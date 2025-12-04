Ирак замразява средствата на проирански въоръжени групировки

Иракските власти ще замразят средствата на въоръжени формирования, подкрепяни от Иран, сред които ливанската шиитска организация „Хизбула“ и йеменските хути, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Решението се очаква да бъде прието положително във Вашингтон, който от дълго време се стреми да ограничи иранското влияние в Ирак и в други държави от Близкия изток, където Техеран разполага със съюзници.

За Иран Ирак е ключов партньор за поддържане на икономическата му стабилност в условията на международни санкции. В същото време Багдад, който поддържа отношения както със Съединените щати, така и с Иран, се опасява да не попадне под ударите на натиска, упражняван от администрацията на президента Доналд Тръмп срещу Техеран.

Иран разчита на сериозно военно, политическо и икономическо влияние в Ирак чрез мощни шиитски милиции и партии, които подкрепя. Засиленият натиск от страна на САЩ обаче се случва в момент, когато позициите на Техеран в региона са отслабени след израелските удари по негови съюзнически структури.