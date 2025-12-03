Вчерашната среща на руския президент Владимир Путин с американската делегация за намиране на решение за Украйна, включваща специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, е водеща тема в западния печат, предаде БТА.
Путин отхвърли мирното споразумение за Украйна след петчасова среща с делегацията на Тръмп, пише британският в. "Таймс", като обръща внимание на думите на Кремъл, че "не е отбелязан напредък към решаването на кризата в Украйна".
Готови сме за война с Европа, извежда в заглавие на статия думи на Путин в. "Дейли телеграф".
Британският всекидневник обръща внимание, че руският лидер отправи това си предупреждение, когато отхвърли най-скорошната версия на мирното споразумение за Украйна, предложено от пратениците на Доналд Тръмп.
Часове преди срещата със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, Путин каза, че намесите на европейските страни в плана за прекратяване на войната в Украйна са неприемливи, отбелязва "Дейли телеграф".
Американски представители заедно с Украйна и Европа внесоха корекции в първоначалния план за Украйна, като целта беше да се намери компромисен вариант, който е по-приемлив за Киев. Някои спорни моменти, касаещи териториалните отстъпки и отказа от стремежа на Украйна да се присъедини към НАТО, бяха премахнати. Това не се понрави на Путин, пише британският вестник.
"Европа прави предложения за мирен план за Украйна, които са неприемливи за Русия", изтъкна Владимир Путин.
"Дейли телеграф" се фокусира върху изказването на Путин, че "Русия не възнамерява да воюва с Европа, но ако Европа започне война, Русия е готова".
Руският лидер каза още, че "мирът не фигурира в дневния ред на Европа и че тя пречи на опитите на САЩ да решат конфликта".
Коментарите на Путин имат за цел да създаде допълнителни разногласия между Тръмп и Европа, пише "Дейли телеграф".
Това беше шестата среща на Стив Уиткоф с Владимир Путин тази година, отбелязва британското издание.
След пет часа преговори срещата в Москва приключи с разочарование, като се разбра, че не е постигнато споразумение по териториалните въпроси.
"Дейли телеграф" обръща внимание на думите на съветника на Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, че срещата е била "полезна, конструктивна и смислена".
Същевременно обаче Ушаков подчерта, че не е постигнат компромис по териториалните въпроси, въпреки че американската делегация е предложила няколко варианта.
На края на срещата Путин поиска от Уиткоф и Къшнър да предадат няколко послания на Тръмп, каза още Ушаков.
Пратениците на Тръмп не успяха да постигнат мирно споразумение, а Путин каза на Европа, че е готов за война, пише в. "Индипендънт".
И двете страни описват преговорите като конструктивни, но признават, че не са постигнали компромис по най-сложния въпрос - този с териториалните отстъпки.
Русия е готова за война с Европа, каза Путин при разговорите с американски представители, на които не бе отбелязан напредък, пише в. "Гардиън".
Срещата на Путин с Уиткоф и Къшнър продължи близо пет часа, пише в. "Ню Йорк таймс".
Двете страни не постигнаха някакви специфични договорености, каза помощник на президента Путин, докато САЩ се опитват да прокарат план за прекратяване на войната в Украйна, отбелязва американското издание.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула
Коментиран от #17, #24
10:40 03.12.2025
2 Селянин
10:40 03.12.2025
3 по добре то пряко засягаше бегето
10:41 03.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Маро не си коректна, нито честна
Коментиран от #102
10:41 03.12.2025
6 мхм
10:42 03.12.2025
7 ти да видиш
10:42 03.12.2025
8 Емо
Коментиран от #12, #23
10:44 03.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ако укрите са искали
10:44 03.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 честен ционист
До коментар #8 от "Емо":Вова е ИНСТИТУЦИЯ.
10:46 03.12.2025
13 Инна
„Това, за което буквално спорят в момента, е район от приблизително 30-50 километра и 20% от Донецка област, която остава под украински контрол“, обясни той.
Според Рубио Вашингтон е постигнал „известен напредък“ и е постигнал компромиси, с които Украйна „може да живее“ и които ще ѝ осигурят „гаранции за сигурност за в бъдеще“.
