Путин отхвърли мирното споразумение за Украйна
  Тема: Украйна

Путин отхвърли мирното споразумение за Украйна

3 Декември, 2025 10:38 3 951 105

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • путин

Пратениците на Тръмп не успяха да постигнат мирно споразумение, а Путин каза на Европа, че е готов за война

Путин отхвърли мирното споразумение за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчерашната среща на руския президент Владимир Путин с американската делегация за намиране на решение за Украйна, включваща специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, е водеща тема в западния печат, предаде БТА.

Путин отхвърли мирното споразумение за Украйна след петчасова среща с делегацията на Тръмп, пише британският в. "Таймс", като обръща внимание на думите на Кремъл, че "не е отбелязан напредък към решаването на кризата в Украйна".

Готови сме за война с Европа, извежда в заглавие на статия думи на Путин в. "Дейли телеграф".

Британският всекидневник обръща внимание, че руският лидер отправи това си предупреждение, когато отхвърли най-скорошната версия на мирното споразумение за Украйна, предложено от пратениците на Доналд Тръмп.

Часове преди срещата със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, Путин каза, че намесите на европейските страни в плана за прекратяване на войната в Украйна са неприемливи, отбелязва "Дейли телеграф".

Американски представители заедно с Украйна и Европа внесоха корекции в първоначалния план за Украйна, като целта беше да се намери компромисен вариант, който е по-приемлив за Киев. Някои спорни моменти, касаещи териториалните отстъпки и отказа от стремежа на Украйна да се присъедини към НАТО, бяха премахнати. Това не се понрави на Путин, пише британският вестник.

"Европа прави предложения за мирен план за Украйна, които са неприемливи за Русия", изтъкна Владимир Путин.

"Дейли телеграф" се фокусира върху изказването на Путин, че "Русия не възнамерява да воюва с Европа, но ако Европа започне война, Русия е готова".

Руският лидер каза още, че "мирът не фигурира в дневния ред на Европа и че тя пречи на опитите на САЩ да решат конфликта".

Коментарите на Путин имат за цел да създаде допълнителни разногласия между Тръмп и Европа, пише "Дейли телеграф".

Това беше шестата среща на Стив Уиткоф с Владимир Путин тази година, отбелязва британското издание.

След пет часа преговори срещата в Москва приключи с разочарование, като се разбра, че не е постигнато споразумение по териториалните въпроси.

"Дейли телеграф" обръща внимание на думите на съветника на Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, че срещата е била "полезна, конструктивна и смислена".

Същевременно обаче Ушаков подчерта, че не е постигнат компромис по териториалните въпроси, въпреки че американската делегация е предложила няколко варианта.

На края на срещата Путин поиска от Уиткоф и Къшнър да предадат няколко послания на Тръмп, каза още Ушаков.

Пратениците на Тръмп не успяха да постигнат мирно споразумение, а Путин каза на Европа, че е готов за война, пише в. "Индипендънт".

И двете страни описват преговорите като конструктивни, но признават, че не са постигнали компромис по най-сложния въпрос - този с териториалните отстъпки.

Русия е готова за война с Европа, каза Путин при разговорите с американски представители, на които не бе отбелязан напредък, пише в. "Гардиън".

Срещата на Путин с Уиткоф и Къшнър продължи близо пет часа, пише в. "Ню Йорк таймс".

Двете страни не постигнаха някакви специфични договорености, каза помощник на президента Путин, докато САЩ се опитват да прокарат план за прекратяване на войната в Украйна, отбелязва американското издание.


  • 1 Урсула

    22 83 Отговор
    Путин иска да бъде напляскан

    Коментиран от #17, #24

    10:40 03.12.2025

  • 2 Селянин

    97 23 Отговор
    Хайде сега Калас да слага ботушите и да заминава на фронта да ги накаже.

    10:40 03.12.2025

  • 3 по добре то пряко засягаше бегето

    40 12 Отговор
    юса кат излъготят РФ и бегето плаща за украйна . ЕС и зелиски кат излъготят бегето и пак плащаме . за мир . за добро . за нас . лъжат народа . по 20 пъти на ден се снимат . неграмотници .

    10:41 03.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Маро не си коректна, нито честна

    78 11 Отговор
    каза ако Европа го иска иго желае той е готов. Пресконференцията я има в нета. Можеш да слушаш на живо.

    Коментиран от #102

    10:41 03.12.2025

  • 6 мхм

    62 13 Отговор
    Нормално, редактираните от ЕС точки целят да изкарат Украйна победител. Кая иска та да определя колко ще е руската армия....

