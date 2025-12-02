Командващият руските войски в Украйна генерал Валерий Герасимов е доложил на президента Владимир Путин за завземането на градовете Покровск в Донецка и на Волчанск в Харковска област, съобщава агенция ТАСС, цитирайки говорителя на Путин Дмитрий Песков.
Русия проведе настъпателни операции, но в последно време никоя от тях не бе успешна - това заяви по-рано вчера украинският президент Володимир Зеленски:
"Безусловно Русия има придвижване, безусловно провежда няколко настъпателни действия и операции. Но нито една от тези операции не беше успешна. Тежки боеве продължават в Покровск и по други направления. Повече успехи имат нашите край Купянск. Макар че Русия твърди, че е завзела Купянск, ние почти всичките ги изчистихме от този град. През октомври Руската федерация претърпя най-големите загуби за близо 4 години. С потвърждение от видеокадри 25 500 души са били убити."
По данни на украинския блог "ДийпСтейт" през изминалия месец ноември руското настъпление се е ускорило. Завзети са били 505 квадратни километра украинска територия - почти толкова, колкото през предните два месеца.
Генерал Валерий Герасимов доложи на Путин: Завзехме Покровск и Волчанск
2 Декември, 2025 04:45, обновена 2 Декември, 2025 04:49 1 325 38
Русия проведе настъпателни операции, но в последно време никоя от тях не бе успешна - това заяви по-рано вчера Зеленски
Командващият руските войски в Украйна генерал Валерий Герасимов е доложил на президента Владимир Путин за завземането на градовете Покровск в Донецка и на Волчанск в Харковска област, съобщава агенция ТАСС, цитирайки говорителя на Путин Дмитрий Песков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Шокирана копейка
Коментиран от #15
05:00 02.12.2025
4 Мурка
До коментар #2 от "Сесесере":миндич превзе израел
05:04 02.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Харковска област не беше
Зеленски, Буданов и най-вече британските служби, от много акъл и хитрост, сами си го изпросиха руснаците да превземат Волчанск "непредизвикано".
Коментиран от #18
05:11 02.12.2025
12 Мурка
До коментар #9 от "име":А ГА ЯДАХА КУРАБИИ ИМ БЕШЕ ГОТ
05:12 02.12.2025
13 Тръмп
05:12 02.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мурка
До коментар #3 от "Шокирана копейка":КИЕВ ГРАД ДЪРЖАВА
05:13 02.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мурка
До коментар #16 от "ТихоПомияP н@cpaн!":Я разгледаи ДИИП СТЕИТ ЧЕ ТИ СЪЛЗЯТ ОЧИТЕ---НАГЛЕДНО ТИ ПОКАЗВАТ ЗА ЩО ИДЕ РЕЧ
05:18 02.12.2025
18 име
До коментар #11 от "Харковска област не беше":Реално погледнато, и Запорожие не присъства никъде, ни в конституцията, ни в обявените от американците стъпки към мир, ама още след провала на преговорите в Истанбул 2022г, руснаците казаха на укрите, че Азовско море вече е вътрешно за Русия и прекратиха незнам си къв механизъм за трафика в морето. Т.е. ясно показаха, че няма как да им върнат тези земи, а и в мирните стъпки няма нищо подобно.
Коментиран от #20, #23, #36
05:18 02.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Реално погледнато пак си пpeял с
До коментар #18 от "име":pycки💩💩💩 . Или това е нормално за русофилите ?
Коментиран от #27
05:25 02.12.2025
21 Забравил си да добавиш
До коментар #16 от "ТихоПомияP н@cpaн!":санитарните служби.
05:26 02.12.2025
22 гръмовержецът
05:27 02.12.2025
23 Бъркаш
До коментар #18 от "име":Запорожие е вписано в Конституцията като част от РФ! С референдум!
05:28 02.12.2025
24 Умен
До коментар #2 от "Сесесере":За 293
05:28 02.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Прави впечатление ,че сте
До коментар #14 от "Прави":yмcтвено огpaниченБоклyк.
Коментиран от #32
05:29 02.12.2025
27 Мурка
До коментар #20 от "Реално погледнато пак си пpeял с":ОКУПИРАЛ СИ ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ --НЕ МОЕ СЕ ВРЕДИМ ОТ ТЕБ
05:29 02.12.2025
28 Ццц
Коментиран от #31
05:30 02.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Абе пак руска пропаганда.
До коментар #28 от "Ццц":Те същото го говориха и за Соледар, Бахмут, Авдеевка, Маринка, Часов Яр, Торецк Вугледар...!
Ама Зеленски не могат лесно да го излъжат
Коментиран от #34
05:36 02.12.2025
32 Ето
До коментар #26 от "Прави впечатление ,че сте":Пак обиди,без никаква мисъл .Значи съм бил 100 процента прав!!!Сами си го показвате,после се сърдите,НА КОГО?
05:38 02.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Йосиф Кобзон
До коментар #31 от "Абе пак руска пропаганда.":Истината е при мен в чували.
05:42 02.12.2025
35 ЧервенБоклук си!
До коментар #25 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":Това е сигурно на 100%
05:43 02.12.2025
36 Факрус
До коментар #18 от "име":По- важното е какво ще кажат украинските воини! Защото втарая, немогучая отдавна не е "безаналогова "!
05:44 02.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Почти сигурно е!
06:35 02.12.2025