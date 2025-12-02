Путин скоро ще се срещне с американската делегация

Руският президент Владимир Путин ще се срещне в 17:00 ч. (московско време) днес в Кремъл със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Американската делегация ще бъде придружeна от американски преводачи на срещата с Путин, допълни Песков. Уиткоф беше критикуван преди, че е разчитал на осигурен от Кремъл преводач.
Очаква се Путин, Уиткоф и Къшнър да разговарят за възможните начини за слагане край на войната в Украйна, отбелязва Ройтерс.
Пратеникът на руския президент Кирил Дмитриев ще се срещне днес със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва, предаде по-рано днес Ройтерс.
Дмитриев и Уиткоф вече са се срещали много пъти в Русия и САЩ, като обект на дискусиите им са били мирните планове за Украйна и бъдещите възможности за инвестиции, касаещи и двете страни.
Очаква се Уиткоф, както и зетят на американския президент Джаред Къшнър, да се срещнат с руския президент Владимир Путин днес, за да обсъдят възможен начин за прекратяване на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, отбелязва Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Заседание на Върховната рада
13:52 02.12.2025
2 Атина Палада
13:52 02.12.2025
3 си дзън
13:53 02.12.2025
4 Атина Палада
13:53 02.12.2025
5 Нов свят
13:54 02.12.2025
6 честен ционист
Коментиран от #8, #9
13:54 02.12.2025
7 Колко ли рубли е взел Уитков?
13:56 02.12.2025
8 Нов свят
До коментар #6 от "честен ционист":И след това при новото правителство това МВР може да не е същото. Намален състав и строг подбор. Дали ще искат?
13:57 02.12.2025
9 Атина Палада
До коментар #6 от "честен ционист":И защо с ороснята искат да свалят правителството в България?
Коментиран от #17
13:57 02.12.2025
10 Уточнение
13:58 02.12.2025
11 Миролюб Войнов, зелена барета
Да пратят няколко барети като мен, да пъхнат карлика в един чувал и да се свършва вече с тая руска тягомотина 😁👍
13:59 02.12.2025
12 И Киев е Руски
14:00 02.12.2025
13 Атина Палада
Коментиран от #19
14:01 02.12.2025
14 И Киев е Руски
Коментиран от #16, #18
14:02 02.12.2025
15 Kaлпазанин
14:05 02.12.2025
16 Миролюб Войнов, офицер от НАТО
До коментар #14 от "И Киев е Руски":"...А сега, когато осъзнават, че губят..."
Само ни абясни на руски какво губят Щатите, НАТО и Европа, пажалуйста ? Щот не знам кой няма бензин, храна, дрехи и топурка нощно време по тъмните порутени стълбища 😄😄😄
14:07 02.12.2025
17 честен ционист
До коментар #9 от "Атина Палада":Нямат идея. Там са заради 50-то еврака, селфитата и щото от работодателите са им казали, че са на бордата, ако догодина има данък дивидент. Това Джен Z поколение най-добре знае как да лежи в лехата до Покровск.
14:08 02.12.2025
18 Атина Палада
До коментар #14 от "И Киев е Руски":Не вярвам да е само осребряване на поражението си .Идва време за плащане на репарации .САЩ стават посредник,а Европа губещ,което следва плащане на репарации от Европа,въпреки,че САЩ сътвориха рози конфликт
14:08 02.12.2025
19 честен ционист
До коментар #13 от "Атина Палада":За Балканите отговаря сина на Бай Дончо.
14:10 02.12.2025