Захарова: В Централна Европа се е сформирала терористична клетка

30 Ноември, 2025 16:15

Доказателство за това е атаката срещу инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум в Новоросийск

Захарова: В Централна Европа се е сформирала терористична клетка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Атаката срещу инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) в Новоросийск доказва, че в Европа се е сформирала терористична клетка и целият свят разбира това. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред репортери.

Въпросът е, че в Централна Европа се е сформирала истинска международна терористична клетка, използваща колосални суми пари, масивни доставки на оръжие и политическа подкрепа от западните страни. Говорим за това от много години.“ „Именно затова беше стартирана тази специална военна операция, която има конкретни цели и задачи – възпиране на заплахите за сигурността“, каза тя.

„Да, говорим за нашата страна, но сега всички разбират, че тази международна терористична, неонацистка клетка заплашва глобалната сигурност“, добави Захарова. „Оръжията, които Западът доставя там, се разпространяват по целия свят. Само преди няколко дни видяхте как камиони, превозващи оръжие, бяха разбити в Молдова. Сега има поредна терористична атака срещу гражданската енергийна мрежа.“

Дипломатът подчерта, че руската страна ще информира всички международни форуми за тази терористична атака. „Но международната общност трябва да разбере, че точно както поредният абсцес, свързан с международните корупционни машинации на киевския режим, току-що беше разкъсан, тази терористична верига е обхванала и гражданска енергийна инфраструктура и дори граждански съоръжения, насочени към киевския режим“, добави тя. „Колко още примери са необходими, за да може международната общност да види какво чудовище е отгледал, така да се каже, Западът.“

На 29 ноември едно от местата за акостиране на морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум близо до Новоросийск беше атакувано от безпилотни лодки и претърпя значителни щети. Според пресслужбата на КЗК, по-нататъшната му експлоатация е невъзможна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    31 32 Отговор
    УдрИ по Централна Европа с Орешник !Стига сте сричали празни от съдържание лозунги.

    Коментиран от #4, #6, #14, #17, #18, #37, #70

    16:18 30.11.2025

  • 2 Диагноза

    38 39 Отговор
    В кратуната на Захарова има 🤔отворена клетка с кремълски бръмбари.

    Коментиран от #24

    16:19 30.11.2025

  • 3 Теория на конспирацията

    43 15 Отговор
    Отдавна се знае...Урсула и групата на лаещите

    16:19 30.11.2025

  • 4 Червеният Октомври

    30 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    ...и един Посейдон към Острова

    Коментиран от #26

    16:21 30.11.2025

  • 5 Боби

    20 30 Отговор
    Тая терористична клетка не може да се сравни с ТЕРОРИСТИЧНАТА ВИ ДЪРЖАВА, Машенка...

    Коментиран от #11

    16:21 30.11.2025

  • 6 Да удря, ама завчера орешника

    38 27 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    злополучно се срина на няколко метра от мястото на изстрелване.

    Коментиран от #21, #39

    16:21 30.11.2025

  • 7 Това е видно за всички ни

    29 33 Отговор
    Фашизма налази запада!

    16:22 30.11.2025

  • 8 Артилерист

    31 30 Отговор
    Тази "терористична клетка" е целият т.нар. "колективен запад".

    16:22 30.11.2025

  • 9 Цвете

    14 32 Отговор
    ЛЕЛЕ, ТАЗИ Е ЗАБРАВИЛА ХАПЧЕТАТА СИ. 🙃КАКВИ " КЛЕТКИ " КАКВИ ГЛУПОСТИ ГОВОРИШ, ДА СЕ НАМИРАШ НА РАБОТАТА ЛИ? КОЙ ПОДКЛАЖДА ОГЪНЯ? КОЙ ЗАПОЧНА ВОЙНАТА? КОЙ УБИВА ДЕНОНОЩНО МИРНИ ГРАЖДАНИ? КОЙ? КОЙ? КОЙ? НА ТОВА ОТГОВОРИ И СТИГА МЪРСИ ЕВРОПЕЙЦИТЕ, ЗАЩОТО САМО НА ТОВА СТЕ СПОСОБНИ.АМА ВИ Е ХУБАВО, КАТО СИ КУПУВАТЕ ДОМОВЕ В ТАЗИ ЕВРОПА, НАЛИ?

    Коментиран от #16, #19, #44

    16:23 30.11.2025

  • 10 Бай Гъди

    6 13 Отговор
    Ху6авка е,Марчето...ши я жасам.

