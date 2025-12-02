Новини
Руски банкер: Москва може да отприщи 50 години съдебни спорове заради суверенните активи
  Тема: Украйна

Руски банкер: Москва може да отприщи 50 години съдебни спорове заради суверенните активи

2 Декември, 2025 07:48 987 18

Удобно е да водиш война не само с чужди ръце, но и с чужди средства – това е върховният финес за Европа, каза Андрей Костин

Руски банкер: Москва може да отприщи 50 години съдебни спорове заради суверенните активи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Високопоставеният руски банкер Андрей Костин заяви, че Москва ще отговори, ако Европейският съюз използва замразените руски суверенни активи за предоставянето на заем на Украйна и допълни, че Москва може да отприщи 50 години съдебни спорове заради средствата, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По време на среща на високо равнище през октомври лидерите на ЕС се опитаха да се разберат за план как да използват 140 милиарда евро замразени руски активи като заем за Украйна, но не получиха подкрепата на Белгия.

Според плана на ЕС, замразените активи на руската Централна банка в Европа ще бъдат предоставени назаем на Украйна, която ще ги използва за отбрана и нуждите на редовния бюджет.

„Що се отнася до изземването на парите ни, в края на краищата може да се справим и без тях. Единственият проблем е, че тези пари може да се използват за война, а не за мир“, заяви Костин в навечерието на пристигането на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва.

„Удобно е да водиш война не само с чужди ръце, но и с чужди средства – това е върховният финес за Европа. Но не може да има оправдание за това“, допълни банкерът. Костин заяви, че Русия ще отговори с изземването на средствата, притежавани от европейските инвеститори в Русия и допълни, че могат да последват „50 години съдебни спорове“ , дори и след постигането на мира в Украйна.

Той заяви, че Русия трябва да бъде по-активна в съденето в руски и международни съдилища на ЕС, Белгия и депозитаря „Юроклиър“ заради средствата и предположи съдебен процес в Международния съд на ООН.

Костин, един от най-влиятелните руски банкери, същевременно демонстрира, че е по-отворен към идеята за разделяне на суверенните активи на Русия като част от по-широко споразумение за постигане на мир в Украйна.

Версия на подкрепения от САЩ мирен план, публикувана в медиите, предполагаше 100 милиарда долара от замразените средства да бъдат инвестирани във възстановяването на Украйна, а част от останалите средства да бъдат инвестирани в съвместен фонд между САЩ и Русия.

„Ако Русия се съгласи и е готова, непременно. Въпрос на споразумения“, заяви Костин, като допълни, че посещението на Уиткоф в Москва е важно и Русия е готова да направи отстъпки в преговорите, но постигането на споразумение ще отнеме време.

„Рано или късно ще постигнем споразумение. Животът показва, че трябва да се търсят компромиси. Русия също е готова на такива, тъй като няма такова нещо като еднопосочно движение в преговорите“, каза Костин.


  • 1 Хохо Бохо

    24 6 Отговор
    Каквото и да пишете факт е, че Русия победи нато и колективните. Масрафа ще го платят укрите

    Коментиран от #4

    07:55 02.12.2025

  • 2 гост

    4 22 Отговор
    Мацква може да отприщи само началото на собственото си погребение !! А пари и адвокати за 50 години дела може само да си мечтае !! И къде ще са тия дела ?? В Китай или във Африка ?? Хахаха !! Аааа , не , ще са в Европа , щото там са съдилищата , компетентни по такива дела !! Съответно компетентни по НАРУШЕНИТЕ ПОНЕ 100 ЗАКОНА от Раша , за което се прави на разсеяна !! И които вече поне 20 пъти осъдиха разни рашански дебили като Газпром , дето още не са разбрали , че " указ" от Путлер въобще не значи закон , особено за Европа , а не за калното блато !!

    Коментиран от #11, #15, #17

    08:01 02.12.2025

  • 3 Ти да видиш

    4 13 Отговор
    В кочината и банкери имало.

    Коментиран от #8

    08:04 02.12.2025

  • 4 Неее

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хохо Бохо":

    Масрафа ще го платят европейските данъкоплатци. Само за възстановяване ще трябват поне 600 млрд , но ще трябва да издържат Украйна поне още 10 години...още едни 100-200 млрд а и до сега ЕС е кихнал поне 200 млрд ....а бе един трилион да кажем а могат да откраднат от русия само 300 млрд

    Коментиран от #18

    08:07 02.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    4 11 Отговор
    То няма да съществува блатния нужник след войната, какви дела 50г!

    08:10 02.12.2025

  • 6 Хохо Бохо

    3 12 Отговор
    Само остава втарая сега пак да превземе Порковск (за трети път) и после Киев за два дня, после следва Лисабон!

    08:12 02.12.2025

  • 7 така е

    3 10 Отговор
    Тя русийката ще плаща доста повече от 50 години военни реопарации на Украйна. Лошото е, че догодина като се разпадне федерацията след гладната гражданска война, всеки от новите ще вика - "Не бяхме ние!"

    08:13 02.12.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ти да видиш":

    Повечето ги научиха да летят, но има останали някакви, тази зима ще са те от прозореца‼️

    08:14 02.12.2025

  • 9 нннн

    8 3 Отговор
    Никой не й е виновен на Русия, че си е дала парите на крадци и мошеници. Даже замразяването на средствата е кражба, защото инфлацията ги изяжда.
    Останалите държави ще се замислят дали да внасят пари в европейски финансови институции.

    Коментиран от #14

    08:18 02.12.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 9 Отговор
    А казаха ли от бункера кога ще пускат бензин и вода в смехдържавата с менделеевата таблица!

    08:18 02.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Парапета

    1 6 Отговор
    Т. Е Русия (олигархията) ще се споразумее с Запада сьвместно да откраднат парите на руския народ. Затова и П. Пасков казва че кьм 2018 коренно си е изменил мнението за управлението в Русия визирайки и ВВП .

    Коментиран от #16

    08:21 02.12.2025

  • 13 селяк

    7 1 Отговор
    да ги отприщва това ще е последния пирон в коФчего на ЕС

    08:24 02.12.2025

  • 14 Напьлно си прав

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "нннн":

    И тук най интересно е отговора на Набиулина че парите били там защото правилно било да се сьхраняват в дьржавите от които произхождат. По тьпо оправдание едва ли може да се измисли ! За мен лично това си е чиста СЬВМЕСТНа кражба като сами разбирате кой е в основата..!

    08:32 02.12.2025

  • 15 Орк

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    То личи че в европа всички са т@пи като тебе.

    08:37 02.12.2025

  • 16 Киро Парапета

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Парапета":

    Тия с минусите , един сьвет - поне за седмица изключете телевизора и включете сивото вещество .

    08:37 02.12.2025

  • 17 ТРОЛОТ КАААПУТИН

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Си ! Младо надъхано джеени

    08:39 02.12.2025

  • 18 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Неее":

    Много точен коментар.

    08:40 02.12.2025

