Путин се отчита на 19 декември! Руският президент ще даде голяма пресконференция, на която ще направи равносметка на годината

Руският президент Владимир Путин ще даде на 19 декември голяма пресконференция за обобщение на изтичащата годината, заяви днес Кремъл, цитиран от Франс прес, пише БТА.
На пресконференцията журналисти и граждани ще имат възможност да задават въпроси на президента.
"Държавният глава ще направи на живо анализ на изминалата година и ще отговаря на въпроси на журналисти и на жители на нашата страна", се казва в изявление на Кремъл, в което се уточнява, че събитието ще започне в 12:00 часа московско време.
Голямата пресконференция на Путин обичайно продължава няколко часа. Руският лидер отговаря на въпроси по най-различни теми, като се започне от геополитиката и вътрешната политика и се стигне до местни инфраструктурни проекти и всекидневния живот на руснаците.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Боката и Пеевски
16:53 04.12.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:53 04.12.2025
3 Боко праните гащи
16:53 04.12.2025
4 Архимандрисандрит Бибиян
16:54 04.12.2025
5 Хаха
16:57 04.12.2025
6 Само питам
16:57 04.12.2025
7 Василий Зайцев
16:57 04.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хаха
17:02 04.12.2025
10 Юрий Гагарин, космонавт
Покровск превзет за Двенадцатый раз, бензина нет, храна нет, интернет нет, Байконур тоже нет !!!
И как будем летать, а Вова ? 😄👍
17:02 04.12.2025
11 Вие сте бунаци
17:09 04.12.2025
12 си дзън
кат русия няма втора
тъй омразна за света
тя е путинска опора
тя е истинска щета
17:11 04.12.2025
13 56346632899243
17:12 04.12.2025
14 Мим
17:12 04.12.2025
15 Путин
17:13 04.12.2025
16 Григор
17:14 04.12.2025
17 Истината
17:30 04.12.2025