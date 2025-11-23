Новини
В Китай са бесни: Япония премина границата!
  Тема: Тайван

В Китай са бесни: Япония премина границата!

23 Ноември, 2025 19:11 5 996 21

  • санае такаичи-
  • китай-
  • япония-
  • тайван-
  • ван и-
  • си дзинпин

Премиерът Санае Такаичи заяви в началото на месеца, че китайска морска блокада или други действия срещу Тайван биха могли да бъдат повод за военна реакция от страна на Токио

В Китай са бесни: Япония премина границата! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Япония "премина границата" с изказването на премиерката Санае Такаичи, която намекна за потенциална военна интервенция в Тайван, заяви днес китайският външен министър Ван И, цитиран от Асошиейтед прес, пише БТА.

Изказванията на Такаичи от началото на месеца, че китайска морска блокада или други действия срещу Тайван биха могли да бъдат повод за военна реакция от страна на Япония, са шокиращи, каза Ван в изявление, публикувано на уебсайта на китайското външно министерство.

"Шокиращо е, че настоящите лидери на Япония публично са изпратили погрешен сигнал за опит за военна интервенция по въпроса с Тайван, казаха неща, които не трябваше да казват, и преминаха границата, която не трябваше да се докосва", заяви Ван.

Като най-високопоставеният китайски официален представител, който досега е коментирал напрежението, Ван добави, че Китай трябва "решително да отговори" на действията на Япония и че всички страни носят отговорност да "предотвратят възраждането на японския милитаризъм".

Изказванията на Такаичи доведоха до нарастващо напрежение между двете страни през последните няколко седмици. В петък Пекин изпрати писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, в което критикува "тежкото нарушение на международното право" и дипломатическите норми от страна на Такаичи.

"Ако Япония се осмели да предприеме въоръжена интервенция в ситуацията в Тайванския пролив, това ще бъде акт на агресия", написа в писмото китайският посланик в ООН Фу Цун. "Китай ще упражни решително правото си на самоотбрана съгласно Устава на ООН и международното право и ще защити твърдо суверенитета и териториалната си цялост", каза той.

Освен това, генералният консул на Китай в Осака Сюе Цзян заплаши на страницата си в "Екс" да "отсече главата" на японската министър-председателка, но впоследствие този пост беше изтрит. По-късно китайското външно министерство предупреди китайските граждани да не пътуват до Япония.

В същото време министърът на отбраната на Япония Шинджиро Коидзуми каза, че Токио не се отказва от плановете си за разполагане на ракети със среден обсег на територията на гарнизона на Силите за самоотбрана на остров Йонагуни, разположен на около 110 км от Тайван, предаде ТАСС.

"Твърденията, че (разполагането на ракети) ще повиши напрежението в региона, са неоснователни", съобщи агенция Киодо. Той обаче не отговори на допълнителни въпроси на журналистите за това как ще действа Япония в случай на "военна криза в Тайван".

Пекин смята автономния остров Тайван – бивша японска колония, за своя територия, която при необходимост ще бъде анексирана със сила. Китай се противопоставя на участието на други страни в Тайван, по-специално на САЩ, които са основният доставчик на оръжие за острова, както и на съюзниците на САЩ в Азия, включително Япония и Филипините.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    55 18 Отговор
    И там машата Япония ръчка дракона за война. Но тоя път джапанките нападнат ли Китай ще бъдат тотално заличени от лицето на Земята!

    Коментиран от #7, #13

    19:14 23.11.2025

  • 2 Поучете се от сащ

    37 9 Отговор
    Фърлете им атомче

    Коментиран от #9

    19:15 23.11.2025

  • 3 БГ ПУЯК

    32 2 Отговор
    По традиция, колегите претоплят стари манджи!

    19:15 23.11.2025

  • 4 Мдаа

    49 13 Отговор
    Япония ще бъде новата Украйна...и по същия начин ще свърши...!!!

    Коментиран от #6, #10

    19:17 23.11.2025

  • 5 ?????

    22 7 Отговор
    Не виждам кво лошо има ако Китай си вземе Тайван.
    Всичките високотехнологични компании да си вземат заводите и линиите в Тайван и да ги пренесат например в Индия или Виетнам.
    Щото ясно е че няма да са в Европа и Щатите.
    Що ли е така?
    И всички ще се успокоят.
    Китай си е взел историческите си земи.
    Високотехнологичните компании ще имат някакви загуби, но нищо страшно ще го преживеят.
    И всички някак си ще се успокоят.

    Коментиран от #8

    19:34 23.11.2025

  • 6 ХА ХА

    21 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    Много грешно, сащ седи по съвсем друг начин зад гърба на Япония, от цели 80 години.
    Това което правят джапанките е казано от сащ да го направят.

    19:42 23.11.2025

  • 7 кикиряк

    9 22 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Забравяш за силата на Япония...Да Китай произвежда доста джунджурии,но еднодневки. Япония произведе ли нещо,е за десетилетия. Така и във военно технологично отношение. Китай се сърди, защото японците им дадоха да разберат, че няма да позволят Китай да напада Тайван и им показаха оръжията си и им каза това са видимите,невидимите ще ги видите ако нападнете Тайван

    Коментиран от #17

    19:45 23.11.2025

  • 8 ХА ХА

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "?????":

    Тебе па кой те пита кво виждаш или невиждаш, да не си некъф фактор.

    19:47 23.11.2025

  • 9 ХА ХА

    8 9 Отговор

    До коментар #2 от "Поучете се от сащ":

    И като фърлат атомче, дали имат бункерчета да се скрият милиард и половина от другите атомчета.

    19:53 23.11.2025

  • 10 Търновец

    8 19 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    В Япония работят поне един милион Китайци и част от тях вече имат Японски паспорти. А Тайван отдавна трябваше да е Японски

    19:53 23.11.2025

  • 11 васил

    11 6 Отговор
    Не напразно Д.Тръмп иска да замрази войната между Украйна и Русия ако не противен случай Европа ще финансира и подържа войната а те ще продават оръжие за което ще плаща Европа ... Какво по хубаво от това за твоите интереси да си проливат кръвта хиляди да им продаваш оръжие милиарди печалба хиляди нови места и милиарди приходи в бюджета. Те ще се концентрират на Тихоокеанският регион като ще подтикнат васалите , слугите си Япония и Ю. Корея които да подстрекават и да провокират Китай. Защо е така ? Ако Путин и Китай само наблюдават и не правят нищо което да навреди на Англосаксонците и на Европа то само след няколко години Европа ще се въоръжи и отновo за 3- ти път ще тръгне на Изток ( Н. Бонапарт , Хитлер ) за реванш от ВСВ внуците и дъщерите на Нацистите управляват в момента Европа . Ако тогава не победиха това не означава ,че са се отказали и сега няма да победят.

    19:58 23.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха-ха-ха

    14 4 Отговор
    Японците не са обичани от никой народ в Азия и единствената им реална подкрепа са Сащ и може би Австралия. Но както се казва "Бог високо, цар далеко". А и всички самураи вече са с бели якички и нежни ръчички.

    20:26 23.11.2025

  • 16 007

    11 6 Отговор
    Японците да не си мислят, че ще могат да убиват китайци, като през ВСВ,защото този път няма да им се получи. Набързо ще потънат като Атлантида.

    20:45 23.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 директно от Ла Пас Боливия

    3 2 Отговор
    баницата с новите технологии е мазна да не се окапе някой
    Япония са половин час преди Китай

    22:32 23.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Нещастници

    1 1 Отговор
    островни държави като англия и япония да си гледат островите да не потънат че само по 2 3 посейдона им трябват

    00:23 24.11.2025

