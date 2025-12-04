Новини
Путин се отчита на 19 декември! Руският президент ще даде голяма пресконференция, на която ще направи равносметка на годината

4 Декември, 2025 16:50 483 17

  • русия-
  • кремъл-
  • украйна-
  • владимир путин

Руският лидер ще отговаря на въпроси по най-различни теми, като се започне от геополитиката и вътрешната политика и се стигне до местни инфраструктурни проекти и всекидневния живот на руснаците

Путин се отчита на 19 декември! Руският президент ще даде голяма пресконференция, на която ще направи равносметка на годината - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин ще даде на 19 декември голяма пресконференция за обобщение на изтичащата годината, заяви днес Кремъл, цитиран от Франс прес, пише БТА.

На пресконференцията журналисти и граждани ще имат възможност да задават въпроси на президента.

"Държавният глава ще направи на живо анализ на изминалата година и ще отговаря на въпроси на журналисти и на жители на нашата страна", се казва в изявление на Кремъл, в което се уточнява, че събитието ще започне в 12:00 часа московско време.

Голямата пресконференция на Путин обичайно продължава няколко часа. Руският лидер отговаря на въпроси по най-различни теми, като се започне от геополитиката и вътрешната политика и се стигне до местни инфраструктурни проекти и всекидневния живот на руснаците.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И Боката и Пеевски

    4 0 Отговор
    Се отчитат пред SS

    16:53 04.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    ами...робота Вася-тва са постиженията

    16:53 04.12.2025

  • 3 Боко праните гащи

    2 3 Отговор
    Равносметката е че се е смалил до 2см

    16:53 04.12.2025

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    1 4 Отговор
    Три часа скимтене както винаги.

    16:54 04.12.2025

  • 5 Хаха

    3 0 Отговор
    А тук вие ще се отчитате в чекмеджетата на Бойко.

    16:57 04.12.2025

  • 6 Само питам

    3 0 Отговор
    Кога е пресконференцията на фрау Фекален ? Да чуем нещо за милиардите за ваксини ?!

    16:57 04.12.2025

  • 7 Василий Зайцев

    2 2 Отговор
    Значи на 19.12.2025 ще бъда на позиция...Стискайте ми палци, че да отърва света от злото! За по-сигурно съм приготяил сребърни куршуми, че имам известни съмнения!

    16:57 04.12.2025

  • 9 Хаха

    4 1 Отговор
    Отчета на Путин - Киев за 3 дена, а тече 4та година. Милион и двеста хиляди при Кобзон. За обикновените руснаци глад, тъмнина, лъжи и луди агитатори по телевизията.

    17:02 04.12.2025

  • 10 Юрий Гагарин, космонавт

    4 1 Отговор
    Равносметка на годината....

    Покровск превзет за Двенадцатый раз, бензина нет, храна нет, интернет нет, Байконур тоже нет !!!
    И как будем летать, а Вова ? 😄👍

    17:02 04.12.2025

  • 11 Вие сте бунаци

    2 0 Отговор
    Ще повтори, че ще нападне Европа при първа възможност.Чудя се как има хора да мислят обратното при положение че всички около него казват постоянно, че незабавно трябва Русия да нападне Европа! Трябва да се готвим за нападение от страна на Русия!

    17:09 04.12.2025

  • 12 си дзън

    3 1 Отговор
    Какъв отчет написа ИИ:
    кат русия няма втора
    тъй омразна за света
    тя е путинска опора
    тя е истинска щета

    17:11 04.12.2025

  • 13 56346632899243

    1 1 Отговор
    педофила ще отчете колко откраднати украински деца е целунал по коремчето и колко чумави руски свине са заровени в украинския чернозем

    17:12 04.12.2025

  • 14 Мим

    2 0 Отговор
    Дано до тогава целия Донбас е превзет.След Нова година и другите две области,а може и три.

    17:12 04.12.2025

  • 15 Путин

    1 1 Отговор
    пак ще демагогства,както го прави всяка година преди коледа.Ще лъже и заблуждава заблудените по природа и няма да им каже истината за Русия.Няма да признае,че тя няма как да издържи на европейските и американските санкции,че икономиката ще рухне,а винаги будното "гражданско обществото"може да реши чрез революция,да го изпрати в мовзолея.Навярно няма да признае и заблудата си относно войната срещу Украйна,както и КПССна СССР не призна,че Съюза затъна в Афганистан поради плановата си икономика и зле направени разчети.Дааа да,Русия я чака същата участ,каквато сполетя и Съветския Съюз.Разпад,но този път много по-страшен и кървав.

    17:13 04.12.2025

  • 16 Григор

    1 0 Отговор
    Пресконференцията се прави всяка година по това време и е открита за руски и чуждестранни журналисти. Обикновено продължава над четири часа.

    17:14 04.12.2025

  • 17 Истината

    0 0 Отговор
    Когато ви е трудно или криво, спомнете си че има един нещатник, който на 19 декември трябва да оправдае загубата на 200 000 живота за кражбата на 5000 кв. км ( в най-добрия случай) през тази година.

    17:30 04.12.2025