На 2 декември руският президент Владимир Путин се срещна в Кремъл със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и бизнесмена Джаред Кушнер. Срещата продължи приблизително пет часа.
Според помощника на Путин, Юрий Ушаков, страните са се споразумели да не разкриват подробностите по споразуменията. Той обаче уточни, че все още не са постигнати компромиси.
10:46 03.12.2025
14 провинциалист
10:46 03.12.2025
15 Урсула, Кая и кучето Мая
10:47 03.12.2025
16 Абе
До коментар #11 от "Боби":тя Европа си стои в блатото и защитаваСвинска Бандера. За тях живота на украинците не струва нищо и ги лашка към гроба.
10:49 03.12.2025
17 Иди го наплаяскай,
До коментар #1 от "Урсула":знаеш адреса, ко чакаш?
10:49 03.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баце ЕООД
10:49 03.12.2025
20 Kaлпазанин
10:49 03.12.2025
21 Войнолюбец
10:49 03.12.2025
22 456
Аз мога да "кажа", че Москва им е казала ,че си прибират и Одеса и готово ..не са се разбрали. Някой ,нещо си мисли и хайде новина. А дали е така...?!
Какво е било, са само догатки.
Коментиран от #29
10:50 03.12.2025
23 Иди му кажи,
До коментар #8 от "Емо":знаеш адреса.
10:50 03.12.2025
24 Като
До коментар #1 от "Урсула":Гинеколог ли ще го пляскаш?! 🤣🤣🤣👌👈
10:50 03.12.2025
25 Георгиев
10:50 03.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Григор
10:52 03.12.2025
28 Оръжейните концерни диктуват на
А Кая си призна че дори и Украйна да се предаде никой нищо не постига освен украинските войници които са на фронта вече три години и то без ротация защото няма кой да ги смени. За жертвите да не говорим но ние не се интересуваме от този човешки ресурс а от пари и унищожение.
10:52 03.12.2025
29 Люк Скайуокър, джедай
До коментар #22 от "456":"...Москва им е казала ,че си прибират и Одеса..."
Нека Масква първо построи Звездата на смъртта, стигне Млечния път, пък Одеса е дребна работа - на ръка разстояние 😁
Коментиран от #53
10:54 03.12.2025
30 Някой
Украинците трябва сами да изчегъртат Зеленски и бандеровците и да започнат преговори.
10:54 03.12.2025
31 Нещастници,
10:55 03.12.2025
32 Нема лабаво
чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
10:58 03.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 пресолена
10:59 03.12.2025
35 Ужас
Коментиран от #38
10:59 03.12.2025
36 Къде го каза това Путин?
11:03 03.12.2025
37 Путине, Путине...
Коментиран от #43
11:03 03.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Алооооу ФАКТИ
11:04 03.12.2025
40 !!!?
Коментиран от #63
11:04 03.12.2025
41 Ива
11:04 03.12.2025
42 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Сортът Могерини (Федерика за ПО ПЕЙКИТЕ)
май тупна на земята❗
Чудно как все като паднат от власт попадат в следствието🤔❗
11:05 03.12.2025
43 Ъхъ ъхъ
До коментар #37 от "Путине, Путине...":3 000 000 бандери закопани
11:05 03.12.2025
44 Докато натовско оръжие
11:05 03.12.2025
45 Путине, подписвай
11:06 03.12.2025
46 Маре
Коментиран от #69
11:07 03.12.2025
47 стоян
Коментиран от #56
11:08 03.12.2025
48 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН
11:08 03.12.2025
49 Уиткоф и зетя на Тръмп
11:08 03.12.2025
50 Дернев
Решението е само с директно договаряне с Щатите и привличане Киев за приемане на решението. И премахване на Щатските санкции. Щатите трябва да разберат, че са държани като основни виновници за тази война и продължаването й. Ако има удари, те трябва да са по Щатите. Без техните жертви войната трудно ще приключи. Дори ще излезе от контрол. Но решението е с тях. Не с европейците.
11:09 03.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Путин нападна вероломно Украйна.
