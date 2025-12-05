Новини
Белгийският депозитар "Юроклиър" се опасява от фалит и от отговор от Русия
Белгийският депозитар "Юроклиър" се опасява от фалит и от отговор от Русия

5 Декември, 2025 13:10 1 046 30

Подобно решение би застрашило стабилността на европейските и световните финансови пазари, каза Валери Юрбен

Белгийският депозитар "Юроклиър" се опасява от фалит и от отговор от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийският депозитар "Юроклиър" се опасява от фалит и от отговор от Русия, ако запорираното там имущество на Руската централна банка бъде предоставено в полза на Украйна, заяви директорът на финансовата организация Валери Юрбен, цитирана от местни медии, предаде БТА.

Според нея подобно решение би застрашило стабилността на европейските и световните финансови пазари. По нейните думи стойността на запорираното руско имущество се равнява на 10-15 на сто от БВП на Русия. Това са пари на руския народ, добавя Юрбен.

Още новини от Украйна

Тя отбелязва, че според международното законодателство става дума за националния суверенитет на Русия и Москва ще има правото да си възстанови средствата, дори да бъдат изтеглени от сметките в "Юроклиър". Според нея руският отговор може да засегне имуществото на европейски дружества и интересите на Белгия. Нейното мнение е, че предложението на Европейската комисия е "нереалистично". Юрбен предупреждава, че ако ЕК реши да използва руските средства, "Юроклиър" ще вземе необходимите защитни мерки.

Както БТА съобщи, по-рано тази седмица ЕК предложи финансирането за Украйна в следващите две години да бъде осигурено или със средствата в "Юроклиър", които да бъдат върнати от Украйна, след като войната приключи и руската страна изплати обезщетение на Киев, или с общ заем от международните финансови пазари, гарантиран от държавите в ЕС. Решение се очаква на насроченото по-късно този месец заседание на Европейския съвет. Днес в Брюксел се подготвя среща между белгийския премиер Барт де Вевер, германския канцлер Олаф Шолц и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за обсъждане на тези въпроси.


Оценка 4.8 от 16 гласа.
Оценка 4.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    39 1 Отговор
    Ще загубят доверие и ще фалират.Всички ще си изтеглят парите.

    Коментиран от #4, #9, #14

    13:13 05.12.2025

  • 2 Ъхъъъъ...

    42 2 Отговор
    Белгийският депозитар "Юроклиър" се опасява от фалит но от януари и нашия централен депозитар ще се влее в него нали? Щото големи мозъци ни управляват ...

    13:14 05.12.2025

  • 3 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    4 20 Отговор
    Давай кинтите и нямай грижа !!!
    Ние пилотите на F-16 Block 70 се погрижим за това 👍😁

    Коментиран от #8

    13:14 05.12.2025

  • 4 🤟🤟🤟🤟

    30 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Белгийският премиер: Русия няма да загуби в Украйна, това е илюзия. Ще направя всичко, за да не дам активите ѝ.

    Белгийският политик отбеляза, че дори по време на Втората световна война средствата на Германия не са били конфискувани. Де Вевер подчерта, че активите се замразяват по време на войната, а след нейния край страната трябва да върне всички или част от активите си, за да компенсира победителите за щетите.

    13:16 05.12.2025

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 0 Отговор
    Хехех, има защо, хахах, имааааа

    13:17 05.12.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    3 25 Отговор
    Маскалия мрази Европа , но си държи там кинтите!
    Нещо като нашите де били русофили!

    Коментиран от #22

    13:18 05.12.2025

  • 7 Феникс

    27 0 Отговор
    Няма да има крадене на руски парички и активи ми се вижда, явно ще стъпим на вратлето на средностатистическите евро бройлери! Лошото е че ние като слугинаж и колония ще го отнесем най тежко!

    Коментиран от #12

    13:19 05.12.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Колега, това ВВС е - Би-би-си, нали?

    13:19 05.12.2025

  • 9 🤟🤟🤟

    25 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Барт Де Вевер: "Кой вярва, че Русия ще загуби в Украйна? Това е приказка"
    Белгийският министър-председател обаче казва, че поражението на Русия е „пълна илюзия“.
    „Но кой наистина вярва, че Русия ще загуби в Украйна? Това е приказка, пълна илюзия. Не е дори желателно тя да загуби и да цари нестабилност в страна, която разполага с ядрени оръжия. И кой вярва, че Путин ще се съгласи спокойно с конфискацията на руските активи?", пита белгийският лидер.

    13:19 05.12.2025

  • 10 Мда, Белгия ни иска голямо Д като

    16 1 Отговор
    Ду Пе За Дойчланд.

    13:20 05.12.2025

  • 11 Тагаренко

    17 2 Отговор
    България ще гарантира ма 100% кредита за Украйна. Че колко са 150-200 милиарда евра...

    13:20 05.12.2025

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Феникс":

    Споко, "оня"- рамена нЕма, а предницата му е там вече

    13:20 05.12.2025

  • 13 АКО ГИ ОТКРАДНАТ ТИЯ ПАРИ

    16 0 Отговор
    ТВА Е КРАЙ ЗА ЗАПАДНАТА ФИНАСОВАТА СИСТЕМА В ТОЯ И ВИД. ЗАЩОТО НИИИИИИИКОЙ НЯМА ДА ИМА ДОВЕРИЕ НА ЗАПАДНА БАНКА ИЛИ ИСТИТУЦИЯ.

