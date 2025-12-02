Свлачище потопи лодка с 50 души в река в Перу, загиналите са поне 13

Най-малко 13 души загинаха, погълнати от свлачище заедно с плавателния им съд в източно Перу, съобщава регионалният здравен отдел на департамент Укаяли.

„Според предварителен обобщен доклад към 18:00 ч., потвърдена е смъртта на 13 души, включително възрастни и непълнолетни“, се казва в изявление на ведомството.

Двадесет и осем души все още са в неизвестност, но властите не изключват възможността тази цифра да се промени. Шестнадесет души са спасени.

Според радио RPP, лодката, превозваща приблизително 50 души, е отплавала от град Пукалпа и е превозвала пътници до градове по поречието на река Укаяли. По време на спиране в област Ипария, лодката е била отнесена. В този момент на кея е имало друг кораб, но според предварителните данни на него не е имало хора.