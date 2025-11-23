Новини
Свят »
Украйна »
Ракетни гаранции за сигурност! Доналд Тръмп иска да добави повече убедителност в позицията на Украйна
  Тема: Украйна

Ракетни гаранции за сигурност! Доналд Тръмп иска да добави повече убедителност в позицията на Украйна

23 Ноември, 2025 17:16 2 711 41

  • томахоук-
  • ракети-
  • дронове-
  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски

Доставката на ракети "Томахоук" за Киев се разглежда като алтернатива на разполагането на военните сили на европейските страни в Украйна, на което Русия се противопоставя

Ракетни гаранции за сигурност! Доналд Тръмп иска да добави повече убедителност в позицията на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

САЩ разглеждат възможността да прехвърлят ракети Tomahawk на Украйна като гаранция за сигурност, ако бъде постигнато мирно споразумение, пише The Washington Post, позовавайки се на източници.

Американски служители, близки до преговорите, са заявили, че администрацията на президента Доналд Тръмп разбира, че "гаранциите за сигурност за Украйна все още не са достатъчно убедителни" в плана, предложен от САЩ. По-специално, Тръмп може да увеличи максимално допустимия размер на украинската армия или да премахне тази клауза изцяло. "И за да засилят мерките за възпиране след войната, официалните лица обмислят възможността да доставят на Украйна ракети Tomahawk, ако бъде постигнато мирно споразумение", пише вестникът.

Доставката на тези ракети се разглежда като алтернатива на разполагането на военните сили на европейските страни в Украйна, на което Русия се противопоставя, обясняват източниците на изданието. Вашингтон смята, че Киев няма да използва тези ракети срещу Русия "превантивно", защото в този случай ще загуби подкрепата на САЩ и Европа.

Един от събеседниците на изданието подчерта, че Вашингтон иска да избегне "колапса" на Украйна, за да предотврати появата на "втора Югославия".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    26 9 Отговор
    И какво ще добави бай Доналд? Другото си ухо ли?

    17:18 23.11.2025

  • 2 Фокус Мокуся🤣😂

    43 13 Отговор
    „Тези 100 милиона долара, корупционните машинации (в кръга на Зеленски – бел. ред.), за които всички говорят, са нищо.
    Министерството на отбраната на САЩ в момента провежда разследване, основано на... уличаващи документи, фактически доказателства, банкови сметки и т.н. Те търсят 48 милиарда долара, които са били насочени, повечето от които към сметките на Зеленски. Милиарди!“, каза Джонсън.
    Джонсън твърди, че висши европейски служители, включително ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, също са били заинтересовани от схемите. Повечето от финансовите транзакции, казва той, са били пренасочени през Естония. Това, отбелязва той, обяснява защо Калас е против прекратяването на украинския конфликт.
    „Мисля, че Зеленски разбира, че ако не играе по правилата на Съединените щати, ще се превърне в нещо повече от ходещ мъртвец.“ — подчерта анализаторът.

    Коментиран от #8, #31

    17:18 23.11.2025

  • 3 Сатана Z

    33 19 Отговор
    Сигурността на Руската федерация се нарича Орешник за Европейският райх и Посейдон за Краварския обор.

    17:19 23.11.2025

  • 4 0001

    23 12 Отговор
    Хайде да започне благославянето на Томахавките! И да не забравите, че понякога не са много точни, пък и всяка има код за изстрелване а той може да е в някой американски шкаф!

    17:20 23.11.2025

  • 5 Сатана Z

    34 23 Отговор
    Бих Дончо си прави сметки без кръчмар.Парите в Евро райха свършиха,украинците също са на изчерпване.А ядрената триада на Русия само чака грешно движение от Вашингтон преди Темнейший да натисне "красная кнопка"

    Коментиран от #10

    17:22 23.11.2025

  • 6 Критик

    17 25 Отговор
    Тоя "план " е по-фалшив и от ментетата (двойниците )които представят Путлер на обществените места .

    17:23 23.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    31 17 Отговор
    Според договора Украйна няма да има далекобойни оръжия.

    17:25 23.11.2025

  • 8 0001

    32 19 Отговор

    До коментар #2 от "Фокус Мокуся🤣😂":

    КАПАНЪТ ЩРАКНА: ФБР разследва Зеленски и Кая Калас за 48 млрд. долара. В канала и българи

    Коментиран от #16, #17

    17:26 23.11.2025

  • 9 койдазнай

    17 26 Отговор
    Гаранцията трябва да е ракета ПРИСМ с ядрена бойна глава. Ако украинците имат 200 такива, вероятността от война ще нямалее рязко.