    16:23 30.11.2025

  • 11 Кая, Санду, Мерц, Шолц,Мурсула

    31 13 Отговор

    До коментар #5 от "Боби":

    и сие са наследници на SS нацисти

    16:23 30.11.2025

  • 12 Цвете

    13 23 Отговор
    ЛЕЛЕ, ТАЗИ Е ЗАБРАВИЛА ХАПЧЕТАТА СИ. 🙃КАКВИ " КЛЕТКИ " КАКВИ ГЛУПОСТИ ГОВОРИШ, ДА СЕ НАМИРАШ НА РАБОТАТА ЛИ? КОЙ ПОДКЛАЖДА ОГЪНЯ? КОЙ ЗАПОЧНА ВОЙНАТА? КОЙ УБИВА ДЕНОНОЩНО МИРНИ ГРАЖДАНИ? КОЙ? КОЙ? КОЙ? НА ТОВА ОТГОВОРИ И СТИГА МЪРСИ ЕВРОПЕЙЦИТЕ, ЗАЩОТО САМО НА ТОВА СТЕ СПОСОБНИ.АМА ВИ Е ХУБАВО, КАТО СИ КУПУВАТЕ ДОМОВЕ В ТАЗИ ЕВРОПА, НАЛИ?

    16:24 30.11.2025

  • 13 Права е жената

    24 11 Отговор
    в Централна Европа се е сформирала истинска международна терористична клетка и се казва ЕК ! И даже ги знам поименно терористчетата

    16:24 30.11.2025

  • 14 Човек

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Разликата между промитият мозък и изкуственият интелект ече едните се контролират с опорни точки а другият с клавиши.

    Коментиран от #23

    16:24 30.11.2025

  • 15 Руски терористични клетки

    11 22 Отговор
    Европейските бандити докато спяха и крадяха, през това руската терористична империя развиваше необезпокоявано своите цели и създаде руски терористични клетки. Службите на всяка държава трябва да се задействат в разбиването на тези клетки незабавно и безкомпромисно. В най-кратък срок трябва да бъдат разкрити и извадени от оперативна дейност.Несабавнонинв кратък срок.щ, без да се шуми много.

    16:24 30.11.2025

  • 16 Мисъл в повече

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    Добре ще е, и ти да си отговориш на твоите въпроси.

    16:25 30.11.2025

  • 17 Де да можеше да излети

    16 19 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Взрив на полигона Ясни (28 ноември 2025): Има съобщения за неуспешен тест на междуконтинентална балистична ракета (вероятно "Сармат", Орешник" или UR-100N) в базата близо до Оренбург. Местни източници и видеа показват експлозия и облак от лилав дим (характерен за високотоксично ракетно гориво), което предполага, че ракетата се е взривила или във въздуха веднага след старта, или при падане обратно.

    Коментиран от #22, #25, #27, #28

    16:25 30.11.2025

  • 18 Волгин

    13 18 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Маша е зачервила бузките.
    + за пак е пияна.
    - за пак е яла бой.

    16:25 30.11.2025

  • 19 По-тихо,6ре!

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    Какво си се развикал?

    16:26 30.11.2025

  • 20 ЕК е категорично

    21 7 Отговор
    неонацистка клетка която заплашва глобалната сигурност. Факт.

    16:26 30.11.2025

  • 21 Ихуууу й

    23 8 Отговор

    До коментар #6 от "Да удря, ама завчера орешника":

    Американски военен учен: Край на НАТО, м@.л0..мниците се напънаха да играят шах с Путин
    Западните страни и до днес не разбират с какво се сблъскаха след удара на «Орешник», предпочитайки да игнорират липсата на адекватен отговор, пише американският военен учен Майк Адамс в социалната мрежа Х.
    „На Запад все още никой не разбира напълно какво представлява комплекса «Орешник». … Моят извод? Край на НАТО. Западът няма представа какво го е ударило. Руският комплекс «Орешник» е шах и мат за САЩ и НАТО. Всички американски самолетоносачи могат да бъдат унищожени в рамките на една минута“, изрази мнението си експертът.
    Според него единственият отговор на Запада на руския комплекс «Орешник» може да бъде или отстъпление, или използване на ядрено оръжие, което те могат да използват поради своята гл.п0.ст, арогантност и неразбиране на ситуацията.
    „Това е като да играеш шах с Путин и да си мислиш, че можеш да се конкурираш с него, а след това внезапно царицата на Путин изважда огнехвъргачка … и изпържва всичките ти фигури. …
    Мислехте, че играете шах, но Путин играеше друга игра, наречена „огнехвъргачка“, отбеляза той.

