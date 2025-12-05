Белгийският депозитар "Юроклиър" се опасява от фалит и от отговор от Русия, ако запорираното там имущество на Руската централна банка бъде предоставено в полза на Украйна, заяви директорът на финансовата организация Валери Юрбен, цитирана от местни медии, предаде БТА.

Според нея подобно решение би застрашило стабилността на европейските и световните финансови пазари. По нейните думи стойността на запорираното руско имущество се равнява на 10-15 на сто от БВП на Русия. Това са пари на руския народ, добавя Юрбен.

Тя отбелязва, че според международното законодателство става дума за националния суверенитет на Русия и Москва ще има правото да си възстанови средствата, дори да бъдат изтеглени от сметките в "Юроклиър". Според нея руският отговор може да засегне имуществото на европейски дружества и интересите на Белгия. Нейното мнение е, че предложението на Европейската комисия е "нереалистично". Юрбен предупреждава, че ако ЕК реши да използва руските средства, "Юроклиър" ще вземе необходимите защитни мерки.

Както БТА съобщи, по-рано тази седмица ЕК предложи финансирането за Украйна в следващите две години да бъде осигурено или със средствата в "Юроклиър", които да бъдат върнати от Украйна, след като войната приключи и руската страна изплати обезщетение на Киев, или с общ заем от международните финансови пазари, гарантиран от държавите в ЕС. Решение се очаква на насроченото по-късно този месец заседание на Европейския съвет. Днес в Брюксел се подготвя среща между белгийския премиер Барт де Вевер, германския канцлер Олаф Шолц и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за обсъждане на тези въпроси.