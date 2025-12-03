Новини
Белгийският премиер: Кой вярва, че Путин спокойно ще приеме конфискацията на руски активи?
  Тема: Украйна

Белгийският премиер: Кой вярва, че Путин спокойно ще приеме конфискацията на руски активи?

3 Декември, 2025 14:09 1 942 69

  • руски активи-
  • барт де вевер-
  • русия-
  • белгия-
  • ес

Белгия ще усети последиците от конфискуването на замразените руски активи, заяви белгийският премиер

Белгийският премиер: Кой вярва, че Путин спокойно ще приеме конфискацията на руски активи? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийският премиер Барт де Вевер заяви в интервю за белгийския в. "Либр", че Белгия би усетила последиците от евентуално конфискуване от страна на ЕС на замразените руски активи в полза на Украйна, предаде БТА.

"Кой вярва, че (руският президент Владимир) Путин спокойно ще приеме конфискацията на руски активи", попита реторично Де Вевер.

Още новини от Украйна

Според белгийския лидер в качеството на ответна мярка Москва може да лиши Белгия от достъп до заводите ѝ на територията на Русия, а също така и да конфискува западни активи. По-конкретно, белгийският депозитар "Юроклиър" разполага в Русия с активи на стойност 16 милиарда евро, изтъкна Де Вевер.

"Ако (други страни от ЕС) на поемат част от риска, ще направя всичко, за да блокирам това решение", предупреди белгийският премиер.

Около 185 милиарда евро от замразените руски средства се съхраняват в "Юроклиър", което прави Брюксел ключов фактор в решението за евентуална конфискация на замразените руски, отбелязва белгийската новинарска агенция Белга.

Белгия отхвърли днес план за използването на замразени руски активи в полза на Украйна през следващите две години, като каза, че схемата създава сериозни финансови и юридически рискове, предаде Асошиейтед прес.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    78 8 Отговор
    Русия, Китай и КНДР ще ви унищожат крадливи западнали същества!

    14:11 03.12.2025

  • 2 Урсулата съм

    81 5 Отговор
    Само краденето ще спаси Зелето и Кая и моята ЕСсср.

    14:11 03.12.2025

  • 3 Пич

    77 4 Отговор
    Как кой ? Урсула , Кая и тая-оная !!! Но те пък са тъпи ! Много тъпи !!! А белгийците - не чак толкова!!!

    14:12 03.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боби

    7 70 Отговор
    Че кой пък ще го пита тоя клоун Путин? 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #8, #27, #48

    14:13 03.12.2025

  • 6 Сандо

    45 1 Отговор
    Ами три вида управляващи или хора,облечени в някаква власт:Едните са фанатиците-войнолюбци;вторите са тези,които заработват пари,и третите са слугите,сами лишили се от собствено мнение.За стадото не говорим,то е безлично,то само блее и иска да рупа и от него нищо не зависи.

    14:15 03.12.2025

  • 7 Kaлпазанин

    55 1 Отговор
    Конфискувайте го конфискувайте ,заем брашно тъпкано се връщало.,аз пак да питам кой иска това оня ЕС на Урсула Калас макарон стърмър магарето Мерц медийния ,или народния рс ужким демократичния ,като ги топне буревестника дано поне и те да са в този ЕС

    14:15 03.12.2025

  • 8 Групак

    33 3 Отговор

    До коментар #5 от "Боби":

    Защо го споменават .
    От страх бе гьотверен

    14:15 03.12.2025

  • 9 си дзън

    4 58 Отговор
    Топ предложение:
    Русията обяви БГ за вражеска държава и затова трябва да плати за нашето въоръжаване.
    Едно данъче от 100евро/м2 за имотите на руски граждани и фирми ще напълни бюджета.

    Коментиран от #18

    14:16 03.12.2025

  • 10 Само

    50 5 Отговор
    безмозъчната Урсула, Макарон и Мрец!

    Коментиран от #65

    14:16 03.12.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    56 3 Отговор
    Макар и от голямо шубе, белгиеца е с някаква моментна проява на мисловна дейност!
    Конфискацията на руски активи ще е последната от редица фатални простотии, които ЕС избичи тия няколко години!

    Апропо - според член първи на ООН - Европа си е военопрестъпник.
    Член 1ви на ООН казва, че целите на организацията е да поддържа мира като изрично подчертава с мирни средства! Та колкото обвиняват Русия - те толкова са виновни и Еврооткачалниците!... че даже и повече, щото те са единствената причина Русия да предприеме военни действия

    14:16 03.12.2025

  • 12 Владимир Путин офишъл

    26 1 Отговор
    Ей,тва е приказка🤣🤣🤣

    14:16 03.12.2025

  • 13 Русия има

    49 3 Отговор
    Договор с Белгия за защита на инвестициите и там няма клаузи че ЕС може да изземва активи. Юридически Белгия не може да конфискува парите само защото ЕС нямал пари

    Коментиран от #20

    14:17 03.12.2025

  • 14 Счетоводителя

    52 2 Отговор
    Който пипне чужди пари,никога не завършва добре.

