Белгийският премиер: Кой вярва, че Путин спокойно ще приеме конфискацията на руски активи?

Белгийският премиер Барт де Вевер заяви в интервю за белгийския в. "Либр", че Белгия би усетила последиците от евентуално конфискуване от страна на ЕС на замразените руски активи в полза на Украйна, предаде БТА.

"Кой вярва, че (руският президент Владимир) Путин спокойно ще приеме конфискацията на руски активи", попита реторично Де Вевер.

Според белгийския лидер в качеството на ответна мярка Москва може да лиши Белгия от достъп до заводите ѝ на територията на Русия, а също така и да конфискува западни активи. По-конкретно, белгийският депозитар "Юроклиър" разполага в Русия с активи на стойност 16 милиарда евро, изтъкна Де Вевер.

"Ако (други страни от ЕС) на поемат част от риска, ще направя всичко, за да блокирам това решение", предупреди белгийският премиер.

Около 185 милиарда евро от замразените руски средства се съхраняват в "Юроклиър", което прави Брюксел ключов фактор в решението за евентуална конфискация на замразените руски, отбелязва белгийската новинарска агенция Белга.

Белгия отхвърли днес план за използването на замразени руски активи в полза на Украйна през следващите две години, като каза, че схемата създава сериозни финансови и юридически рискове, предаде Асошиейтед прес.