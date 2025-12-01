Мария Захарова: Това са крайно безотговорни думи! НАТО се движи към война с Русия

Москва счита изявлението на председателя на Военния комитет на НАТО Джузепе Каво Драгоне за възможни превантивни удари срещу Русия за крайно безотговорна стъпка, която свидетелства за готовността на алианса да се придвижи към ескалация.
Това се посочва в изявление на говорителя на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
Дипломатът обръща внимание на неотдавнашното интервю на Драгоне за вестник Financial Times.
"Коментирайки реакцията на блока на "хибридните атаки“ от страна на Русия, той заявява, че "превантивните удари могат да се разглеждат като отбранителни действия“. Явно е дошло времето Северноатлантическият алианс да действа "по-агресивно“, обяснява дипломатът.
"Разглеждаме изявлението на Джузепе Каво Драгоне за възможни превантивни удари срещу Русия като крайно безотговорна стъпка, която свидетелства за готовността на алианса да продължи да се движи в посока ескалация“, отбелязва тя.
Виждаме в него целенасочена опити да се подкопаят усилията за излизане от украинската криза. Хората, които правят подобни изявления, трябва да осъзнават произтичащите от това рискове и възможни последствия, включително за самите членове на алианса".
1 Бутача
Коментиран от #34
21:51 01.12.2025
2 Рушнята
21:52 01.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шопо
Коментиран от #42, #46
21:53 01.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 трън
21:54 01.12.2025
7 Факт
Коментиран от #25, #48
21:54 01.12.2025
8 Хахахаха
Коментиран от #9
21:55 01.12.2025
9 Шопо
До коментар #8 от "Хахахаха":НАТО без САЩ не може да съществува.
Защо тогава пуделите от ЕС не изпълняват плана на Тръмп ?
21:59 01.12.2025
10 Нали превзехте Киев за два, три деня.
22:00 01.12.2025
11 Топч0
22:01 01.12.2025
12 Кой допусна
22:02 01.12.2025
13 си дзън
22:02 01.12.2025
14 Я пък тоя
Лошито е, че и нас ще изпържи.
Европа ще гори!
Коментиран от #53
22:03 01.12.2025
15 Да Маша
Коментиран от #19
22:04 01.12.2025
16 Медведев Атома
Коментиран от #35
22:06 01.12.2025
17 Пич
22:06 01.12.2025
18 ООрана държава
22:09 01.12.2025
19 Руски колхозник
До коментар #15 от "Да Маша":Стиска ли им на НАТО за директен конфликт с Русия, а?Или евро6оклуците се крият зад САЩ?...Дори Щатите избягват да влезнат в директен двубой...това да не ти е Холивудските им филми?
Коментиран от #29
22:09 01.12.2025
20 Българин
22:10 01.12.2025
21 Искат,ама не могат
22:10 01.12.2025
22 Оххх машенка
Коментиран от #27
22:11 01.12.2025
23 Корупция и натото
22:11 01.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 За Кая Калас
До коментар #7 от "Факт":Става въпрос Нали!? Съгласен съм! Захарова даже и с бабата на макрон по външен вид не може да се мери!
22:15 01.12.2025
26 И един мармот
До коментар #24 от "Руският президент Владимир Путин":Увиваше шоколад в станиол
22:16 01.12.2025
27 Бой
До коментар #22 от "Оххх машенка":Рашистите по главата!
22:17 01.12.2025
28 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?
До коментар #24 от "Руският президент Владимир Путин":Премери ли ги?М?
Коментиран от #37
22:17 01.12.2025
29 Клоун
До коментар #19 от "Руски колхозник":Спирай тоя райски газ, че гледай кви ги блещиш
22:18 01.12.2025
30 Пора
22:18 01.12.2025
31 Някой
Още СССР разработва Система Периметър за автоматичен ядрен отговор, ако датчици отчетат ядрена атака там (сега в Русия). Вероятно е на принципа на отмяна, но може да няма кой да отмени.
22:19 01.12.2025
32 честито
Коментиран от #40
22:19 01.12.2025
33 Е-е-е-
-;-
Ама когато трезвената медведка ни казваше за сутния ден, било отговорно, така ли?!?!?
егати пропадналите блатници!
22:21 01.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Никога не забравяйте кой е истинската
Коментиран от #39
22:23 01.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Миролюб Натов, генерал
Горката шмapa....
НАТО от Четири Года води война в Русия, наша Маша сега се отрезвила !!! Българските F-16 Block 70 вече от година изпълняват редовни полети и мисии над Русия.
Ще изброя някои - Северен поток 2, крайцера Масква, Кримския мост, стратегическа база Энгелс, летище Белая с унищожени 42бр ТУ-90М, отцепянето на Курска област, унищожението на 127бр рафинерии и складове с гориво, самолета на Путин А60 с лазерно оръжие, пряко унищожение на ракетата на Путин Сармат UR100N в момент на изстрелване от полигона Ясна, корабите на Путин със Сармати за Венецуела, Влака на Путин пак със същото, и внимание - преди три дни ударихме Байконур !!! Край с Русия като космическа сила 😁
22:25 01.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гадно
До коментар #32 от "честито":2 честито
41ОТГОВОР
Официално: освободени са Покровск и Волчанск. Ура!
...
-;-
И откога е това е официалното!
А Лисабон сред официално освободените ли е и или само в Прямой эфир на Соловьов?!
22:31 01.12.2025
41 матю хари
22:32 01.12.2025
42 Путлер може и да си вярва
До коментар #4 от "Шопо":Шопо
242ОТГОВОР
На някои хора много им се иска да има трета световна война
-;-
Путлер е голям миролюбец и няма да допусне да няма нов Хилядолетен Райх и мир на Земята!
22:32 01.12.2025
43 СССР
22:33 01.12.2025
44 Варненец
22:33 01.12.2025
45 Маша
22:33 01.12.2025
46 На чашка водка
До коментар #4 от "Шопо":особено много им се иска, даже се и виждат победители ватите.
22:34 01.12.2025
47 Търсене на храна под обстрел,
22:35 01.12.2025
48 Некроман
До коментар #7 от "Факт":Верно ли?????
22:35 01.12.2025
49 Пет държави желаят да се обединят
22:38 01.12.2025
50 гост
22:56 01.12.2025
51 ха, ха, ха...
Русия повече от десетилетие непрекъснато се стреми да се движи към конфликти и даже война с НАТО, а днес май вече започна да се страхува. Преди инвазията в Украйна през 2022 г. нито веднъж не заявиха, че Украйна се стреми към война с Русия, но едностранно нарушиха границите. Днес, за да маскират страховете си, започнаха да се оплакват, че уж НАТО се стремяло към война, защото се страхуват да навлязат в териториите му. Нито преди двете войни с Чечня предварително се оплакваха от техни намерения да воюват с Русия, нито от Грузия, нито от Украйна.
22:58 01.12.2025
52 Анонимен
23:04 01.12.2025
53 Анонимен
До коментар #14 от "Я пък тоя":бегай у раша там нйма да гориш, бегай
23:08 01.12.2025