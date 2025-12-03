Парите на Кремъл! ЕК предлага средствата за Украйна да се осигурят от заем или със запорираното руско имущество

Европейската комисия предложи днес финансовата подкрепа за Украйна в следващите две години да бъде осигурена със заем от финансовите пазари или с използването на запорираното със санкциите на ЕС руско имущество, съобщава БТА.

Искаме мир, но натискът е единственият език, който Кремъл разбира, заяви на пресконференция при представянето на предложението председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. По нейните думи това предложение създава възможност за оказване на натиск над Москва.

Посланието към Русия е, че цената на войната расте, това е покана към Русия да седне на масата за преговори за постигането на мир. Това е и много силен сигнал за украинците, че могат да разчитат на дългосрочната ни подкрепа, добави тя.

Фон дер Лайен посочи, че по оценка на Международния валутен фонд в следващите две години Украйна ще има нужда от 135 милиарда евро. По нейните думи днес ЕК предлага да се осигурят 90 млрд. евро, а останалите да бъдат принос от международните партньори.

Тя поясни, че ако се вземе решение за заем от ЕС, то ще подлежи на единодушно одобрение. Ако Киев получи средства от руското имущество, решението ще се приеме с квалифицирано мнозинство. По нейните думи предложението е съгласувано със САЩ и е било посрещнато положително.

Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис допълни, че днешното предложение може да претърпи промени в преговорите с останалите европейски институции. Според него то е съобразено изцяло с европейското и международното законодателство.

По думите на еврокомисаря в ЕС са запорирани общо 210 млрд. евро руско имущество и това може да бъде максималният размер на заема за Украйна. Той добави, че 45 млрд. евро се предвижда да бъдат оставени в запас за изплащането на задълженията на заем от международните пазари.

В днешното предложение е записано, че ако ЕС изтегли заем, той да бъде обвързан с европейския бюджет. При другата възможност ЕК би получила достъп до руското имущество, държано във всички европейски финансови институции.

Според комисията са предвидени необходимите правни мерки срещу възможно отнемане на европейско имущество в държави по света, освен в Русия. В съобщението на ЕК се отбелязва, че предстои обсъждане от Съвета на ЕС и Европейския парламент на днешното предложение, а напредък се очаква на заседанието на Европейския съвет по-късно този месец.