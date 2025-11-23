В Китай са бесни: Япония премина границата!

Япония "премина границата" с изказването на премиерката Санае Такаичи, която намекна за потенциална военна интервенция в Тайван, заяви днес китайският външен министър Ван И, цитиран от Асошиейтед прес, пише БТА.

Изказванията на Такаичи от началото на месеца, че китайска морска блокада или други действия срещу Тайван биха могли да бъдат повод за военна реакция от страна на Япония, са шокиращи, каза Ван в изявление, публикувано на уебсайта на китайското външно министерство.

"Шокиращо е, че настоящите лидери на Япония публично са изпратили погрешен сигнал за опит за военна интервенция по въпроса с Тайван, казаха неща, които не трябваше да казват, и преминаха границата, която не трябваше да се докосва", заяви Ван.

Като най-високопоставеният китайски официален представител, който досега е коментирал напрежението, Ван добави, че Китай трябва "решително да отговори" на действията на Япония и че всички страни носят отговорност да "предотвратят възраждането на японския милитаризъм".

Изказванията на Такаичи доведоха до нарастващо напрежение между двете страни през последните няколко седмици. В петък Пекин изпрати писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, в което критикува "тежкото нарушение на международното право" и дипломатическите норми от страна на Такаичи.

"Ако Япония се осмели да предприеме въоръжена интервенция в ситуацията в Тайванския пролив, това ще бъде акт на агресия", написа в писмото китайският посланик в ООН Фу Цун. "Китай ще упражни решително правото си на самоотбрана съгласно Устава на ООН и международното право и ще защити твърдо суверенитета и териториалната си цялост", каза той.

Освен това, генералният консул на Китай в Осака Сюе Цзян заплаши на страницата си в "Екс" да "отсече главата" на японската министър-председателка, но впоследствие този пост беше изтрит. По-късно китайското външно министерство предупреди китайските граждани да не пътуват до Япония.

В същото време министърът на отбраната на Япония Шинджиро Коидзуми каза, че Токио не се отказва от плановете си за разполагане на ракети със среден обсег на територията на гарнизона на Силите за самоотбрана на остров Йонагуни, разположен на около 110 км от Тайван, предаде ТАСС.

"Твърденията, че (разполагането на ракети) ще повиши напрежението в региона, са неоснователни", съобщи агенция Киодо. Той обаче не отговори на допълнителни въпроси на журналистите за това как ще действа Япония в случай на "военна криза в Тайван".

Пекин смята автономния остров Тайван – бивша японска колония, за своя територия, която при необходимост ще бъде анексирана със сила. Китай се противопоставя на участието на други страни в Тайван, по-специално на САЩ, които са основният доставчик на оръжие за острова, както и на съюзниците на САЩ в Азия, включително Япония и Филипините.