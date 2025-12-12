Израелската армия уби трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия заяви, че е убила днес трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан. Властите в съседната държава, от своя страна, потвърдиха за трима убити при израелски удари, предаде Франс прес.



"Тази сутрин армията е нанесла удари срещу трима терористи от "Хизбула" в няколко района в Южен Ливан", които "са участвали в опити за възстановяване на инфраструктурата" на ливанското движение, в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня от ноември 2024 г., посочи в изявление израелската армия.



Тя първо потвърди, че е "елиминирала" двама от тях "за по-малко от час" в районите на Ятер и Бинт Джбейл. По-късно израелската армия каза, че е убила и третия в района на Джуая.



Ливанското министерство на здравеопазването, от своя страна, съобщи за трима загинали при израелски удари в Ятер, Сафад Ал Батих и Джуая.



По-рано днес израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан, а Бейрут съобщи за един загинал при израелски удар в района.



От ноември миналата година между Израел и "Хизбула" е в сила прекратяване на огъня след повече от година на въоръжени сблъсъци между еврейската държава и ливанското ислямистко движение, свързани с войната в Газа.



Въпреки това спиране на огъня Израел редовно извършва удари в Ливан, особено в южната му част, крепост на "Хизбула", като твърди, че целта са членове и инфраструктура на ливанското движение, за да се попречи на превъоръжаването му.



Ливанската армия трябва да завърши до края на годината предвиденото от споразумението за прекратяване на огъня премахване на военната инфраструктура на "Хизбула" в зоната между израелската граница и река Литани, разположена на около 30 километра по на север.



САЩ засилиха натиска върху ливанските власти да разоръжат проиранската групировка и да пресекат източниците на финансирането ѝ.



Израел поддържа пет позиции в зоната въпреки предвиденото в споразумението за прекратяване на огъня изтегляне на израелските сили от ливанска територия.



Във вчерашна реч лидерът на "Хизбула", шейх Наим Касем, който многократно е отхвърлял перспективата за разоръжаване на движението, заяви, че то "няма да позволи на Израел да постигне целта си" да сложи край на съпротивата, "дори ако целият свят се обедини срещу Ливан".