    14:18 03.12.2025

  • 15 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    24 1 Отговор
    Вярват само ypкуупиTе4еHцаTA

    14:18 03.12.2025

  • 16 гост

    7 23 Отговор
    Белгия да си приспадне евентуалните загуби все пак държи 185 милиарда а може да изгуби 16...20 милиарда..просто има от къде да си ги върне...

    14:18 03.12.2025

  • 17 Веднага мининг

    5 14 Отговор
    Срещу белгийците за да се гепят руските пари.
    Може ли никакво отношение срещу агресора?

    14:18 03.12.2025

  • 18 Пробвай ! 😜

    38 3 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Нали знаеш как свършиха нацистката от Азов и Десен сектор , които решиха да се гаврят с братушките - замразени в найлонови , и натискани във фризери и хладилни камиони .

    14:19 03.12.2025

  • 19 Бялджип

    39 0 Отговор
    В никакъв случай няма да посмеят да ги откраднат, сигурно е. Още повече, че освен Белгия, доста други държави се колебаят, някои като Италия направо са раздразнени от подобни желания, без да споменаваме "обичайните заподозрени" Унгария, Словакия... Всички се опасяват от последствията, които със сигурност ще бъдат по-сериозни от кражбата.

    14:19 03.12.2025

  • 20 гост

    3 20 Отговор

    До коментар #13 от "Русия има":

    и Украйна имаше Будапещенският Меморандум..

    Коментиран от #28, #68

    14:19 03.12.2025

  • 21 Захарий Стоянов:

    3 21 Отговор
    Аман ей, аман ! Лошо нещо било туй московлука!

    Коментиран от #23, #32

    14:20 03.12.2025

  • 22 дядото

    30 2 Отговор
    само в дядо иван и путин е надеждата българска.тези бандити от нато и ес и подлогите им у нас,съсипаха народа и държавата.протести хора-до дупка,ако трябва на барикадите да изметем мафията и крадците от политическия и управленския живот на страната си.

    14:21 03.12.2025

  • 23 си дзън

    3 32 Отговор

    До коментар #21 от "Захарий Стоянов:":

    ИИ написа:
    кат русия няма втора
    тъй омразна за света
    тя е путинска опора
    тя е истинска щета

    Коментиран от #36

    14:22 03.12.2025

  • 24 Ото фон Бисмарк ❗

    34 3 Отговор
    " Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето "

    14:22 03.12.2025

  • 25 гост

    1 30 Отговор
    Всичките проруски папагали,ако бяха в един партизански отряд преди 9ти септември,на часа да бяха приключени..за предателство.....жалко ...

    14:23 03.12.2025

  • 26 Дон Дони

    31 1 Отговор
    Да прав е ако не сега след войната ще ги връщаме с лихви! Войната върви към провал за Украйна и ЕС! Когато Европа обеднее достатъчно с военните си помощи от къде ще намери средства да върне и тези! Най вероятно да върне още някоя прибалтийска република на Русия!

    14:24 03.12.2025

  • 27 Със сигурност

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Боби":

    Майка ти

    Коментиран от #37

    14:26 03.12.2025

  • 28 Атина Палада

    19 1 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    Да,и Украйна го наруши!

    Коментиран от #53

    14:27 03.12.2025

  • 29 Доналд Тръмп офишъл

    23 0 Отговор
    Освен репарации,ще плащате и лихви

    14:28 03.12.2025

  • 30 Италия

    25 0 Отговор
    Официално си поиска златните резерви от ЕЦБ. Партията на Мелони внася закон за обявяване на златните резерви на Италия в ЕЦБ за изключителна собственост на италианската държава. От ЕЦБ реагират с атака, позовавайки се на грубо нарушение на Договорите за ЕС и ЕЦБ , според които златните резерви на отделните държави са общи - на ЕС и не принадлежат на отделна държава.

    Коментиран от #34

    14:28 03.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Атина Палада

    25 1 Отговор

    До коментар #21 от "Захарий Стоянов:":

    Аааа,не бе,вие сега ли го разбрахте?Още колко руски к,ютек ще изядете,докато се очовечите:))))

    14:30 03.12.2025

  • 33 Ежко

    19 0 Отговор
    Упс!ЕС,ЕС ама всеки гледа собствения си интерес,нали?На Урсулите нищо не се губи,да му мислят другите!Лесно се командири,когато за теб няма риск!

