Белгийският премиер: Кой вярва, че Путин спокойно ще приеме конфискацията на руски активи?

Белгийският премиер Барт де Вевер заяви в интервю за белгийския в. "Либр", че Белгия би усетила последиците от евентуално конфискуване от страна на ЕС на замразените руски активи в полза на Украйна, предаде БТА.
"Кой вярва, че (руският президент Владимир) Путин спокойно ще приеме конфискацията на руски активи", попита реторично Де Вевер.
Според белгийския лидер в качеството на ответна мярка Москва може да лиши Белгия от достъп до заводите ѝ на територията на Русия, а също така и да конфискува западни активи. По-конкретно, белгийският депозитар "Юроклиър" разполага в Русия с активи на стойност 16 милиарда евро, изтъкна Де Вевер.
"Ако (други страни от ЕС) на поемат част от риска, ще направя всичко, за да блокирам това решение", предупреди белгийският премиер.
Около 185 милиарда евро от замразените руски средства се съхраняват в "Юроклиър", което прави Брюксел ключов фактор в решението за евентуална конфискация на замразените руски, отбелязва белгийската новинарска агенция Белга.
Белгия отхвърли днес план за използването на замразени руски активи в полза на Украйна през следващите две години, като каза, че схемата създава сериозни финансови и юридически рискове, предаде Асошиейтед прес.
1 БОЛШЕВИК
14:11 03.12.2025
2 Урсулата съм
14:11 03.12.2025
3 Пич
14:12 03.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Боби
Коментиран от #8, #27, #48
14:13 03.12.2025
6 Сандо
14:15 03.12.2025
7 Kaлпазанин
14:15 03.12.2025
8 Групак
До коментар #5 от "Боби":Защо го споменават .
От страх бе гьотверен
14:15 03.12.2025
9 си дзън
Русията обяви БГ за вражеска държава и затова трябва да плати за нашето въоръжаване.
Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.
Коментиран от #18
14:16 03.12.2025
10 Само
Коментиран от #65
14:16 03.12.2025
11 ДрайвингПлежър
Конфискацията на руски активи ще е последната от редица фатални простотии, които ЕС избичи тия няколко години!
Апропо - според член първи на ООН - Европа си е военопрестъпник.
Член 1ви на ООН казва, че целите на организацията е да поддържа мира като изрично подчертава с мирни средства! Та колкото обвиняват Русия - те толкова са виновни и Еврооткачалниците!... че даже и повече, щото те са единствената причина Русия да предприеме военни действия
14:16 03.12.2025
12 Владимир Путин офишъл
14:16 03.12.2025
13 Русия има
Коментиран от #20
14:17 03.12.2025
14 Счетоводителя
14:18 03.12.2025
15 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
14:18 03.12.2025
16 гост
14:18 03.12.2025
17 Веднага мининг
Може ли никакво отношение срещу агресора?
14:18 03.12.2025
18 Пробвай ! 😜
До коментар #9 от "си дзън":Нали знаеш как свършиха нацистката от Азов и Десен сектор , които решиха да се гаврят с братушките - замразени в найлонови , и натискани във фризери и хладилни камиони .
14:19 03.12.2025
19 Бялджип
14:19 03.12.2025
20 гост
До коментар #13 от "Русия има":и Украйна имаше Будапещенският Меморандум..
Коментиран от #28, #68
14:19 03.12.2025
21 Захарий Стоянов:
Коментиран от #23, #32
14:20 03.12.2025
22 дядото
14:21 03.12.2025
23 си дзън
До коментар #21 от "Захарий Стоянов:":ИИ написа:
кат русия няма втора
тъй омразна за света
тя е путинска опора
тя е истинска щета
Коментиран от #36
14:22 03.12.2025
24 Ото фон Бисмарк ❗
14:22 03.12.2025
25 гост
14:23 03.12.2025
26 Дон Дони
14:24 03.12.2025
27 Със сигурност
До коментар #5 от "Боби":Майка ти
Коментиран от #37
14:26 03.12.2025
28 Атина Палада
До коментар #20 от "гост":Да,и Украйна го наруши!
Коментиран от #53
14:27 03.12.2025
29 Доналд Тръмп офишъл
14:28 03.12.2025
30 Италия
Коментиран от #34
14:28 03.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Атина Палада
До коментар #21 от "Захарий Стоянов:":Аааа,не бе,вие сега ли го разбрахте?Още колко руски к,ютек ще изядете,докато се очовечите:))))
14:30 03.12.2025
33 Ежко
14:31 03.12.2025
34 Атина Палада
До коментар #30 от "Италия":ЕЦБ няма вече злато Разпродаде го за да спаси фалиралите държави от Еврозоната .
Русия го изкупи.
Коментиран от #43
14:32 03.12.2025
35 Айде
14:32 03.12.2025
36 да знаеш
До коментар #23 от "си дзън":Този ИИ сигурно си го иZвадил от гАZо си.
