Риск от обкръжение: какво ще стане, ако Покровск падне
  Тема: Украйна

Риск от обкръжение: какво ще стане, ако Покровск падне

4 Декември, 2025 20:30 685 28

  • покровск-
  • украйна-
  • донбас-
  • русия-
  • мирноград-
  • донецка област

Според някои военни анализатори това е само въпрос на време, но няма да означава крах на украинската отбрана

Риск от обкръжение: какво ще стане, ако Покровск падне - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На първи декември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Покровск е завладян. На втори декември американският Институт за изследване на войната констатира липсата на доказателства за пълната руска окупация на града. По сведения на комуникационното управление на украинската армия от трети декември, отбранителните сили на Украйна продължават да удържат северната част на Покровск. Продължават и мерките по ликвидиране на огнищата на руските войски, по осигуряването на логистиката в района на Покровск и Мирноград, както и за блокиране на опитите на руската армия да струпа щурмови пехотни групи и да се придвижи покрай населените места, заяви говорителят на украинския Генерален щаб Дмитрий Лиховой.

Руското знаме в Покровск – шоу на руската пропаганда?

В потвърждение на това, че градът е окупиран, войските на Русия публикуваха видео с развяващ се над центъра на Покровск руски трикольор. Според военния анализатор Ян Матвеев обаче това е „шоу, организирано специално за американския специален пратеник Уиткоф“, тъй като ако градът наистина беше завладян изцяло, доказателството би трябвало да е видео от северните му квартали, а не от центъра, който е „завзет отдавна“.

По данни на украинския аналитичен проект DeepState, в момента в града продължават уличните боеве за северната му част. Ако по-рано на украинските части им се удаваше да отблъскват руските групи още в центъра на града, предотвратявайки проникването им на север, то напоследък руското присъствие там е станало по-забележимо, посочват двамата съоснователи на DeepState Руслан Микула и Роман Погорелий.

„Ако по-рано там имаше по двама-трима руснаци, сега вече групите са от по четирима-петима, а украинците започват да ги отблъскват едва в северните покрайнини. Това е свидетелство, че в центъра те са станали толкова много, че са в състояние групово да се придвижват на север“, обяснява пред ДВ Руслан Микула. Според него обаче на руснаците засега не им се удава изцяло да изтласкат украинските сили от града – заради недостига на пехота. Но анализаторът допълва, че това е въпрос на време, при положение, че руските част имат числово превъзходство.

Руснаците засега не успяват да превземат северната част на Покровск

Роман Погорелий на свой ред посочва, че за разлика от центъра, руските войски засега не успяват да се укрепят в северната част на града. Същевременно той поставя под съмнение ефективността на украинската тактика за прочистване, обяснявайки, че руските войски все още имат възможност да привличат допълнителни сили към въпросните участъци.

„Украинците прочистват някой район или улица, но след известно време руснаците отново навлизат там, защото проходите не са блокирани. Затова тази тактика не е кардинално решение на ситуацията.“

Мирноград – под заплахата от блокада

Същевременно и двамата анализатори изтъкват, че от развитието на ситуацията в Покровск зависи съдбата на съседния Мирноград, който е на около седем километра. Според тях там обстановката е най-заплашителна, макар присъствието на руснаци в града да е по-малочислено.

„Ако в самия Покровск все пак има някаква логистика и подразделенията могат да се придвижват и да излизат, то в Мирноград това е невъзможно, макар че физическо обкръжение на града няма“, казва Руслан Микула. В момента логистиката се осигурява от тежки дронове и наземни роботизирани комплекси. Да се мине пеша е опасно, но все още е възможно. „Ако Покровск падне, те ще контролират всяко придвижване. Даже няма да им се налага да излизат физически – екипажите от пилоти на дронове ще бъдат достатъчни. В тази ситуация не знам как украинските сили ще могат да излязат от Мирноград. А всичко сочи натам“, предупреждава анализаторът.