    14:31 03.12.2025

  • 34 Атина Палада

    22 1 Отговор

    До коментар #30 от "Италия":

    ЕЦБ няма вече злато Разпродаде го за да спаси фалиралите държави от Еврозоната .
    Русия го изкупи.

    Коментиран от #43

    14:32 03.12.2025

  • 35 Айде

    1 27 Отговор
    Стига бе! В тази идиотска война, няма значение какво ще приеме или не путин! Руснаците тепърва ще си плащат за всички злини!

    14:32 03.12.2025

  • 36 да знаеш

    14 1 Отговор

    До коментар #23 от "си дзън":

    Този ИИ сигурно си го иZвадил от гАZо си.

    14:33 03.12.2025

  • 37 Боби

    0 8 Отговор

    До коментар #27 от "Със сигурност":

    Майка ми не си ляга с късопишкови комплексари и убийци на деца, така че, споко, брат 😉

    14:35 03.12.2025

  • 38 На кой му пука дали.....

    2 12 Отговор
    Бункерната мишка ще приеме плана, спокойно или неспокойно?

    Коментиран от #39, #42

    14:36 03.12.2025

  • 39 Атина Палада

    14 1 Отговор

    До коментар #38 от "На кой му пука дали.....":

    Ами ето,на Премиера на Белгия,където е юроклиър.:))Не четеше ли?

    Коментиран от #45

    14:37 03.12.2025

  • 40 Ехааааааа

    16 1 Отговор
    Евро войнолюбците профукаха парите на народите си , чудят се от къде да вземат милиарди .....и най добре е да откраднат де що има където не е тяхно .....истински обучени крадци !!!!!!

    Коментиран от #47

    14:38 03.12.2025

  • 41 Как кой?

    14 0 Отговор
    Урсулата и Кайчето…. падали са на главите си като малки ха ха

    14:40 03.12.2025

  • 42 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    13 0 Отговор

    До коментар #38 от "На кой му пука дали.....":

    Не ме обиждай бе тъпан , аз като дръпна няколко петолиния.....и амен да превзема МОСКВА !!!!!!

    14:41 03.12.2025

  • 43 😉........

    1 8 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    🤣, Русия и да е изкупила всичкото злато на ЕЦБ няма как с това злато да ви купи мозъци🤣, вече са започнали да изкупуват и лунен прах🤣.

    14:42 03.12.2025

  • 44 Един

    5 1 Отговор
    Някой е чувал за изказванията на Путин ....

    14:43 03.12.2025

  • 45 Е той...

    0 7 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Отдавна ревтуни, ама ще клекне.

    14:43 03.12.2025

  • 46 Жив Дявол

    12 1 Отговор
    Знае че ги чака харакири ако го направят. Това ще края на ЕС и еврото а тях не ги устройва. Бавно но славно, папкането продължава.

    14:44 03.12.2025

  • 47 Боко (неуловимия) тайния крадец

    9 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ехааааааа":

    Аз съм им преподавал уроци на тия ПРОСТИТЕ и съм ги учил как да крадат и да не ги хващат .....също като мене !!!!!!

    14:44 03.12.2025

  • 48 Търновец

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Боби":

    Путин харчи златни резерви и милиарди юани за да държи рублата, а ЕС плюс Британия имат около 6 пъти повече злато а освен това платина и сребро но в ЕС и особено Германия канцлерът вече няма мнозинство да вдига държавния дълг. Ставащото сега може да е началото на края на ЕС и тогава Русите ще ни бият един по един.

    Коментиран от #56

    14:46 03.12.2025

  • 49 Кражбела

    11 0 Отговор
    Провалените евро политици искат по някое милионче да краднат от руските активи, за това мрънцат постоянно. Добре че има здравомислещи хора в Брюксел за да не се допусне това.

    14:47 03.12.2025

  • 50 Всеки

    6 1 Отговор
    ще гледа да се откачи от лудичките инициативи на ЕС. Уж щяха армия да събират за Украйна, ама накрая се оказа, че само Естония ще даде войници. Уж събират пари за Украйна, а пък се оказва, че само руските пари са готови да краднат и похарчат .

    14:55 03.12.2025

  • 51 Ай на бас

    3 2 Отговор
    че ще гепят кинтите на руснаците?
    "+" - да ще ге гепят
    "-" - няма да ги гепят, щото имат ценности.