Коментиран от #59
11:10 03.12.2025
53 Дърт Вейдър
До коментар #29 от "Люк Скайуокър, джедай":Синко, ай не ги разбирай..
11:10 03.12.2025
54 Дон Дони
Коментиран от #58
11:11 03.12.2025
55 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН
Ако мужика свали своя господар или Украйна получи още оръжия.....
Коментиран от #60
11:12 03.12.2025
56 Мдааа
До коментар #47 от "стоян":Ще, ще, ще, ще, 2024тс,2025та,сега 2026та догодина 2027 и накрая ЕС се разпада.. Шок
11:12 03.12.2025
57 Ъхъ ъхъ
До коментар #51 от "Важното е":3 000 000 бандери закопани
11:13 03.12.2025
58 Я пъ тоа
До коментар #54 от "Дон Дони":Ако Европа искаше война, отдавна да я е почнала...май Путин иска война и я почна.
Коментиран от #62, #65, #71, #90
11:13 03.12.2025
59 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #52 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Пак питам:
Колко щеше да чака Ердоган, ако София забрани майчиния език в Хасково и Кърджали и започне да стреля по майки и деца ❓
А дали Тръмп ще скочи срещу Ердоган и ще ни дава оръжие ❓
11:14 03.12.2025
60 Ха ХаХа
До коментар #55 от "ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН":Укра вече капитулира.
Наркоманът избяга.
Ха ха ха
Коментиран от #64
11:14 03.12.2025
61 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО
11:15 03.12.2025
62 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #58 от "Я пъ тоа":ЕсеС иска , ама не му стиска❗
Питай защо оня рошльо насъска Зе да не подписва мир❗
Коментиран от #67
11:16 03.12.2025
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #40 от "!!!?":България беше 4 години съюзник на Хитлер, знаеш ли?
Коментиран от #78
11:16 03.12.2025
64 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН
До коментар #60 от "Ха ХаХа":Само така ша спре войната...иначе зеленски си е добре
11:16 03.12.2025
65 Путин
До коментар #58 от "Я пъ тоа":Ако Европа ни нападне, ние ще отговорим.
Но не като в Украйна където питаме внимателно защото там са руснаци, а ще отговорим пълномащабно.
След това няма да има с кого да подписвам2 договор
Коментиран от #70
11:17 03.12.2025
66 Имаше переспектива за мир,
11:18 03.12.2025
67 Я пъ тоа
До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Къв мир да подписва Украйна, която е нападната от пълчищата путинови...или требва да ги посрещнат с песни и цветя....
Коментиран от #74, #97
11:18 03.12.2025
68 Иванушка🇺🇸
11:19 03.12.2025
69 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #46 от "Маре":"Така е ама не е баш така! Путин отхвърли точките включени от ЕС! Затова е и предупреждението към Европа!"
Путин каза на чист руски:
"Изключихме Европа от преговорите заради арогантното им поведение и войнствената риторика. Ще им позволим да се върнат, когато променят и двете"
Дали Европа е изключена от Сащ и Русия, или само от Русия, остава загадка.
Коментиран от #73
11:20 03.12.2025
70 Стига бе
До коментар #65 от "Путин":Европа не напада....Путин напада и избива мирни жени и деца.....
11:20 03.12.2025
71 Ако не дразниш мечката няма да те хапе
До коментар #58 от "Я пъ тоа":35 години, не Русия се придвижва към НАТО, а НАТО към Русия.
Наглостта им няма граници и накрая може и да си го получат.
Коментиран от #75, #93
11:20 03.12.2025
72 Айде
11:21 03.12.2025
73 Я пъ тоа
До коментар #69 от "Ъъъъъъъъъъ":Путин почна войната, другите били военолюбци...голема идиотщина.
11:22 03.12.2025
74 Правилно
До коментар #67 от "Я пъ тоа":И Хитлер дълго време не подписваше капитулацията ....
Коментиран от #76, #92
11:24 03.12.2025
75 Стига бе
До коментар #71 от "Ако не дразниш мечката няма да те хапе":Бившите соц страни влязоха в НАТО..и някой бивши РЕПУБЛИКИ НА СССР...каква вина има НАТО че те доброволно се присъединиха...като Швеция и Финландия.
