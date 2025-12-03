Успяла ли е Русия да завладее Покровск?

Сраженията в Покровск продължават, заявяват от украинската армия. Русия твърди друго - че вече е превзела града в Донбаска област. Същото се отнася и за град Вовчанск, за който Москва твърди, че вече е под контрола ѝ, докато Киев съобщава, че боевете продължават.

Сраженията не са приключили

Лидерите на въоръжените сили на Украйна определиха изказванията на руските официални източници като пропаганда, пише АРД. "Големите думи на политическото ръководство на агресора не отговарят на реалността", се казва в изявление на армията. Според тях Русия се опитва да повлияе на партньорите на Украйна на Запад и да наклони везните в преговорите между Русия и САЩ.

Украинските войници, които са на фронтовата линия в Покровск, потвърждават, че сраженията не са приключили. "Успяхме да изтласкаме врага от някои позиции", казва сержант Ихор Тамбиев пред украинска медия, цитирана от АРД. По думите на войника обаче ситуацията в Покровск е "една от най-трудните в момента".

Украинците се отбраняват с дронове

Други войници описват много по-драматична картина. Руските войски не спират да настъпват, казва командир на бригада, управляваща дронове, по украинската телевизия. Метеорологичните условия създават най-сериозните проблеми за украинските войници, пише АРД. Засега те успяват да ограничат настъплението на руските войски с помощта на т.нар. FPV (first person view) дронове, които се контролират от пилоти. В района обаче има продължаваща вече дни наред мъгла, което възпира дроновете.

На много места на фронта руските войски значително превъзхождат на брой украинските, които компенсират това с използване на FPV дронове. С тяхна помощ само един пилот може да покрие много голяма част от фронта. Затова руската армия настъпва в малки групи от по няколко войници, за да останат незабелязани.

Загубен ли е Покровск?

Много украински военни анализатори смятат, че въпреки че Русия все още не е завладяла Покровск, то това най-вероятно ще се случи в близко бъдеще. "Перспективите меко казано не са положителни", казва военният експерт Константин Машовец. Украинската армия ще трябва да се изтегли от Покровск с оглед на обстоятелствата, смята експертът. С тази прогноза е съгласен и наблюдателят Серхий Рахманин - според него Украйна не разполага с достатъчно ресурс, за да задържи тези градове.

Ако Покровск бъде завладян, това ще е първият голям град, който Русия успява да превземе от Авдеевка насам. Тя попадна под руски контрол преди повече от две години. Двата града са на около 50 километра един от друг, припомня АРД. Също като Авдеевка Покровск на практика е разрушен след години сражения. Въпреки това според наблюдатели, ако Русия го превземе, това ще има стратегически последици.

В момента руската армия е изпратила най-малко 110 000 войници в тази част на фронта, сочат различни изчисления, цитирани от военният експерт Владислав Селезньов. "Градът играе ролята на магнит, който привлича огромно количество руски ресурси", обяснява той. По думите му, ако го превземе успешно, Москва ще може да пренасочи тези ресурси на други места по фронта.

Ще паднат ли други градове?

Следващите цели на руската армия навярно ще бъдат градовете Славянск и Краматорск, които се намират северно от Покровск. Те са последните големи градове в Донбаска област, които още са под контрола на Украйна, която е изградила отбранителен фронт там още през 2014 г. Русия иска Украйна да се откаже от позициите си в тези части на своята територия - Москва поставя това като условие за мир при преговорите си с американските представители.

Експертите смятат, че Русия може да постигне и по-голям напредък на север, ако завладее Покровск - към Днепропетровска област. Там има по-малко големи градове и по-малко възможности за отбрана.

Автор: Флориан Келерман ARD