Мария Захарова: Това са крайно безотговорни думи! НАТО се движи към война с Русия
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Това са крайно безотговорни думи! НАТО се движи към война с Русия

1 Декември, 2025 21:48 2 178 53

Дипломатът обръща внимание на неотдавнашното интервю на Джузепе Каво Драгоне за вестник Financial Times

Мария Захарова: Това са крайно безотговорни думи! НАТО се движи към война с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Москва счита изявлението на председателя на Военния комитет на НАТО Джузепе Каво Драгоне за възможни превантивни удари срещу Русия за крайно безотговорна стъпка, която свидетелства за готовността на алианса да се придвижи към ескалация.

Това се посочва в изявление на говорителя на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Дипломатът обръща внимание на неотдавнашното интервю на Драгоне за вестник Financial Times.

"Коментирайки реакцията на блока на "хибридните атаки“ от страна на Русия, той заявява, че "превантивните удари могат да се разглеждат като отбранителни действия“. Явно е дошло времето Северноатлантическият алианс да действа "по-агресивно“, обяснява дипломатът.

"Разглеждаме изявлението на Джузепе Каво Драгоне за възможни превантивни удари срещу Русия като крайно безотговорна стъпка, която свидетелства за готовността на алианса да продължи да се движи в посока ескалация“, отбелязва тя.

Виждаме в него целенасочена опити да се подкопаят усилията за излизане от украинската криза. Хората, които правят подобни изявления, трябва да осъзнават произтичащите от това рискове и възможни последствия, включително за самите членове на алианса".

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бутача

    17 14 Отговор
    Новина от протеста,последния софиянец лежи изнасилен пред президенството в локва от топла сперма

    Коментиран от #34

    21:51 01.12.2025

  • 2 Рушнята

    14 29 Отговор
    се движи към война с НАТО. Добре, че е Украйно да я праща там дето свитлина не стига.

    21:52 01.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    34 5 Отговор
    На някои хора много им се иска да има трета световна война.

    Коментиран от #42, #46

    21:53 01.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 трън

    13 19 Отговор
    качвайте актуални снимки на този урудд

    21:54 01.12.2025

  • 7 Факт

    22 11 Отговор
    Както винаги всеотдайна, ангажирана и обаятелна!

    Коментиран от #25, #48

    21:54 01.12.2025

  • 8 Хахахаха

    14 27 Отговор
    Мнее. Раша се движи към война с НАТО.

    Коментиран от #9

    21:55 01.12.2025

  • 9 Шопо

    28 9 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    НАТО без САЩ не може да съществува.
    Защо тогава пуделите от ЕС не изпълняват плана на Тръмп ?

    21:59 01.12.2025

  • 10 Нали превзехте Киев за два, три деня.

    10 21 Отговор
    Що се кахъриш.Пийбси водката и ако имаш останало от белото дръпни една линейка.

    22:00 01.12.2025

  • 11 Топч0

    6 12 Отговор
    Стувами се че скоро може да светнем всички като .........,? И за какво?

    22:01 01.12.2025

  • 12 Кой допусна

    9 18 Отговор
    ТОВА ПИЯНО НЕДОРАЗУМЕНИЕ?

    22:02 01.12.2025

  • 13 си дзън

    8 19 Отговор
    Докато НАТО върви на война с русията, Китай неумолимо я поглъща.

    22:02 01.12.2025

  • 14 Я пък тоя

    20 7 Отговор
    НАТО иска да се пържи.
    Лошито е, че и нас ще изпържи.
    Европа ще гори!

    Коментиран от #53

    22:03 01.12.2025

  • 15 Да Маша

    13 10 Отговор
    е много права,що се касае за рисковете от бъдещ и неизбежен конфликт на Русия с Алианса.Азиатците губят тотално.Спукват ги от бой и които евентуално оцелеят,ги натъпкват в китайската провинция,Сибир.Там Си Цзинпин,да ги култивира,превъзпита,научи на труд и как да мяукат на мандарин.

    Коментиран от #19

    22:04 01.12.2025

  • 16 Медведев Атома

    16 6 Отговор
    Един атом и всички ще си седнат на з@дниците

    Коментиран от #35

    22:06 01.12.2025

  • 17 Пич

    19 5 Отговор
    Лоша работа ! Това тъпите Урсулианци от страх и глупост ще спретнат световна воина , тук пак от глупост ще спретнат вътрешна война...... А някъде далеч от безопасно разстояние кукловодите празнуват !!! Поредната успешна стъпка срещу бялата раса...!!!

