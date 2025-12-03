Новини
Парите на Кремъл! ЕК предлага средствата за Украйна да се осигурят от заем или със запорираното руско имущество
  Тема: Украйна

Парите на Кремъл! ЕК предлага средствата за Украйна да се осигурят от заем или със запорираното руско имущество

3 Декември, 2025 15:48 1 294 41

Предвижда се в случай на теглене на заем от ЕС, той да бъде обвързан с европейския бюджет

Парите на Кремъл! ЕК предлага средствата за Украйна да се осигурят от заем или със запорираното руско имущество - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската комисия предложи днес финансовата подкрепа за Украйна в следващите две години да бъде осигурена със заем от финансовите пазари или с използването на запорираното със санкциите на ЕС руско имущество, съобщава БТА.

Искаме мир, но натискът е единственият език, който Кремъл разбира, заяви на пресконференция при представянето на предложението председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. По нейните думи това предложение създава възможност за оказване на натиск над Москва.

Още новини от Украйна

Посланието към Русия е, че цената на войната расте, това е покана към Русия да седне на масата за преговори за постигането на мир. Това е и много силен сигнал за украинците, че могат да разчитат на дългосрочната ни подкрепа, добави тя.

Фон дер Лайен посочи, че по оценка на Международния валутен фонд в следващите две години Украйна ще има нужда от 135 милиарда евро. По нейните думи днес ЕК предлага да се осигурят 90 млрд. евро, а останалите да бъдат принос от международните партньори.

Тя поясни, че ако се вземе решение за заем от ЕС, то ще подлежи на единодушно одобрение. Ако Киев получи средства от руското имущество, решението ще се приеме с квалифицирано мнозинство. По нейните думи предложението е съгласувано със САЩ и е било посрещнато положително.

Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис допълни, че днешното предложение може да претърпи промени в преговорите с останалите европейски институции. Според него то е съобразено изцяло с европейското и международното законодателство.

По думите на еврокомисаря в ЕС са запорирани общо 210 млрд. евро руско имущество и това може да бъде максималният размер на заема за Украйна. Той добави, че 45 млрд. евро се предвижда да бъдат оставени в запас за изплащането на задълженията на заем от международните пазари.

В днешното предложение е записано, че ако ЕС изтегли заем, той да бъде обвързан с европейския бюджет. При другата възможност ЕК би получила достъп до руското имущество, държано във всички европейски финансови институции.

Според комисията са предвидени необходимите правни мерки срещу възможно отнемане на европейско имущество в държави по света, освен в Русия. В съобщението на ЕК се отбелязва, че предстои обсъждане от Съвета на ЕС и Европейския парламент на днешното предложение, а напредък се очаква на заседанието на Европейския съвет по-късно този месец.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    2 26 Отговор
    всичко е по-плана на Хаяско

    Коментиран от #30

    15:50 03.12.2025

  • 2 Предлагате

    38 1 Отговор
    ама д-пе нямате да изпълните предложенията:)

    Коментиран от #10

    15:51 03.12.2025

  • 3 Пич

    39 1 Отговор
    Прогноза:
    - Тъпите патици Урсула , Кая и тая-оная дали се сещат , че ако посегнат на руските пари , ще започнат да им се случват инциденти - паднали асансьори , катастрофи , радиации , полоний....от разни кафета...

    15:52 03.12.2025

  • 4 Анатоли хард гранд

    29 1 Отговор
    Е добре,ама няма как.Що го прегряване това

    15:52 03.12.2025

  • 5 Боруна Лом

    23 2 Отговор
    ЕС ЗАМИНАВА ЗА ЕСССДММММ!

    15:52 03.12.2025

  • 6 Феникс

    43 1 Отговор
    И какво сега ще избиете половин украйна за да отслабите Русия? Като открадните авоари на Русия нищо няма да се промени, след това ще трабва някой да плаща за тези откраднати авоари, със земи, кръв или полезни изкопаеми, избора е богат!