Тактиката на Русия по отношение на Мирноград е друга, казват от DeepState. За разлика от Покровск, там се водят единични улични боеве, но пък руснаците притискат от юг, изток и север, като паралелно осъществяват масирани въздушни атаки за изтласкване на украинския военен гарнизон от града. По думите на Микула, присъствие на руските войски е фиксирано в северните и югоизточните покрайнини на града, както и частично в западните.

Контролът над Покровск и Мирноград ще улесни руското настъпление

Според Погорелий ситуацията може да бъде спасена "само от чудо", тъй като вече много е "загубено". Той подчертава, че в тези условия основното е да се запазят хората. Анализаторът не желае да прави прогнози какви последствия може да има вероятната загуба на Покровск и Мирноград за останалата част от Донецка област.

Мнението на Микула е, че контролът над тези градове ще облекчи настъплението на руснаците над тази част от Донецка област, която е останала под украински контрол. "Те ще концентрират логистиката си изцяло в тези градове - те ще станат техни опорни точки. Не знаем колко хиляди военнослужещи могат да се укрият в Покровск и Мирноград, но броят им определено ще е много голям", заявява Микула.

Русия е далеч от завладяването на Донецка област

Високопоставен служител на НАТО също смята, че ако бъде окупиран, Покровск ще бъде използван от руснаците за логистика и като плацдарм за атаки срещу други градове в Донецка област. Според него обаче това няма да означава неизбежен крах на украинската отбрана, което е "малко вероятно в близко бъдеще".

Освен това, по неговите думи, завладяването на останалата част от Донецка област не е реалистична възможност за руснаците поне в следващите една-две години. Това мнение се споделя и от анализаторите на американския Институт за изследване на войната. Те смятат, че вероятното падане на Покровск няма да ускори съществено завладяването на целия регион от Русия.

Автор: Анастасия Шепелева


  • 1 Ами

    23 1 Отговор
    той падна, бре

    20:31 04.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 18 Отговор
    ама той не е ли паднал още? аре бе-3 години стана

    Коментиран от #8

    20:32 04.12.2025

  • 3 Хага

    5 22 Отговор
    Путин е бандит-
    ще бъде убит!

    Коментиран от #18

    20:32 04.12.2025

  • 4 Вече пиши

    17 3 Отговор
    че и Мирноград пада

    20:32 04.12.2025

  • 5 Алина Михайлова, командир на

    8 1 Отговор
    медицинската служба на Улф, депутат в Киевския градски съвет, критикува "мобилизацията отвътре навън", когато негодни мъже се взимат в армията. «… Командирите и лекарите стават заложници на система, която тласка всички в армията (или по-скоро тези, които нямат възможност/връзки да платят), и тогава тя не знае какво да прави с тях," подчерта военнослужещият. Михайлова казва, че двама мобилизирани лица с шизофрения, които са на психотропна терапия от години, са дошли в нейната медицинска служба."Те дойдоха при моите лекари с молба поне да им дадат лекарства от вкъщи; мъж с мозъчен тумор; Мъж с деформираща остеоартроза със степен на дясната тазобедрена става, аваскуларна некроза на дясната бедрена кост B (с прости думи, човек се нуждае от смяна на тазобедрена става); две с вродена глухота; един с отворена форма на туберкулоза. И има много, много, много хора с алкохолен делириум," казва парамедикът. Тя твърди, че военните части са принудени да приемат такива мобилизирани, всъщност негодни мъже, "независимо от състоянието, диагнозите и здравия разум. "Според нея сега лекарите в подразделенията не се превръщат в военни специалисти, а в "бавачки на тежко болни пациенти, които никога не трябва да бъдат мобилизирани"„Ако това не се промени, нито една мобилизация няма да бъде ефективна – тя просто ще се самоизяде сама," емоционално обобщи Алина Михайлова.

    20:32 04.12.2025

  • 6 Жензи

    15 4 Отговор
    Те го превзеха изцьло преди седмица поне. Мирноград е обграден и се разчиства. Новините ви са актуални някъде с около месец назад

    20:32 04.12.2025

  • 7 Украйна побеждава само по телевизията

    14 2 Отговор
    и по някои новинарски сайтове. Стотици хиляди украински войници сега биват покосявани от артилерия и дронове на ФАБ и гният по полетата. Това е Украинската реалност.