    16:27 30.11.2025

  • 22 Абе

    15 8 Отговор

    До коментар #17 от "Де да можеше да излети":

    щом са ви изкарвали да ревете глупаците, всичко е наред. И лети и мачка фашизма раша. 😄

    16:27 30.11.2025

  • 23 Хомо Сапиенс

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Човек":

    Ти от първите или от вторите си?

    16:28 30.11.2025

  • 24 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Диагноза":

    В твоята кратуна нама никой

    16:29 30.11.2025

  • 25 Хахахаха

    18 9 Отговор

    До коментар #17 от "Де да можеше да излети":

    Западните страни все още не разбират мащаба на катастрофата, която ги връхлетя след удара с «Орешник». Те все още са на онзи психологически етап от приемане на неизбежното, който включва поведение от пълно игнориране на събитието до отказ да дадеш адекватен отговор. Това пише в профила си в социалната режа „Х“ американският ядрен физик проф. Майк Адамс.
    «Орешник» размаза всичко дори без боен заряд, а на Западът му остана само да се чуди и мига на парцали. Неизвестните до сега бойни глави разрушиха подземията на завода само с огромната си кинетична енергия равна на 13 тона тротил. Всички подземия в огромния завод на дълбочина до около 30 м. под земята са пулверизирани. А самият завод беше разрушен от руски ракети още през 22 г.

    Коментиран от #33

    16:29 30.11.2025

  • 26 Моряка

    15 8 Отговор

    До коментар #4 от "Червеният Октомври":

    Може би 2 Посейдона,за по сигурно.От Великобритания ще останат само бели радиоактивни зайчена по морските простори.Светът ще си отдъхне.Цялото зло е концентрирано в Лондон.

    16:29 30.11.2025

  • 27 Това е

    11 3 Отговор

    До коментар #17 от "Де да можеше да излети":

    Тестови пуск.

    16:30 30.11.2025

  • 28 .......

    17 8 Отговор

    До коментар #17 от "Де да можеше да излети":

    Дж. Сакс: Западът/Ние/ се бием с Русия чрез Украйна. Даже мята по Русия ракети със среден обсег, нещо спряха да мятат напоследък, откакто Русия им изпепели складовете, шлюзовете и летищата. По същото това време Русия метна Орешникът и да си кажем честно, май оттогава насам започна да се вгорчава живота на глобалистите в САЩ. От Орешникът насам започнаха чистки в министерствата на САЩ, започна окрупняването на САЩ в Северна Америка и уверено убедено Западът върви към вътре натовска война. Просто моля за малко мисъл! Кой и как ще продължи да воюва с Русия бе? Малко ли им е досега? Не разбраха ли какво стои насреща им? Пак за Лешникът си мисля ... Това е по повод официални и неофициални приказки за ИЗПРАЩАНЕ НА РОДНИ ИЛИ ЧУЖДИ ВОЙСКИ В УКРАЙНА. Все пак не очаквам Западът да признае открито - НИЕ ЗАГУБИХМЕ ОТ РУСИЯ И ЛИЧНО ОТ ПУТИН.

    Цялото внимание на Тръмп сега е приковано към разговорът очи в очи с Путин. От този разговор зависи едно много важно нещо и сега отново ще кажа истината, която малцина приемат и споделят. От отношенията с Путин зависи вътрешната политика и политическия успех на Тръмп в САЩ!!! Ако има добри и хармонични отношения с Путин, Тръмп ще може да победи ДД и да върне в ръцете на народа си ограбеното от тъмните елити в собствената си държава и да даде надежда за спасение на всички други държави, на България включително. Ако няма добри и хармонични отношения с Путин, Тръмп влиза в спирала от катастрофални проблеми по всяка тема на политиче

    16:30 30.11.2025

  • 29 Ама хич не са терористи нали?

    14 4 Отговор
    От днес има статия в украинските медии: Военноморски дронове на SBU Sea Baby удариха двата санкционирани руски танкера KAIROS и VIRAT в териториалните води на Турция в Черно море. Ръководителят на проекта в Института за стратегически изследвания на Черно море Андрей Клименко уточни , че специалната операция се е провела в петък, 28 ноември, и предостави някои подробности. Клименко твърди че е била съвместна операция с някой от западните партньори ...
    Не е тероризъм нали? .....

