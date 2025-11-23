Ракетни гаранции за сигурност! Доналд Тръмп иска да добави повече убедителност в позицията на Украйна

САЩ разглеждат възможността да прехвърлят ракети Tomahawk на Украйна като гаранция за сигурност, ако бъде постигнато мирно споразумение, пише The Washington Post, позовавайки се на източници.
Американски служители, близки до преговорите, са заявили, че администрацията на президента Доналд Тръмп разбира, че "гаранциите за сигурност за Украйна все още не са достатъчно убедителни" в плана, предложен от САЩ. По-специално, Тръмп може да увеличи максимално допустимия размер на украинската армия или да премахне тази клауза изцяло. "И за да засилят мерките за възпиране след войната, официалните лица обмислят възможността да доставят на Украйна ракети Tomahawk, ако бъде постигнато мирно споразумение", пише вестникът.
Доставката на тези ракети се разглежда като алтернатива на разполагането на военните сили на европейските страни в Украйна, на което Русия се противопоставя, обясняват източниците на изданието. Вашингтон смята, че Киев няма да използва тези ракети срещу Русия "превантивно", защото в този случай ще загуби подкрепата на САЩ и Европа.
Един от събеседниците на изданието подчерта, че Вашингтон иска да избегне "колапса" на Украйна, за да предотврати появата на "втора Югославия".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
17:18 23.11.2025
2 Фокус Мокуся🤣😂
Министерството на отбраната на САЩ в момента провежда разследване, основано на... уличаващи документи, фактически доказателства, банкови сметки и т.н. Те търсят 48 милиарда долара, които са били насочени, повечето от които към сметките на Зеленски. Милиарди!“, каза Джонсън.
Джонсън твърди, че висши европейски служители, включително ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, също са били заинтересовани от схемите. Повечето от финансовите транзакции, казва той, са били пренасочени през Естония. Това, отбелязва той, обяснява защо Калас е против прекратяването на украинския конфликт.
„Мисля, че Зеленски разбира, че ако не играе по правилата на Съединените щати, ще се превърне в нещо повече от ходещ мъртвец.“ — подчерта анализаторът.
Коментиран от #8, #31
17:18 23.11.2025
3 Сатана Z
17:19 23.11.2025
4 0001
17:20 23.11.2025
5 Сатана Z
Коментиран от #10
17:22 23.11.2025
6 Критик
17:23 23.11.2025
7 Последния Софиянец
17:25 23.11.2025
8 0001
До коментар #2 от "Фокус Мокуся🤣😂":КАПАНЪТ ЩРАКНА: ФБР разследва Зеленски и Кая Калас за 48 млрд. долара. В канала и българи
Коментиран от #16, #17
17:26 23.11.2025
9 койдазнай
Коментиран от #19
17:26 23.11.2025
10 Сметките са точно наобратно!
До коментар #5 от "Сатана Z":Раша свърши месото за фронта ,Северна Корея спря да праща боеприпаси ,а ракетите и дроновете на Украйна удрят навсякъде .
Никой не ще да купува руски петрол и газ .
17:26 23.11.2025
11 Под ръка
17:29 23.11.2025
12 Механик
Тия май не са от най-умните? Какви ракети, какви натовски войски бе?
Ми тя нали войната е точно за това?
Кое не им е ясно на тия, не мога да разбера?
Коментиран от #26
17:32 23.11.2025
13 Резервист
17:34 23.11.2025
14 стоян георгиев
Коментиран от #23
17:34 23.11.2025
15 555
17:35 23.11.2025
16 САЩ разследват Зеленски
До коментар #8 от "0001":за гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи! По информация от ФБР в САЩ.„Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми.ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски и семейство…Байдън.
Никой да не се чуди защо фюрерите на розовата Еврокомисия така страстно се борят с мирния план на Тръмп и искат войната да продължи. Капанът щракна измъкване няма да има.
Коментиран от #24, #27
17:38 23.11.2025
17 Щракнало ти е нещо
До коментар #8 от "0001":Де ги четеш тия руски сказки?
Коментиран от #20, #22
17:39 23.11.2025
18 Тези
17:40 23.11.2025
19 Ха ХаХа
До коментар #9 от "койдазнай":Ако на влашки е игла, но на румънски губерка
17:41 23.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Путин
17:42 23.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Не са потънали
До коментар #16 от "САЩ разследват Зеленски":за томахавки са!
17:44 23.11.2025
25 И луд
До коментар #23 от "Ха ХаХа":направи Путин !
17:44 23.11.2025
26 Абе ти
До коментар #12 от "Механик":май си пиян.
17:48 23.11.2025
27 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #16 от "САЩ разследват Зеленски":Руски фейкове.
Коментиран от #35
17:48 23.11.2025
28 Този
Коментиран от #39
18:00 23.11.2025
29 оня с коня
18:01 23.11.2025
30 Голяма
18:03 23.11.2025
31 Мишел
До коментар #2 от "Фокус Мокуся🤣😂":Не са 100 милиона евро, изчезнали в Украйна от помощите и оръжия, а става дума за 100 милиарда.
18:16 23.11.2025
32 Зодиак
Коментиран от #38
18:20 23.11.2025
33 Историк
18:36 23.11.2025
34 Ами точно
18:49 23.11.2025
35 Същия човек бивш служител от ЦРУ
До коментар #27 от "Изпражнението гайтанджиева":"Ако Зеленски откаже плана на Тръмп, ще се превърне в нещо повече от ходещ мъртвец" е казал анализатора.
18:55 23.11.2025
36 Артилерист
Коментиран от #37
19:05 23.11.2025
37 Браво
До коментар #36 от "Артилерист":Точно това е истината
20:04 23.11.2025
38 Ха ХаХа
До коментар #32 от "Зодиак":Таурус на най...
37 бази има Америка в изпадналите Германия
20:06 23.11.2025
39 Шоо
До коментар #28 от "Този":4г. победи и докъде са стигнали? Само Украйна, Полша и Финландия ще ги смелят, камо ли ако и Нато се включи. А Турция може сама да победи тия некадърни блатници.
20:56 23.11.2025
40 ЗЕЛЕНСКИ ИСКА ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ
21:38 23.11.2025
41 Бившият съветник на Пентагона
23:18 23.11.2025