Путин скоро ще се срещне с американската делегация
Путин скоро ще се срещне с американската делегация

2 Декември, 2025 13:50 496 19

Американската делегация ще бъде придружeна от американски преводачи на срещата с Путин, допълни Песков

Снимка: БГНЕС/ EPA
Руският президент Владимир Путин ще се срещне в 17:00 ч. (московско време) днес в Кремъл със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Американската делегация ще бъде придружeна от американски преводачи на срещата с Путин, допълни Песков. Уиткоф беше критикуван преди, че е разчитал на осигурен от Кремъл преводач.

Очаква се Путин, Уиткоф и Къшнър да разговарят за възможните начини за слагане край на войната в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Пратеникът на руския президент Кирил Дмитриев ще се срещне днес със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва, предаде по-рано днес Ройтерс.

Дмитриев и Уиткоф вече са се срещали много пъти в Русия и САЩ, като обект на дискусиите им са били мирните планове за Украйна и бъдещите възможности за инвестиции, касаещи и двете страни.

Очаква се Уиткоф, както и зетят на американския президент Джаред Къшнър, да се срещнат с руския президент Владимир Путин днес, за да обсъдят възможен начин за прекратяване на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, отбелязва Ройтерс.


  • 1 Заседание на Върховната рада

    3 2 Отговор
    в Украйна днес е било спряно след масова акция на депутати срещу правителството. Народни депутати от "Европейска солидарност" са блокирали трибуната на Върховната рада в Украйна във вторник с настояване за оставка на правителството. Това е било обявено от народния депутат Алексей Гончаренко в Telegram. По време на заседанието парламентаристи активно са скандираха "Правителството вън и оставка!" близо до председателя на Върховната Рада, Руслан Стефанчук, който се е принудил да обяви почивка. "Срещата ще бъде затворена засега," е казал Стефанчук като е отбелязвал, че трибуната е блокирана и не може да се продължи.

    13:52 02.12.2025

  • 2 Атина Палада

    3 11 Отговор
    последната надежда на Хаяско е Тръмп.....

    13:52 02.12.2025

  • 3 си дзън

    5 2 Отговор
    При 40% пари за война дали Путин иска мир е въпросът. Май само Тръмп вярва в това.

    13:53 02.12.2025

  • 4 Атина Палада

    3 8 Отговор
    И продължавате да лъжите,че срещите им са за Украйна:)

    13:53 02.12.2025

  • 5 Нов свят

    2 0 Отговор
    Ще говорят за Украйна най-много пет минути, после ще си говорят за техни неща!

    13:54 02.12.2025

  • 6 честен ционист

    0 15 Отговор
    След срещата, МВР вече няма да е толкова толерантно с протестиращите.

    Коментиран от #8, #9

    13:54 02.12.2025

  • 7 Колко ли рубли е взел Уитков?

    1 2 Отговор
    За началникът му няма да предполагаме!

    13:56 02.12.2025

  • 8 Нов свят

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    И след това при новото правителство това МВР може да не е същото. Намален състав и строг подбор. Дали ще искат?

    13:57 02.12.2025

  • 9 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    И защо с ороснята искат да свалят правителството в България?

    Коментиран от #17

    13:57 02.12.2025

  • 10 Уточнение

    1 2 Отговор
    Двама типични, дърти лузъри и подлеци ще се срещнат.

    13:58 02.12.2025

  • 11 Миролюб Войнов, зелена барета

    1 2 Отговор
    Бе кви самольоти, делегации, срещи, преговори ???
    Да пратят няколко барети като мен, да пъхнат карлика в един чувал и да се свършва вече с тая руска тягомотина 😁👍

    13:59 02.12.2025

  • 12 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Координационният център за подкрепа на НАТО за Украйна се намира в Полша, заяви генерал-майор Келер в интервю за FAZ, Алиансът изпраща 18 000 тона военна помощ на украинските въоръжени сили всеки месец. Военният офицер обаче признава, че няма оръжия, способни да променят ситуацията на бойното поле, и Киев може само да се надява на леко подобрение в преговорната си позиция

    14:00 02.12.2025

  • 13 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Джаред Къшнър не отговаряше ли за Балканите?

    Коментиран от #19

    14:01 02.12.2025

  • 14 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Американците нямат граници за своята Дарогантност"! Те подготвиха, финансираха, въоръжиха и оркестрираха въоръженото завземане на властта в Украйна, довеждайки на власт настоящия фашистки режим, за да разгърнат война (Тръмп беше първият, който ги въоръжи, за да тласне колебливите европейци към нея). А сега, когато осъзнават, че губят, са се превърнали в миротворци, дори и по „Мирен план", за да „осребрят" поражението си!

    Коментиран от #16, #18

    14:02 02.12.2025

  • 15 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Патката се превъзнесла от ентусиазъм сякаш е там ,как да снесе по голяма тъпотия ,направо имам чувството че съм онлайн

    14:05 02.12.2025

  • 16 Миролюб Войнов, офицер от НАТО

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    "...А сега, когато осъзнават, че губят..."

    Само ни абясни на руски какво губят Щатите, НАТО и Европа, пажалуйста ? Щот не знам кой няма бензин, храна, дрехи и топурка нощно време по тъмните порутени стълбища 😄😄😄

    14:07 02.12.2025

  • 17 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Нямат идея. Там са заради 50-то еврака, селфитата и щото от работодателите са им казали, че са на бордата, ако догодина има данък дивидент. Това Джен Z поколение най-добре знае как да лежи в лехата до Покровск.

    14:08 02.12.2025

  • 18 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "И Киев е Руски":

    Не вярвам да е само осребряване на поражението си .Идва време за плащане на репарации .САЩ стават посредник,а Европа губещ,което следва плащане на репарации от Европа,въпреки,че САЩ сътвориха рози конфликт

    14:08 02.12.2025

  • 19 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    За Балканите отговаря сина на Бай Дончо.

    14:10 02.12.2025

