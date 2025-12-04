Путин се отчита на 19 декември! Руският президент ще даде голяма пресконференция, на която ще направи равносметка на годината

Руският президент Владимир Путин ще даде на 19 декември голяма пресконференция за обобщение на изтичащата годината, заяви днес Кремъл, цитиран от Франс прес, пише БТА.

На пресконференцията журналисти и граждани ще имат възможност да задават въпроси на президента.

"Държавният глава ще направи на живо анализ на изминалата година и ще отговаря на въпроси на журналисти и на жители на нашата страна", се казва в изявление на Кремъл, в което се уточнява, че събитието ще започне в 12:00 часа московско време.

Голямата пресконференция на Путин обичайно продължава няколко часа. Руският лидер отговаря на въпроси по най-различни теми, като се започне от геополитиката и вътрешната политика и се стигне до местни инфраструктурни проекти и всекидневния живот на руснаците.