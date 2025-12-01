Стратегическа визита в Пекин! Еманюел Макрон ще поиска от Си Дзинпин да повлияе на Путин за мир в Украйна

Френският президент Еманюел Макрон ще поиска от китайския лидер Си Дзинпин да повлияе на Русия за прекратяване на войната в Украйна по време на официалното си посещение в Китай. Това съобщава френският външен министър Жан-Ноел Баро, предава РБК-Украйна, цитирайки BFM, пише Фокус.



Макрон ще остане в Пекин до петък. Това ще бъде четвъртото му официално посещение в Китай по време на президентския му мандат. Целта на посещението е както да се търси прекратяването на огъня, така и да се подобрят търговските отношения между Китай и ЕС.



"Разчитаме на Китай, който, подобно на нас, е постоянен член на Съвета за сигурността, да повлияе на Русия, така че Владимир Путин най-накрая да се съгласи на прекратяването на огъня", заяви Баро.



Днес, 1 декември, украинският президент Володимир Зеленски е на посещение в Париж, където се срещна с Макрон в Елисейския дворец. Баро подчерта, че мирните преговори за Украйна не могат да се проведат без участието на Европа. Френският външен министър добави, че прекратяването на огъня зависи от съгласието на Путин, а при отказ, Русия може да бъде подложена на нови санкции.



Европейският съвет може да вземе решение за замразяването на руските активи още на 18 декември, като страните членки на ЕС остават разделени по въпроса.

