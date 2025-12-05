Белгийският депозитар "Юроклиър" се опасява от фалит и от отговор от Русия, ако запорираното там имущество на Руската централна банка бъде предоставено в полза на Украйна, заяви директорът на финансовата организация Валери Юрбен, цитирана от местни медии, предаде БТА.
Според нея подобно решение би застрашило стабилността на европейските и световните финансови пазари. По нейните думи стойността на запорираното руско имущество се равнява на 10-15 на сто от БВП на Русия. Това са пари на руския народ, добавя Юрбен.
Тя отбелязва, че според международното законодателство става дума за националния суверенитет на Русия и Москва ще има правото да си възстанови средствата, дори да бъдат изтеглени от сметките в "Юроклиър". Според нея руският отговор може да засегне имуществото на европейски дружества и интересите на Белгия. Нейното мнение е, че предложението на Европейската комисия е "нереалистично". Юрбен предупреждава, че ако ЕК реши да използва руските средства, "Юроклиър" ще вземе необходимите защитни мерки.
Както БТА съобщи, по-рано тази седмица ЕК предложи финансирането за Украйна в следващите две години да бъде осигурено или със средствата в "Юроклиър", които да бъдат върнати от Украйна, след като войната приключи и руската страна изплати обезщетение на Киев, или с общ заем от международните финансови пазари, гарантиран от държавите в ЕС. Решение се очаква на насроченото по-късно този месец заседание на Европейския съвет. Днес в Брюксел се подготвя среща между белгийския премиер Барт де Вевер, германския канцлер Олаф Шолц и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за обсъждане на тези въпроси.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #9, #14
13:13 05.12.2025
2 Ъхъъъъ...
13:14 05.12.2025
3 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Ние пилотите на F-16 Block 70 се погрижим за това 👍😁
Коментиран от #8
13:14 05.12.2025
4 🤟🤟🤟🤟
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Белгийският премиер: Русия няма да загуби в Украйна, това е илюзия. Ще направя всичко, за да не дам активите ѝ.
Белгийският политик отбеляза, че дори по време на Втората световна война средствата на Германия не са били конфискувани. Де Вевер подчерта, че активите се замразяват по време на войната, а след нейния край страната трябва да върне всички или част от активите си, за да компенсира победителите за щетите.
13:16 05.12.2025
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
13:17 05.12.2025
6 Ганя Путинофила
Нещо като нашите де били русофили!
Коментиран от #22
13:18 05.12.2025
7 Феникс
Коментиран от #12
13:19 05.12.2025
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Колега, това ВВС е - Би-би-си, нали?
13:19 05.12.2025
9 🤟🤟🤟
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Барт Де Вевер: "Кой вярва, че Русия ще загуби в Украйна? Това е приказка"
Белгийският министър-председател обаче казва, че поражението на Русия е „пълна илюзия“.
„Но кой наистина вярва, че Русия ще загуби в Украйна? Това е приказка, пълна илюзия. Не е дори желателно тя да загуби и да цари нестабилност в страна, която разполага с ядрени оръжия. И кой вярва, че Путин ще се съгласи спокойно с конфискацията на руските активи?", пита белгийският лидер.
13:19 05.12.2025
10 Мда, Белгия ни иска голямо Д като
13:20 05.12.2025
11 Тагаренко
13:20 05.12.2025
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Феникс":Споко, "оня"- рамена нЕма, а предницата му е там вече
13:20 05.12.2025
13 АКО ГИ ОТКРАДНАТ ТИЯ ПАРИ
13:21 05.12.2025
14 Последния, кога готвиш ве, като киснеш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":постоянно в сайта и на Протести?
🍜Шкембе Чорба Трол.🍲
13:22 05.12.2025
15 Бай онзи
13:22 05.12.2025
16 Ехааааааа
13:22 05.12.2025
17 Македонско войн
Марче ... 2025 година сме бе пиле.
13:23 05.12.2025
18 Юлия Навална, вдовица
13:23 05.12.2025
19 Феникс
ЧУДЕСНА НОВИНА ОЩЕ СУТРИНТА!
ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ДАДЕ ХОД НА ДЕЛОТО СРЕЩУ ПРИЕМАНЕ НА ЕДИННАТА ЕВРОПЕЙСКА ВАЛУТА В БЪЛГАРИЯ! Дело Т-653/25 влиза в ход, приемайки Исковата молба за НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ по приемането на България в Еврозоната от 01.01.26 г. Исковата молба беше подготвена от адвокат Румяна Ченалова и г-н Станимир Минков. Икономическата обосновка е изготвена от доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН, и доктор по икономика Любомир Христов.
Според Исковата молба, изготвена от нашите сънародници - РЕШЕНИЕТО, взето от Съвета на 8 юли, което предвиждаше приемането на еврото в България да стане от 01.01.26 г. - Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, и ще бъде оспорено в Европейски съд!
ТАКА ДОКАТО ТЕЧЕ ДЕЛОТО, няма как приемането на еврото да стане на уточнената за това дата, а именно: 01. 01. 2026-та !
Коментиран от #21, #24
13:24 05.12.2025
20 Интересно кой ще надделее -
13:27 05.12.2025
21 Миролюб Войнов, пилот ВВС
До коментар #19 от "Феникс":Българските пилоти на F-16 Block 70 летим до Русия и обратно и с лева и с евра в кармана. Дългът на воина е над таквиз дреболии !!!
13:29 05.12.2025
22 Факт
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Много си п....ст Саше.Генетечно ли е или вземаш уроци?
13:30 05.12.2025
23 Германия, Мерц и Урсула, Белгия, ЕС
Иван Винаги Идва за Своето!
😁С Руснаците Или Честно Или Никак😁
13:32 05.12.2025
24 456
До коментар #19 от "Феникс":Ще видиме. България вече даде 2 тона злато + пари в ЕЦБ. Смяташ ли ,че ще ги върнат? Виж какво става с италианското злото. Предполагам ,че е възможно вече тези средства да са изразходвани. От къде ще ги вземот за да ги върнат. За тах ще е по- добре България да влезе в еврозоната за да не връщат.
13:33 05.12.2025
25 Ако тези в ЕК
Коментиран от #27, #28
13:33 05.12.2025
26 Ами прави
13:34 05.12.2025
27 Фалит или
До коментар #25 от "Ако тези в ЕК":съдебно дело?
13:36 05.12.2025
28 А как точно
До коментар #25 от "Ако тези в ЕК":Ек ще може без позволение от белгийците да изтегли средствата?!? Ек няма никакви правомощия да този депозитар
13:36 05.12.2025
29 Честито
13:36 05.12.2025