    16:31 30.11.2025

  • 30 1111

    11 6 Отговор
    Как може Западна Европа да поддържа киевския нацистки режим?! С право руснаците ги бият.

    16:32 30.11.2025

  • 31 Съветски мелез

    9 16 Отговор
    Как не ви е срам да тровите българския народ с вашата съветска руска отрова? За колко пари си изтрихте българското самосъзнание? Кажете съветски мелези?

    Коментиран от #38

    16:33 30.11.2025

  • 32 Кирил Димитриев получи награда от САЩ

    9 6 Отговор
    Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин, който играе ключова роля в мирните преговори със Съединените щати в Украйна, ръководителят на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев, получи награда от Американската търговска камара в Руската федерация. Дмитриев получи наградата за "лидерство в насърчаването на диалога между Съединените щати и Русия. "В бележката си той отбеляза, че над 150 американски компании продължават да оперират в Русия, като отбеляза, че 70% от тях работят вече 25 години, тоест откакто страната неизменно е била управлявана от Владимир Путин. Кирил Дмитриев, коментирайки наградата, обвини предишния президент на САЩ Джо Байдън, че е загубил над 300 милиарда долара печалба от Русия заради своята политика.

    Коментиран от #36

    16:33 30.11.2025

  • 33 Руски колхозник

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахаха":

    Даже и не раз6раха ,какво 6еше това и откъде дойде😂

    16:33 30.11.2025

  • 34 И нека стане ясно на всички че

    12 7 Отговор
    ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    16:34 30.11.2025

  • 35 Война

    8 9 Отговор
    Всички които участват в провеждането и издаването на заповеди свързани с московската терористична акция в Украйна, тя не е само една, постоянно убиват майки и деца, са легитимни цели за поразяване.

    16:34 30.11.2025

  • 36 Кирил Димитриев получи награда от САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Кирил Димитриев получи награда от САЩ":

    Снимка на наградата.

    16:35 30.11.2025

  • 37 Путин

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не можем, Сорос ни заповяда да сме "многходови" ахаха

    16:35 30.11.2025

  • 38 Ще отговорим

    7 5 Отговор

    До коментар #31 от "Съветски мелез":

    След като ти отговориш,... на теб колко ти платиха укро-еурожендъроС0роските и3р0ди?

    16:35 30.11.2025

  • 39 Хахахаха

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Да удря, ама завчера орешника":

    Сринало се е онова пустото дето стърчи над раменете ти.

    16:35 30.11.2025

  • 40 Съветски мелез

    9 8 Отговор
    За колко пари си изтрихте българското самосъзнание? За колко пари се наемате да тровите хората с руската съветска отрова. За колко пари, защото е за пари. Не ви ли е срам!

    Коментиран от #50

    16:36 30.11.2025

  • 41 Факт

    8 8 Отговор
    Тази баба е мега зле в главата. И в буквален смисъл.

    16:36 30.11.2025

  • 42 Незабавно

    7 6 Отговор
    Да бъдат затворени забранени руските културни центрове в България и Македония със задна дата.

    Коментиран от #47

    16:37 30.11.2025

  • 43 Съветски мелез

    6 6 Отговор
    Тровите ли мелези съветски. За колко ви плащат да разпространявате руската съветска отрова? За колко? Казвайте!

    Коментиран от #46

    16:38 30.11.2025

  • 44 Брачед

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    ПишИ с малки 6укви,че ще ослепеем бе,...е га ти

    16:39 30.11.2025

  • 45 Пак ли

    5 6 Отговор
    Алкохолно Петно.
    По големи Терористи от
    Кремъл няма

    16:40 30.11.2025

  • 46 Кажи

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Съветски мелез":

    за терористичните акции спонсорирани от Европа. Че3 е голяма трагедия такова падение,.

    16:40 30.11.2025

  • 47 Айде

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "Незабавно":

    фашистките мераци ги пренасяй извън България! Тук не е място за боклуци фашисти. Ясно!

    Коментиран от #53

    16:41 30.11.2025

  • 48 Смешко

    4 1 Отговор
    В Курска област май има клетка😂. Всеки ден рашистите пускат по няколко КАБове там.

    16:42 30.11.2025

  • 49 Доказателствата за

    6 5 Отговор
    думите на Захарова са многобройни. Права е жената отново и отново. Няма нито един аргумент който може да убори твърденията и !