    13:21 05.12.2025

  • 14 Последния, кога готвиш ве, като киснеш

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    постоянно в сайта и на Протести?
    🍜Шкембе Чорба Трол.🍲

    13:22 05.12.2025

  • 15 Бай онзи

    11 0 Отговор
    Шолц или Мерц--според вас кой е настоящия канцлер??????

    13:22 05.12.2025

  • 16 Ехааааааа

    13 0 Отговор
    Евро лидерите - будалите войнолюбци пак ще набутат европейските народи със нови такси и данъци !!!!! Но затова пък урсулите ще се нагушат със още милиарди за бъдещите си поколения !!!! До кога така ???????????????? Боко излизай от мафията наречена фес !!!!!!

    13:22 05.12.2025

  • 17 Македонско войн

    11 1 Отговор
    олаф шолц А?
    Марче ... 2025 година сме бе пиле.

    13:23 05.12.2025

  • 18 Юлия Навална, вдовица

    2 14 Отговор
    Нощес в късна доба Русия тайно осъди на 3 години ефективен затвор руска многодетна майка от Омск за един-единствен пост в социалните мрежи, поставящ под съмнение работата на руската ПВО. Ужас ме обзема колко ли български майки ще заминат за любимата Русия, ако Русия не дай Боже случайно пабеди в Украйна и дойде в България !!! 😁

    13:23 05.12.2025

  • 19 Феникс

    11 0 Отговор
    Не е по темата но има надежда и за лева:
    ЧУДЕСНА НОВИНА ОЩЕ СУТРИНТА!
    ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ДАДЕ ХОД НА ДЕЛОТО СРЕЩУ ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННАТА ЕВРОПЕЙСКА ВАЛУТА В БЪЛГАРИЯ! Дело Т-653/25 влиза в ход, приемайки Исковата молба за НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ по приемането на България в Еврозоната от 01.01.26 г. Исковата молба беше подготвена от адвокат Румяна Ченалова и г-н Станимир Минков. Икономическата обосновка е изготвена от доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН, и доктор по икономика Любомир Христов.
    Според Исковата молба, изготвена от нашите сънародници - РЕШЕНИЕТО, взето от Съвета на 8 юли, което предвиждаше приемането на еврото в България да стане от 01.01.26 г. - Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, и ще бъде оспорено в Европейски съд!
    ТАКА ДОКАТО ТЕЧЕ ДЕЛОТО, няма как приемането на еврото да стане на уточнената за това дата, а именно: 01. 01. 2026-та !

    Коментиран от #21, #24

    13:24 05.12.2025

  • 20 Интересно кой ще надделее -

    8 0 Отговор
    политиците или финансистите.

    13:27 05.12.2025

  • 21 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    1 7 Отговор

    До коментар #19 от "Феникс":

    Българските пилоти на F-16 Block 70 летим до Русия и обратно и с лева и с евра в кармана. Дългът на воина е над таквиз дреболии !!!

    13:29 05.12.2025

  • 22 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Много си п....ст Саше.Генетечно ли е или вземаш уроци?

    13:30 05.12.2025

  • 23 Германия, Мерц и Урсула, Белгия, ЕС

    3 0 Отговор
    вземат ли Парите на Русия, това е Акт на Война и Връщане Назад Няма!
    Иван Винаги Идва за Своето!
    😁С Руснаците Или Честно Или Никак😁

    13:32 05.12.2025

  • 24 456

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Феникс":

    Ще видиме. България вече даде 2 тона злато + пари в ЕЦБ. Смяташ ли ,че ще ги върнат? Виж какво става с италианското злото. Предполагам ,че е възможно вече тези средства да са изразходвани. От къде ще ги вземот за да ги върнат. За тах ще е по- добре България да влезе в еврозоната за да не връщат.

    13:33 05.12.2025

  • 25 Ако тези в ЕК

    2 1 Отговор
    ако ЕК реши да използва руските средства, "Юроклиър" ще вземе необходимите защитни мерки...... фалит !

    Коментиран от #27, #28

    13:33 05.12.2025

  • 26 Ами прави

    3 0 Отговор
    Са Белгия. Това са пари на руската централна банка , има дори сключен договор за защита на инвестициите . И няма такъв световен прецедент държави не участващи във война , не са победители , да налагат санкции или репарации?!? Пълен правен абсурд

    13:34 05.12.2025

  • 27 Фалит или

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ако тези в ЕК":

    съдебно дело?

    13:36 05.12.2025

  • 28 А как точно

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ако тези в ЕК":

    Ек ще може без позволение от белгийците да изтегли средствата?!? Ек няма никакви правомощия да този депозитар

    13:36 05.12.2025

  • 29 Честито

    3 0 Отговор
    И 1% от тези пари ще плащаме после плюс пропуснати ползи и такси за арбитраж ако ясно не се обявим против сега

    13:36 05.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

