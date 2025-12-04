Новини
Свят »
Ирак »
Ирак замразява средствата на проирански въоръжени групировки

4 Декември, 2025 12:23 557 0

  • ирак-
  • иран-
  • групировки

Мярката засяга „Хизбула“ и хутите и се приема като сигнал към Вашингтон

Ирак замразява средствата на проирански въоръжени групировки - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иракските власти ще замразят средствата на въоръжени формирования, подкрепяни от Иран, сред които ливанската шиитска организация „Хизбула“ и йеменските хути, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Решението се очаква да бъде прието положително във Вашингтон, който от дълго време се стреми да ограничи иранското влияние в Ирак и в други държави от Близкия изток, където Техеран разполага със съюзници.

За Иран Ирак е ключов партньор за поддържане на икономическата му стабилност в условията на международни санкции. В същото време Багдад, който поддържа отношения както със Съединените щати, така и с Иран, се опасява да не попадне под ударите на натиска, упражняван от администрацията на президента Доналд Тръмп срещу Техеран.

Иран разчита на сериозно военно, политическо и икономическо влияние в Ирак чрез мощни шиитски милиции и партии, които подкрепя. Засиленият натиск от страна на САЩ обаче се случва в момент, когато позициите на Техеран в региона са отслабени след израелските удари по негови съюзнически структури.


Ирак
Новини по държави:
