ние/ се бием с Русия чрез Украйна. Даже мята по Русия ракети със среден обсег, нещо спряха да мятат напоследък, откакто Русия им изпепели складовете, шлюзовете и летищата. По същото това време Русия метна Орешникът и да си кажем честно, май оттогава насам започна да се вгорчава живота на глобалистите в САЩ. От Орешникът насам започнаха чистки в министерствата на САЩ, започна окрупняването на САЩ в Северна Америка и уверено убедено Западът върви към вътре натовска война. Просто моля за малко мисъл! Кой и как ще продължи да воюва с Русия бе? Малко ли им е досега? Не разбраха ли какво стои насреща им? Пак за Лешникът си мисля ... Това е по повод официални и неофициални приказки за ИЗПРАЩАНЕ НА РОДНИ ИЛИ ЧУЖДИ ВОЙСКИ В УКРАЙНА. Все пак не очаквам Западът да признае открито - НИЕ ЗАГУБИХМЕ ОТ РУСИЯ И ЛИЧНО ОТ ПУТИН.
Цялото внимание на Тръмп сега е приковано към разговорът очи в очи с Путин. От този разговор зависи едно много важно нещо и сега отново ще кажа истината, която малцина приемат и споделят. От отношенията с Путин зависи вътрешната политика и политическия успех на Тръмп в САЩ!!! Ако има добри и хармонични отношения с Путин, Тръмп ще може да победи ДД и да върне в ръцете на народа си ограбеното от тъмните елити в собствената си държава и да даде надежда за спасение на всички други държави, на България включително. Ако няма добри и хармонични отношения с Путин, Тръмп влиза в спирала от катастрофални проблеми по всяка тема на политиче
16:30 30.11.2025
29 Ама хич не са терористи нали?
Не е тероризъм нали? .....
16:31 30.11.2025
30 1111
16:32 30.11.2025
31 Съветски мелез
Коментиран от #38
16:33 30.11.2025
32 Кирил Димитриев получи награда от САЩ
Коментиран от #36
16:33 30.11.2025
33 Руски колхозник
До коментар #25 от "Хахахаха":Даже и не раз6раха ,какво 6еше това и откъде дойде😂
16:33 30.11.2025
34 И нека стане ясно на всички че
16:34 30.11.2025
35 Война
16:34 30.11.2025
36 Кирил Димитриев получи награда от САЩ
До коментар #32 от "Кирил Димитриев получи награда от САЩ":Снимка на наградата.
16:35 30.11.2025
37 Путин
До коментар #1 от "Сатана Z":Не можем, Сорос ни заповяда да сме "многходови" ахаха
16:35 30.11.2025
38 Ще отговорим
До коментар #31 от "Съветски мелез":След като ти отговориш,... на теб колко ти платиха укро-еурожендъроС0роските и3р0ди?
16:35 30.11.2025
39 Хахахаха
До коментар #6 от "Да удря, ама завчера орешника":Сринало се е онова пустото дето стърчи над раменете ти.
16:35 30.11.2025
40 Съветски мелез
Коментиран от #50
16:36 30.11.2025
41 Факт
16:36 30.11.2025
42 Незабавно
Коментиран от #47
16:37 30.11.2025
43 Съветски мелез
Коментиран от #46
16:38 30.11.2025
44 Брачед
До коментар #9 от "Цвете":ПишИ с малки 6укви,че ще ослепеем бе,...е га ти
16:39 30.11.2025
45 Пак ли
По големи Терористи от
Кремъл няма
16:40 30.11.2025
46 Кажи
До коментар #43 от "Съветски мелез":за терористичните акции спонсорирани от Европа. Че3 е голяма трагедия такова падение,.
16:40 30.11.2025
47 Айде
До коментар #42 от "Незабавно":фашистките мераци ги пренасяй извън България! Тук не е място за боклуци фашисти. Ясно!
Коментиран от #53
16:41 30.11.2025
48 Смешко
16:42 30.11.2025
49 Доказателствата за
Коментиран от #51, #55
16:42 30.11.2025
50 Брачед
До коментар #40 от "Съветски мелез":Разбрахме те от първият път,не пиши по 100 пъти един и същ коментар.
16:43 30.11.2025
51 Кой я спира Сорос ли? МУХАХАХАХ
До коментар #49 от "Доказателствата за":Зашо я е страх да нарече западния режим - терористи?
16:47 30.11.2025
52 Офф
16:47 30.11.2025
53 Истината
До коментар #47 от "Айде":Е че вие сте най-големите българофоби и фашисти. Незабавно да се затворят руските културни центрове в България и Македония, както направи една Молдова с помощта на Румъния. Време е българите да си върнат държавите и да се обединят.
Коментиран от #64
16:48 30.11.2025
54 Когато Кремълските Терористи
Когато Украйна бомби
Блатните Уроди
Тогава е Европейска Терористична Клетка .
Хахахаха хахахаха хахахаха
Маша Алкаша пак е изсушила Бутилката .
Коментиран от #63
16:48 30.11.2025
55 Тези твърдения
До коментар #49 от "Доказателствата за":Са под въздействието на
Алкохола
Така че изобщо няма смисъл да оборваме
Твърдения на някакъв Алкохолен Субект като
Захариева
16:50 30.11.2025
56 Русия е победена
Коментиран от #58
16:50 30.11.2025
57 коксова
16:51 30.11.2025
58 И най вече
До коментар #56 от "Русия е победена":От балканските държави!!!!!
16:51 30.11.2025
59 Кремълския Бюджет
Е над 1 Милиард и 500 милиона долара
За 2025 година .
Колко ли от тези пари са налели
От Пасоля тук?
16:53 30.11.2025
60 Човек с мнение
Без да попитат хората съгласнили са.
16:55 30.11.2025
61 Факт
16:56 30.11.2025
62 Димо
17:03 30.11.2025
63 Хахахаха
До коментар #54 от "Когато Кремълските Терористи":И като си свалиш тенжарата от празната-кратуна ще разбереш колко си заблуден
17:04 30.11.2025
64 Нали казахме
До коментар #53 от "Истината":Фасшистчетата нямат място в България. Ясно!
17:05 30.11.2025
65 Уса
17:17 30.11.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Г-жо Захарова
17:22 30.11.2025
68 Янко Видрарски
ако не харесваш евреите антисемит си ,
ако не харесваш цветнокожите расист си ,
а ако не харесваш лъжци ,крадци и убийци
русофоб си ."
Барон генерал Пьотр Врангел
17:25 30.11.2025
69 Борис
17:29 30.11.2025
70 Тролей
До коментар #1 от "Сатана Z":Кой бе Буратино ? Ще я замажат като муха тая прогнила империя -крепи се само на лъжа.
17:30 30.11.2025