    10:42 03.12.2025

  • 7 ти да видиш

    64 16 Отговор
    Путин отхвърли плана на зеленияпор и коалицията на наркоманите от влака, да е ясно!

    10:42 03.12.2025

  • 8 Емо

    16 36 Отговор
    Някой да му каже че е простосмъртен!

    Коментиран от #12, #23

    10:44 03.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ако укрите са искали

    57 11 Отговор
    споразумение да не бяха слушали Рошавия Борко. Имаше Минск1,2 Истанбулско. Сега ще траеш красавице моя. До последната укра.

    10:44 03.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 честен ционист

    29 16 Отговор

    До коментар #8 от "Емо":

    Вова е ИНСТИТУЦИЯ.

    10:46 03.12.2025

  • 13 Инна

    17 2 Отговор
    Основният спорен въпрос в мирните преговори е 20% от територията на ДНР, която остава под контрола на Киев, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред Fox News.

    „Това, за което буквално спорят в момента, е район от приблизително 30-50 километра и 20% от Донецка област, която остава под украински контрол“, обясни той.

    Според Рубио Вашингтон е постигнал „известен напредък“ и е постигнал компромиси, с които Украйна „може да живее“ и които ще ѝ осигурят „гаранции за сигурност за в бъдеще“.

    На 2 декември руският президент Владимир Путин се срещна в Кремъл със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и бизнесмена Джаред Кушнер. Срещата продължи приблизително пет часа.

    Според помощника на Путин, Юрий Ушаков, страните са се споразумели да не разкриват подробностите по споразуменията. Той обаче уточни, че все още не са постигнати компромиси.

    10:46 03.12.2025

  • 14 провинциалист

    22 5 Отговор
    Всъщност заглавието е "териториалните отстъпки и отказа от стремежа на Украйна да се присъедини към НАТО, бяха премахнати".

    10:46 03.12.2025

  • 15 Урсула, Кая и кучето Мая

    29 9 Отговор
    Газят ни отвсекаде !

    10:47 03.12.2025

  • 16 Абе

    28 10 Отговор

    До коментар #11 от "Боби":

    тя Европа си стои в блатото и защитаваСвинска Бандера. За тях живота на украинците не струва нищо и ги лашка към гроба.

    10:49 03.12.2025

  • 17 Иди го наплаяскай,

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула":

    знаеш адреса, ко чакаш?

    10:49 03.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баце ЕООД

    18 4 Отговор
    Емчи тия фантазьори от ЕС и Европа коси мислят..?

    10:49 03.12.2025

  • 20 Kaлпазанин

    22 3 Отговор
    Зора на ЕС и говедата е да са близо до кацата с меда наречена Русия ,за да могат по лесно да в заразят с "демокрация " и джендарство ,както са залъгвали индианци и арабели и африканци а после да я разграбят

    10:49 03.12.2025

  • 21 Войнолюбец

    14 4 Отговор
    Екстра. Време е да се порути Европа отново. Първо Европа пък после и света

    10:49 03.12.2025

  • 22 456

    22 2 Отговор
    На търкалета. Никой ,никъде / нито рускта ,нито американската страна/ не коментира за какво са разговаряли ,за какво са се разбрали или не. Това за териториите е изсмукано предположение ,а не факт.
    Аз мога да "кажа", че Москва им е казала ,че си прибират и Одеса и готово ..не са се разбрали. Някой ,нещо си мисли и хайде новина. А дали е така...?!
    Какво е било, са само догатки.

    Коментиран от #29

    10:50 03.12.2025

  • 23 Иди му кажи,

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Емо":

    знаеш адреса.

    10:50 03.12.2025

  • 24 Като

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула":

    Гинеколог ли ще го пляскаш?! 🤣🤣🤣👌👈

    10:50 03.12.2025

  • 25 Георгиев

    22 1 Отговор
    Факти, много ви е лесно да пишете статии. Ползвате избирателно 5- 10 новинарски сайта и преписвате избирателно. И по лъжичка лично мнение. И не разбираме истината къде е. И я търсим в други сайтове. Разбира се не в тукашните ефирни телевизии,

    10:50 03.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Григор

    21 2 Отговор
    Заглавието ви е тенденциозно и невярно! Путин отхвърли онези 19 точки, които предложиха Украйна и Европейския съюз.Това не е изненада за никого, тъй като там има членство на Украйна в НАТО и отказ от преговори за територии. Уиткоф донесе в Москва друго предложение и доста неща от него са приети от Русия. Затова и двете страни твърдят,че позициите им никога не са били толкова близки.

