Атаката срещу инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) в Новоросийск доказва, че в Европа се е сформирала терористична клетка и целият свят разбира това. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред репортери.

„Въпросът е, че в Централна Европа се е сформирала истинска международна терористична клетка, използваща колосални суми пари, масивни доставки на оръжие и политическа подкрепа от западните страни. Говорим за това от много години.“ „Именно затова беше стартирана тази специална военна операция, която има конкретни цели и задачи – възпиране на заплахите за сигурността“, каза тя.

„Да, говорим за нашата страна, но сега всички разбират, че тази международна терористична, неонацистка клетка заплашва глобалната сигурност“, добави Захарова. „Оръжията, които Западът доставя там, се разпространяват по целия свят. Само преди няколко дни видяхте как камиони, превозващи оръжие, бяха разбити в Молдова. Сега има поредна терористична атака срещу гражданската енергийна мрежа.“

Дипломатът подчерта, че руската страна ще информира всички международни форуми за тази терористична атака. „Но международната общност трябва да разбере, че точно както поредният абсцес, свързан с международните корупционни машинации на киевския режим, току-що беше разкъсан, тази терористична верига е обхванала и гражданска енергийна инфраструктура и дори граждански съоръжения, насочени към киевския режим“, добави тя. „Колко още примери са необходими, за да може международната общност да види какво чудовище е отгледал, така да се каже, Западът.“

На 29 ноември едно от местата за акостиране на морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум близо до Новоросийск беше атакувано от безпилотни лодки и претърпя значителни щети. Според пресслужбата на КЗК, по-нататъшната му експлоатация е невъзможна.