    Коментиран от #19

    17:26 23.11.2025

  • 10 Сметките са точно наобратно!

    21 32 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Раша свърши месото за фронта ,Северна Корея спря да праща боеприпаси ,а ракетите и дроновете на Украйна удрят навсякъде .
    Никой не ще да купува руски петрол и газ .

    17:26 23.11.2025

  • 11 Под ръка

    15 12 Отговор
    В този случай, най-много се страхувам за БГ. При активизиране на руснаците, едни от първите ще бъдем ние-най-големите евроатланици в района. Таман сме им подръка.

    17:29 23.11.2025

  • 12 Механик

    28 10 Отговор
    Ясно. Пак няма да има споразумение.
    Тия май не са от най-умните? Какви ракети, какви натовски войски бе?
    Ми тя нали войната е точно за това?
    Кое не им е ясно на тия, не мога да разбера?

    Коментиран от #26

    17:32 23.11.2025

  • 13 Резервист

    9 23 Отговор
    Путлер много се надяваше на този "план " ,но няма да го огрее. Ще има бой на агресора навсякъде . И в Украйна и в Русия .

    17:34 23.11.2025

  • 14 стоян георгиев

    10 15 Отговор
    Украйна накрая ще вземе ракетите и няма да приеме плана на тръмп.зеленски е номер едно при тези упражнения.

    Коментиран от #23

    17:34 23.11.2025

  • 15 555

    2 2 Отговор
    Райчев говореше тази сутрин в "Денят започва" за някакви записи с продължителност 1000 часа. Някой има ли идея за какво става въпрос?

    17:35 23.11.2025

  • 16 САЩ разследват Зеленски

    21 7 Отговор

    До коментар #8 от "0001":

    за гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи! По информация от ФБР в САЩ.„Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми.ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски и семейство…Байдън.
    Никой да не се чуди защо фюрерите на розовата Еврокомисия така страстно се борят с мирния план на Тръмп и искат войната да продължи. Капанът щракна измъкване няма да има.

    Коментиран от #24, #27

    17:38 23.11.2025

  • 17 Щракнало ти е нещо

    7 14 Отговор

    До коментар #8 от "0001":

    Де ги четеш тия руски сказки?

    Коментиран от #20, #22

    17:39 23.11.2025

  • 18 Тези

    13 3 Отговор
    Умствено изостаналите извратеняци питали ли са кръчмаря какво мисли за тия глупости,или както винаги си правят сметки без него

    17:40 23.11.2025

  • 19 Ха ХаХа

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "койдазнай":

    Ако на влашки е игла, но на румънски губерка

    17:41 23.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Путин

    0 4 Отговор
    Дано Тръмп убеди Зеленски !

    17:42 23.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Не са потънали

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "САЩ разследват Зеленски":

    за томахавки са!

    17:44 23.11.2025

  • 25 И луд

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ХаХа":

    направи Путин !

    17:44 23.11.2025

  • 26 Абе ти

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    май си пиян.

    17:48 23.11.2025

  • 27 Изпражнението гайтанджиева

    5 11 Отговор

    До коментар #16 от "САЩ разследват Зеленски":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #35

    17:48 23.11.2025

  • 28 Този

    6 4 Отговор
    план не прави смисъл за руснаците. Защо да приемат каквото и да е след като побеждават на бойното поле.

    Коментиран от #39

    18:00 23.11.2025

  • 29 оня с коня

    7 1 Отговор
    Прехвърляне на Томахоук в Украйна СЛЕД постигате на Мирно споразумение не е "След дъжд- качулка" - то е НЕОСЪЩЕСТВИМО защото ИЛИ Украйна няма да я Има,или ще се управлява от Марионетно на Кремъл Правителство.НА КОГО тогава Тръмп ще достави Томахоук?ЕДИНСТВЕНИЯТ вариант е да влезе НАТОВСКА НОЙСКА и да ОЧЕРТАЕ някакви Граници на Украинската територия.

    18:01 23.11.2025

  • 30 Голяма

    5 3 Отговор
    активност, много приказки. Обаче на земята руската армия напредва и блъска главите на побърканите украински нацисти 24/7. Ще поприказват, ще попътуват насам натам. Междувременно нищо няма да се промени на фронта. Руснаците продължават да ги бъхтят.

