Стратегическа визита в Пекин! Еманюел Макрон ще поиска от Си Дзинпин да повлияе на Путин за мир в Украйна

Френският президент Еманюел Макрон ще поиска от китайския лидер Си Дзинпин да повлияе на Русия за прекратяване на войната в Украйна по време на официалното си посещение в Китай. Това съобщава френският външен министър Жан-Ноел Баро, предава РБК-Украйна, цитирайки BFM, пише Фокус.
Макрон ще остане в Пекин до петък. Това ще бъде четвъртото му официално посещение в Китай по време на президентския му мандат. Целта на посещението е както да се търси прекратяването на огъня, така и да се подобрят търговските отношения между Китай и ЕС.
"Разчитаме на Китай, който, подобно на нас, е постоянен член на Съвета за сигурността, да повлияе на Русия, така че Владимир Путин най-накрая да се съгласи на прекратяването на огъня", заяви Баро.
Днес, 1 декември, украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Париж, където се срещна с Макрон в Елисейския дворец. Баро подчерта, че мирните преговори за Украйна не могат да се проведат без участието на Европа. Френският външен министър добави, че прекратяването на огъня зависи от съгласието на Путин, а при отказ, Русия може да бъде подложена на нови санкции.
Европейският съвет може да вземе решение за замразяването на руските активи още на 18 декември, като страните членки на ЕС остават разделени по въпроса.
1 Декември, 2025 20:48 853 24
1 Си Дзи
Безусловна капитулация на Украйна.
Коментиран от #15
20:52 01.12.2025
2 горски
20:53 01.12.2025
3 Гошо
20:54 01.12.2025
4 обективен
20:55 01.12.2025
5 Цеко сифоня
20:55 01.12.2025
6 А че той Путин....
20:56 01.12.2025
7 Факт
20:56 01.12.2025
8 хихи
20:58 01.12.2025
9 Да,бе
20:59 01.12.2025
10 улав макарон върти сучи ходи насам натам
че Русия няма как да се откаже от първоначалните искания
21:00 01.12.2025
11 така, така
То това е най-очевадния резултат в полза на Путин - в Европа има само един фактор, който значи нещо в голямата политика и това е Москва. Както е тръгнало, ЕС ще отпадне и от световната икономика и тогава, всичката Мара втасала.
21:01 01.12.2025
12 Си ще сложи
Явно не е разбрал колко неудобно се е почувствала председателката на европейската комисия за да приеме тази визита.
21:01 01.12.2025
13 Цай Пий
Дори на Путин директно му каза :
" Свършвайте вече !"
Китайците искат да им са свободни ресурсите и ръцете на руснаците,
когато си отвоюват Тайван.
Защото там им е историческата болка.
А с РФ и КНДР като съюзници си е по-друго.
21:02 01.12.2025
14 сноу
21:03 01.12.2025
15 Шопо
До коментар #1 от "Си Дзи":Парите които САЩ даваха на Украйна не са помощи а заеми.
Ако Украйна капитулира и стане част от РФ американците няма да си върнат парите.
За това е мирния план на Тъмп, за парите.
Коментиран от #24
21:05 01.12.2025
16 горски
Вероятно Макрон ще обещае да си даде бабата,понеже друго няма....
-Добре,ще дадеш бабата,но как да съм сигурен, че ще спрете да не си изпълнявате договорите/като Минските/ и да не се опитвате да краднете едни пари/руските/ и да пращате офицери на круз в Украйна......
21:06 01.12.2025
17 Порно
21:15 01.12.2025
18 Каунь
21:15 01.12.2025
19 Софиянец
21:18 01.12.2025
20 Петлето
21:26 01.12.2025
21 Кой я пита тази кукла
21:28 01.12.2025
22 Тая суха франзела
21:33 01.12.2025
23 Сатана Z
21:33 01.12.2025
24 Град Козлодуй
До коментар #15 от "Шопо":Защо ЕС насърчават Зеленски да продължи войната ?
Как ЕС ще си върне парите, ще ги върне ли въобще ?
21:36 01.12.2025