    Коментиран от #51, #55

    16:42 30.11.2025

  • 50 Брачед

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Съветски мелез":

    Разбрахме те от първият път,не пиши по 100 пъти един и същ коментар.

    16:43 30.11.2025

  • 51 Кой я спира Сорос ли? МУХАХАХАХ

    3 4 Отговор

    До коментар #49 от "Доказателствата за":

    Зашо я е страх да нарече западния режим - терористи?

    16:47 30.11.2025

  • 52 Офф

    2 5 Отговор
    И какво, марче, ще ви се да ги асвабадите ли? И да успеете, пак ще си останете отпадъчен продукт на еволюцията.

    16:47 30.11.2025

  • 53 Истината

    5 7 Отговор

    До коментар #47 от "Айде":

    Е че вие сте най-големите българофоби и фашисти. Незабавно да се затворят руските културни центрове в България и Македония, както направи една Молдова с помощта на Румъния. Време е българите да си върнат държавите и да се обединят.

    Коментиран от #64

    16:48 30.11.2025

  • 54 Когато Кремълските Терористи

    5 8 Отговор
    Бомбят Украйна е СВО.

    Когато Украйна бомби
    Блатните Уроди

    Тогава е Европейска Терористична Клетка .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Маша Алкаша пак е изсушила Бутилката .

    Коментиран от #63

    16:48 30.11.2025

  • 55 Тези твърдения

    5 5 Отговор

    До коментар #49 от "Доказателствата за":

    Са под въздействието на
    Алкохола

    Така че изобщо няма смисъл да оборваме
    Твърдения на някакъв Алкохолен Субект като
    Захариева

    16:50 30.11.2025

  • 56 Русия е победена

    5 6 Отговор
    Нацистката хунта в Москва ще бъде изолирана, колкото и да се опитват да подкупят Тръмп и да правят заедно бизнес. Всички кремълски агенти и деца на такива трябва да се изгонят от Америка и Европа.

    Коментиран от #58

    16:50 30.11.2025

  • 57 коксова

    1 1 Отговор
    в каверната ти се формирало нещо и вуни

    16:51 30.11.2025

  • 58 И най вече

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Русия е победена":

    От балканските държави!!!!!

    16:51 30.11.2025

  • 59 Кремълския Бюджет

    4 3 Отговор
    За Пропаганда и фалшиви новини
    Е над 1 Милиард и 500 милиона долара
    За 2025 година .

    Колко ли от тези пари са налели
    От Пасоля тук?

    16:53 30.11.2025

  • 60 Човек с мнение

    2 0 Отговор
    Ами не бешели това целта като докараха милиони ислемисти който мразят католици и християни.
    Без да попитат хората съгласнили са.

    16:55 30.11.2025

  • 61 Факт

    1 1 Отговор
    Няма ли кой да направи един нормален превод от Руски?

    16:56 30.11.2025

  • 62 Димо

    3 2 Отговор
    Тероризма е създаден от комунистите и е изнасян по света и до днес от тях! В Кремъл са най - големите терористи!!!

    17:03 30.11.2025

  • 63 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Когато Кремълските Терористи":

    И като си свалиш тенжарата от празната-кратуна ще разбереш колко си заблуден

    17:04 30.11.2025

  • 64 Нали казахме

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Истината":

    Фасшистчетата нямат място в България. Ясно!

    17:05 30.11.2025

  • 65 Уса

    1 2 Отговор
    Нали имате ракети удряйте докато не спрат да лаят...Имате пълната подкрепа на САЩ.Господ здраве да дава на мистър Тръмп най-великия президент

    17:17 30.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Г-жо Захарова

    2 1 Отговор
    Първо погледнете гредата във вашето око, после търсете треската в чуждото. В Центъра на Москва, в Кремъл се намира най-голямата терористична клетка не само в Европа, а цяла Евразия!

    17:22 30.11.2025

  • 68 Янко Видрарски

    3 0 Отговор
    "Интересно се получава
    ако не харесваш евреите антисемит си ,
    ако не харесваш цветнокожите расист си ,
    а ако не харесваш лъжци ,крадци и убийци
    русофоб си ."

    Барон генерал Пьотр Врангел

    17:25 30.11.2025

  • 69 Борис

    0 0 Отговор
    ГНУС.

    17:29 30.11.2025

  • 70 Тролей

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Кой бе Буратино ? Ще я замажат като муха тая прогнила империя -крепи се само на лъжа.

    17:30 30.11.2025

