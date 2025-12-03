Вчерашната среща на руския президент Владимир Путин с американската делегация за намиране на решение за Украйна, включваща специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, е водеща тема в западния печат, предаде БТА.

Путин отхвърли мирното споразумение за Украйна след петчасова среща с делегацията на Тръмп, пише британският в. "Таймс", като обръща внимание на думите на Кремъл, че "не е отбелязан напредък към решаването на кризата в Украйна".

Готови сме за война с Европа, извежда в заглавие на статия думи на Путин в. "Дейли телеграф".

Британският всекидневник обръща внимание, че руският лидер отправи това си предупреждение, когато отхвърли най-скорошната версия на мирното споразумение за Украйна, предложено от пратениците на Доналд Тръмп.

Часове преди срещата със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, Путин каза, че намесите на европейските страни в плана за прекратяване на войната в Украйна са неприемливи, отбелязва "Дейли телеграф".

Американски представители заедно с Украйна и Европа внесоха корекции в първоначалния план за Украйна, като целта беше да се намери компромисен вариант, който е по-приемлив за Киев. Някои спорни моменти, касаещи териториалните отстъпки и отказа от стремежа на Украйна да се присъедини към НАТО, бяха премахнати. Това не се понрави на Путин, пише британският вестник.

"Европа прави предложения за мирен план за Украйна, които са неприемливи за Русия", изтъкна Владимир Путин.

"Дейли телеграф" се фокусира върху изказването на Путин, че "Русия не възнамерява да воюва с Европа, но ако Европа започне война, Русия е готова".

Руският лидер каза още, че "мирът не фигурира в дневния ред на Европа и че тя пречи на опитите на САЩ да решат конфликта".

Коментарите на Путин имат за цел да създаде допълнителни разногласия между Тръмп и Европа, пише "Дейли телеграф".

Това беше шестата среща на Стив Уиткоф с Владимир Путин тази година, отбелязва британското издание.

След пет часа преговори срещата в Москва приключи с разочарование, като се разбра, че не е постигнато споразумение по териториалните въпроси.

"Дейли телеграф" обръща внимание на думите на съветника на Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, че срещата е била "полезна, конструктивна и смислена".

Същевременно обаче Ушаков подчерта, че не е постигнат компромис по териториалните въпроси, въпреки че американската делегация е предложила няколко варианта.

На края на срещата Путин поиска от Уиткоф и Къшнър да предадат няколко послания на Тръмп, каза още Ушаков.

Пратениците на Тръмп не успяха да постигнат мирно споразумение, а Путин каза на Европа, че е готов за война, пише в. "Индипендънт".

И двете страни описват преговорите като конструктивни, но признават, че не са постигнали компромис по най-сложния въпрос - този с териториалните отстъпки.

Русия е готова за война с Европа, каза Путин при разговорите с американски представители, на които не бе отбелязан напредък, пише в. "Гардиън".

Срещата на Путин с Уиткоф и Къшнър продължи близо пет часа, пише в. "Ню Йорк таймс".

Двете страни не постигнаха някакви специфични договорености, каза помощник на президента Путин, докато САЩ се опитват да прокарат план за прекратяване на войната в Украйна, отбелязва американското издание.