    Коментиран от #59

    14:58 03.12.2025

  • 52 Инж1

    3 1 Отговор
    А тия що са приели мръсните пари на руснаците, като знаят че са откраднати от народеца????? Милиарди, стотици...

    Коментиран от #58

    14:59 03.12.2025

  • 53 гост

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    ...така каза жената, защитавайки Русия, но гледайки си кефа в Гърция...при гадните капиталисти..

    Коментиран от #64

    14:59 03.12.2025

  • 54 конфискацията

    1 0 Отговор
    да я впишат в мирното споразумение.

    14:59 03.12.2025

  • 55 Златната Тоалетна Чиния

    5 0 Отговор
    Крайно време е страни с население и територия по малки от околовръсното на Москва да им се спре правото за медиен глас и изяви.

    15:00 03.12.2025

  • 56 Дядо Ламби

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Търновец":

    Нищо нямат байно бедни са като видри!Англия Франция и Германия отдавна са пътници и го знаят!
    Мислят ,че тези пари ще отложат малко края но уви!

    15:00 03.12.2025

  • 57 Ха сега де...

    0 1 Отговор
    Тук въпроса не се свежда до вяра, за нея може да се говори само в религиозните общества и секти. Който е позволил вярата в политиката да надделее над разума и дипломацията винаги е бил разочарован и потърпевш на различни негативни последици. Докато ходят на крака при Путин да му се молят, няма как той да си промени позицията. Единствения начин е да бъде принуден той самия да ходи и да се моли в Брюксел и Вашингтон, едва тогава може да стане даже много сговорчив. Колко "преговори за прекратяване на огъня" се проведоха с негово участие и има ли поне веднъж случай той за нещо да е преговарял? Навсякъде още от самото начало единствено поставя все едни и същи ултиматуми, никави дори наченки на промяна в действията или мисленето, а в момента в който срещата завърши огън и жупел започват да се сипят над цяла Украйна. Какъв е смисъла от организиране на още и още такива "преговори"?

    15:10 03.12.2025

  • 58 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Инж1":

    Това са активи на РЦБ .А сметки на руснаци(,богати ли,олигарси ли са ,не зная,но физически лица ) в европейски банки,ги размразиха преди...тази есен беше...И руснаците започнаха да си изтеглят парите в Русия в руски банки..И същият този Премиер на Белгия каза:-"Руснаците си изтеглят парите от нашите банки в Русия а ние с ужасТ гледаме опразнените сметки"!

    15:10 03.12.2025

  • 59 хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ай на бас":

    ценности, ценности ама сиренето е с пари

    15:11 03.12.2025

  • 60 Байо

    1 1 Отговор
    Ам купувайте си тоал.хартия повечко,ва3елинец и стискайте бузките,че се наденохте на мечия...То не мое хем да си с р3стройство,хем да се надуваш да п р ъ днеш бе,Брюксел!

    15:11 03.12.2025

  • 61 Мишел

    0 1 Отговор
    Западните активи в Русия са около 400 000 000 000$. Русия обяви, че на всяка конфискация на нейни активи ще отговаря огледално. Затова конфискация се отлагат.

    15:14 03.12.2025

  • 62 Българска поговорка:

    0 1 Отговор
    Назаем брашно тъпкано се връща. Сигурно и белгийците я знаят. А шушумигите наоколо ги подкокоросват да се набутат като Зелето.

    15:15 03.12.2025

  • 63 А пък

    1 0 Отговор
    рускитеСвине си мрат.

    15:15 03.12.2025

  • 64 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "гост":

    Е, кеф,кеф,колко да е голям кефа във фалирала държава? Нали не си забравил,че Гърция е в Еврозоната а държавите в Еврозоната са до една фалирали...Сега се спускаме по нанадолнището. .И ти на това викаш кеф? Не те разбирам!

    Коментиран от #66

    15:15 03.12.2025

  • 65 Забрави

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Само":

    Кая и останалите розови понита.

    15:16 03.12.2025

  • 66 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    като отявлен русофил....напълно те разбирам, че не ме разбираш...щеше да ме разбереш ако живееше в Нижни Новгород...или пък в Екатеринбург...

    15:18 03.12.2025

  • 67 Василеску

    0 1 Отговор
    Една от най-добрите конституции сме имали винаги от 1878 г. насам. Взели сме основите и още повече от Белгийската. Белгийците на са никак прости. Прости са прусаците и швабите, а галите са били и първобитни.

    15:19 03.12.2025

  • 68 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    Меморандум означава изложение, съобщение, нота, послание, бележка и няма никаква юридическа сила.

    15:21 03.12.2025

  • 69 селяк

    0 0 Отговор
    Само глупаците и джендъряците верват :Д

    15:21 03.12.2025

