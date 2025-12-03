Новини
Свят »
Украйна »
Успяла ли е Русия да завладее Покровск?
  Тема: Украйна

Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

3 Декември, 2025 13:39 656 24

  • украйна-
  • покровск-
  • русия-
  • краматорск-
  • донбас

Русия твърди, че е поела контрола над Покровск, докато украинската армия отрича. Какво наистина се случва?

Успяла ли е Русия да завладее Покровск? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Сраженията в Покровск продължават, заявяват от украинската армия. Русия твърди друго - че вече е превзела града в Донбаска област. Същото се отнася и за град Вовчанск, за който Москва твърди, че вече е под контрола ѝ, докато Киев съобщава, че боевете продължават.

Сраженията не са приключили

Лидерите на въоръжените сили на Украйна определиха изказванията на руските официални източници като пропаганда, пише АРД. "Големите думи на политическото ръководство на агресора не отговарят на реалността", се казва в изявление на армията. Според тях Русия се опитва да повлияе на партньорите на Украйна на Запад и да наклони везните в преговорите между Русия и САЩ.

Украинските войници, които са на фронтовата линия в Покровск, потвърждават, че сраженията не са приключили. "Успяхме да изтласкаме врага от някои позиции", казва сержант Ихор Тамбиев пред украинска медия, цитирана от АРД. По думите на войника обаче ситуацията в Покровск е "една от най-трудните в момента".

Украинците се отбраняват с дронове

Други войници описват много по-драматична картина. Руските войски не спират да настъпват, казва командир на бригада, управляваща дронове, по украинската телевизия. Метеорологичните условия създават най-сериозните проблеми за украинските войници, пише АРД. Засега те успяват да ограничат настъплението на руските войски с помощта на т.нар. FPV (first person view) дронове, които се контролират от пилоти. В района обаче има продължаваща вече дни наред мъгла, което възпира дроновете.

На много места на фронта руските войски значително превъзхождат на брой украинските, които компенсират това с използване на FPV дронове. С тяхна помощ само един пилот може да покрие много голяма част от фронта. Затова руската армия настъпва в малки групи от по няколко войници, за да останат незабелязани.

Загубен ли е Покровск?

Много украински военни анализатори смятат, че въпреки че Русия все още не е завладяла Покровск, то това най-вероятно ще се случи в близко бъдеще. "Перспективите меко казано не са положителни", казва военният експерт Константин Машовец. Украинската армия ще трябва да се изтегли от Покровск с оглед на обстоятелствата, смята експертът. С тази прогноза е съгласен и наблюдателят Серхий Рахманин - според него Украйна не разполага с достатъчно ресурс, за да задържи тези градове.

Ако Покровск бъде завладян, това ще е първият голям град, който Русия успява да превземе от Авдеевка насам. Тя попадна под руски контрол преди повече от две години. Двата града са на около 50 километра един от друг, припомня АРД. Също като Авдеевка Покровск на практика е разрушен след години сражения. Въпреки това според наблюдатели, ако Русия го превземе, това ще има стратегически последици.

В момента руската армия е изпратила най-малко 110 000 войници в тази част на фронта, сочат различни изчисления, цитирани от военният експерт Владислав Селезньов. "Градът играе ролята на магнит, който привлича огромно количество руски ресурси", обяснява той. По думите му, ако го превземе успешно, Москва ще може да пренасочи тези ресурси на други места по фронта.

Ще паднат ли други градове?

Следващите цели на руската армия навярно ще бъдат градовете Славянск и Краматорск, които се намират северно от Покровск. Те са последните големи градове в Донбаска област, които още са под контрола на Украйна, която е изградила отбранителен фронт там още през 2014 г. Русия иска Украйна да се откаже от позициите си в тези части на своята територия - Москва поставя това като условие за мир при преговорите си с американските представители.

Експертите смятат, че Русия може да постигне и по-голям напредък на север, ако завладее Покровск - към Днепропетровска област. Там има по-малко големи градове и по-малко възможности за отбрана.