    20:33 04.12.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    къде е онуй дъртото джудже , голо до кръста да го превземе?

    Коментиран от #23

    20:33 04.12.2025

  • 9 Като си лаете

    10 2 Отговор
    кой ли ви чете глЮпостите.

    20:33 04.12.2025

  • 10 Скандал в Киев:

    7 3 Отговор
    В Киев, близо до метростанция Зверинецкая е избухнал скандал, който е предизвикал вълна от възмущение в социалните мрежи. Минувачите са забелязали безпомощен мъж с вързопи багаж и патерици, който стои до парапета. Казваше на хората, че лекарите са го оставили там да чака. Мъжът нямаше пари или телефон със себе си и можеше просто да замръзне на улицата. Историята е била разказана в интернет от Лилит Скраклий жителка на Киев която е била първата която се е заела да помага. "Той каза, че е парализиран и е изхвърлен от болницата. Каза, че е седял дълго време и му е било много студено. Няма приятели и роднини в Киев, няма къде да отиде. Няма телефон. Помолих хората да се обадят в полицията или на бърза помощ " пише Лилит Скраклий. "Лекарите са извели парализирания пациент и са го оставили на 200 метра точно на парапета близо до метрото. Можеше просто да замръзне и да умре там. Убедих линейката да го върне в болницата. А там се оказа, че мъжът е претърпял наскоро инсулт и просто не са намерили в кое отделение да го настанят. За това са го оставили навън на улицата" казва Лилит Скраклий. "Все още съм в шок. Какво се случва в нашата страна? Как хора, които са положили Хипократовата клетва, могат да изхвърлят безпомощен човек на улицата само, за да умре? Защо хората в нашата страна, ако не могат да се издържат сами, просто умират?" пита Лилит Скраклий.

    20:34 04.12.2025

  • 11 Кучетата си

    10 2 Отговор
    лаят, мечока настъпва. Снимката го показва

    20:34 04.12.2025

  • 12 Търсене на храна под обстрел,

    6 1 Отговор
    опашки за вода под заплаха с оръжие, живот без електричество, газ и отопление, оцеляване без хуманитарна помощ - това са реалностите на цивилното население на Украйна от началото на пълномащабната инвазия на Руската федерация. Украинския народ е особено щастлив и благодарен на Зеленски, ЕС и Англия, и си мечтае те да са на неговото място, за да видят какво е в действителност, а не от в къщи на дивана.

    20:35 04.12.2025

  • 13 така, така

    8 1 Отговор
    Ще чакам следващата публикация, когато ми разкажат какво се случва след падането на Покровск.
    Всъщност не ми се чака два месеца, за да разбера, че Покровск е паднал, та да видя ефекта от неговата загуба - мога да чета руските и украинските телеграм канали, там вече се дава такава информация.

    20:35 04.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ратай на кална просия

    2 4 Отговор
    Ама как тъй ако бря,ние неумтите подлоги са съдрахме да квичиме и църкаме за просията ,а то пак лъжа било как всегда???!!!

    20:36 04.12.2025

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор
    Украйна трябва да бъде премахната от картата!

    20:37 04.12.2025

  • 17 Пиер Льолуш, бивш държавен секретар

    2 2 Отговор
    на Франция по европейските въпроси и бивш председател на Парламентарната асамблея на НАТО, в интервю за "Фигаро": "Истината е, че от месеци отричаме предизвестеното поражение на Украйна, защото това поражение е станало и наше. И продължаваме да се заблуждаваме, поддържайки илюзията, че ще спечелим тази война или че ако не я спечелим, ще трябва да се бием срещу Русия в Естония или Полша след пет години! Украйна обаче няма да спечели и ние ще загубим заедно с нея, без дори да сме в позицията на посредник с Русия. Ще трябва обаче да живеем с тази страна, след като войната приключи, защото Русия няма да изчезне. Европа и по-специално Франция ще трябва да възобнови диалога и да помисли за общата сигурност на континента. Това е залогът, върху който трябва да работим днес, вместо да преживяваме отново 1938 г.. Ние не сме в такава ситуация...."

    20:38 04.12.2025

  • 18 Шопо

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хага":

    С помощ от ЕС и България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #27

    20:38 04.12.2025

  • 19 Уса

    4 2 Отговор
    Покровск падна, поздрави от САЩ.Вече не се казва Покровск и го няма на бойната карта на Америка

    20:38 04.12.2025

  • 20 Да,бе

    3 2 Отговор
    Правилното заглавие е:"Какво стана след падането на Покровск."СВО върви по план,това стана и да се молят руснаците да спрат до Одеса,но не е много вероятно.Не че им трябват укроорките,но буферната зона се увеличава.

    20:38 04.12.2025

  • 21 Точно преди година

    0 0 Отговор
    беше първото обкръжение!

    20:38 04.12.2025

  • 22 Докато електричеството се спира в цяла

    1 2 Отговор
    Украйна, украинците слушат с ужас серия прихванати разговори, публикувани от НАБУ. В един от тях заподозреният се оплаква колко трудно е да се преведат 1,6 милиона долара в брой в "пералнята" – офис в центъра на Киев, собственост на бившия украински депутат Андрей Деркач, който сега е служител в Москва. В друг откъс от така наречените "записи на Миндич" заподозреният заяви, че харченето на пари за защитни конструкции на енергийни съоръжения би било "загуба на време" и се оплака, че подкупите, които е получавал, са твърде ниски. Зеленски се кандидатира на изборите през 2019 г., обещавайки да се отърве от корупцията и непотизма, които според него процъфтяваха при неговия предшественик – Петро Порошенко.

    20:39 04.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анна Максимчук от Украйна

    1 0 Отговор
    лейтенант от Въоръжените сили на Украйна изказва мисли като казва "По време на Втората световна война всички участници в кражби са били разстрелвани веднага за корупция. Освен това, и от двете страни както от Германия така и от Съюзническите войски. Така дори най-циничните и жестоки режими в света разбираха, че корупцията във война е заплаха за оцеляването на държавата". В нацистките лагери на Хитлер войниците са били публично наказвани за присвояване на провизии и имущество със смърт. В СССР те бяха съдени за измами с гориво и боеприпаси и др. Беше животински инстинкт да се запази системата по време на война: все пак, ако откраднеш ресурсите на армията, подкопаваш защитата и автоматично ставаш предател! И всичко това без никакви съобщения в медии и вестниците, без шум, без пътувания в чужбина и блокиране на парламентарните трибуни". А ние сега какво? Страна, която се бори не за територия, за самото право да съществува да бъде тук и сега има корупция в големи размери, която по някаква причина все още се възприема от мнозинството като "системен проблем и присъствието си във всяка държава и като нещо нормално", а не като пряка заплаха за живота на нацията. Прекалих ли със сравнението?

    20:40 04.12.2025

  • 25 Хаха

    0 0 Отговор
    Една гладна мисирка се е събудила от зимния сън баш по средата на зимата...ами сега

    20:41 04.12.2025

  • 26 Макрон

    1 0 Отговор
    Нищо! Нищо няма да стане! Когато падне Одеса ще има мир!

    20:42 04.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Руската армия са блокирали

    0 0 Отговор
    всички Украинските логистични пътища към Мирноград и Покровск достъпа до тях е невъзможен в Покровски район, Донецка област. Това се казва в доклада на анализатори от Института за изследване на войната. Така източник от разузнаването предупреждава, че Украинските войски практически нямат логистична подкрепа и са без помощ от никъде, тъй като Руските военни сили контролират или обстрелват всички Украински линии за доставка на провизии и на боеприпаси. Според източника въоръжените сили на Украйна вече не могат да извършват логистика до Мирноград дори и пеша поради заплахата от проникване на Руски диверсионни групи, удари с дронове и мини.

    20:43 04.12.2025