    22:06 01.12.2025

  • 18 ООрана държава

    4 4 Отговор
    Старчока е забравил да пие хапчетата преди интервюто и напада наред

    22:09 01.12.2025

  • 19 Руски колхозник

    14 6 Отговор

    До коментар #15 от "Да Маша":

    Стиска ли им на НАТО за директен конфликт с Русия, а?Или евро6оклуците се крият зад САЩ?...Дори Щатите избягват да влезнат в директен двубой...това да не ти е Холивудските им филми?

    Коментиран от #29

    22:09 01.12.2025

  • 20 Българин

    4 10 Отговор
    Значи че от Русия няма да остане много.

    22:10 01.12.2025

  • 21 Искат,ама не могат

    11 3 Отговор
    Те ако можеха,досега да са атакували руснаците,ама пусти му страх🤣🤣

    22:10 01.12.2025

  • 22 Оххх машенка

    6 6 Отговор
    Ще преглъщаш много пъти на розовият либерали оргазъма. Нали така им викахте "розови либерали", а се оказаха мъже с топки . Търпяха ви, но не може безкрай.

    Коментиран от #27

    22:11 01.12.2025

  • 23 Корупция и натото

    7 3 Отговор
    става като киевския кръг . Кряка и лъготи. Бюджета се окрадява повече отколкото да стигнат парите.

    22:11 01.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 За Кая Калас

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Става въпрос Нали!? Съгласен съм! Захарова даже и с бабата на макрон по външен вид не може да се мери!

    22:15 01.12.2025

  • 26 И един мармот

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Руският президент Владимир Путин":

    Увиваше шоколад в станиол

    22:16 01.12.2025

  • 27 Бой

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Оххх машенка":

    Рашистите по главата!

    22:17 01.12.2025

  • 28 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Руският президент Владимир Путин":

    Премери ли ги?М?

    Коментиран от #37

    22:17 01.12.2025

  • 29 Клоун

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Руски колхозник":

    Спирай тоя райски газ, че гледай кви ги блещиш

    22:18 01.12.2025

  • 30 Пора

    6 4 Отговор
    Както и да го въртят и сучат путинова русия умира.

    22:18 01.12.2025

  • 31 Някой

    5 1 Отговор
    САЩ имаха стратегия за първи ядрен удар, без възможност за ответен отговор, но никой не води, че са постигнали такава готовност. В моменти разни предполагат, че това е постигнато от Русия и тя може да го нанесе. Но е прекалено голям риск. Отделно пръснати неща и подводници.
    Още СССР разработва Система Периметър за автоматичен ядрен отговор, ако датчици отчетат ядрена атака там (сега в Русия). Вероятно е на принципа на отмяна, но може да няма кой да отмени.

    22:19 01.12.2025

  • 32 честито

    7 3 Отговор
    Официално: освободени са Покровск и Волчанск. Ура! На Путин е доложено, че е започнала операция по освобождение на Гуляйполе, Запорожска област. Междувременно, Судан предложи на Русия да изгради военноморска база в страната.

    Коментиран от #40

    22:19 01.12.2025

  • 33 Е-е-е-

    3 4 Отговор
    Москва счита изявлението на председателя на Военния комитет на НАТО Джузепе Каво Драгоне за възможни превантивни удари срещу Русия за крайно безотговорна стъпка, която свидетелства за готовността на алианса да се придвижи към ескалация.

    -;-
    Ама когато трезвената медведка ни казваше за сутния ден, било отговорно, така ли?!?!?
    егати пропадналите блатници!

    22:21 01.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Никога не забравяйте кой е истинската

    7 4 Отговор
    заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.

    Коментиран от #39

    22:23 01.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Миролюб Натов, генерал

    4 4 Отговор
    "...НАТО се движи към война..."

    Горката шмapa....
    НАТО от Четири Года води война в Русия, наша Маша сега се отрезвила !!! Българските F-16 Block 70 вече от година изпълняват редовни полети и мисии над Русия.
    Ще изброя някои - Северен поток 2, крайцера Масква, Кримския мост, стратегическа база Энгелс, летище Белая с унищожени 42бр ТУ-90М, отцепянето на Курска област, унищожението на 127бр рафинерии и складове с гориво, самолета на Путин А60 с лазерно оръжие, пряко унищожение на ракетата на Путин Сармат UR100N в момент на изстрелване от полигона Ясна, корабите на Путин със Сармати за Венецуела, Влака на Путин пак със същото, и внимание - преди три дни ударихме Байконур !!! Край с Русия като космическа сила 😁

    22:25 01.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гадно

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "честито":

    2 честито
    41ОТГОВОР
    Официално: освободени са Покровск и Волчанск. Ура!
    ...
    -;-
    И откога е това е официалното!

    А Лисабон сред официално освободените ли е и или само в Прямой эфир на Соловьов?!

    22:31 01.12.2025

  • 41 матю хари

    4 1 Отговор
    А пияницата Медведев през ден изпепелява Лондон, Брюксел и Париж с атомни бомби, а е член на някакъв съвет по сигурността. Що ревеш, Маша?

    22:32 01.12.2025

  • 42 Путлер може и да си вярва

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Шопо
    242ОТГОВОР
    На някои хора много им се иска да има трета световна война
    -;-
    Путлер е голям миролюбец и няма да допусне да няма нов Хилядолетен Райх и мир на Земята!

    22:32 01.12.2025

  • 43 СССР

    4 2 Отговор
    Захарава най после изтрезня и разбра че Европа се готви за кървава война с фашистка Русия. Този път няма да има милост за джуджето психопат путин. Стига убийства на невинни украинци трябва да сложим край на руските нацисти. Целия Свободен свят е застрашен от фашизма идващ от изток.

    22:33 01.12.2025

  • 44 Варненец

    3 0 Отговор
    Тея блатните с Украйна не се справиха, ако се включи НАТО ще си ядат галошите. Забравиха 91-ва.

    22:33 01.12.2025

  • 45 Маша

    0 2 Отговор
    Е Велика !!!

    22:33 01.12.2025

  • 46 На чашка водка

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    особено много им се иска, даже се и виждат победители ватите.

    22:34 01.12.2025

  • 47 Търсене на храна под обстрел,

    0 0 Отговор
    опашки за вода под заплаха с оръжие, живот без електричество, газ и отопление, оцеляване без хуманитарна помощ - това са реалностите на цивилното население на Украйна от началото на пълномащабната инвазия на Руската федерация. Украинския народ е особено щастлив и благодарен на НАТО, Зеленски, ЕС и Англия, и си мечтае те да са на неговото място, за да видят какво е в действителност, а не от в къщи на дивана.

    22:35 01.12.2025

  • 48 Некроман

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Верно ли?????

    22:35 01.12.2025

  • 49 Пет държави желаят да се обединят

    2 0 Отговор
    с Русия доброволно. През декември 2025 г., се случва нещо, за което не сме си и помисляли с години. Беларус, Армения, Южна Осетия, Абхазия и Приднестровието едновременно са предприели официални стъпки за присъединяване към съюза на Русия-Беларус като нови съюзни държави. Това няма да е стария СССР или просто съюз - те искат да е нов Съюз, по-мощен и по-модерен, демократичен и по-съвременен от стария СССР.

    22:38 01.12.2025

  • 50 гост

    0 0 Отговор
    При непълни данни: Почти един на всеки сто руснаци е заразен с ХИВ ! Около 1,25 милиона души в Русия са дали положителен тест за антитела срещу ХИВ – надежден индикатор за инфекция. Това обяви Вадим Покровски, ръководител на Федералния научно-методически център за превенция и контрол на СПИН и академик на Руската академия на науките. „Рискът от инфекция е много висок. В нашата страна, ако вземем предвид само възрастните на възраст от 15 до 50 години, повече от 1% са заразени. Това означава, че един на всеки сто е заразен“, заяви Покровски. !!! Оставяме на копейките да си изберат от инжекцийки или от "еднополова любов" са го хванали , хахаха !!

    22:56 01.12.2025

  • 51 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    "НАТО се движи към война с Русия"

    Русия повече от десетилетие непрекъснато се стреми да се движи към конфликти и даже война с НАТО, а днес май вече започна да се страхува. Преди инвазията в Украйна през 2022 г. нито веднъж не заявиха, че Украйна се стреми към война с Русия, но едностранно нарушиха границите. Днес, за да маскират страховете си, започнаха да се оплакват, че уж НАТО се стремяло към война, защото се страхуват да навлязат в териториите му. Нито преди двете войни с Чечня предварително се оплакваха от техни намерения да воюват с Русия, нито от Грузия, нито от Украйна.

    22:58 01.12.2025

  • 52 Анонимен

    0 0 Отговор
    СТИГА с тоя алкохол

    23:04 01.12.2025

  • 53 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Я пък тоя":

    бегай у раша там нйма да гориш, бегай

    23:08 01.12.2025