Автор: Флориан Келерман ARD


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    21 0 Отговор
    Ето...казах,ви.Веднага след Мара,се появява статия на Дойчето

    13:40 03.12.2025

  • 2 Вашето мнение

    19 1 Отговор
    Успяха ли някои бандерюги и натюфци да се измъкнат от там е въпроса

    13:40 03.12.2025

  • 3 Сателита това показва....

    18 1 Отговор
    Красноармейск е руски. Руски флаг. Руска табела с името. И западняците го знаят. Американците го потвърждават.

    13:41 03.12.2025

  • 4 Русия:

    19 1 Отговор
    Да,успяла е.

    13:41 03.12.2025

  • 5 Генерал миСИРСКИ

    15 1 Отговор
    Нашата армия се измества към Лвов за по-добри позиции.

    13:43 03.12.2025

  • 6 Гост

    15 0 Отговор
    Дали пък точно дойче веле може да напише истината по този въпрос?

    13:43 03.12.2025

  • 7 зИленски

    10 2 Отговор
    КАКВОТО КАЖА АЗ ТОВА Е ИСТИНАТА
    ВЕРВАЙТЕ МИ
    ХА ХА

    13:43 03.12.2025

  • 8 Вместо

    10 0 Отговор
    да задавате глупави въпроси отидете там за да разберете истината, но се пазете от снайперистите от хунтата живеещи в канализацията че трепят наред що им падне на мушката.

    13:43 03.12.2025

  • 9 Чернобаевка

    1 12 Отговор
    За да се похмали на Уиткоффф путин жертва 200 -300 души ама нъцки

    13:44 03.12.2025

  • 10 БГР

    6 1 Отговор
    Ако не е то ще бъде, така както всичко останало е въпрос на време.

    13:44 03.12.2025

  • 11 Владимир Зеленски офiцiальнъй

    13 1 Отговор
    ...и 6ез това, Покровск не е стратегически.

    13:44 03.12.2025

  • 12 факти

    9 2 Отговор
    Не е, Ермак го отбранява геройски.

    13:44 03.12.2025

  • 13 Путин ви покани

    10 2 Отговор
    Можете да идете и да се уверите, с не да задавате т.пи въпроси.

    13:45 03.12.2025

  • 14 Трол

    3 2 Отговор
    Не е успяла, владее само 99% от града.

    13:45 03.12.2025

  • 15 Доналд Тръмп офишъл

    5 1 Отговор
    Ааа,не 6е!

    13:47 03.12.2025

  • 16 си дзън

    2 8 Отговор
    Путин тръгва към Европа!
    Незабавно всички руснаци трябва да бъдат изгонени от ЕС.

    13:47 03.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АБВ

    4 1 Отговор
    Руското настъпление върви бавно поради, както в статията плахо се отбелязва, укрепленията, изградени от украинците за времето на неспазваните от Украйна Мински споразумения. Признато официално от Меркел и Оланд.
    Що се отнася до мъглата, то тя пречи и на двете армии, а не само на украинската. Не знам на колко хора им е известно, че атаките с FPV дронове са успешни в около едва 10 % от случаите и на двете страни.

    13:48 03.12.2025

  • 19 Владимир Путин офишъл

    3 0 Отговор
    .u 6 Ал съм ва

    13:49 03.12.2025

  • 20 Хамлет

    0 0 Отговор
    Да,или не !Това е въпроса!

    13:50 03.12.2025

  • 21 Дедо ви...

    2 1 Отговор
    Натовски генерал: Русия контролира 95 % от Красноармейск

    13:51 03.12.2025

  • 22 Маша от Владивосток

    0 0 Отговор
    Родих близнаци!Японче и китайче!

    13:52 03.12.2025

  • 23 Фашизмът си отива

    0 0 Отговор
    А ДВ продължава да лъже. Заради лицемерите загинаха над два милиона укра на фронта.
    .

    13:52 03.12.2025

  • 24 Захарова

    0 0 Отговор
    и Соловьов пътуват за Покровск!Ще предават пряко по Первий канал !

    13:53 03.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания