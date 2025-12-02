Новини
Генерал Валерий Герасимов доложи на Путин: Завзехме Покровск и Волчанск
  Тема: Украйна

Генерал Валерий Герасимов доложи на Путин: Завзехме Покровск и Волчанск

2 Декември, 2025 04:45, обновена 2 Декември, 2025 04:49 1 325 38

  • волчанск-
  • покровск-
  • генерал герасимов-
  • путин

Русия проведе настъпателни операции, но в последно време никоя от тях не бе успешна - това заяви по-рано вчера Зеленски

Генерал Валерий Герасимов доложи на Путин: Завзехме Покровск и Волчанск - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Командващият руските войски в Украйна генерал Валерий Герасимов е доложил на президента Владимир Путин за завземането на градовете Покровск в Донецка и на Волчанск в Харковска област, съобщава агенция ТАСС, цитирайки говорителя на Путин Дмитрий Песков.

Русия проведе настъпателни операции, но в последно време никоя от тях не бе успешна - това заяви по-рано вчера украинският президент Володимир Зеленски:

"Безусловно Русия има придвижване, безусловно провежда няколко настъпателни действия и операции. Но нито една от тези операции не беше успешна. Тежки боеве продължават в Покровск и по други направления. Повече успехи имат нашите край Купянск. Макар че Русия твърди, че е завзела Купянск, ние почти всичките ги изчистихме от този град. През октомври Руската федерация претърпя най-големите загуби за близо 4 години. С потвърждение от видеокадри 25 500 души са били убити."

По данни на украинския блог "ДийпСтейт" през изминалия месец ноември руското настъпление се е ускорило. Завзети са били 505 квадратни километра украинска територия - почти толкова, колкото през предните два месеца.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шокирана копейка

    28 16 Отговор
    Пак ли го превзехме тоя Покровск ? Охх, вече ще спя спокойно.

    Коментиран от #15

    05:00 02.12.2025

  • 4 Мурка

    8 22 Отговор

    До коментар #2 от "Сесесере":

    миндич превзе израел

    05:04 02.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Харковска област не беше

    12 17 Отговор
    в плановете на руснаците, нито е вписана в Конституцията на РФ както четирите области.
    Зеленски, Буданов и най-вече британските служби, от много акъл и хитрост, сами си го изпросиха руснаците да превземат Волчанск "непредизвикано".

    Коментиран от #18

    05:11 02.12.2025

  • 12 Мурка

    9 15 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    А ГА ЯДАХА КУРАБИИ ИМ БЕШЕ ГОТ

    05:12 02.12.2025

  • 13 Тръмп

    7 13 Отговор
    Бравоооо!!!❤

    05:12 02.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мурка

    9 15 Отговор

    До коментар #3 от "Шокирана копейка":

    КИЕВ ГРАД ДЪРЖАВА

    05:13 02.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мурка

    5 13 Отговор

    До коментар #16 от "ТихоПомияP н@cpaн!":

    Я разгледаи ДИИП СТЕИТ ЧЕ ТИ СЪЛЗЯТ ОЧИТЕ---НАГЛЕДНО ТИ ПОКАЗВАТ ЗА ЩО ИДЕ РЕЧ

    05:18 02.12.2025

  • 18 име

    6 12 Отговор

    До коментар #11 от "Харковска област не беше":

    Реално погледнато, и Запорожие не присъства никъде, ни в конституцията, ни в обявените от американците стъпки към мир, ама още след провала на преговорите в Истанбул 2022г, руснаците казаха на укрите, че Азовско море вече е вътрешно за Русия и прекратиха незнам си къв механизъм за трафика в морето. Т.е. ясно показаха, че няма как да им върнат тези земи, а и в мирните стъпки няма нищо подобно.

    Коментиран от #20, #23, #36

    05:18 02.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Реално погледнато пак си пpeял с

    9 5 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    pycки💩💩💩 . Или това е нормално за русофилите ?

    Коментиран от #27

    05:25 02.12.2025

  • 21 Забравил си да добавиш

    0 6 Отговор

    До коментар #16 от "ТихоПомияP н@cpaн!":

    санитарните служби.

    05:26 02.12.2025

  • 22 гръмовержецът

    3 6 Отговор
    Браво на руснаците , а рамбовците на зеля да си дрънкат каквото искат !

    05:27 02.12.2025

  • 23 Бъркаш

    5 7 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Запорожие е вписано в Конституцията като част от РФ! С референдум!

    05:28 02.12.2025

  • 24 Умен

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сесесере":

    За 293

    05:28 02.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Прави впечатление ,че сте

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Прави":

    yмcтвено огpaниченБоклyк.

    Коментиран от #32

    05:29 02.12.2025

  • 27 Мурка

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Реално погледнато пак си пpeял с":

    ОКУПИРАЛ СИ ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ --НЕ МОЕ СЕ ВРЕДИМ ОТ ТЕБ

    05:29 02.12.2025

  • 28 Ццц

    9 3 Отговор
    Пак ли

    Коментиран от #31

    05:30 02.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абе пак руска пропаганда.

    1 6 Отговор

    До коментар #28 от "Ццц":

    Те същото го говориха и за Соледар, Бахмут, Авдеевка, Маринка, Часов Яр, Торецк Вугледар...!

    Ама Зеленски не могат лесно да го излъжат

    Коментиран от #34

    05:36 02.12.2025

  • 32 Ето

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Прави впечатление ,че сте":

    Пак обиди,без никаква мисъл .Значи съм бил 100 процента прав!!!Сами си го показвате,после се сърдите,НА КОГО?

    05:38 02.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Йосиф Кобзон

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Абе пак руска пропаганда.":

    Истината е при мен в чували.

    05:42 02.12.2025

  • 35 ЧервенБоклук си!

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":

    Това е сигурно на 100%

    05:43 02.12.2025

  • 36 Факрус

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    По- важното е какво ще кажат украинските воини! Защото втарая, немогучая отдавна не е "безаналогова "!

    05:44 02.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Почти сигурно е!

    1 0 Отговор
    До края на годината Покровск ще бъде превзет още няколко пъти от Путлер и компания .

    06:35 02.12.2025