14:33 03.12.2025
37 Боби
До коментар #27 от "Със сигурност":Майка ми не си ляга с късопишкови комплексари и убийци на деца, така че, споко, брат 😉
14:35 03.12.2025
38 На кой му пука дали.....
Коментиран от #39, #42
14:36 03.12.2025
39 Атина Палада
До коментар #38 от "На кой му пука дали.....":Ами ето,на Премиера на Белгия,където е юроклиър.:))Не четеше ли?
Коментиран от #45
14:37 03.12.2025
40 Ехааааааа
Коментиран от #47
14:38 03.12.2025
41 Как кой?
14:40 03.12.2025
42 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
До коментар #38 от "На кой му пука дали.....":Не ме обиждай бе тъпан , аз като дръпна няколко петолиния.....и амен да превзема МОСКВА !!!!!!
14:41 03.12.2025
43 😉........
До коментар #34 от "Атина Палада":🤣, Русия и да е изкупила всичкото злато на ЕЦБ няма как с това злато да ви купи мозъци🤣, вече са започнали да изкупуват и лунен прах🤣.
14:42 03.12.2025
44 Един
14:43 03.12.2025
45 Е той...
До коментар #39 от "Атина Палада":Отдавна ревтуни, ама ще клекне.
14:43 03.12.2025
46 Жив Дявол
14:44 03.12.2025
47 Боко (неуловимия) тайния крадец
До коментар #40 от "Ехааааааа":Аз съм им преподавал уроци на тия ПРОСТИТЕ и съм ги учил как да крадат и да не ги хващат .....също като мене !!!!!!
14:44 03.12.2025
48 Търновец
До коментар #5 от "Боби":Путин харчи златни резерви и милиарди юани за да държи рублата, а ЕС плюс Британия имат около 6 пъти повече злато а освен това платина и сребро но в ЕС и особено Германия канцлерът вече няма мнозинство да вдига държавния дълг. Ставащото сега може да е началото на края на ЕС и тогава Русите ще ни бият един по един.
Коментиран от #56
14:46 03.12.2025
49 Кражбела
14:47 03.12.2025
50 Всеки
14:55 03.12.2025
51 Ай на бас
"+" - да ще ге гепят
"-" - няма да ги гепят, щото имат ценности.
Коментиран от #59
14:58 03.12.2025
52 Инж1
Коментиран от #58
14:59 03.12.2025
53 гост
До коментар #28 от "Атина Палада":...така каза жената, защитавайки Русия, но гледайки си кефа в Гърция...при гадните капиталисти..
Коментиран от #64
14:59 03.12.2025
54 конфискацията
14:59 03.12.2025
55 Златната Тоалетна Чиния
15:00 03.12.2025
56 Дядо Ламби
До коментар #48 от "Търновец":Нищо нямат байно бедни са като видри!Англия Франция и Германия отдавна са пътници и го знаят!
Мислят ,че тези пари ще отложат малко края но уви!
15:00 03.12.2025
57 Ха сега де...
15:10 03.12.2025
58 Атина Палада
До коментар #52 от "Инж1":Това са активи на РЦБ .А сметки на руснаци(,богати ли,олигарси ли са ,не зная,но физически лица ) в европейски банки,ги размразиха преди...тази есен беше...И руснаците започнаха да си изтеглят парите в Русия в руски банки..И същият този Премиер на Белгия каза:-"Руснаците си изтеглят парите от нашите банки в Русия а ние с ужасТ гледаме опразнените сметки"!
15:10 03.12.2025
59 хахаха
До коментар #51 от "Ай на бас":ценности, ценности ама сиренето е с пари
15:11 03.12.2025
60 Байо
15:11 03.12.2025
61 Мишел
15:14 03.12.2025
62 Българска поговорка:
15:15 03.12.2025
63 А пък
15:15 03.12.2025
64 Атина Палада
До коментар #53 от "гост":Е, кеф,кеф,колко да е голям кефа във фалирала държава? Нали не си забравил,че Гърция е в Еврозоната а държавите в Еврозоната са до една фалирали...Сега се спускаме по нанадолнището. .И ти на това викаш кеф? Не те разбирам!
Коментиран от #66
15:15 03.12.2025
65 Забрави
До коментар #10 от "Само":Кая и останалите розови понита.
15:16 03.12.2025
66 гост
До коментар #64 от "Атина Палада":като отявлен русофил....напълно те разбирам, че не ме разбираш...щеше да ме разбереш ако живееше в Нижни Новгород...или пък в Екатеринбург...
15:18 03.12.2025
67 Василеску
15:19 03.12.2025
68 Мишел
До коментар #20 от "гост":Меморандум означава изложение, съобщение, нота, послание, бележка и няма никаква юридическа сила.
15:21 03.12.2025
69 селяк
15:21 03.12.2025