    18:03 23.11.2025

  • 31 Мишел

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Фокус Мокуся🤣😂":

    Не са 100 милиона евро, изчезнали в Украйна от помощите и оръжия, а става дума за 100 милиарда.

    18:16 23.11.2025

  • 32 Зодиак

    2 2 Отговор
    Таурус.

    Коментиран от #38

    18:20 23.11.2025

  • 33 Историк

    4 5 Отговор
    Агент Краснов играе по свирката на КГБ- нови и нови идеи за проточват на войната, от което има нужда Путин, за да притиска Украйна за капитулация чрез жесток тормоз на цивилното население и всякакви геноцидни хватки,в каквито терористите са световни специалисти. Агент краснов е жалък страхливец, който съсипа САЩ и я превърна в Тръмпландия много бързо,което беше мечтата на Путин. Той изпълнява и задачата да съсипва и разделя ЕС и НАТО . ООН 80 години пазеше мира, но Путин и дружката му агент съсипват света.

    18:36 23.11.2025

  • 34 Ами точно

    3 1 Отговор
    Поради подобни причини границата между Русия и Украйна ще преминава някъде до Лвьов. Запада, САЩ и Великобритания много добре знаят, че тоя номер с гаранциите за сигурност няма да мине.

    18:49 23.11.2025

  • 35 Същия човек бивш служител от ЦРУ

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Изпражнението гайтанджиева":

    "Ако Зеленски откаже плана на Тръмп, ще се превърне в нещо повече от ходещ мъртвец" е казал анализатора.

    18:55 23.11.2025

  • 36 Артилерист

    6 1 Отговор
    САЩ на Тръмп разбраха, че Русия е пред очевидна победа в Украйна. И за да не загубят изцяло последната предлагат "мирен план" уж с отчитане на руските искания. Втората цел на "мирния план" е да се отвлече Русия от Китай, като я баламосват с отмяна на санкциите, взаимоизгодно сътрудничество, съвместни програми за Арктика и тн. Защото Китай е основен съперник за САЩ, но той много тясно се сближи с Русия, а едновременната борба с тези два мощни колоса е непосилна задача. Това разбира се е ясно на руснаците и те няма да го допуснат, като на първо време ще продължат да "обмислят" мирния план, а в същото време подчиняването на Украйна ще приближава към края си. Идеята за по-бързото достигане до този край е дадена от самите украинци, които още миналата година опитаха атака по две руски АЕЦ. Сега Русия се насочва към зануляване на трите украински АЕЦ, които осигурявали 60% от необходимия ток на Украйна. И това щяло да стане съвсем безопасно защото няма да се атакуват самите реактори-поразяването им всъщност било невъзможно-а разпределителните подстанции и високоволтовите далекопроводи. Счита се, че окончателното лишаване на Украйна от енергия е по-бърз и сигурен метод към принуждаване на Украйна към капитулация, отколкото бавното премилане на укроармията...

    Коментиран от #37

    19:05 23.11.2025

  • 37 Браво

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Артилерист":

    Точно това е истината

    20:04 23.11.2025

  • 38 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Зодиак":

    Таурус на най...
    37 бази има Америка в изпадналите Германия

    20:06 23.11.2025

  • 39 Шоо

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Този":

    4г. победи и докъде са стигнали? Само Украйна, Полша и Финландия ще ги смелят, камо ли ако и Нато се включи. А Турция може сама да победи тия некадърни блатници.

    20:56 23.11.2025

  • 40 ЗЕЛЕНСКИ ИСКА ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ

    0 0 Отговор
    А НЕ РАКЕТИ ............ ДУМАТА РАКЕТИ Е ЗА ПАРЛАМА !

    21:38 23.11.2025

  • 41 Бившият съветник на Пентагона

    0 0 Отговор
    Анализатор Макгрегър е заявил, че Зеленски може да напусне Украйна както са направили вече няколко негови приближени.Той подчертава, че половината от финансовата помощ, предоставена на Украйна, е била открадната и е попаднала или на черния пазар, или в личните банкови сметки на някои високопоставени хора. По-специално, над един милиард долара са установени в банкови сметки на Зеленски. Може да се наложи Зеленски да се охранява от специална тайна охрана която да не му позволи да избяга от Украйна както някои от неговите приближени другари вече избягаха. Западът е обявил, че Зеленски е в безнадеждна ситуация.

    23:18 23.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания