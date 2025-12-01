Новини
Стратегическа визита в Пекин! Еманюел Макрон ще поиска от Си Дзинпин да повлияе на Путин за мир в Украйна
Стратегическа визита в Пекин! Еманюел Макрон ще поиска от Си Дзинпин да повлияе на Путин за мир в Украйна

1 Декември, 2025 20:48 853 24

Европейският съвет може да вземе решение за замразяването на руските активи още на 18 декември, като страните членки на ЕС остават разделени по въпроса

Френският президент Еманюел Макрон ще поиска от китайския лидер Си Дзинпин да повлияе на Русия за прекратяване на войната в Украйна по време на официалното си посещение в Китай. Това съобщава френският външен министър Жан-Ноел Баро, предава РБК-Украйна, цитирайки BFM, пише Фокус.

Макрон ще остане в Пекин до петък. Това ще бъде четвъртото му официално посещение в Китай по време на президентския му мандат. Целта на посещението е както да се търси прекратяването на огъня, така и да се подобрят търговските отношения между Китай и ЕС.

"Разчитаме на Китай, който, подобно на нас, е постоянен член на Съвета за сигурността, да повлияе на Русия, така че Владимир Путин най-накрая да се съгласи на прекратяването на огъня", заяви Баро.

Днес, 1 декември, украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Париж, където се срещна с Макрон в Елисейския дворец. Баро подчерта, че мирните преговори за Украйна не могат да се проведат без участието на Европа. Френският външен министър добави, че прекратяването на огъня зависи от съгласието на Путин, а при отказ, Русия може да бъде подложена на нови санкции.

Европейският съвет може да вземе решение за замразяването на руските активи още на 18 декември, като страните членки на ЕС остават разделени по въпроса.

  • 1 Си Дзи

    34 2 Отговор
    Плана за мир има само една точка - капитулация.
    Безусловна капитулация на Украйна.

    Коментиран от #15

    20:52 01.12.2025

  • 2 горски

    36 2 Отговор
    Този да повлияе на Си ......и китайците могат да се смеят..

    20:53 01.12.2025

  • 3 Гошо

    29 2 Отговор
    Нещо на снимката Си като че ли го е гнус от Макрон

    20:54 01.12.2025

  • 4 обективен

    21 3 Отговор
    Ама този гей ,как може да ходи и да се лигави , и говори небивалици на един от най-великите в света ! Да гледа баба си , и да и сменя памперсите - това му е работата

    20:55 01.12.2025

  • 5 Цеко сифоня

    21 2 Отговор
    Като гледам снимката, другаря Си го е гнус да си подаде ръката на френския маясъл.

    20:55 01.12.2025

  • 6 А че той Путин....

    23 2 Отговор
    От кога иска мир, но Зелю и военолбците ментори не вдигат белия байряк, а го тъпчат с джепанета.... иначе отдавна да емирнал света...

    20:56 01.12.2025

  • 7 Факт

    12 3 Отговор
    Много го интересува войната, търси търговия!

    20:56 01.12.2025

  • 8 хихи

    20 2 Отговор
    а другарят Си, си го премести в другия крачол и обеща....пак да си ог премести...

    20:58 01.12.2025

  • 9 Да,бе

    18 2 Отговор
    Изпозападналите тотално изплискаха водата...

    20:59 01.12.2025

  • 10 улав макарон върти сучи ходи насам натам

    19 2 Отговор
    не схваща за разлика от зелката който ги разиграва ес пуделите за да печели време за себе си
    че Русия няма как да се откаже от първоначалните искания

    21:00 01.12.2025

  • 11 така, така

    13 2 Отговор
    Да, падението на микрона е тотално. През 2022, можеше да си позволи да звънне на Путин и дори да се види с него изън графика на срещите. А сега е господин никой. Трябва да се моли на големите (ако не е Тръмп, то на Си) да благоволят да предадат нещо на Путин.

    То това е най-очевадния резултат в полза на Путин - в Европа има само един фактор, който значи нещо в голямата политика и това е Москва. Както е тръгнало, ЕС ще отпадне и от световната икономика и тогава, всичката Мара втасала.

    21:01 01.12.2025

  • 12 Си ще сложи

    11 2 Отговор
    Микрон на миндерчето в другия край на залата на което беше изпратена и Урсула фондалайн. Кой каквото си е заслужил на това ще седи.
    Явно не е разбрал колко неудобно се е почувствала председателката на европейската комисия за да приеме тази визита.

    21:01 01.12.2025

  • 13 Цай Пий

    7 8 Отговор
    Позицията на Си е ясно артикулирана многократно.
    Дори на Путин директно му каза :
    " Свършвайте вече !"
    Китайците искат да им са свободни ресурсите и ръцете на руснаците,
    когато си отвоюват Тайван.
    Защото там им е историческата болка.
    А с РФ и КНДР като съюзници си е по-друго.

    21:02 01.12.2025

  • 14 сноу

    16 2 Отговор
    Макаронбържитски олигави света с простотиите си и вече е наясно че цирка дето връткат със зузи, скоро ще го потопи неспасяемо ...Дано му е известна стара френска приказка ,че луд петел само дръвника го оправя..

    21:03 01.12.2025

  • 15 Шопо

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Си Дзи":

    Парите които САЩ даваха на Украйна не са помощи а заеми.
    Ако Украйна капитулира и стане част от РФ американците няма да си върнат парите.
    За това е мирния план на Тъмп, за парите.

    Коментиран от #24

    21:05 01.12.2025

  • 16 горски

    16 2 Отговор
    Може би си като престане да се смее, Си ще попита-какво ще получа ,ако повлияя на Путин.
    Вероятно Макрон ще обещае да си даде бабата,понеже друго няма....
    -Добре,ще дадеш бабата,но как да съм сигурен, че ще спрете да не си изпълнявате договорите/като Минските/ и да не се опитвате да краднете едни пари/руските/ и да пращате офицери на круз в Украйна......

    21:06 01.12.2025

  • 17 Порно

    7 2 Отговор
    А председателя Си ще поиска пълно съдействие за Тайван

    21:15 01.12.2025

  • 18 Каунь

    9 2 Отговор
    Ся ще види Макарончо, как с.е.р.е. мечката!

    21:15 01.12.2025

  • 19 Софиянец

    5 2 Отговор
    Стратегическа ще е, ако има кой да го посрещне на летището 😂😂😂 ама много се съмнявам Аххахах

    21:18 01.12.2025

  • 20 Петлето

    2 1 Отговор
    Поиска няма да мине, за "помоли" зависи от даровете.

    21:26 01.12.2025

  • 21 Кой я пита тази кукла

    4 1 Отговор
    Този пудел щял да пита Си да повлияе на Путин за мир. Че Путин иска мир отдавна, но някой трябва да плати за предателството на Киев, за неспазване на приети протоколи, които Клоуна дори няма намерение да спазва. Продаде Украйна на един невменяем старец и започна просията. В мътна вода риба се лови и стотици политици "доброжелатели" обслужваха и крадяха и пак просеха и пак крадяха вече три години. Баста. Дойде време разделно. Този женчо ще разплаче Си. Цирк на Европейските политици, правят си разходки до държави, които никога не биха ги поканили. Този път цирка ще мине без шута, но може да го споменат с българска благословия.

    21:28 01.12.2025

  • 22 Тая суха франзела

    0 1 Отговор
    все още си мисли, че Франкрайха има някаква тежест

    21:33 01.12.2025

  • 23 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Бай Онатолий Стайков е спал на мокри вестници с пръсти в контакта.Как можа да ти мине през тиквата за какво отива късия французин в Китай?Напъни се малко ,а не чакай наготово

    21:33 01.12.2025

  • 24 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Шопо":

    Защо ЕС насърчават Зеленски да продължи войната ?
    Как ЕС ще си върне парите, ще ги върне ли въобще ?

    21:36 01.12.2025