Изтока се разшири към НАТО.....как си требе.
11:24 03.12.2025
76 Хитлер стигна до москва
До коментар #74 от "Правилно":И изби 20 милиона руснаци за две години....Путин кога ли ша стигне, поне до Киев....
Коментиран от #83
11:27 03.12.2025
77 Алооооу ФАКТИ
11:28 03.12.2025
78 !!!?
До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сталин беше ортак на Хитлер...заедно си подериха Полша и си спретнаха военен парад в чест на "победата"...!
Коментиран от #84
11:28 03.12.2025
79 Путинистче идиотче
11:29 03.12.2025
80 не може да бъде
11:30 03.12.2025
81 Ленче кремче
11:31 03.12.2025
82 Атина Палада
11:33 03.12.2025
83 А ко тана
До коментар #76 от "Хитлер стигна до москва":С контранаступа... бавно и полека напредва към Лвов....
Коментиран от #85
11:35 03.12.2025
84 Путин гол до кръста на пони
До коментар #78 от "!!!?":Сталин и Хитлер са велики вождове на Новия световен ред! Аз с гордост продължавам великото им дело!
11:37 03.12.2025
85 А ко тана
До коментар #83 от "А ко тана":...с Киев за три дни? Оранжурана трябва да помага!!!
Коментиран от #95
11:38 03.12.2025
86 Атина Палада
Коментиран от #88
11:40 03.12.2025
87 Е чакай де..
Решението рано или късно е ....
Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безусловна капитулация.
чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре носа по границите на Русия.
Коментиран от #91
11:40 03.12.2025
88 Зевс
До коментар #86 от "Атина Палада":По кого стрелят украинците?
11:41 03.12.2025
89 Рамбо
11:41 03.12.2025
90 Дон Дони
До коментар #58 от "Я пъ тоа":Ами що не е почнат? Има ли джендърска Европа с какво да воюва, с емигранти!
11:42 03.12.2025
91 Атина Палада
До коментар #87 от "Е чакай де..":Другарю!!! Как си представяш, че Путин ще превземе Одеса, че пък и Киев. Като знаем, че Путин се бъхта пред Покровск четири години, да сметнем колко ще са му нужни за Одеса! И още колко за Киев?
Коментиран от #99
11:45 03.12.2025
92 Дон Дони
До коментар #74 от "Правилно":Кого визираш под Хитлер! Защото има доказани филми от 2014-2015 година че в Украйна се затажда фашизъм!
11:46 03.12.2025
93 Макрон
До коментар #71 от "Ако не дразниш мечката няма да те хапе":Точно!
11:47 03.12.2025
94 Хмхмхмхмхм
11:48 03.12.2025
95 Е да де...
До коментар #85 от "А ко тана":Те рашките за 2 дни беха в Киев, ама рошавия ингилиз и Зелю не щат мир... щели да го карат до последния х0х0ль!!!
Щом не искаш мира, на ти секира!!!
11:49 03.12.2025
96 ?????
А в Киев вече който може стяга куфарите след като на Ермак му забраниха да напуска страната.
Но горките не знаят накъде да бягат.
Довчерашните дестинации с подготвени тихи убежища изведнъж се превърнаха в опасни.
В политическите кръгове цари тих ужас.
11:49 03.12.2025
97 Макрон
До коментар #67 от "Я пъ тоа":Нека не подписват имат шанс да обърнат! Но след още четири години да не се чудят защо са останали само с Лвовска област!
11:49 03.12.2025
98 Софиянец
11:51 03.12.2025
99 И що пък
До коментар #91 от "Атина Палада":Путин ша чака .... като види зор Зелю или друг сам ще го даде... решението е едно капитулация и квото Путин им отпусне!!!
11:56 03.12.2025
100 Дзън-дзън
11:56 03.12.2025
101 сеянинь..
12:04 03.12.2025
102 Точно
До коментар #5 от "Маро не си коректна, нито честна":Така . Изопачават новините .
12:04 03.12.2025
103 поп Груйо
12:06 03.12.2025
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Перо
12:13 03.12.2025