    Коментиран от #17

    15:52 03.12.2025

  • 7 Доналд Тръмп

    38 1 Отговор
    Не пипайте руските пари

    15:52 03.12.2025

  • 8 Летописец

    40 1 Отговор
    " Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето " ❗Ото фон Бисмарк

    15:52 03.12.2025

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    25 1 Отговор
    Комисията е на ЕсеС, не е ЕВРОПЕЙСКА‼️

    15:54 03.12.2025

  • 10 Атина Палада

    27 2 Отговор

    До коментар #2 от "Предлагате":

    Предложенията са :-ЕС тегли заеми от финансовите пазари а страните членки плащат,като същевременно са и гаранти със собствено имущество ! Това е реалистичният вариант! Друг реалистичен вариант няма !

    15:54 03.12.2025

  • 11 ЕС да

    30 1 Отговор
    запорира сметките на Урсулиците барабар с островния нарко-партньор!

    Коментиран от #13

    15:55 03.12.2025

  • 12 Бре тия джебчии

    26 1 Отговор
    Съм не ги лови,всеки ден едио и също.нали са райска градина и клуб на богатите ,а все гледат да гепяъ нещо чуждо

    15:57 03.12.2025

  • 13 Атина Палада

    16 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЕС да":

    Излезе инфо,че в офшорки имало 15 трилиона долара ,а кодовете са в САЩ и Тръмп смятал да сложи ръка на тези пари..
    Имало и българи с капитали в същите офшорки

    15:57 03.12.2025

  • 14 Нов свят

    13 0 Отговор
    Градски транспорт... седнали един срещу друг пътуват възрастна дама и тинейджър звучно и атрактивно дъвчещ дъвка!
    - Ти ми разказвай... разказвай, ама баба е глуха...

    15:58 03.12.2025

  • 15 Гост

    28 1 Отговор
    Всяко разпореждане с чужди пари, без съгласието на законния собственик е кражба и си носи съответните последствия. Кое не разбраха урсулите? Да не говорим, че дори Европейската централна банка не е съгласна, да се вършат такива тъпотии. Все пак, преди всичко друго е банка, после евопейска! Няма как да се случи, пари депозирани в легална банка от легален вложител просто ей така, да се отнемат от някакви самозабравили се чиновници! Обратното би било край на банковата система...и на цивилизацията в Европа като цяло.

    16:01 03.12.2025

  • 16 Всички

    9 1 Отговор
    Теглят заеми, след това се печатат пари без обезпечение! И от къде ЕС ще го вземат този заем!

    16:06 03.12.2025

  • 17 Шопо

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Феникс":

    На някой му се иска трета световна война,

    16:06 03.12.2025

  • 18 Рускиня

    6 1 Отговор
    Анатолчо и ти като Мара пробутваш думи, който нямат нищо общо с Българският език!
    “квалифицирано мнозинство”

    16:08 03.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ДрайвингПлежър

    13 1 Отговор
    Колко трябва да си ненормален при умрялата ти икономика, при вече изтеглените 2 трилиона заеми - ти да продължаваш?!!!

    ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ТОЯ ПРОКАЖЕН ФАШИСТКИ СЪЮЗ! ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО СПАСЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!

    Само заради беглата възможност да и го върна на тая се надявам да има Господ и Ад и да се срещнем с този отпадък! Обещавам да направя вечността и много неприятна!

    16:11 03.12.2025

  • 21 Зеления умирисляк

    14 1 Отговор
    Ермак и крадливата клика,да върнат крадените пари и ще финансират войната.

    Коментиран от #25

    16:12 03.12.2025

  • 22 нннн

    16 0 Отговор
    Аз настоявам да ми се отпусне кредит, обезпечен с апартамента на комшията!

    И...ти!

    16:15 03.12.2025

  • 23 Зелени,крадливи ръчички

    15 1 Отговор
    Да конфискуват крадените пари и имоти на зеления пор.

    16:15 03.12.2025

  • 24 000

    14 1 Отговор
    Изглежда обаче, че ек ще си остане само с предложението. Май русия и сащ се разбраха за тези пари. С ес е свършено.

    16:16 03.12.2025

  • 25 000

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Зеления умирисляк":

    За 48 млрд долара става на реч.

    16:17 03.12.2025

  • 26 Дедо ви...

    11 1 Отговор
    Ще пипат ама Тръм е забранил да са пипат, а да се отблокират

    16:19 03.12.2025

  • 27 Я пък тоя

    14 1 Отговор
    Не се отказва Урсула, колко пъти ѝ казваха да се спре. Много, ама изключително много "умна" жена.