    10:52 03.12.2025

  • 28 Оръжейните концерни диктуват на

    19 3 Отговор
    Брюкселските управляващи война без край защото по същество не могат да я спечелят но печелят милиарди от продажба на оръжие.
    А Кая си призна че дори и Украйна да се предаде никой нищо не постига освен украинските войници които са на фронта вече три години и то без ротация защото няма кой да ги смени. За жертвите да не говорим но ние не се интересуваме от този човешки ресурс а от пари и унищожение.

    10:52 03.12.2025

  • 29 Люк Скайуокър, джедай

    4 16 Отговор

    До коментар #22 от "456":

    "...Москва им е казала ,че си прибират и Одеса..."

    Нека Масква първо построи Звездата на смъртта, стигне Млечния път, пък Одеса е дребна работа - на ръка разстояние 😁

    Коментиран от #53

    10:54 03.12.2025

  • 30 Някой

    18 3 Отговор
    Зеленски, бандеровците, ЕС и други западняци тласкат към войната да продължи. И накрая губи Украйна. Губи ЕС с трилиони евро загуби икономически. И цените в магазините летят.
    Украинците трябва сами да изчегъртат Зеленски и бандеровците и да започнат преговори.

    10:54 03.12.2025

  • 31 Нещастници,

    17 4 Отговор
    Защо ми препечатвате лъжливия, еврейски парцал дт? Там има ли истина въобще?

    10:55 03.12.2025

  • 32 Нема лабаво

    24 4 Отговор
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.

    10:58 03.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 пресолена

    5 18 Отговор
    путин иска да му дадат земи които не са негови. трудна работа.

    10:59 03.12.2025

  • 35 Ужас

    9 19 Отговор
    Тръмпанара все още си мисли, че може да уговори мир с Путлер. Истината е само една - пълно въоръжаване, производство на огромно количество оръжия за Украйна и евентуална война с нациста Путлер до пълното му унищожаване.

    Коментиран от #38

    10:59 03.12.2025

  • 36 Къде го каза това Путин?

    13 3 Отговор
    Медии лъжци но демократични.

    11:03 03.12.2025

  • 37 Путине, Путине...

    2 16 Отговор
    Подписвай за мир, че ни трепат в Украйна като плъхове

    Коментиран от #43

    11:03 03.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Алооооу ФАКТИ

    6 2 Отговор
    Дайте нещо за зеленски, че Путин го направихме дарма дам.

    11:04 03.12.2025

  • 40 !!!?

    10 24 Отговор
    Хитлер не си отиде с мир и Путлер няма да си отиде с мир !!!?

    Коментиран от #63

    11:04 03.12.2025

  • 41 Ива

    18 6 Отговор
    Учудвам се ,че се опитват да наложат исканията на победения !Русия не трябва да отстъпва !

    11:04 03.12.2025

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 2 Отговор
    Гнилите ябълки започнаха да падат❗
    Сортът Могерини (Федерика за ПО ПЕЙКИТЕ)
    май тупна на земята❗
    Чудно как все като паднат от власт попадат в следствието🤔❗

    11:05 03.12.2025

  • 43 Ъхъ ъхъ

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Путине, Путине...":

    3 000 000 бандери закопани

    11:05 03.12.2025

  • 44 Докато натовско оръжие

    2 8 Отговор
    Громи Путин, мир в Украйна нема да има....

    11:05 03.12.2025

  • 45 Путине, подписвай

    4 12 Отговор
    Че ша остане без мужици...НАТО забавя но не забравя.

    11:06 03.12.2025

  • 46 Маре

    14 2 Отговор
    Така е ама не е баш така! Путин отхвърли точките включени от ЕС! Затова е и предупреждението към Европа!

    Коментиран от #69

    11:07 03.12.2025

  • 47 стоян

    8 5 Отговор
    Добре че е отказъл та да гледаме как федерацията фалира и разпада - ще има шоу

    Коментиран от #56

    11:08 03.12.2025

  • 48 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    2 8 Отговор
    От руснаците....това е решението на конфликта....

    11:08 03.12.2025

  • 49 Уиткоф и зетя на Тръмп

    14 3 Отговор
    Отлетяха директно за Вашингтон и биха шутовете на наркомана,НАТО и ЕС

    11:08 03.12.2025

  • 50 Дернев

    3 1 Отговор
    Щатите да престанат до се оправдават с Европа и Украйна. Ако искат наистина мир те могат да наложат условия приемливи за тях и Русия и досега да бяха постигнали спирането на кръвопролитието. И ЕС/НАТО и Украйна излагат претенциии с презумпцията, че САЩ стои с гаранциите.
    Решението е само с директно договаряне с Щатите и привличане Киев за приемане на решението. И премахване на Щатските санкции. Щатите трябва да разберат, че са държани като основни виновници за тази война и продължаването й. Ако има удари, те трябва да са по Щатите. Без техните жертви войната трудно ще приключи. Дори ще излезе от контрол. Но решението е с тях. Не с европейците.

    11:09 03.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Путин нападна вероломно Украйна.

    1 10 Отговор
    Явно му харесва да загробва руснаци там....има мегдан за още.

    Коментиран от #59

    11:10 03.12.2025

  • 53 Дърт Вейдър

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Люк Скайуокър, джедай":

    Синко, ай не ги разбирай..

    11:10 03.12.2025

  • 54 Дон Дони

    9 0 Отговор
    Не е заплаха? Пусни интервюто и го изслушай внимателно! Ако Европа иска да води война, Русия е готова!!!! Това бяха думите му!

    Коментиран от #58

    11:11 03.12.2025

  • 55 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    1 7 Отговор
    Става по два начина....
    Ако мужика свали своя господар или Украйна получи още оръжия.....

    Коментиран от #60

    11:12 03.12.2025

  • 56 Мдааа

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "стоян":

    Ще, ще, ще, ще, 2024тс,2025та,сега 2026та догодина 2027 и накрая ЕС се разпада.. Шок

    11:12 03.12.2025

  • 57 Ъхъ ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Важното е":

    3 000 000 бандери закопани

    11:13 03.12.2025

  • 58 Я пъ тоа

    2 10 Отговор

    До коментар #54 от "Дон Дони":

    Ако Европа искаше война, отдавна да я е почнала...май Путин иска война и я почна.

    Коментиран от #62, #65, #71, #90

    11:13 03.12.2025

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 1 Отговор

    До коментар #52 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Пак питам:
    Колко щеше да чака Ердоган, ако София забрани майчиния език в Хасково и Кърджали и започне да стреля по майки и деца ❓
    А дали Тръмп ще скочи срещу Ердоган и ще ни дава оръжие ❓

    11:14 03.12.2025

  • 60 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН":

    Укра вече капитулира.
    Наркоманът избяга.
    Ха ха ха

    Коментиран от #64

    11:14 03.12.2025

  • 61 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    0 5 Отговор
    Не да докладвали на Путин за падането на Покровск и НАТО още не е нападнал Русия.

    11:15 03.12.2025

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 1 Отговор

    До коментар #58 от "Я пъ тоа":

    ЕсеС иска , ама не му стиска❗
    Питай защо оня рошльо насъска Зе да не подписва мир❗

    Коментиран от #67

    11:16 03.12.2025

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "!!!?":

    България беше 4 години съюзник на Хитлер, знаеш ли?

    Коментиран от #78

    11:16 03.12.2025

  • 64 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Ха ХаХа":

    Само така ша спре войната...иначе зеленски си е добре

    11:16 03.12.2025

  • 65 Путин

    8 1 Отговор

    До коментар #58 от "Я пъ тоа":

    Ако Европа ни нападне, ние ще отговорим.
    Но не като в Украйна където питаме внимателно защото там са руснаци, а ще отговорим пълномащабно.
    След това няма да има с кого да подписвам2 договор

    Коментиран от #70

    11:17 03.12.2025

  • 66 Имаше переспектива за мир,

    4 1 Отговор
    ако Тръмп не се огъна пред Евроейците и внесе корекции изгодни за Украйна. Войната продъллжава, а това значи много, много нови убити и осакатени. Жалко, много жалко.

    11:18 03.12.2025

  • 67 Я пъ тоа

    2 5 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Къв мир да подписва Украйна, която е нападната от пълчищата путинови...или требва да ги посрещнат с песни и цветя....

    Коментиран от #74, #97

    11:18 03.12.2025

  • 68 Иванушка🇺🇸

    2 6 Отговор
    Злото джудже путин се гърчи в агония. Преди да умре продължава да заплашва Свободния свят с война. Проблема е че на никой не му пука от путин и фашистка Русия. Четвърта година се мъчи да превземе държава 20 пъти по малка и с 10 пъти по малко население. Коментарите са излишни.

