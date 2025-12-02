Руски банкер: Москва може да отприщи 50 години съдебни спорове заради суверенните активи

Високопоставеният руски банкер Андрей Костин заяви, че Москва ще отговори, ако Европейският съюз използва замразените руски суверенни активи за предоставянето на заем на Украйна и допълни, че Москва може да отприщи 50 години съдебни спорове заради средствата, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По време на среща на високо равнище през октомври лидерите на ЕС се опитаха да се разберат за план как да използват 140 милиарда евро замразени руски активи като заем за Украйна, но не получиха подкрепата на Белгия.

Според плана на ЕС, замразените активи на руската Централна банка в Европа ще бъдат предоставени назаем на Украйна, която ще ги използва за отбрана и нуждите на редовния бюджет.

„Що се отнася до изземването на парите ни, в края на краищата може да се справим и без тях. Единственият проблем е, че тези пари може да се използват за война, а не за мир“, заяви Костин в навечерието на пристигането на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва.

„Удобно е да водиш война не само с чужди ръце, но и с чужди средства – това е върховният финес за Европа. Но не може да има оправдание за това“, допълни банкерът. Костин заяви, че Русия ще отговори с изземването на средствата, притежавани от европейските инвеститори в Русия и допълни, че могат да последват „50 години съдебни спорове“ , дори и след постигането на мира в Украйна.

Той заяви, че Русия трябва да бъде по-активна в съденето в руски и международни съдилища на ЕС, Белгия и депозитаря „Юроклиър“ заради средствата и предположи съдебен процес в Международния съд на ООН.

Костин, един от най-влиятелните руски банкери, същевременно демонстрира, че е по-отворен към идеята за разделяне на суверенните активи на Русия като част от по-широко споразумение за постигане на мир в Украйна.

Версия на подкрепения от САЩ мирен план, публикувана в медиите, предполагаше 100 милиарда долара от замразените средства да бъдат инвестирани във възстановяването на Украйна, а част от останалите средства да бъдат инвестирани в съвместен фонд между САЩ и Русия.

„Ако Русия се съгласи и е готова, непременно. Въпрос на споразумения“, заяви Костин, като допълни, че посещението на Уиткоф в Москва е важно и Русия е готова да направи отстъпки в преговорите, но постигането на споразумение ще отнеме време.

„Рано или късно ще постигнем споразумение. Животът показва, че трябва да се търсят компромиси. Русия също е готова на такива, тъй като няма такова нещо като еднопосочно движение в преговорите“, каза Костин.