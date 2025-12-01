Новини
Володимир Зеленски за споразумението с Русия: Териториалният въпрос е най-трудният!
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски за споразумението с Русия: Териториалният въпрос е най-трудният!

1 Декември, 2025 22:18

На пресконференция в Париж Зеленски заяви, че руската армия, противно на твърденията на Москва, напоследък не е провеждала успешни настъпателни операции на фронта

Володимир Зеленски за споразумението с Русия: Териториалният въпрос е най-трудният! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

На съвместна пресконференция с френския президент Еманюел Макрон след срещата им в Париж, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че три въпроса в предложения от САЩ мирен план за Украйна са най-противоречиви.

"Ще бъда честен, териториалният въпрос е най-трудният. Въпросът за финансирането на реконструкцията - според мен, без присъствието на европейски партньори, това не е просто и трудно, защото парите са в Европа. Не мисля, че това е много честно. И въпросът за гаранциите за сигурност, който е много важен - конкретно от Съединените американски щати, конкретно от Европа", цитира Зеленски "Украинска правда".

Още новини от Украйна

На пресконференция след среща с президента Макрон в Париж, Зеленски също заяви, че руската армия, противно на твърденията на Москва, напоследък не е провеждала успешни настъпателни операции на фронта.

"Разбира се, Русия постига напредък; със сигурност Русия е провела няколко офанзивни действия и операции. Нито една от тези операции не е била успешна", отбеляза Зеленски, но призна, че ситуацията в Покровск и други райони остава трудна.

"В Покровск и други райони се водят тежки боеве. Например, нашите момчета имат по-голям успех в района на Купянск. Въпреки че Русия твърди, че е превзела Купянск, ние сме прогонили почти всички от града", отбеляза украинският президент.

Попитан относно хората, които биха могли да заменят Андрий Ермак, ръководителят на президентската администрация, който беше уволнен след обиски, Зеленски заяви, че трябва да проведе серия от консултации, преди да назначи негов наследник.

"Няма да навлизам в подробности. Искам да проведа допълнителни консултации. Планирах ги за завръщането си в Украйна. Изборът ми зависи от няколко неща, като например посоката на управление, дали ще се съсредоточим повече върху дипломацията или върху други области, които са много важни. Разбира се, имаме достойни хора в Украйна. Мисля, че ще видите това", заяви Зеленски, цитиран от "Украинска правда".

Позовавайки се на източници в правителството на страната, изданието съобщава, че най-вероятните кандидати за заместник на Ермак са министърът на цифровата трансформация Михаил Федоров, министърът на отбраната Денис Шмигал, началникът на Главното разузнавателно управление Кирило Буданов и заместник-началникът на президентската администрация по военните въпроси Павло Палиса.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Европейският съюз ще намери начин как да използва замразените руски активи в подкрепа на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той допълни, че разбира безпокойството, изразено от Белгия, където се намира по-голямата част от замразените средства.

"Целта е да финализираме преди следващата среща на Европейския съвет – тоест преди Коледа – и Европейската комисия ще обяви решения през следващите дни“, заяви Макрон по време на среща в Париж с украинския си колега Володимир Зеленски.

Планът за мир между Русия и Украйна може да бъде завършен единствено с участието на Киев и европейските партньори в преговорите, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

"Днес няма завършен план. По въпроса за териториите той може да бъде приключен само от президента Зеленски", подчерта Макрон на съвместна пресконференция с украинския държавен глава в Париж.

Той добави, че ключови елементи на бъдещото споразумение, като замразените руски активи, гаранциите за сигурност, европейските санкции и процесът по присъединяване на Украйна към ЕС, могат да бъдат договорени само при участието на европейските страни. "Все още сме в предварителна фаза", заяви френският президент.

Макрон коментира и корупционния скандал в Украйна, довел до оставката на високопоставения президентски съветник Андрий Ермак, като подчерта, че Париж не възнамерява да поучава Киев.

"Докато даваме пари и подкрепяме военни усилия, е нормално да изискваме. Но отбелязвам, че борбата с корупцията работи, защото решения се вземат, някои от тях са политически. Наша ли е ролята да даваме уроци на Украйна? Не съвсем. И ние сме имали подобни скандали", каза Еманюел Макрон.

Според френския президент в Русия няма антикорупционни механизми, защото там е "истинска диктатура", а Русия поне официално няма проблеми с корупцията, защото в Москва няма независими органи, които да се занимават с корупционни случаи.

Първият вицепремиер на Украйна Михайло Федоров обяви старта на съвместната европейско-украинска програма Brave1 — EU4UA Defence Tech с общ фонд от 3,3 милиона евро, съобщава "Украинска правда".

Първият етап от програмата предвижда укрепване на противовъздушната отбрана. За тази цел ще бъдат произведени високоскоростни прехващачи (450+ км/ч) и радари с помощта на безвъзмездни средства от ЕС.

Компаниите, занимаващи се със съответните разработки, имат срок до 14 януари 2026 г. да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 150 000 евро.

"Защитата на небето от руски дронове е приоритет не само за Украйна, но и за цяла Европа. Благодарение на тези грантове ще можем да осигурим въвеждането на продукти, които могат значително да укрепят отбранителната способност и технологичната автономност на Украйна", заяви Федоров.

През 2026 г. ще бъдат стартирани още два етапа от тази програма, които според Федоров ще отговорят на нуждите на фронта по това време.

След заседание на Съвета на ЕС на ниво министри на отбраната, заместник-председателя на Европейската комисия Кая Калас призна, че инициативата за предоставяне на 2 милиона боеприпаси на Украйна до 2026 г. все още не е реализирана.

"Относно инициативата за боеприпасите, трябва да кажа със съжаление, че все още не сме постигнали целта", заяви Калас, цитирана от "Европейска правда" .

Калас добави, че през следващите седмици "една държава членка" на ЕС ще вземе решение, "което също ще допринесе за инициативата за боеприпаси".

"Днес чухме и украинския министър на отбраната Шмигал за техните нужди, както и призива му към държавите членки да направят повече", отбеляза най-високият дипломат на ЕС.


