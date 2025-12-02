Путин скоро ще се срещне с американската делегация

Руският президент Владимир Путин ще се срещне в 17:00 ч. (московско време) днес в Кремъл със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Американската делегация ще бъде придружeна от американски преводачи на срещата с Путин, допълни Песков. Уиткоф беше критикуван преди, че е разчитал на осигурен от Кремъл преводач.

Очаква се Путин, Уиткоф и Къшнър да разговарят за възможните начини за слагане край на войната в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Пратеникът на руския президент Кирил Дмитриев ще се срещне днес със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва, предаде по-рано днес Ройтерс.

Дмитриев и Уиткоф вече са се срещали много пъти в Русия и САЩ, като обект на дискусиите им са били мирните планове за Украйна и бъдещите възможности за инвестиции, касаещи и двете страни.

