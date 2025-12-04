Риск от обкръжение: какво ще стане, ако Покровск падне

На първи декември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Покровск е завладян. На втори декември американският Институт за изследване на войната констатира липсата на доказателства за пълната руска окупация на града. По сведения на комуникационното управление на украинската армия от трети декември, отбранителните сили на Украйна продължават да удържат северната част на Покровск. Продължават и мерките по ликвидиране на огнищата на руските войски, по осигуряването на логистиката в района на Покровск и Мирноград, както и за блокиране на опитите на руската армия да струпа щурмови пехотни групи и да се придвижи покрай населените места, заяви говорителят на украинския Генерален щаб Дмитрий Лиховой.

Руското знаме в Покровск – шоу на руската пропаганда?

В потвърждение на това, че градът е окупиран, войските на Русия публикуваха видео с развяващ се над центъра на Покровск руски трикольор. Според военния анализатор Ян Матвеев обаче това е „шоу, организирано специално за американския специален пратеник Уиткоф“, тъй като ако градът наистина беше завладян изцяло, доказателството би трябвало да е видео от северните му квартали, а не от центъра, който е „завзет отдавна“.

По данни на украинския аналитичен проект DeepState, в момента в града продължават уличните боеве за северната му част. Ако по-рано на украинските части им се удаваше да отблъскват руските групи още в центъра на града, предотвратявайки проникването им на север, то напоследък руското присъствие там е станало по-забележимо, посочват двамата съоснователи на DeepState Руслан Микула и Роман Погорелий.

„Ако по-рано там имаше по двама-трима руснаци, сега вече групите са от по четирима-петима, а украинците започват да ги отблъскват едва в северните покрайнини. Това е свидетелство, че в центъра те са станали толкова много, че са в състояние групово да се придвижват на север“, обяснява пред ДВ Руслан Микула. Според него обаче на руснаците засега не им се удава изцяло да изтласкат украинските сили от града – заради недостига на пехота. Но анализаторът допълва, че това е въпрос на време, при положение, че руските част имат числово превъзходство.

Руснаците засега не успяват да превземат северната част на Покровск

Роман Погорелий на свой ред посочва, че за разлика от центъра, руските войски засега не успяват да се укрепят в северната част на града. Същевременно той поставя под съмнение ефективността на украинската тактика за прочистване, обяснявайки, че руските войски все още имат възможност да привличат допълнителни сили към въпросните участъци.

„Украинците прочистват някой район или улица, но след известно време руснаците отново навлизат там, защото проходите не са блокирани. Затова тази тактика не е кардинално решение на ситуацията.“

Мирноград – под заплахата от блокада

Същевременно и двамата анализатори изтъкват, че от развитието на ситуацията в Покровск зависи съдбата на съседния Мирноград, който е на около седем километра. Според тях там обстановката е най-заплашителна, макар присъствието на руснаци в града да е по-малочислено.

„Ако в самия Покровск все пак има някаква логистика и подразделенията могат да се придвижват и да излизат, то в Мирноград това е невъзможно, макар че физическо обкръжение на града няма“, казва Руслан Микула. В момента логистиката се осигурява от тежки дронове и наземни роботизирани комплекси. Да се мине пеша е опасно, но все още е възможно. „Ако Покровск падне, те ще контролират всяко придвижване. Даже няма да им се налага да излизат физически – екипажите от пилоти на дронове ще бъдат достатъчни. В тази ситуация не знам как украинските сили ще могат да излязат от Мирноград. А всичко сочи натам“, предупреждава анализаторът.

Тактиката на Русия по отношение на Мирноград е друга, казват от DeepState. За разлика от Покровск, там се водят единични улични боеве, но пък руснаците притискат от юг, изток и север, като паралелно осъществяват масирани въздушни атаки за изтласкване на украинския военен гарнизон от града. По думите на Микула, присъствие на руските войски е фиксирано в северните и югоизточните покрайнини на града, както и частично в западните.

Контролът над Покровск и Мирноград ще улесни руското настъпление

Според Погорелий ситуацията може да бъде спасена "само от чудо", тъй като вече много е "загубено". Той подчертава, че в тези условия основното е да се запазят хората. Анализаторът не желае да прави прогнози какви последствия може да има вероятната загуба на Покровск и Мирноград за останалата част от Донецка област.

Мнението на Микула е, че контролът над тези градове ще облекчи настъплението на руснаците над тази част от Донецка област, която е останала под украински контрол. "Те ще концентрират логистиката си изцяло в тези градове - те ще станат техни опорни точки. Не знаем колко хиляди военнослужещи могат да се укрият в Покровск и Мирноград, но броят им определено ще е много голям", заявява Микула.

Русия е далеч от завладяването на Донецка област

Високопоставен служител на НАТО също смята, че ако бъде окупиран, Покровск ще бъде използван от руснаците за логистика и като плацдарм за атаки срещу други градове в Донецка област. Според него обаче това няма да означава неизбежен крах на украинската отбрана, което е "малко вероятно в близко бъдеще".

Освен това, по неговите думи, завладяването на останалата част от Донецка област не е реалистична възможност за руснаците поне в следващите една-две години. Това мнение се споделя и от анализаторите на американския Институт за изследване на войната. Те смятат, че вероятното падане на Покровск няма да ускори съществено завладяването на целия регион от Русия.

Автор: Анастасия Шепелева