    11:19 03.12.2025

  • 69 Ъъъъъъъъъъ

    9 0 Отговор

    До коментар #46 от "Маре":

    "Така е ама не е баш така! Путин отхвърли точките включени от ЕС! Затова е и предупреждението към Европа!"

    Путин каза на чист руски:

    "Изключихме Европа от преговорите заради арогантното им поведение и войнствената риторика. Ще им позволим да се върнат, когато променят и двете"

    Дали Европа е изключена от Сащ и Русия, или само от Русия, остава загадка.

    Коментиран от #73

    11:20 03.12.2025

  • 70 Стига бе

    2 4 Отговор

    До коментар #65 от "Путин":

    Европа не напада....Путин напада и избива мирни жени и деца.....

    11:20 03.12.2025

  • 71 Ако не дразниш мечката няма да те хапе

    8 1 Отговор

    До коментар #58 от "Я пъ тоа":

    35 години, не Русия се придвижва към НАТО, а НАТО към Русия.
    Наглостта им няма граници и накрая може и да си го получат.

    Коментиран от #75, #93

    11:20 03.12.2025

  • 72 Айде

    2 5 Отговор
    Джуджето е пътник!

    11:21 03.12.2025

  • 73 Я пъ тоа

    2 7 Отговор

    До коментар #69 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Путин почна войната, другите били военолюбци...голема идиотщина.

    11:22 03.12.2025

  • 74 Правилно

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Я пъ тоа":

    И Хитлер дълго време не подписваше капитулацията ....

    Коментиран от #76, #92

    11:24 03.12.2025

  • 75 Стига бе

    1 6 Отговор

    До коментар #71 от "Ако не дразниш мечката няма да те хапе":

    Бившите соц страни влязоха в НАТО..и някой бивши РЕПУБЛИКИ НА СССР...каква вина има НАТО че те доброволно се присъединиха...като Швеция и Финландия.
    Изтока се разшири към НАТО.....как си требе.

    11:24 03.12.2025

  • 76 Хитлер стигна до москва

    0 5 Отговор

    До коментар #74 от "Правилно":

    И изби 20 милиона руснаци за две години....Путин кога ли ша стигне, поне до Киев....

    Коментиран от #83

    11:27 03.12.2025

  • 77 Алооооу ФАКТИ

    3 0 Отговор
    Дайте нещо за Зеленски, че Путин го омаскарихме...достатъчно

    11:28 03.12.2025

  • 78 !!!?

    2 7 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сталин беше ортак на Хитлер...заедно си подериха Полша и си спретнаха военен парад в чест на "победата"...!

    Коментиран от #84

    11:28 03.12.2025

  • 79 Путинистче идиотче

    0 5 Отговор
    Путине, подписвай че не ни се мре заради теб...

    11:29 03.12.2025

  • 80 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Какво може да се отсее от тази среща -според мен.Срещата е продължила 5ч10 мин в закрит за журналисти формат и разговорът е засекретен Пет часа са много време -съвършено очевидно са разисквани много въпроси.Срещата е на фона на обширното изказване на Путин преди нея и материалите които изскочиха за произхода на Джаред Кушнер -това едва ли има голямо значение но не е случайно./но може пък и да има/ ..не може потомък на еврейски семейство в което са разстреляни прабаба му и други различни роднини което е минало през партизански отряди в Белорусия да храни симпатии към бандеровците -за други евреи може да е допустимо/г-жа Нуланд напр/ но за такива -не!Обстановката на фронта продължава да бъде тежка за украинската армия и може да се очаква настъпление на руснаците на най-различни места.Няма как да бъдат приети искания и предложени якоито не съответстват на обстановката и тенденциите!?

    11:30 03.12.2025

  • 81 Ленче кремче

    4 0 Отговор
    Нали искахте до последния украинец, ето получавате го...

    11:31 03.12.2025

  • 82 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Трима сме живите богове на Земята: Аз, Тръмп и Негово светейшество!

    11:33 03.12.2025

  • 83 А ко тана

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Хитлер стигна до москва":

    С контранаступа... бавно и полека напредва към Лвов....

    Коментиран от #85

    11:35 03.12.2025

  • 84 Путин гол до кръста на пони

    0 4 Отговор

    До коментар #78 от "!!!?":

    Сталин и Хитлер са велики вождове на Новия световен ред! Аз с гордост продължавам великото им дело!

