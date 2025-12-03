Парите на Кремъл! ЕК предлага средствата за Украйна да се осигурят от заем или със запорираното руско имущество

Европейската комисия предложи днес финансовата подкрепа за Украйна в следващите две години да бъде осигурена със заем от финансовите пазари или с използването на запорираното със санкциите на ЕС руско имущество, съобщава БТА.
Искаме мир, но натискът е единственият език, който Кремъл разбира, заяви на пресконференция при представянето на предложението председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. По нейните думи това предложение създава възможност за оказване на натиск над Москва.
Посланието към Русия е, че цената на войната расте, това е покана към Русия да седне на масата за преговори за постигането на мир. Това е и много силен сигнал за украинците, че могат да разчитат на дългосрочната ни подкрепа, добави тя.
Фон дер Лайен посочи, че по оценка на Международния валутен фонд в следващите две години Украйна ще има нужда от 135 милиарда евро. По нейните думи днес ЕК предлага да се осигурят 90 млрд. евро, а останалите да бъдат принос от международните партньори.
Тя поясни, че ако се вземе решение за заем от ЕС, то ще подлежи на единодушно одобрение. Ако Киев получи средства от руското имущество, решението ще се приеме с квалифицирано мнозинство. По нейните думи предложението е съгласувано със САЩ и е било посрещнато положително.
Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис допълни, че днешното предложение може да претърпи промени в преговорите с останалите европейски институции. Според него то е съобразено изцяло с европейското и международното законодателство.
По думите на еврокомисаря в ЕС са запорирани общо 210 млрд. евро руско имущество и това може да бъде максималният размер на заема за Украйна. Той добави, че 45 млрд. евро се предвижда да бъдат оставени в запас за изплащането на задълженията на заем от международните пазари.
В днешното предложение е записано, че ако ЕС изтегли заем, той да бъде обвързан с европейския бюджет. При другата възможност ЕК би получила достъп до руското имущество, държано във всички европейски финансови институции.
Според комисията са предвидени необходимите правни мерки срещу възможно отнемане на европейско имущество в държави по света, освен в Русия. В съобщението на ЕК се отбелязва, че предстои обсъждане от Съвета на ЕС и Европейския парламент на днешното предложение, а напредък се очаква на заседанието на Европейския съвет по-късно този месец.
1 Атина Палада
Коментиран от #30
15:50 03.12.2025
2 Предлагате
Коментиран от #10
15:51 03.12.2025
3 Пич
- Тъпите патици Урсула , Кая и тая-оная дали се сещат , че ако посегнат на руските пари , ще започнат да им се случват инциденти - паднали асансьори , катастрофи , радиации , полоний....от разни кафета...
15:52 03.12.2025
4 Анатоли хард гранд
15:52 03.12.2025
5 Боруна Лом
15:52 03.12.2025
6 Феникс
Коментиран от #17
15:52 03.12.2025
7 Доналд Тръмп
15:52 03.12.2025
8 Летописец
15:52 03.12.2025
9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
15:54 03.12.2025
10 Атина Палада
До коментар #2 от "Предлагате":Предложенията са :-ЕС тегли заеми от финансовите пазари а страните членки плащат,като същевременно са и гаранти със собствено имущество ! Това е реалистичният вариант! Друг реалистичен вариант няма !
15:54 03.12.2025
11 ЕС да
Коментиран от #13
15:55 03.12.2025
12 Бре тия джебчии
15:57 03.12.2025
13 Атина Палада
До коментар #11 от "ЕС да":Излезе инфо,че в офшорки имало 15 трилиона долара ,а кодовете са в САЩ и Тръмп смятал да сложи ръка на тези пари..
Имало и българи с капитали в същите офшорки
15:57 03.12.2025
14 Нов свят
- Ти ми разказвай... разказвай, ама баба е глуха...
15:58 03.12.2025
15 Гост
16:01 03.12.2025
16 Всички
16:06 03.12.2025
17 Шопо
До коментар #6 от "Феникс":На някой му се иска трета световна война,
16:06 03.12.2025
18 Рускиня
“квалифицирано мнозинство”
16:08 03.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ДрайвингПлежър
ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ТОЯ ПРОКАЖЕН ФАШИСТКИ СЪЮЗ! ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО СПАСЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ!
Само заради беглата възможност да и го върна на тая се надявам да има Господ и Ад и да се срещнем с този отпадък! Обещавам да направя вечността и много неприятна!
16:11 03.12.2025
21 Зеления умирисляк
Коментиран от #25
16:12 03.12.2025
22 нннн
И...ти!
16:15 03.12.2025
23 Зелени,крадливи ръчички
16:15 03.12.2025
24 000
16:16 03.12.2025
25 000
До коментар #21 от "Зеления умирисляк":За 48 млрд долара става на реч.
16:17 03.12.2025
26 Дедо ви...
16:19 03.12.2025
27 Я пък тоя
16:20 03.12.2025
28 Хохо Бохо
16:21 03.12.2025
29 Евролиберасти
16:25 03.12.2025
30 СЪГЛАСЕН СЪМ
До коментар #1 от "Атина Палада":ДА СЕ ИПОТЕКИРАТ АПАРТАМЕНТЧЕТАТА
НА МЕСТНИТЕ УКРОФИЛИ
ПЪРВО НА ПОПТОДОРОВА НЕЙСКИ ТАГАРЕВ ХОТЕЛЧЕТО НА ПРЕМИЕРА КИРЕТО КОКОРЧО
КЕНЕФИТЕ НА РАШКОВ И ТАКА НАТАТЪК
АЙДЕ РУСИЯ ЗАГУБИ ВОЙНАТА
Коментиран от #41
16:34 03.12.2025
31 Бялджип
Коментиран от #36
16:35 03.12.2025
32 Ццц
16:40 03.12.2025
33 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
16:52 03.12.2025
34 Булдог
Коментиран от #40
16:53 03.12.2025
35 Абе тия...
Коментиран от #37
16:53 03.12.2025
36 Европа не я мисли
До коментар #31 от "Бялджип":Там се живее добре, за разлика от Руския мужик, дето гине в окопите на Украйна.
16:54 03.12.2025
37 Я пъ тоа
До коментар #35 от "Абе тия...":Те сега да гушнат милиардите на Путин...пък после знае ли се кой на кого ша плаща.
16:55 03.12.2025
38 Инна
Валдис Домбровскис, европейският комисар по икономическите въпроси и производителността, прилагането и опростяването, е латвиец, а
Андрюс Кубилюс, европейският комисар по отбраната и космоса, е литовец?
Може ли някой да ми обясни какви висоти са постигнали тези три горди балтийски сили, така да се каже, в дипломацията, икономиката и, разбира се, космоса?
И тримата гореспоменати личности са били министър-председатели на своите страни в различни периоди. Много съм любопитен да знам какъв напредък са постигнали икономиките на тези страни под бдителното ръководство на тези хора. И какво бъдеще очаква ЕС?
16:55 03.12.2025
39 Без майтап
16:55 03.12.2025
40 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО
До коментар #34 от "Булдог":Не са докладвали на Путин за падането на Покровск....за днес.
16:56 03.12.2025
41 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #30 от "СЪГЛАСЕН СЪМ":Ние спокойно можем да платим тия милиарди. Нали ограбваме народа от приватизацията та до днес....
16:58 03.12.2025