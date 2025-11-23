Ракетни гаранции за сигурност! Доналд Тръмп иска да добави повече убедителност в позицията на Украйна

САЩ разглеждат възможността да прехвърлят ракети Tomahawk на Украйна като гаранция за сигурност, ако бъде постигнато мирно споразумение, пише The Washington Post, позовавайки се на източници.



Американски служители, близки до преговорите, са заявили, че администрацията на президента Доналд Тръмп разбира, че "гаранциите за сигурност за Украйна все още не са достатъчно убедителни" в плана, предложен от САЩ. По-специално, Тръмп може да увеличи максимално допустимия размер на украинската армия или да премахне тази клауза изцяло. "И за да засилят мерките за възпиране след войната, официалните лица обмислят възможността да доставят на Украйна ракети Tomahawk, ако бъде постигнато мирно споразумение", пише вестникът.



Доставката на тези ракети се разглежда като алтернатива на разполагането на военните сили на европейските страни в Украйна, на което Русия се противопоставя, обясняват източниците на изданието. Вашингтон смята, че Киев няма да използва тези ракети срещу Русия "превантивно", защото в този случай ще загуби подкрепата на САЩ и Европа.

Един от събеседниците на изданието подчерта, че Вашингтон иска да избегне "колапса" на Украйна, за да предотврати появата на "втора Югославия".