    11:37 03.12.2025

  • 85 А ко тана

    0 3 Отговор

    До коментар #83 от "А ко тана":

    ...с Киев за три дни? Оранжурана трябва да помага!!!

    Коментиран от #95

    11:38 03.12.2025

  • 86 Атина Палада

    1 2 Отговор
    Аз не мога да разбера, как очаквате да има мир, като украинците продължават да стрелят!!!

    Коментиран от #88

    11:40 03.12.2025

  • 87 Е чакай де..

    4 0 Отговор
    Требва и Одеса да се прибере... а ако х0х0лите много се опъват може и Киев....
    Решението рано или късно е ....
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.

    Коментиран от #91

    11:40 03.12.2025

  • 88 Зевс

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Атина Палада":

    По кого стрелят украинците?

    11:41 03.12.2025

  • 89 Рамбо

    0 0 Отговор
    Ш.ибаняк.

    11:41 03.12.2025

  • 90 Дон Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Я пъ тоа":

    Ами що не е почнат? Има ли джендърска Европа с какво да воюва, с емигранти!

    11:42 03.12.2025

  • 91 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #87 от "Е чакай де..":

    Другарю!!! Как си представяш, че Путин ще превземе Одеса, че пък и Киев. Като знаем, че Путин се бъхта пред Покровск четири години, да сметнем колко ще са му нужни за Одеса! И още колко за Киев?

    Коментиран от #99

    11:45 03.12.2025

  • 92 Дон Дони

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "Правилно":

    Кого визираш под Хитлер! Защото има доказани филми от 2014-2015 година че в Украйна се затажда фашизъм!

    11:46 03.12.2025

  • 93 Макрон

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Ако не дразниш мечката няма да те хапе":

    Точно!

    11:47 03.12.2025

  • 94 Хмхмхмхмхм

    0 0 Отговор
    То пък ЕС и Украйна колкото са му е повярвали .... Ха ха ха ха. Никой в ЕС не вярва на лъжите на кремълската пропаганда. Нека светът ясно да види каква е истинската и единствена цел на агресора русия- преди всичко прекратяване на съществуването на законно установеният украински държавен суверенитет на територията на суверенната държава Украйна чрез агресивно за военно завладяване на държавната й територия от русия

    11:48 03.12.2025

  • 95 Е да де...

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "А ко тана":

    Те рашките за 2 дни беха в Киев, ама рошавия ингилиз и Зелю не щат мир... щели да го карат до последния х0х0ль!!!
    Щом не искаш мира, на ти секира!!!

    11:49 03.12.2025

  • 96 ?????

    2 1 Отговор
    Ха ха.
    А в Киев вече който може стяга куфарите след като на Ермак му забраниха да напуска страната.
    Но горките не знаят накъде да бягат.
    Довчерашните дестинации с подготвени тихи убежища изведнъж се превърнаха в опасни.
    В политическите кръгове цари тих ужас.

    11:49 03.12.2025

  • 97 Макрон

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Я пъ тоа":

    Нека не подписват имат шанс да обърнат! Но след още четири години да не се чудят защо са останали само с Лвовска област!

    11:49 03.12.2025

  • 98 Софиянец

    2 0 Отговор
    Пълна дезинформация е тая боза по-горе!

    11:51 03.12.2025

  • 99 И що пък

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Атина Палада":

    Путин ша чака .... като види зор Зелю или друг сам ще го даде... решението е едно капитулация и квото Путин им отпусне!!!

    11:56 03.12.2025

  • 100 Дзън-дзън

    0 1 Отговор
    Много интересно би било, ако в един момент Путин предупреди донорите на Украйна, че ако не спрат с донорството си, от донори на финанси и оръжия ще се превърнат в донори на органи...

    11:56 03.12.2025

  • 101 сеянинь..

    1 0 Отговор
    Давай вова-след донбасе..бандерците ще клекнат в партер и шмугай изотьдзадьзе-зеленио мухал

    12:04 03.12.2025

  • 102 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Маро не си коректна, нито честна":

    Така . Изопачават новините .

    12:04 03.12.2025

  • 103 поп Груйо

    0 0 Отговор
    Путин заслужава да стане обект на малтретиране от подбрани с кастинг почитатели на мъжкото Д. Малтретирането да се извърши на подиум пред мавзолея на улянов.

    12:06 03.12.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Перо

    0 0 Отговор
    Побеждаваният ще чертае червени линии и ще дава условия!!! Сега започва последната опция пълно унищожаване на Украйна и отпадане на нуждата от договор! Няма държава, няма договор!

    12:13 03.12.2025