    16:20 03.12.2025

  • 28 Хохо Бохо

    8 0 Отговор
    И ръжие ще ви дам и заем за него ще ви дам щом искате да мрете за моето благополучие....вие ще мрете децата ви ще плащат

    16:21 03.12.2025

  • 29 Евролиберасти

    14 0 Отговор
    А Русия предлага да дойде до Брюксел да си ги вземе.

    16:25 03.12.2025

  • 30 СЪГЛАСЕН СЪМ

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    ДА СЕ ИПОТЕКИРАТ АПАРТАМЕНТЧЕТАТА
    НА МЕСТНИТЕ УКРОФИЛИ
    ПЪРВО НА ПОПТОДОРОВА НЕЙСКИ ТАГАРЕВ ХОТЕЛЧЕТО НА ПРЕМИЕРА КИРЕТО КОКОРЧО
    КЕНЕФИТЕ НА РАШКОВ И ТАКА НАТАТЪК
    АЙДЕ РУСИЯ ЗАГУБИ ВОЙНАТА

    Коментиран от #41

    16:34 03.12.2025

  • 31 Бялджип

    10 1 Отговор
    Европа разбра, че трудно ще се измъкне от губещата позиция. Особено след отказа на САЩ да участват в бандитизма в Евросъюза се почувстваха като съвсем безпомощни и голи. Сега замислят какви ли не безумни ходове, защото трудно се живее във въображаемия свят, който сами си изградиха.

    Коментиран от #36

    16:35 03.12.2025

  • 32 Ццц

    6 0 Отговор
    Няма ли кой да оскубе тая кокошка с нейните идиотски идеи? Или ще крадем или и внуците ни ще плащат авантюрите на един дрогиран циркаджия и стопанката му!

    16:40 03.12.2025

  • 33 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    0 2 Отговор
    Ша му гушнат милиардите като стой та гледай. Може да са утеши с бутилка водка...литровка.

    16:52 03.12.2025

  • 34 Булдог

    2 1 Отговор
    Надявам се скоро Русия да изравни Покраина със земята та да се приключва с евродебилизма.

    Коментиран от #40

    16:53 03.12.2025

  • 35 Абе тия...

    2 0 Отговор
    Юрогейци с Усрия да правят сметка, че трябва да плащат и репарации като губещи във войната на победителите Русия ...

    Коментиран от #37

    16:53 03.12.2025

  • 36 Европа не я мисли

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Бялджип":

    Там се живее добре, за разлика от Руския мужик, дето гине в окопите на Украйна.

    16:54 03.12.2025

  • 37 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Абе тия...":

    Те сега да гушнат милиардите на Путин...пък после знае ли се кой на кого ша плаща.

    16:55 03.12.2025

  • 38 Инна

    0 0 Отговор
    Как така върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност, Кая Калас, е естонка,
    Валдис Домбровскис, европейският комисар по икономическите въпроси и производителността, прилагането и опростяването, е латвиец, а
    Андрюс Кубилюс, европейският комисар по отбраната и космоса, е литовец?

    Може ли някой да ми обясни какви висоти са постигнали тези три горди балтийски сили, така да се каже, в дипломацията, икономиката и, разбира се, космоса?

    И тримата гореспоменати личности са били министър-председатели на своите страни в различни периоди. Много съм любопитен да знам какъв напредък са постигнали икономиките на тези страни под бдителното ръководство на тези хора. И какво бъдеще очаква ЕС?

    16:55 03.12.2025

  • 39 Без майтап

    0 0 Отговор
    От къде на къде евро комисията ще получи достъп до средства съхранявани в институциите на държавите членки?! Къде като правомощия е записано това...а решението щяло да се вземе с квалифицирано мнозинство...т.е чужди държави решават ти да им дадеш чужди пари които съхраняваш и за които имаш подписан договор за защита на инвестициите?!

    16:55 03.12.2025

  • 40 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Булдог":

    Не са докладвали на Путин за падането на Покровск....за днес.

    16:56 03.12.2025

  • 41 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "СЪГЛАСЕН СЪМ":

    Ние спокойно можем да платим тия милиарди. Нали ограбваме народа от приватизацията та до днес....

    16:58 03.12.2025

