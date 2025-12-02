Син на наркобарона Ел Чапо се призна за виновен в САЩ

Хоакин Гусман Лопес, син на известния мексикански наркобарон Ел Чапо, който е в затвора в САЩ, се призна днес за виновен за трафик на наркотици и участие в престъпна организация в рамките на съдебно споразумение с американските власти, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това съдебно споразумение беше сключено по време на съдебно заседание в Чикаго.

В рамките на споразумението за признаване на вина, чийто текст бе видян от АФП, Хоакин Гусман Лопес може да получи най-малко 10 години затвор за обвинението, свързано с участието му в престъпна организация.

По отношение на трафика на наркотици, за който той рискува доживотен затвор, прокурорите са се съгласили съдията да му наложи по-лека присъда в зависимост от степента на сътрудничеството му с правосъдието.

В замяна синът на Ел Чапо се ангажира да "сътрудничи пълноценно и искрено във всички дела, за които бъде призован" от американското правосъдие, като предоставя "пълна и достоверна" информация и свидетелства.

Един от братята му, Овидио Гусман Лопес, вече се призна за виновен през юли миналата година за подобни деяния. Двамата са обвинени, заедно с други двама от братята си, които все още се издирват, че са продължили дейността на баща си, Хоакин Ел Чапо Гусман, бивш бос на картела "Синалоа".

Хоакин Гусман Лопес и друг дългогодишен лидер на "Синалоа" - Исмаел Самбада, известен като Ел Майо, бяха арестувани през юли 2024 г. в Тексас, след като кацнаха в САЩ с частен самолет. И двамата пледираха "невинен" по различни обвинения за трафик на наркотици, пране на пари и притежание на огнестрелно оръжие.

След драматичното им залавяне две фракции от картела "Синаола" влязоха в кръвопролитни сблъсъци.

Шестдесет и осем годишният Ел Чапо излежава доживотна присъда в един от най-охраняваните затвори в САЩ, в щата Колорадо, посочва АФП.